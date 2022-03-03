«Добрый день не говорю»: эксперт по биржевым стратегиям в эфире РБК выпил за «смерть» фондового рынка в России Статьи редакции
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
2 марта на ютуб-канале «РБК Инвестиции» вышла специальная программа «Торги по-новому», посвящённая торговле российскими биржами, иностранным акциям и тому, куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги.
Гостем выпуска стал экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов. После приветствия ведущей Элины Тихоновой Бутманов сказал, что не будет говорить «добрый день».
Тихонова спросила у гостя, собирается ли он остаться в профессии. На это он ответил, что «собирается работать Дедом Морозом, как и 25 лет назад». Затем он поднял бутылку газированной воды и заявил, что выпьет за «смерть» фондового рынка. Ведущая сказала, что «никак не будет комментировать этот флешмоб».
как я смотрю на новости последних дней
когда поняла что в России будущего не нужен бизнес канал
как купить подержанный комп на барахолке и переставить железо на свой компуктер
то же и с айфонами
вот куда надо идти
Не чокаясь!
Зачем Северной Корее фондовый рынок?
У нас всю жись один рынок был. Репка там, медок...
Любишь медок люби и холодок
Любишь медок, люби и.на швабре посидеть
Я думаю в каждом городе еще был "китайский рынок"
был ещё "черный", который назывался так вовсе не из-за товаров
У нас ещё немного остался на спортивке
так и у нас остался, хожу иногда в тамошнюю харчевню
Хотели Северный поток 2,а получилась Северная Корея 2.0
Давайте без свастики.
ВлюбилZя что-ли? ))
ну, типа
истина где-то рядом
уZбагойZя
Новость неполная без этого видео с Сергеем Усиченко:
https://youtu.be/JtELvvr-0L4
0:27
USD ЦБ РФ 32.8926
:')
Zадимир Zутин молодеz
Zолидик, лиzeр и бореz
МолодеZZ
Zутин МолодеZZ - Три полоZZки.mp3
Zадимир Zютин моодеz
Zоидик, лиzeр и бойиz
Ме, я думал веселее будет
Ми, я дюмял весеие бюдет
ZZ Top за свои деньги
Vладимир Zеленский?
Я кайфую, ребята. Я знаю, что нам жопа, но как же я кайфую от всех этих санкций
Плюсую, олигархов нормас защемили
Черный рынок теперь будет
У нас в городе крытый рынок
Тут и дедом морозом работать уже не придётся
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В условиях ядерной зимы новый год можно будет проводить хоть каждый месяц
Ну красава. Пора всем остальным сбросить розовые очки
похоже на фейковое видео внимательно посмотрите на бегущую строку цен на акции 2 марта акции не торговались на ммвб а на лондоне там совершенно другие цены. видео состряпано в видео редакторе
Зачем вы, додики, здесь регистрируетесь? Чтобы выхватить хуёв за воротник?
Чтобы показать типа ,что есть не только адекватные люди, а и пропутинская отбитая вата, очевидно.
Зачем?
15р
Они вообще в курсе про инфляцию
Пора требовать повышения оклада
ты сам блять фейковый юзер
сосатб
@Сергей Слободчиков, иди на*уй.
наZуй
Сергей Слободчиков похож на пидораса. Смотрите внимательно на то, что он пишет и на дату регистрации.
Разве что таким дедом морозом, других подарков в мордор не завезут
Он до эфира что ли набухался?))
Может он ходит на эфиры разные и везде набухивается, а это уже четвёртый или пятый
Удобно
Помянем!
F
Хочется верить
Памперсы в студию!
Жалко, не показали, как он выпил
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.
По словам источников издания, остановка автоконцерна плановая и никак не связана с санкциями против России со стороны Европы и США из-за войны на Украине.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.