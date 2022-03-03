Депутат Госдумы Жанна Рябцева рассказала о голосовании за признание ДНР и ЛНР вопреки угрозам для здоровья дочери Статьи редакции
«По-другому я поступить не могла».
2 марта появился ролик екатеринбургской компании «Сима-ленд», которая известна флешмобами в поддержку действующей власти. Руководство и сотрудники выступили за решение Владимира Путина о военных действиях на Украине.
В этом ролике есть фрагмент речи депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Жанны Рябцевой. Она выступала на мероприятии, поскольку имеет прямое отношение к Екатеринбургу: родилась в Свердловской области, работала там и избралась от региона в федеральный парламент.
Рябцева на заседании Госдумы 22 февраля проголосовала за обращение к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Нижняя палата парламента поддержала постановление единогласно.
В комментарии изданию «Подъём» 3 марта Рябцева подтвердила свои слова, попавшие в ролик «Сима-ленда», и заявила, что «по-другому поступить не могла».
Рябцева действительно находится под санкциями Евросоюза. ЕС ввёл их в отношении 351 депутата Госдумы. Им запрещён въезд в страны союза, а их активы и счета при наличии заморожены.
Остальные дети, которые зависят от импортного оборудования/лекарств:
Пиздец, они такие психопаты, что им даже СВОИХ детей не жаль, ради хлеба с икрой для своей рожи.
Какие тут «остальные дети»?
P.S. Вчера училка тоже заливала про «8 лет в подвале» — теперь понятно зачем у неё ФСБшник был в кабинете. Новые формулировки, более манипулятивные.
Да гонит она
Она рассчитывает, что у неё-то проблем не будет, или и вовсе гонит всё целиком
Но гонит как психопат. Я про это. То есть, у неё нет «угла эмпатии», под которым она могла бы глянуть, и ХОТЯ БЫ перефразировать. Для неё то, что она напиздела — выглядит убедительно. А это может быть только при психопатическом устройстве психики.
Тут вспоминают, как Сталин своего сына в плену бросил — та же самая тема.
У Сталина из имущества были только сапоги да китель ( ͡° ͜ʖ ͡°)
О, вот это новости
Это все меняет
Они не продаются в нашей стране, не изготавливаются. Мы брали их за рубежом. Я понимала, что будут проблемы. В любом случае варианты будем искать. Есть небольшой запас этих приборов.
ну понятно. своим - приборы достанем из оставшихся. остальные дети остальных россиян - сплотитесь, вам приборов не останется
Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования
Пиздеж это всё. Ничем она не рисковала.
Вот же ж гадюка лживая, а я думаю насколько нужно быть сволочью чтобы была "на кон поставлена жизнь ребёнка" больного
Спасибо за инфу, милчеловек
Вот кстати:
https://tass.ru/ekonomika/13849285
бля, а есть ссыль на новость?
Э...
del.
учитывая, что посевной материал импортный чуть ли не целиком, я честно говоря, обрадовался.
отредачил, чтобы не звучать по голодному)
Да я понял, что шутка, решил тоже поострить)
Кстати ссылку на ТАСС я там уже отредактировал ☝️
Спасибо, бро)
Но закупать то мы их не будем назло пендосам
покупать это мы не будем, потому что не будет денег
Потому что 8 лет там бомбила русня.и, конечно же, ничего об этом не писала.как и тж)
Ты ещё спроси из-за кого они сидят
Из-за Гиркина
Может надо задуматься ей, почему приборы американские, а не российские.
Я думаю, у ее ребёнка будет все ок. А вот другим будет тяжело
ебанутая сука
Этим крысам абсолютно чужд гуманизм и здравое мышление. Таких только в гроб.
девочка выросла и стала депутатом
feeling old yet troll face meme.jpg
Надо было ч/б запостить
Скорее всего, у её ребёнка всё будет замечательно. Надеюсь на это, потому что родителей, к сожалению, не выбирают.
А эта речь рассчитана на то, чтобы люди, жизнь детей которых тоже зависит от импорта чего бы то ни было, потом говорили на похоронах: «Ну вот, даже на самом верху жертвуют своими чадами во имя Великой миссии, значит и мы можем потерпеть».
Людоеды, блять. Настоящие людоеды.
Вот у этой пизды и её дочери будут какие-то "варианты", которые они будут "искать". А у людей попроще "вариантов" уже не будет. Охуенно? Охуенно.
Да заебала болеть уже.
Ну теперь-то препараты точно будут поставляться
и кто еще тут детьми прикрывается
собиралась с ним самый большой в мире собор строить
Вот и кандидатура для нового замминистра обороны вырисовывается.
Какие помои в головах этих людей... Но я бы уже не удивился, если бы она сказала, что «ещё нарожает».
У меня уже складывается впечатление что там какие-то фанатики сидят, которые на полном серьезе готовы на вот это вот безумие-я готова поставить на кон жизнь своего ребенка. Бля, они же верят в это все.
Раньше я думал что все делается ради денег и сытой жизни. Типа если начнут терять свои миллионы, то сразу же всполошатся. Но вот неделя прошла, все в жопе, но ничего не меняется.
Ну они же читают что-то про санкции, про уходы с рынка. Ну банальная хуйня-теперь не слетать на Мальдивы на выходные, айфон не купить и прочее. Это же ограничения на самом базовом-бытовом уровне. Я понимаю что они врят ли задумываются о уже мертвых секторах экономики, бизнеса и подобного. Но вот она сама говорит, что понимаю, что мед.аппарат будет не достать.
КНДР даже сейчас более изолирована, чем Россия
блять как же это дико звучит
На кон? Что она выиграть хочет?
Нет ничего более отвратительного, чем обнаружить себя вывалившимся из пизды конченной мрази
Она то завезет своей дочурке оборудование самолётами через ОАЭ, другим детям повезёт чуть меньше.
@Сергей Звезда
по наводке от @Павел Мухунов
можно в статью пожалуйста доставить инфу что мед. оборудование (на данный момент) не подлежит санкциям:
https://tass.ru/ekonomika/13849285
Тут ТАСС, есть статья от РИА, от ленты
Вот ещё:
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/drugmakers-device-companies-say-sanctions-may-hinder-medical-supplies-russia-2022-03-03/
Sanctions levied by the United States, Britain, Europe and Canada against Russia do not apply to medicine and medical equipment, and the industry has a responsibility under international humanitarian law to continue supplying these products,
Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
Последние месяца полтора я чувствую как мне мерзко. Мерзко от всей этой лжи, мерзко от безумной бессмысленной войны, мерзко от разрушенных судеб людей из-за людоедской прихоти одного диктатора. Но сейчас больше всего мне мерзко из-за тебя — россиянина.
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
В сети делятся советами, как с питомцами пересечь границу и можно ли попасть с ними в бомбоубежище. Животных, которых бросили, забирают себе и ищут новых хозяев через тикток.