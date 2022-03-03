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Сергей Исенеков

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура Статьи редакции

Ближайший запуск ракет с аппаратами на борту также отменили.

Совет директоров британской компании OneWeb проголосовал за приостановку всех планировавшихся запусков спутников с Байконура. Об этом сказано на сайте компании.

Правительство Британии, которому принадлежит доля в компании, также поддержало решение OneWeb и пересмотрит участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией.

2 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил условия для запуска 5 марта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами OneWeb. Британская OneWeb должна была предоставить доказательства, что они используют их только в гражданских целях, а британское правительство должно выйти из состава акционеров компании.

Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Британская компания планировала предоставить доступ к интернету через 40 наземных станций-терминалов, которые развернули на поверхности земли.

#новости #космос

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Инвестиционный блик

Ха, на батутах будут запускать! ПОСОСАЛ ЗАПАД???

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Тёма против войны
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Инвестиционный блик

всегда хрюкаю с этой пикчи

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3
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ВTopHuk

Русский космический корабль, иди

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22
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Arugin

на хуй.

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15
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Сеня

Так это они сами себя нахуй послали, или они владеют байконуром?

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–4
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Random Unit

Ракеты на планете Земля не один только Байконур запускает

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Oldfag TV

почему-то картинка вспомнилась

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8
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Dan

Прости Юра. Они все про#бали

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7
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Прохладный Паша

Будем сосать

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Недоперепил

Во тупые. Говорили им идите к spacex. Нет, не поймут-с. Конкуренты же. А теперь oneweb может второй раз обанкротиться.

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3
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Коровка спасла Россию

Всех запусков, даже тех, где OneWeb не участвует?

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2
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Michael Konovalov

Теперь будут обосранные трусы Рогозина запускать чтобы русским духом пахло.

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Пыльный Глаз

Пыню скоро так прижмут, что он локтём красную кнопочку то и заденет
Ну хоть в рай попадём

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Подробный кубок

свои сожрут

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Поридж из Порижа

Через тернии к звёздам (нет)

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Подробный кубок

Совет директоров OneWeb
мурло какое-то

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Синьёр Помидор

Да нах., мы на метле полетим, ну или в ступе, вернёмся к корням.

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