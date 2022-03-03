Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? [...]

Мы с такими вызовами ещё не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки. [...] Берём кризис 98-го и умножаем на три.