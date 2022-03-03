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Сергей Исенеков

«Добрый день не говорю»: эксперт по биржевым стратегиям в эфире РБК выпил за «смерть» фондового рынка в России Статьи редакции

«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.

2 марта на ютуб-канале «РБК Инвестиции» вышла специальная программа «Торги по-новому», посвящённая торговле российскими биржами, иностранным акциям и тому, куда сейчас выгоднее всего вкладывать деньги.

Гостем выпуска стал экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов. После приветствия ведущей Элины Тихоновой Бутманов сказал, что не будет говорить «добрый день».

Тихонова спросила у гостя, собирается ли он остаться в профессии. На это он ответил, что «собирается работать Дедом Морозом, как и 25 лет назад». Затем он поднял бутылку газированной воды и заявил, что выпьет за «смерть» фондового рынка. Ведущая сказала, что «никак не будет комментировать этот флешмоб».

Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 13 лет назад за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ.

Александр Бутманов

экономист и эксперт по биржевым стратегиям

#видео #деньги

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63 комментария
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Сеня

как я смотрю на новости последних дней

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168
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HL3 confirmed

когда поняла что в России будущего не нужен бизнес канал

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14
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умный человек

как купить подержанный комп на барахолке и переставить железо на свой компуктер
то же и с айфонами
вот куда надо идти

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0
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Dan
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9
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Дмитрий Семёнов

Не чокаясь!

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6
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Dan

Зачем Северной Корее фондовый рынок?

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80
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ВTopHuk

У нас всю жись один рынок был. Репка там, медок...

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35
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Ферман спас Россию

Любишь медок люби и холодок

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7
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Like.no.other

Любишь медок, люби и.на швабре посидеть

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–1
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Слава Инженеров

Я думаю в каждом городе еще был "китайский рынок"

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0
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HL3 confirmed

был ещё "черный", который назывался так вовсе не из-за товаров

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4
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ВTopHuk

У нас ещё немного остался на спортивке

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0
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Слава Инженеров

так и у нас остался, хожу иногда в тамошнюю харчевню

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0
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Markoni

Хотели Северный поток 2,а получилась Северная Корея 2.0

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24
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Подробный кубок

Ведущая Zачотно держится в кадре))

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77
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ibor.vni

Давайте без свастики.

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23
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Алексей Дмитриев

ВлюбилZя что-ли? ))

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15
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умный человек

ну, типа

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0
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умный человек

истина где-то рядом

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0
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Ленинский браслет

Струнный квартет на Титанике играл до самого конца

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6
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умный человек

уZбагойZя

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1
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Groosha

Новость неполная без этого видео с Сергеем Усиченко:
https://youtu.be/JtELvvr-0L4

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48
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paw

0:27
USD ЦБ РФ 32.8926
:')

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5
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Прохладный Паша

Слава ZZ

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19
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Dan

Zадимир Zутин молодеz
Zолидик, лиzeр и бореz

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42
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Добро и позитив

МолодеZZ

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18
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умный человек

Zутин МолодеZZ - Три полоZZки.mp3

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0
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Кхалиси Бот

Zадимир Zютин моодеz
Zоидик, лиzeр и бойиz

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Иван Демченко

Ме, я думал веселее будет

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Рустам Измайлов

@Кхалиси Бот

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Кхалиси Бот

Ми, я дюмял весеие бюдет

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Иван Демченко

@Кхалиси Бот

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Roma Brann

ZZ Top за свои деньги

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13
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Petr

Vладимир Zеленский?

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9
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Шутки за 300

Я кайфую, ребята. Я знаю, что нам жопа, но как же я кайфую от всех этих санкций

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13
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Абрам Жулькин

Плюсую, олигархов нормас защемили

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0
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DpaHuk

Черный рынок теперь будет

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8
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Сергей Обожин

У нас в городе крытый рынок

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8
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badnewsforyou

Тут и дедом морозом работать уже не придётся

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6
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Кремлевский бас

Комментарий удален по просьбе пользователя

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3
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Сергей Лукин

В условиях ядерной зимы новый год можно будет проводить хоть каждый месяц

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3
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Ivar Ragnarsson

Ну красава. Пора всем остальным сбросить розовые очки

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5
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Сергей Слободчиков

похоже на фейковое видео внимательно посмотрите на бегущую строку цен на акции 2 марта акции не торговались на ммвб а на лондоне там совершенно другие цены. видео состряпано в видео редакторе

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–66
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predictor

Зачем вы, додики, здесь регистрируетесь? Чтобы выхватить хуёв за воротник?

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14
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Александр Чекета

Чтобы показать типа ,что есть не только адекватные люди, а и пропутинская отбитая вата, очевидно.

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6
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predictor

Зачем?

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0
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Alexander Muravyov

15р

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2
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умный человек

Они вообще в курсе про инфляцию
Пора требовать повышения оклада

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1
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Ближний супер_стар

https://youtu.be/d9T6N6nBpRA

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10
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Кирилл Сосновский

ты сам блять фейковый юзер

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8
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Icipher

сосатб

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4
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infinity one

@Сергей Слободчиков, иди на*уй.

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3
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умный человек

наZуй

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0
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Luchano Spaguetti

Сергей Слободчиков похож на пидораса. Смотрите внимательно на то, что он пишет и на дату регистрации.

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Andrew Coldfan

Разве что таким дедом морозом, других подарков в мордор не завезут

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3
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New

Он до эфира что ли набухался?))

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Alexander Muravyov

Может он ходит на эфиры разные и везде набухивается, а это уже четвёртый или пятый

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6
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New

Удобно

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ИгорьOK

Помянем!

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1
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knight_killer

F

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0
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Борис Юринов

Хочется верить

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Синьёр Помидор

Памперсы в студию!

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Lee

Жалко, не показали, как он выпил

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