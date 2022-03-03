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IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции

Причиной стала война на Украине.

IKEA приостановит весь импорт и экспорт в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции в России. Заявление об этом компания разместила на своём сайте.

Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России.

IKEA

IKEA остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины закроют, кроме тех, что расположены в торговых центрах «Мега».

Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA. Им и их семьям компания пообещала оказать необходимую поддержку. Фонд IKEA, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует 20 миллионов евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

По данным «Осторожно, новости», работу приостановили минимум на три месяца — до 31 мая 2022 года.

#новости #санкции #войнасукраиной

8884 просмотров
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102 комментария
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Южная ночь

Запасов ещё хватает

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76
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Papa Fransick

У меня еще есть прекрасная стенка Чехословацкая и сервиз из ГДР

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17
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Южная ночь

Эти и ядерный удар переживут

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15
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Ферман спас Россию

Будет чем буржуйку топить, а потом паркет, ну или ламинат, но он вонючий

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0
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Grisha Tsymbal

Какое же это чудовищно неудобное и громоздкое говно

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5
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Математический Паша

Евроремонт уже скоро

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42
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Официальная кодировка

стол и стулья охуенные кстати

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14
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Alexey Boldyrev

И телевизор весьма стильный и прям в одном дизайне.

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4
3 комментария
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Санта Кабуча

На фото хорошая мебель ,без шуток

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5
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FrozenYogurt

Как отличить советскую хорошую мебель от советского хлама?

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0
4 комментария
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M N

...водочки с соленьями не хватает

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1
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Merx S. Mesi

Ретро рулит не то что модерн!

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0
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Prelestny Kvark

Прошла у них несколько этапов собеседований, сегодня ждала окончательный ответ от hr. Теперь понятно какой он будет. Какой кошмар.

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37
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Sergei Timofeyev

Это чтобы стать хозяйкой кассы?

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0
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Принудительный Женя

Все магазины IKEA закроют, кроме тех, что расположены в ТЦ «Мега» в Москве.
 Ну и там всё быстро раскупят, так что и их закроют.

Я вот не понимаю. Это и есть то, чего Путин хотел для России? Сидит сейчас и радуется, гнида плешивая.

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28
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Греческий Гоша

Себе то шкафчики, кроватки и столы из зарубежа накупил, да эксклюзив сплошной за мильены, а холопы пусть там в своих однушках из опилок и говна лепят

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13
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Ленинский браслет

Себе он хоть из Эрмитажа утащит, если приспичит

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Современный американец

Надеюсь он сидит и охуевает от происходящего. Но боится сдать назад, потому что его партиотичный народ обоссыт не посчитает за мужика.

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7
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Денис Сенькин

либо думает как он бюджет наполнил, теперь больше 100 рублей уже дают за долллар.

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7
6 комментариев
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Michael Konovalov

Я слышу что бабки и деды говорят на улице. Они поддерживают эту войну, хотят скорейшей победы, но говорят что им жаль срочников. Мне кажется они заслуживают такой жизни.

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0
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Ленинский браслет

Это и есть то, чего Путин хотел для России?
 Ja, natürlich

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0
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Принудительный Женя

Ты с ним на связи? Дай ему в морду.

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1
1 комментарий
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Ферман спас Россию

А где кстати этот спецоператор?
Я российских новостей не смотрю и не читаю, не появилось ли там никаких новых лекций из бункера?

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Принудительный Женя

Не, после начала ввода войск обошлось без лекций. Мелькает в новостях, но там только обидки.

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Blitzwagon

Тефтельные ограничения. Смерть.

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Кремлевский паркур

за тефтели реально обидно

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Официальная кодировка

теперь мебель будет сколочена гвоздями из голого ДСП, потому что все покрытия, станки и прочее было импортным

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7
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Rond

Зачем нужна мебель, когда можно сидеть за пеньком на лесоповале?

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16
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Слава Инженеров

сидеть нельзя, бам сам себя не построит

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Официальная кодировка

так что скоро квадратный совдеповский шкаф из магазина "уют" станет атрибутом роскоши

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1
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Ivan Larionov

Станки же никто не забрал)

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Официальная кодировка

они постоянно требуют замены деталей, которых скоро не будет. И почти все ингредиенты кроме ДСП были импортными

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2
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Данила Романов

У икеи есть свои производства?

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0
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Papa Fransick

Да, например, посуду делают в России

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2 комментария
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Konstantin

Там ещё финский производитель лифтов и эскалаторов Kone прекращает поставки в Россию. Без фирменных запчастей это груда металла.

