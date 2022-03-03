Гостем выпуска стал экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов. После приветствия ведущей Элины Тихоновой Бутманов сказал, что не будет говорить «добрый день».

Тихонова спросила у гостя, собирается ли он остаться в профессии. На это он ответил, что «собирается работать Дедом Морозом, как и 25 лет назад». Затем он поднял бутылку газированной воды и заявил, что выпьет за «смерть» фондового рынка. Ведущая сказала, что «никак не будет комментировать этот флешмоб».