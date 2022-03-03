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Sasha Shambilova

Роскомнадзор потребовал от Google перестать распространять «ложные рекламные сообщения» о «спецоперации» на Украине Статьи редакции

По мнению регулятора, это формирует у россиян «искажённое восприятие происходящих событий» и создаёт протестные настроения.

Роскомнадзор направил соответсвующее письмо ООО «Гугл», которое отвечает за рекламную деятельность Google в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор отметил, что «американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории» о событиях на Украине. Прекратить демонстрацию такого контента пользователям ведомство потребовало «немедленно». Вероятно, речь идёт о рекламных роликах, которые показывают перед просмотром видео на YouTube.

Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы.

Роскомнадзор

Как отмечает регулятор, фейки о войне России с Украиной не имеют возрастных маркировок. По мнению Роскомнадзора, это нарушает и правила YouTube, и российские законы. Ведомство также потребовало пересмотреть правила модерации контента.

#новости #войнасукраиной

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Bruce Wayne

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

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Прохладный Паша

2+2=5

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6
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Сергей Владимирович

4

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–3
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Имя Фамилия

Ютубу осталось день два.

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14
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Подробный кубок

сегодня вечером замедлят, скринь

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aliftin

Всем русским оплатят YouTube premium что бы рекламу не видели.

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TJaba

А если я сам оплачиваю, будет налоговый вычет?

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Имя Фамилия

Тут спасёт только блокировка

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Подробный кубок

замедление для меня равно блокировке.

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Fedor Andreev

Не замедлят. Завтра просто вообще все каналы связи отключат.

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Steelspine

А ведь что-то в этом духе может и быть. Ибо ВПНами (кто не мог) многие научились пользоваться при блоке Телеги. Сейчас и остальные подтянутся если не обрубить кабель где-то...

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Vladislav Pauls

Да у них всегда всё через жопу!блокируют одно слетает другое!

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Ленинский браслет

Роскомнадзор потребовал от Гаагского трибунала допустить их к участию в процессе в качестве обвиняемых

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9
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Глеб Ворончихин

Все по Оруэллу

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Кузькин отец

Эту рекламу оплачивают неравнодушные арбитражники своими личными деньгами. Пруф: https://t.me/safe_ua

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2
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Кузькин отец

https://t.me/safe_ua/46

SAFE UA 🇺🇦 [CENTRAL]
📃 Лонгроид с наблюдениями, выводами и планами

SafeUa объединяет множество соло-баеров, команд, креатищиков и других людей с IT индустрии. Каждый из них руководствуется собственными мыслями и возможностями , но у нас всех общая цель — мы хотим прекратить кровопролитие в Украине...
📃 Лонгроид с наблюдениями, выводами и планами

SafeUa объединяет множество соло-баеров, команд, креатищиков и других людей с IT индустрии. Каждый из них руководствуется собственными мыслями и возможностями , но у нас всех общая цель — мы хотим прекратить кровопролитие в Украине.

Для того, чтобы мы могли действовать в одном направлении нам нужно иметь общие цели, глобально они обозначены в статуте. В файле ниже мы собрали основную аналитику по нашей деятельности за последние дни, а также обозначили пункты, на которые следует перенести акцент при создании крео и запуске рекламных кампаний.

Каждый из нас по прежнему будет самостоятельно координировать свои усилия, мы только лишь собираем фидбэк от множества участников, оцениваем результативность работы и на основе этого формируем наши выводы и рекомендации.

Да, кстати, мы все — большие молодцы! То, что происходит сейчас в интернете — по-настоящему эпохальное событие, которое навсегда изменит привычные устои. Наш вклад в этой войне неоценим — мы на пути к победе! 🇺🇦

Читать — https://telegra.ph/Otchet--plany---20322-03-02
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Кузькин отец

таргетируется эта реклама на российских женщин от 40 до 50 лет в основном, как матерей тех самых контрактников, которых отправляют в Украину

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Romka Beton

Ты пиздишь. Она вообще у всех крутится, у меня у друзей - у детей

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Judi Rodi

Дальше не смотрел. Напиздели один раз, напиздят и тысячу.
Или развитие фейков фейками это норма для "правдорубов"

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Judi Rodi

Дурачков правда не интересует. Любой даже самый бредовый фейк против России - правда.

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Быстрый Баклажан

Интересно дальнейшее развитие событий в отношении Google. С учетом того, что Android - это Google.

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Law Kriq

Братский Хуавей будет поставлять телефоны с православной конфуцианской HarmonyOS. И похер, что это форк Андроида опять.

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Быстрый Баклажан

Будет ли?

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Law Kriq

Ну представь, что гугл и все его сервисы отрубят в РФ.
В китае телефоны без гуглосервисов работают и ничего.
Их поставщики и рады будут.

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Быстрый Баклажан

Они рады будут, если им ничего за это не будет. А в этом есть сомнение, TSMC - этому пример

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Law Kriq

Ну сделают дистрибьютора через казахов. Произвели и отдали в страну, которая (пока еще) не под санкциями, а та перепродала в РФ.

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Быстрый Баклажан

В таких масштабах (чтобы заместить сотню миллионов андроид телефонов с убитыми гугль сервисами) - такая история не будет работать. Или будет, но хуавей будет дороже 13 про айфона :)

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Law Kriq

Я хз, как это работает, но есть же вроде отечественные магазины приложений, которые уже на нынешние телефоны можно просто установить?

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Быстрый Баклажан

Типа «Базар приложений» :)? Да, такое можно сделать, только в таком колхоз-сторе не будет ни ютубчика, ни любимых игрух. Будут там госуслуги и яндекс, в них можно будет поиграться

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Law Kriq

Свои инновационные альтернативы уже есть же. Ютуб - Рутюб, видео в ВК. Поисковики есть, википедию свою вроде уже пытались родить.
Игры похуй, отечественный ПУБГ и Фортнайт, где убивают только фашистов, могут разработать (как раз айтишников призовут в армию для разработки).

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Chikk

Ведроид и в РФ без сервисов ББ работает прекрасно.

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Law Kriq

Внезапно ББ мне напомнил сервисы Blackberry, а не то, что ты имел в виду.

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Chikk

Да я сам постоянно триггерюсь когда пишу такое. :)

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Ферман спас Россию

А вот и отключение ютуба подъехало

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Шутки за 300

Если заблочат также как и Твиттер, то есть все будет работать через vpn, то пох вообще. Глубинные все равно только Соловьева и Киселева там смотрят

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Dennis Ko

Пизда ютубчику.

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drama llama

Порвались, не жаль.

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Alexander D

Мне понятна идея цензуры, заблокировать здесь и сейчас, мне только непонятно – а чего они дальше-то с этим делать будут? Ну типа, это же билет в один конец.

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Александр Чекета

Отступать некуда.

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YeLi

Весь мир лжёт. Как хорошо, что кндр и рф «стоят на защите правды и добра»

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Merx S. Mesi

Афигею от наглости, они там ещё что-то требуют? Да надо вести себя тише воды- травы пока у вас еще есть тот самый Гугл и вообще интернет.

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