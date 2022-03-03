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Сергей Звезда

Депутат Госдумы Жанна Рябцева рассказала о голосовании за признание ДНР и ЛНР вопреки угрозам для здоровья дочери Статьи редакции

«По-другому я поступить не могла».

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2 марта появился ролик екатеринбургской компании «Сима-ленд», которая известна флешмобами в поддержку действующей власти. Руководство и сотрудники выступили за решение Владимира Путина о военных действиях на Украине.

В этом ролике есть фрагмент речи депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Жанны Рябцевой. Она выступала на мероприятии, поскольку имеет прямое отношение к Екатеринбургу: родилась в Свердловской области, работала там и избралась от региона в федеральный парламент.

Восемь лет идёт война. Убивают детей. Убивают женщин. Восемь лет весь мир закрывает на это глаза. У меня ребёнок болеет тяжело. И когда мы нажимали кнопку за то, чтобы поддержать президента, за Донбасс и за Луганск, я знала, чем мне это грозит. Я под санкциями. И вся моя семья под санкциями.

И те приборы, которые стоят на моём приборе, американские. И я знаю, что сегодня я на кон поставила жизнь своего ребёнка, но те убитые дети всё расставили на свои места. Нужно единство, нужно сплотиться, но самое главное — нужна поддержка нашей армии.

Жанна Рябцева
на мероприятии «Сима-ленд»

Рябцева на заседании Госдумы 22 февраля проголосовала за обращение к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Нижняя палата парламента поддержала постановление единогласно.

В комментарии изданию «Подъём» 3 марта Рябцева подтвердила свои слова, попавшие в ролик «Сима-ленда», и заявила, что «по-другому поступить не могла».

Моя дочка зависит от приборов. Эти приборы дают ей жизнь, но они, к сожалению, американские. Они не продаются в нашей стране, не изготавливаются. Мы брали их за рубежом.

Я понимала, что будут проблемы. В любом случае варианты будем искать. Есть небольшой запас этих приборов. Но у меня не стоял вопрос, голосовать или нет, по-другому я поступить не могла. Это моё решение, я его приняла, семья меня поддержала.

На кон поставлена жизнь ребёнка, но я понимала, что я должна это сделать. Думаю, что людям, которые сидели восемь лет в подвалах [в Донбассе], ещё хуже».

Жанна Рябцева
в комментарии «Подъёму»

Рябцева действительно находится под санкциями Евросоюза. ЕС ввёл их в отношении 351 депутата Госдумы. Им запрещён въезд в страны союза, а их активы и счета при наличии заморожены.

#мнения #госдума #днрилнр #новости

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Roman Kusmyan

Остальные дети, которые зависят от импортного оборудования/лекарств:

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124
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Nikon Mockey

Пиздец, они такие психопаты, что им даже СВОИХ детей не жаль, ради хлеба с икрой для своей рожи.
Какие тут «остальные дети»?

P.S. Вчера училка тоже заливала про «8 лет в подвале» — теперь понятно зачем у неё ФСБшник был в кабинете. Новые формулировки, более манипулятивные.

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7
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Виктор Ганелес

Да гонит она
Она рассчитывает, что у неё-то проблем не будет, или и вовсе гонит всё целиком

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0
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Nikon Mockey

Но гонит как психопат. Я про это. То есть, у неё нет «угла эмпатии», под которым она могла бы глянуть, и ХОТЯ БЫ перефразировать. Для неё то, что она напиздела — выглядит убедительно. А это может быть только при психопатическом устройстве психики.

Тут вспоминают, как Сталин своего сына в плену бросил — та же самая тема.

