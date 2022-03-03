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Яна Ломакина

«Пусть летают на своих мётлах»: Россия прекратит поставки в США ракетных двигателей Статьи редакции

И не будет сотрудничать по экспериментам на МКС.

Роскосмос в ответ на западные санкции прекратит поставки В США ракетных двигателей, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передают РИА «Новости» и РБК. В частности, речь идёт о двигателях РД-180, на котором летает ракета Atlas-5, и РД-181, который используют в первой ступени ракеты Antares.

Россия также прекратит сотрудничество с США по экспериментам на МКС и не будет обслуживать оставшиеся у Штатов 24 двигателя РД-180.

Пусть летают в космос на своих мётлах.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

По словам Рогозина, российскую космическую программу на фоне санкций скорректируют: приоритетом станет создание спутников «в интересах обороны».

#новости #роскосмос #санкции #войнасукраиной

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Инвестиционный блик
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Инвестиционный блик

Одна новость охуительней другой, блять. Панорама нервно курит в сторонке

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32
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Подробный кубок

они у меня чёт даже из ленты пропали

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Пермский блик

Этот опять про хуи с отсосами, ну что за человек

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Пермский блик

ах да

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Прохладный Паша

ах нет

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Подробный кубок

замечательный парень

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Влад Козырь

Я умер от кринжа 20 раз

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59
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New

Так они вроде уже отказались же.
Или это фейк?
Я думал сайту РБК можно доверять

https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2021/61338d949a79478ce09fd669

США отказались от покупок российских ракетных…
Российские РД-180 используют в ракетах Atlas V, их сменит ракета Vulcan Centaur, летающая уже на…
www.rbc.ru
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Трезвый будильник

на метле больше шансов улететь, чем на батутах

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31
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Nikon Mockey

Говорил, надменно, про мкс — плюнули в рожу. Говорил, надменно, про батуты — плюнули в рожу.
Теперь говорит, надменно, про мётлы…

Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again expecting... shit to change... That. Is. Crazy.

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0
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Roman Kusmyan
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28
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Pavel Zamyatin

Котенок в банке мем

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Виктор Бельский

Маск уже придумывает шутеечку)

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Небольшой вентилятор

Маску больше нет нужды общаться с этим имбицилом, делать видимость сотрудничества, вздохнул с облегчением

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9
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умный человек

Уже открывает новый отдел в SpaceX, скорее

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1
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Контрольный парфюмер

Йеп. Расширяет бизнес.

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Iwan Gesse

просто назовёт так новую ракету

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Человекоподобный кот

Кто-нибудь скажите ему пожалуйста что у него бочек потiк

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18
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Fantom

При словии, что сами мы их производить не можем из-за санкций, то логично.

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18
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Прохладный Паша

«…а мы будем сосать х*й»

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Подробный кубок

шутка так себе. словно это что-то плохое.

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Прохладный Паша

Ну я не буквально. У нас это выражение означает что-то плохое. Я не против орального секса

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Нурсултан из Нур-Султана

Надеюсь, хоть вкусный будет!

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1
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Denis D

Ну так американский же! Там все вкуснее.

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Современный американец

Рогозин: Маск оказался мурлом и поставил Украине базовые станции старлинк.
Маск в ответ: "Гражданский интернет в Украине испытывал странные перебои – может быть, плохая погода? — так что SpaceX помогает это исправить"

восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
РогоZин назвал Илона Маска "открывшимся мурлом".

Ты почему до сих пор не в окопе, мудак?
Elon Musk @elonmusk
@katlinegrey @Rogozin Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages – bad weather perhaps? – so SpaceX is helping fix it
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12
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jeudesprits

Ебать метла(Raptor 2) в 230 тонн тяги сейчас и 250 тонн к концу года обещают.

https://twitter.com/SpaceX/status/1491964913887027201

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9
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Random Unit

Батуты, метлы, у главы Роскосмоса очень странное представление о космических полетах

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9
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Котан Котаныч

Космонавты на орбите:
- блэдь дайде хоть домой доехать.

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6
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Максим Шишлов

РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ.
Но добирайтесь как-нибудь сами.

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5
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uniqity

Организуют спецоперацию по спасению русских космонавтов, попутно раздолбут МКС и 90% спутников на орбите

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1
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Котан Котаныч

"Автостопом по галактике" выглядит не так уж и фантастично.

