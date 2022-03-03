GitHub заявил, что будет домом для всех разработчиков, независимо от того, где они проживают

2 марта 2022 года представители команды веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub закончили спор о том, нужно ли блокировать российских разработчиков. Платформа заявила, что будет следить за ситуацией и не позволит попасть под блокировку всем подряд, включая обычных разработчиков.