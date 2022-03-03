«Пусть летают на своих мётлах»: Россия прекратит поставки в США ракетных двигателей Статьи редакции
И не будет сотрудничать по экспериментам на МКС.
Роскосмос в ответ на западные санкции прекратит поставки В США ракетных двигателей, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передают РИА «Новости» и РБК. В частности, речь идёт о двигателях РД-180, на котором летает ракета Atlas-5, и РД-181, который используют в первой ступени ракеты Antares.
Россия также прекратит сотрудничество с США по экспериментам на МКС и не будет обслуживать оставшиеся у Штатов 24 двигателя РД-180.
По словам Рогозина, российскую космическую программу на фоне санкций скорректируют: приоритетом станет создание спутников «в интересах обороны».
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Я умер от кринжа 20 раз
Так они вроде уже отказались же.
Или это фейк?
Я думал сайту РБК можно доверять
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2021/61338d949a79478ce09fd669
Говорил, надменно, про мкс — плюнули в рожу. Говорил, надменно, про батуты — плюнули в рожу.
Теперь говорит, надменно, про мётлы…
Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again expecting... shit to change... That. Is. Crazy.
Котенок в банке мем
Маск уже придумывает шутеечку)
Уже открывает новый отдел в SpaceX, скорее
просто назовёт так новую ракету
Кто-нибудь скажите ему пожалуйста что у него бочек потiк
При словии, что сами мы их производить не можем из-за санкций, то логично.
Надеюсь, хоть вкусный будет!
Ну так американский же! Там все вкуснее.
Рогозин: Маск оказался мурлом и поставил Украине базовые станции старлинк.
Маск в ответ: "Гражданский интернет в Украине испытывал странные перебои – может быть, плохая погода? — так что SpaceX помогает это исправить"
Ты почему до сих пор не в окопе, мудак?
Ебать метла(Raptor 2) в 230 тонн тяги сейчас и 250 тонн к концу года обещают.
Батуты, метлы, у главы Роскосмоса очень странное представление о космических полетах
Космонавты на орбите:
- блэдь дайде хоть домой доехать.
РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ.
Но добирайтесь как-нибудь сами.
Организуют спецоперацию по спасению русских космонавтов, попутно раздолбут МКС и 90% спутников на орбите
"Автостопом по галактике" выглядит не так уж и фантастично.
Вот их ждет сюрприз по возвращении. Они подумают чтт на машине времени прокатились назад в будущее
Ничо, прорвемся..
Будем продавать РД-180 в Беларусь, Сирию, КНДР и Эритрею
В Эритерии сейчас как раз озадачены освоением космоса, потому что всё прочее уже освоено.
Новая Ваканда?
Акции Space X сегодня поползут вверх
То батуты, то мётла... Что в голове у этого толстяка?!
Маск аплодирует
У меня только один вопрос: кто больше пострадает от такой "антисанкции"? И он риторический.
А я всё же отвечу - в долгосрочной перспективе - мы
Очень жаль, что США решило отказаться от российских двигателей.
Ты поаккуратнее, а то нынче хрен разберёшь, не залезая в профиль, бот ты или просто тралишь немношк.
У них же охуеные метлы.
Пока что нет. На наших летают. Но в каком-то недавнем тырвью Маск в подробностях об двигателях болтал - говорил что свой создают, и относительно скоро доделают. А у него таки всё доделывается до конца. Так что сейчас-то поднасрём - а потом нам такую подлянку припоминать будут ещё долго.
Кто на наших летает? SpaceX же не на российских двигателях летает.
Спейс икс летает, а наса нет. Пока.
Ну так будут летать на SpaceX пока не запилят что хотят. Делов то.
Ну так а я о чём говорю)
Ну я просто для себя Nasa и Spacex в этом контексте не разделяю (просто знаю что американцы решат проблему) и сагрился.
дык спейсх возит астронавтов наса на мкс?
Или наса внезапно хочет еще и свою ракету? Они ж спеицально вкладывались в частников, ибо так эффективнее
я знаю, я и пытаюсь узнать что имеется в виду под "наса не летает на американских двигателях"
Ну космическая программа не заканчивается на отправке астронавтов. Для большинства запускав, если не ошибаюсь, используются насовские "атласы", к которым спейсовские рапторы (замена рд180) пока что не подходят. Поэтому пока они летают на наших рд. Но, прекратим мы поставки или нет, маск свой двигатель домодифицирует под эти ракеты и в любом случае заменит.
скоро и метлы уже перестанут завозить.
Так они придумают свои двигатели уже через пару месяцев. В чем угроза?
Что, простите, придумают?
В прошлом году они отказались от наших двигателей для ракет. И вроде никаких проблем
Что сделал Рогозин для того, чтобы мы летали лучше, дешевле и безопаснее? В случае с Маском - деньги частично государственные, а у нас - целиком. Только что лает постоянно в твиттере, где его Маск уделывает. Вот только последний имеет реальные успехи не только на поле троллизма.
дайте 2
Да пусть уже чекист в одностороннем порядке откажется поставлять нефть и газ миру людей, зачем продлевать агонию и ждать, пока тебя на-уй пошлют.
Суд в Гааге рассмотрит и прошлые обвинения в военных действиях, начиная с 2013 года до сегодняшнего дня.
Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
В сети делятся советами, как с питомцами пересечь границу и можно ли попасть с ними в бомбоубежище. Животных, которых бросили, забирают себе и ищут новых хозяев через тикток.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Последние месяца полтора я чувствую как мне мерзко. Мерзко от всей этой лжи, мерзко от безумной бессмысленной войны, мерзко от разрушенных судеб людей из-за людоедской прихоти одного диктатора. Но сейчас больше всего мне мерзко из-за тебя — россиянина.