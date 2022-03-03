Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура Статьи редакции
Ближайший запуск ракет с аппаратами на борту также отменили.
Совет директоров британской компании OneWeb проголосовал за приостановку всех планировавшихся запусков спутников с Байконура. Об этом сказано на сайте компании.
Правительство Британии, которому принадлежит доля в компании, также поддержало решение OneWeb и пересмотрит участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.
2 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.
Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Британская компания планировала предоставить доступ к интернету через 40 наземных станций-терминалов, которые развернули на поверхности земли.
Русский космический корабль, иди
на хуй.
Так это они сами себя нахуй послали, или они владеют байконуром?
Ракеты на планете Земля не один только Байконур запускает
почему-то картинка вспомнилась
Во тупые. Говорили им идите к spacex. Нет, не поймут-с. Конкуренты же. А теперь oneweb может второй раз обанкротиться.
Всех запусков, даже тех, где OneWeb не участвует?
Теперь будут обосранные трусы Рогозина запускать чтобы русским духом пахло.
Пыню скоро так прижмут, что он локтём красную кнопочку то и заденет
Ну хоть в рай попадём
Через тернии к звёздам (нет)
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