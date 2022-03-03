IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции
Причиной стала война на Украине.
IKEA приостановит весь импорт и экспорт в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции в России. Заявление об этом компания разместила на своём сайте.
IKEA остановит производство в России и покупку товаров у российских подрядчиков. Все магазины закроют, кроме тех, что расположены в торговых центрах «Мега».
Решение затрагивает 15 тысяч сотрудников IKEA. Им и их семьям компания пообещала оказать необходимую поддержку. Фонд IKEA, финансируемый материнской компанией Ingka Group, пожертвует 20 миллионов евро на гуманитарную помощь беженцам из Украины.
По данным «Осторожно, новости», работу приостановили минимум на три месяца — до 31 мая 2022 года.
Запасов ещё хватает
У меня еще есть прекрасная стенка Чехословацкая и сервиз из ГДР
Эти и ядерный удар переживут
Будет чем буржуйку топить, а потом паркет, ну или ламинат, но он вонючий
Какое же это чудовищно неудобное и громоздкое говно
стол и стулья охуенные кстати
И телевизор весьма стильный и прям в одном дизайне.
На фото хорошая мебель ,без шуток
Как отличить советскую хорошую мебель от советского хлама?
...водочки с соленьями не хватает
Ретро рулит не то что модерн!
Прошла у них несколько этапов собеседований, сегодня ждала окончательный ответ от hr. Теперь понятно какой он будет. Какой кошмар.
Это чтобы стать хозяйкой кассы?
либо думает как он бюджет наполнил, теперь больше 100 рублей уже дают за долллар.
Я слышу что бабки и деды говорят на улице. Они поддерживают эту войну, хотят скорейшей победы, но говорят что им жаль срочников. Мне кажется они заслуживают такой жизни.
А где кстати этот спецоператор?
Я российских новостей не смотрю и не читаю, не появилось ли там никаких новых лекций из бункера?
Тефтельные ограничения. Смерть.
теперь мебель будет сколочена гвоздями из голого ДСП, потому что все покрытия, станки и прочее было импортным
Зачем нужна мебель, когда можно сидеть за пеньком на лесоповале?
сидеть нельзя, бам сам себя не построит
так что скоро квадратный совдеповский шкаф из магазина "уют" станет атрибутом роскоши
Станки же никто не забрал)
они постоянно требуют замены деталей, которых скоро не будет. И почти все ингредиенты кроме ДСП были импортными
У икеи есть свои производства?
Да, например, посуду делают в России
Там ещё финский производитель лифтов и эскалаторов Kone прекращает поставки в Россию. Без фирменных запчастей это груда металла.
Ох да, вообще все что касается инженерии это пиздец. Самолеты, лифты, станки, турбины. Все это надо обслуживать.
У нас на всех предприятиях автоматика, привода, датчики, запорная арматура это Danfoss, ABB, Siemens, Bosh и далее по списку.
Без этого встанет ВСЁ.
в Якутске кстати, американские газовые турбины обеспечивают пол республики и её столицу отоплением и электричеством...а без отопления, в Якутии, сами понимаете чо будет :(
Видел. Огорчился.
Закажи запасы еды
Неееееееееет
Они не магазины "кроме тех что в Меге закроют", а сами Меги не будут закрывать. Икеи в них не будут работать.
Они работали после санкций в Беларуси?
Самих магазинов Икеи и не было в Беларуси, но некоторые предприятия производили товары для Икеи.
Ещё есть конторы, которые занимаются перепродажей товаров из Икеи
О только сегодня думал когда икеа раздуплится, ну вот
Они закроются 31 мая.
F
Так и не успел ящик для кухни дождаться(
На 3 месяца. Как бы намекает
Мб это будет шок - но на заказ мебель ща делают дешевле и лучше. Про кухни просто молчу.
Решил отвлечься и заказал стеллаж, который и планировал взять до всех событий. Вот теперь гадаю, начинать морочиться с возвратом, или довезут все-таки
Будем спать и сидеть на досках
Ждём:глобус/ашан/леруа /декатлон.
Пойду в сельпо
А ведь даже в 1998 году они не прекратили строить свой первый в РФ магазин, ибо верили в будущий успех. А сейчас, видимо, уже не верят :-(
от блин , а я только в мае хотел впервые зайти посмотреть , что там так все хвалят.
С другой стороны, некоторые леса Мурманской и Вологодской областей, а также Сибири, возможно, смогут выжить (откуда шла закупка сырья для Икеи)
Хотя скорее всего продолжат закупать у китайских и финнских подрядчиков
Следующим уйдёт Ашан, скриньте
Подозреваю, что правительство начнёт национализацию иностранных производств на территории страны, либо просто открыто их отожмёт, чтобы хоть что-то продолжать производить
Все магазины закроют, кроме тех, что расположены в торговых центрах «Мега».
заебись
Остались люди без гнвоерков, мопсингов, ливнсгнистов, стурслеев, йоккмокков, ареков, куллабергов, закариасов
Там во время пандемией были сбои с поставками. Например кастрюли ИКЕА 365, сделаны Италии (сейчас уже появились, но почти год не было в продаже). Сейчас тоже кризис скорее логистический
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
В сети делятся советами, как с питомцами пересечь границу и можно ли попасть с ними в бомбоубежище. Животных, которых бросили, забирают себе и ищут новых хозяев через тикток.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Наш детский сад собирает гуманитарную помощь. Детский сад. В селе. В Португалии. Все родительские чаты гудят, все собирают средства, кто что может. Мы с латышской подругой сегодня отвезли багажник предметов первой необходимости в пункт сбора. Организован он спасателями-волонтерами соседнего села.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
Последние месяца полтора я чувствую как мне мерзко. Мерзко от всей этой лжи, мерзко от безумной бессмысленной войны, мерзко от разрушенных судеб людей из-за людоедской прихоти одного диктатора. Но сейчас больше всего мне мерзко из-за тебя — россиянина.