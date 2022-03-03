Причиной стала война на Украине.

IKEA приостановит весь импорт и экспорт в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции в России. Заявление об этом компания разместила на своём сайте.

Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли. Поэтому руководство IKEA приняло решение приостановить все свои действия на территории России. IKEA

IKEA остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины закроют, кроме тех, что расположены в торговых центрах «Мега».

Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA. Им и их семьям компания пообещала оказать необходимую поддержку. Фонд IKEA, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует 20 миллионов евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

По данным «Осторожно, новости», работу приостановили минимум на три месяца — до 31 мая 2022 года.