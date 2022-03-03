Восемь лет идёт война. Убивают детей. Убивают женщин. Восемь лет весь мир закрывает на это глаза. У меня ребёнок болеет тяжело. И когда мы нажимали кнопку за то, чтобы поддержать президента, за Донбасс и за Луганск, я знала, чем мне это грозит. Я под санкциями. И вся моя семья под санкциями.

И те приборы, которые стоят на моём приборе, американские. И я знаю, что сегодня я на кон поставила жизнь своего ребёнка, но те убитые дети всё расставили на свои места. Нужно единство, нужно сплотиться, но самое главное — нужна поддержка нашей армии.