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Матвей Нилов

Вот их ждет сюрприз по возвращении. Они подумают чтт на машине времени прокатились назад в будущее

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0
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Глупый меч

Ну не сомневаюсь они то на мётлах улетят, а вот Рогозин скоро только на поездах сможет кататься

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4
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Редкий Натр

Ничо, прорвемся..
Будем продавать РД-180 в Беларусь, Сирию, КНДР и Эритрею

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3
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Дед Макар

В Эритерии сейчас как раз озадачены освоением космоса, потому что всё прочее уже освоено.

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3
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Котан Котаныч

Новая Ваканда?

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0
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Пермский блик
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3
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Интимный череп

Очки от nvidia, кэк

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Прошлый бас

У нас ракеты одноразовые, а у Маска нет.
Пошел нахуй, клоун.

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3
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Луиджи Вампа

Акции Space X сегодня поползут вверх

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3
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Roman Kusmyan

https://coub.com/view/f9zfq

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2
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Alex Blake

То батуты, то мётла... Что в голове у этого толстяка?!

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inby
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Половый спрей

Ахахах, обидки от барагозина пошли

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Подводной теркин30см

Пусть летают в космос на своих мётлах.
 SpaceX не так переводится

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Быстрый Макс

Будет забавно, если Маск в итоге новые тягачи назовёт а-ля SpaceBroom.

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Полуслепой Пью

Маск аплодирует

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Ігор Лазарук

У меня только один вопрос: кто больше пострадает от такой "антисанкции"? И он риторический.

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Romka Beton

А я всё же отвечу - в долгосрочной перспективе - мы

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Антон Пострунин

Очень жаль, что США решило отказаться от российских двигателей.

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kerokero

Ты поаккуратнее, а то нынче хрен разберёшь, не залезая в профиль, бот ты или просто тралишь немношк.

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Николай Николаевич

У них же охуеные метлы.

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Romka Beton

Пока что нет. На наших летают. Но в каком-то недавнем тырвью Маск в подробностях об двигателях болтал - говорил что свой создают, и относительно скоро доделают. А у него таки всё доделывается до конца. Так что сейчас-то поднасрём - а потом нам такую подлянку припоминать будут ещё долго.

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Николай Николаевич

Кто на наших летает? SpaceX же не на российских двигателях летает.

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Romka Beton

Спейс икс летает, а наса нет. Пока.

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Николай Николаевич

Ну так будут летать на SpaceX пока не запилят что хотят. Делов то.

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Romka Beton

Ну так а я о чём говорю)

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Николай Николаевич

Ну я просто для себя Nasa и Spacex в этом контексте не разделяю (просто знаю что американцы решат проблему) и сагрился.

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Матвей Коновалов

дык спейсх возит астронавтов наса на мкс?
Или наса внезапно хочет еще и свою ракету? Они ж спеицально вкладывались в частников, ибо так эффективнее

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Контрольный парфюмер

Crew Dragon уже летал, да и грузы уже давно доставляют на станцию.

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Матвей Коновалов

я знаю, я и пытаюсь узнать что имеется в виду под "наса не летает на американских двигателях"

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Romka Beton

Ну космическая программа не заканчивается на отправке астронавтов. Для большинства запускав, если не ошибаюсь, используются насовские "атласы", к которым спейсовские рапторы (замена рд180) пока что не подходят. Поэтому пока они летают на наших рд. Но, прекратим мы поставки или нет, маск свой двигатель домодифицирует под эти ракеты и в любом случае заменит.

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Котан Котаныч

скоро и метлы уже перестанут завозить.

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Дед Макар

Так они придумают свои двигатели уже через пару месяцев. В чем угроза?

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ИгорьOK

Что, простите, придумают?

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Дед Макар

В прошлом году они отказались от наших двигателей для ракет. И вроде никаких проблем

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ИгорьOK
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Sergei Timofeyev

Что сделал Рогозин для того, чтобы мы летали лучше, дешевле и безопаснее? В случае с Маском - деньги частично государственные, а у нас - целиком. Только что лает постоянно в твиттере, где его Маск уделывает. Вот только последний имеет реальные успехи не только на поле троллизма.

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fallout.warrior

дайте 2

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Блестящий корабль

⚡Spotify забанила новый альбом Рогозина

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Арсен Саакян
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Ферман спас Россию

Да пусть уже чекист в одностороннем порядке откажется поставлять нефть и газ миру людей, зачем продлевать агонию и ждать, пока тебя на-уй пошлют.

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Ан Бу

https://coub.com/view/2eq2o4

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Принудительный Женя

Он этот так написал, будто им там не похуй. Это всё лишь подтолкнёт ускорение дальнейшего развития. Маск уже указал Рогозину на его место, придётся просто сделать это ещё раз.

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