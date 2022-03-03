Роскомнадзор потребовал от Google перестать распространять «ложные рекламные сообщения» о «спецоперации» на Украине Статьи редакции
По мнению регулятора, это формирует у россиян «искажённое восприятие происходящих событий» и создаёт протестные настроения.
Роскомнадзор направил соответсвующее письмо ООО «Гугл», которое отвечает за рекламную деятельность Google в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Регулятор отметил, что «американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории» о событиях на Украине. Прекратить демонстрацию такого контента пользователям ведомство потребовало «немедленно». Вероятно, речь идёт о рекламных роликах, которые показывают перед просмотром видео на YouTube.
Как отмечает регулятор, фейки о войне России с Украиной не имеют возрастных маркировок. По мнению Роскомнадзора, это нарушает и правила YouTube, и российские законы. Ведомство также потребовало пересмотреть правила модерации контента.
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
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Ютубу осталось день два.
Всем русским оплатят YouTube premium что бы рекламу не видели.
А если я сам оплачиваю, будет налоговый вычет?
Тут спасёт только блокировка
Не замедлят. Завтра просто вообще все каналы связи отключат.
А ведь что-то в этом духе может и быть. Ибо ВПНами (кто не мог) многие научились пользоваться при блоке Телеги. Сейчас и остальные подтянутся если не обрубить кабель где-то...
Да у них всегда всё через жопу!блокируют одно слетает другое!
Все по Оруэллу
Эту рекламу оплачивают неравнодушные арбитражники своими личными деньгами. Пруф: https://t.me/safe_ua
SafeUa объединяет множество соло-баеров, команд, креатищиков и других людей с IT индустрии. Каждый из них руководствуется собственными мыслями и возможностями , но у нас всех общая цель — мы хотим прекратить кровопролитие в Украине...
SafeUa объединяет множество соло-баеров, команд, креатищиков и других людей с IT индустрии. Каждый из них руководствуется собственными мыслями и возможностями , но у нас всех общая цель — мы хотим прекратить кровопролитие в Украине.
Для того, чтобы мы могли действовать в одном направлении нам нужно иметь общие цели, глобально они обозначены в статуте. В файле ниже мы собрали основную аналитику по нашей деятельности за последние дни, а также обозначили пункты, на которые следует перенести акцент при создании крео и запуске рекламных кампаний.
Каждый из нас по прежнему будет самостоятельно координировать свои усилия, мы только лишь собираем фидбэк от множества участников, оцениваем результативность работы и на основе этого формируем наши выводы и рекомендации.
❤ Да, кстати, мы все — большие молодцы! То, что происходит сейчас в интернете — по-настоящему эпохальное событие, которое навсегда изменит привычные устои. Наш вклад в этой войне неоценим — мы на пути к победе! 🇺🇦
Читать — https://telegra.ph/Otchet--plany---20322-03-02
таргетируется эта реклама на российских женщин от 40 до 50 лет в основном, как матерей тех самых контрактников, которых отправляют в Украину
Ты пиздишь. Она вообще у всех крутится, у меня у друзей - у детей
Дальше не смотрел. Напиздели один раз, напиздят и тысячу.
Или развитие фейков фейками это норма для "правдорубов"
Дурачков правда не интересует. Любой даже самый бредовый фейк против России - правда.
Интересно дальнейшее развитие событий в отношении Google. С учетом того, что Android - это Google.
Братский Хуавей будет поставлять телефоны с православной конфуцианской HarmonyOS. И похер, что это форк Андроида опять.
Будет ли?
Ну представь, что гугл и все его сервисы отрубят в РФ.
В китае телефоны без гуглосервисов работают и ничего.
Их поставщики и рады будут.
Они рады будут, если им ничего за это не будет. А в этом есть сомнение, TSMC - этому пример
Ну сделают дистрибьютора через казахов. Произвели и отдали в страну, которая (пока еще) не под санкциями, а та перепродала в РФ.
В таких масштабах (чтобы заместить сотню миллионов андроид телефонов с убитыми гугль сервисами) - такая история не будет работать. Или будет, но хуавей будет дороже 13 про айфона :)
Я хз, как это работает, но есть же вроде отечественные магазины приложений, которые уже на нынешние телефоны можно просто установить?
Типа «Базар приложений» :)? Да, такое можно сделать, только в таком колхоз-сторе не будет ни ютубчика, ни любимых игрух. Будут там госуслуги и яндекс, в них можно будет поиграться
Свои инновационные альтернативы уже есть же. Ютуб - Рутюб, видео в ВК. Поисковики есть, википедию свою вроде уже пытались родить.
Игры похуй, отечественный ПУБГ и Фортнайт, где убивают только фашистов, могут разработать (как раз айтишников призовут в армию для разработки).
Ведроид и в РФ без сервисов ББ работает прекрасно.
Внезапно ББ мне напомнил сервисы Blackberry, а не то, что ты имел в виду.
Да я сам постоянно триггерюсь когда пишу такое. :)
А вот и отключение ютуба подъехало
Если заблочат также как и Твиттер, то есть все будет работать через vpn, то пох вообще. Глубинные все равно только Соловьева и Киселева там смотрят
Пизда ютубчику.
Порвались, не жаль.
Мне понятна идея цензуры, заблокировать здесь и сейчас, мне только непонятно – а чего они дальше-то с этим делать будут? Ну типа, это же билет в один конец.
Отступать некуда.
Весь мир лжёт. Как хорошо, что кндр и рф «стоят на защите правды и добра»
Афигею от наглости, они там ещё что-то требуют? Да надо вести себя тише воды- травы пока у вас еще есть тот самый Гугл и вообще интернет.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
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