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8
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Николай Николаевич

Ох да, вообще все что касается инженерии это пиздец. Самолеты, лифты, станки, турбины. Все это надо обслуживать.

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8
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Konstantin

У нас на всех предприятиях автоматика, привода, датчики, запорная арматура это Danfoss, ABB, Siemens, Bosh и далее по списку.
Без этого встанет ВСЁ.

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6
5 комментариев
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M N

в Якутске кстати, американские газовые турбины обеспечивают пол республики и её столицу отоплением и электричеством...а без отопления, в Якутии, сами понимаете чо будет :(

Успешно осуществлен первый розжиг газовой…
Успешно осуществлен первый розжиг газовой турбины GE на Якутской ГРЭС-2
www.ge.com
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3
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Hooligan

Видел. Огорчился.

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5
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Турецкий браслет

Ожидала со дня на день, что закроют, сегодня планировала заказать кучу всего и успеть 😭

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3
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Dan

Закажи запасы еды

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5
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Турецкий браслет

Сначала ещё запасы косметики надо успеть

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1
3 комментария
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Pavel Melikhov

Неееееееееет

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2
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Вот такие пироги

Они не магазины "кроме тех что в Меге закроют", а сами Меги не будут закрывать. Икеи в них не будут работать.

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2
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Артур Линский
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2
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Empathy

Они работали после санкций в Беларуси?

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0
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Frank Ferd

Самих магазинов Икеи и не было в Беларуси, но некоторые предприятия производили товары для Икеи.

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4
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Андрей Охапкин

Ещё есть конторы, которые занимаются перепродажей товаров из Икеи

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0
3 комментария
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Математический Паша

Магазинов никогда не было, только производство

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0
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Прохладный Паша

Где я теперь куплю мебель для обустройки помойки

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Alexander D

О только сегодня думал когда икеа раздуплится, ну вот

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Богатый утюг

Сегодня проще написать, кто не приостановил

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1
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Математический Паша

А что с производственными предприятиями в Беларуси? Ничего не говорят? Их много тут

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Нефтяной звук

у меня кухня заказана там, обещали сделать через 30 дней. уже не жду))

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2
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Нефтяной звук

боюсь даже звонить писать узнавать че там у них, не хочу окончательно расстраиваться

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1 комментарий
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infinity one

Они закроются 31 мая.

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0
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Мюллер против войны

F

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Дмитрий Овечкин

Так и не успел ящик для кухни дождаться(

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Ivar Ragnarsson

На 3 месяца. Как бы намекает

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Salesman

Мб это будет шок - но на заказ мебель ща делают дешевле и лучше. Про кухни просто молчу.

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Shked

Решил отвлечься и заказал стеллаж, который и планировал взять до всех событий. Вот теперь гадаю, начинать морочиться с возвратом, или довезут все-таки

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0
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Markoni

Будем спать и сидеть на досках

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Взаимный парфюмер

из беларуси надо было им уходить ещё в августе 20ого, но тогда все забили хуй на проблемы нашей страны

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Дмитрий Шалатонов

Ждём:глобус/ашан/леруа /декатлон.
Пойду в сельпо

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Буржуазный хичхакер

Две недели назад закупился в икее мебелью на 250к. Можно сказать моя геополитическая победа

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Сергей Владимирович

А ведь даже в 1998 году они не прекратили строить свой первый в РФ магазин, ибо верили в будущий успех. А сейчас, видимо, уже не верят :-(

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Веб Новичек

от блин , а я только в мае хотел впервые зайти посмотреть , что там так все хвалят.

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0
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Солёная Капля

С другой стороны, некоторые леса Мурманской и Вологодской областей, а также Сибири, возможно, смогут выжить (откуда шла закупка сырья для Икеи)

Хотя скорее всего продолжат закупать у китайских и финнских подрядчиков

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0
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Солёная Капля

Следующим уйдёт Ашан, скриньте

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Denis Tokarev

Подозреваю, что правительство начнёт национализацию иностранных производств на территории страны, либо просто открыто их отожмёт, чтобы хоть что-то продолжать производить

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Ёжик на жуке
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испанский смех

Все магазины закроют, кроме тех, что расположены в торговых центрах «Мега».
 заебись

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Коровка спасла Россию

Остались люди без гнвоерков, мопсингов, ливнсгнистов, стурслеев, йоккмокков, ареков, куллабергов, закариасов

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–4
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Хули смотришь

Там во время пандемией были сбои с поставками. Например кастрюли ИКЕА 365, сделаны Италии (сейчас уже появились, но почти год не было в продаже). Сейчас тоже кризис скорее логистический

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