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0
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Прохладный Паша

Мерзкая женщина

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62
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Прохладный Паша

Сталин своего сына на генерала не поменял

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13
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испанский смех

У Сталина из имущества были только сапоги да китель ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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9
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Ленинский браслет

И грампластинка с 23 фортепианным концертом Моцарта в исполнении Марии Юдиной, коллекционное издание в одном экземпляре

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6
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испанский смех

О, вот это новости

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1
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Ленинский браслет

Я тоже был крайне удивлен, узнав об этом. Неожиданная грань личности. Где кирзовый сапог, а где Моцарт

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2
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испанский смех

Это все меняет

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5
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Нефтяной звук

Они не продаются в нашей стране, не изготавливаются. Мы брали их за рубежом. Я понимала, что будут проблемы. В любом случае варианты будем искать. Есть небольшой запас этих приборов.
 ну понятно. своим - приборы достанем из оставшихся. остальные дети остальных россиян - сплотитесь, вам приборов не останется

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46
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Павел Мухунов

Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования
 Пиздеж это всё. Ничем она не рисковала.

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11
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Майка Ника

Вот же ж гадюка лживая, а я думаю насколько нужно быть сволочью чтобы была "на кон поставлена жизнь ребёнка" больного

Спасибо за инфу, милчеловек

Вот кстати:
https://tass.ru/ekonomika/13849285

Минфин США исключил из санкций против РФ…
Ведомство также исключило из списка рестрикций услуги, оказываемые в связи с пролетами над РФ и…
tass.ru
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5
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Пароход из листа тетрадного

бля, а есть ссыль на новость?

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1
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Майка Ника

Э...
del.

ред: https://tass.ru/ekonomika/13849285

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1
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Пароход из листа тетрадного

учитывая, что посевной материал импортный чуть ли не целиком, я честно говоря, обрадовался.
отредачил, чтобы не звучать по голодному)

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0
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Майка Ника

Да я понял, что шутка, решил тоже поострить)

Кстати ссылку на ТАСС я там уже отредактировал ☝️

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Пароход из листа тетрадного

Спасибо, бро)

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испанский смех

Но закупать то мы их не будем назло пендосам

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0
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PG

покупать это мы не будем, потому что не будет денег

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1
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Пермский блик

Почему нам ничего неизвестно об этих "сидящих людях в подвалах Донбасса 8 лет" ????? Блять я первый сука раз слышу это всё за все 8 лет

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22
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Андрей Охапкин
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3
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Kyrill Chebotarov

Потому что 8 лет там бомбила русня.и, конечно же, ничего об этом не писала.как и тж)

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1
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флутер погромист

Ты ещё спроси из-за кого они сидят

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0
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Пермский блик

из за кого они сидят?

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Fight Life

Из-за Гиркина

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5
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поп-рыгун

Может надо задуматься ей, почему приборы американские, а не российские.

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21
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Ленинский браслет

Лучший комментарий

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1
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Навальнята спасают Фермана

Я думаю, у ее ребёнка будет все ок. А вот другим будет тяжело

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13
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Официальная кодировка

ебанутая сука

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11
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Степан Чуриков

Этим крысам абсолютно чужд гуманизм и здравое мышление. Таких только в гроб.

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6
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Roman Kusmyan
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9
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fallout.warrior

девочка выросла и стала депутатом

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5
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Майка Ника

feeling old yet troll face meme.jpg

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0
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Бюджетный Опарыш

Надо было ч/б запостить

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Ваня Погост против войны

Скорее всего, у её ребёнка всё будет замечательно. Надеюсь на это, потому что родителей, к сожалению, не выбирают.

А эта речь рассчитана на то, чтобы люди, жизнь детей которых тоже зависит от импорта чего бы то ни было, потом говорили на похоронах: «Ну вот, даже на самом верху жертвуют своими чадами во имя Великой миссии, значит и мы можем потерпеть».

Людоеды, блять. Настоящие людоеды.

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6
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Ivan

Вот у этой пизды и её дочери будут какие-то "варианты", которые они будут "искать". А у людей попроще "вариантов" уже не будет. Охуенно? Охуенно.

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4
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Подводной теркин30см

это ж как надо не любить своего ребёнка

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2
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Офицерский щит

Как раз любит своего

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2
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Подводной теркин30см

ну да, они же неприкасаемые типа

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Офицерский щит

Да просто понятно, что если она проголосует против, то будет хуёво, потому что всё равно все остальные за.
Но если проголосует против, то её ребёнку точно пизда, а если за, то есть надежда на помощь через всякие схемы

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3
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Ленинский браслет

депутат госдуры обязан любить путина всепоглощающей любовью, остальное неважно

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1
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Валера спас Россию

Да заебала болеть уже.

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0
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Инвестиционный блик

Рабский менталитет

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2
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badnewsforyou

Ну теперь-то препараты точно будут поставляться

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Глупый меч

Надеюсь у неё все максимально хуево будет в итоге

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PlushRei

и кто еще тут детьми прикрывается

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Кузькин отец

https://t.me/eshkinkrot/16670

Ёшкин Крот
Forwarded from ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА
Понятно, что этой мадам найдут больницу и аппараты. А вот что будет с детьми обычных людей - ей плевать. Она, кстати, прихожанка бывшая безумного Сергия Романова, собиралась с ним самый большой в мире собор строить. Лики безумия🤦‍♂
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Oldfag TV

собиралась с ним самый большой в мире собор строить
 Вот и кандидатура для нового замминистра обороны вырисовывается.

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Vyacheslav Khristolyubov

Какие помои в головах этих людей... Но я бы уже не удивился, если бы она сказала, что «ещё нарожает».

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1
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Алексей Мятелков

У меня уже складывается впечатление что там какие-то фанатики сидят, которые на полном серьезе готовы на вот это вот безумие-я готова поставить на кон жизнь своего ребенка. Бля, они же верят в это все.
Раньше я думал что все делается ради денег и сытой жизни. Типа если начнут терять свои миллионы, то сразу же всполошатся. Но вот неделя прошла, все в жопе, но ничего не меняется.

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Офицерский щит

Это просто слова, нужно смотреть на дела

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2
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Ленинский браслет

Они не зарабатывают миллионы честным трудом, для них эти миллионы материализуются из воздуха, поэтому и не способны понять, как все плохо с экономикой

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0
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Алексей Мятелков

Ну они же читают что-то про санкции, про уходы с рынка. Ну банальная хуйня-теперь не слетать на Мальдивы на выходные, айфон не купить и прочее. Это же ограничения на самом базовом-бытовом уровне. Я понимаю что они врят ли задумываются о уже мертвых секторах экономики, бизнеса и подобного. Но вот она сама говорит, что понимаю, что мед.аппарат будет не достать.

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Ленинский браслет

Все эти западные штучки им привезут диппочтой.

Ким Чен Ын вон даже учился в Швейцарии, а КНДР даже сейчас более изолирована, чем Россия

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1
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Алексей Приловский

КНДР даже сейчас более изолирована, чем Россия
 блять как же это дико звучит

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3
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Ограниченный чувак

Вставьте ролик в статью

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0
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Ленинский браслет

Спасибо, меня вырвало, что в условиях приближающегося голода особенно неприятно

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1
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Уверенный Валера

@8 лет

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Руководящий блик

Шизофазия или как это называется

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Ростислав Вакуленко
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NickPic

На кон? Что она выиграть хочет?

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Random Unit

Нет ничего более отвратительного, чем обнаружить себя вывалившимся из пизды конченной мрази

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russianvoodoo

Она то завезет своей дочурке оборудование самолётами через ОАЭ, другим детям повезёт чуть меньше.

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Майка Ника

@Сергей Звезда
по наводке от @Павел Мухунов

можно в статью пожалуйста доставить инфу что мед. оборудование (на данный момент) не подлежит санкциям:
https://tass.ru/ekonomika/13849285
Тут ТАСС, есть статья от РИА, от ленты

Вот ещё:
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/drugmakers-device-companies-say-sanctions-may-hinder-medical-supplies-russia-2022-03-03/
Sanctions levied by the United States, Britain, Europe and Canada against Russia do not apply to medicine and medical equipment, and the industry has a responsibility under international humanitarian law to continue supplying these products,

Минфин США исключил из санкций против РФ…
Ведомство также исключило из списка рестрикций услуги, оказываемые в связи с пролетами над РФ и…
tass.ru
Drugmakers, device companies say sanctions may…
Western drugmakers and medical device companies warn their plans to keep selling products to…
www.reuters.com
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