Запад пообещал «идти за нечестно нажитыми богатствами» российских олигархов. И в Европе уже арестовывают их яхты Статьи редакции
Под арест уже попали яхта Усманова и предполагаемая яхта Сечина. СМИ отмечают, что «яхту Путина» за две недели до войны «эвакуировали» из Германии.
- 28 февраля Великобритания ввела новые санкции против России из-за вторжения на Украину. Среди прочего власти пообещали арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.
- Такое же обещание дали власти Франции. Министр экономики Брюно ле Мэр объявил о намерении провести инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и люксовых автомобилей олигархов из России.
- 2 марта президент США Джо Байден анонсировал создание специальной рабочей группы для «расследования преступлений российских олигархов».
- После этого яхты российских олигархов начали продвигаться в Черногорию и к Мальдивских островам. На основе данных Marine Traffic телеканал CNBC заявил о минимум четырёх таких яхтах.
- Яхта Galactica Super Nova президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова плывёт из Барселоны в Черногорию. CNBC сообщает, что сам миллиардер находится на ней и прибудет в точку назначения в ближайшие дни.
- Яхта Clio миллиардера Олега Дерипаски покинула Шри-Ланку две недели назад и направляется на Мальдивы. Туда же проложили курс ещё два судна российских олигархов, сообщил CNBC, но не уточнил, кому именно они принадлежат.
- Газета Daily Mail также сообщила о Clio, ставшей на якорь недалеко от Мальдивских островов. Ещё одна яхта, стоящая поблизости, принадлежит Александру Абрамову — председателю совета директоров Evraz Plc, отмечает издание.
- Daily Mail рассказала и о других яхтах российских олигархов. Принадлежащие Роману Абрамовичу Solaris стоимостью 600 миллионов долларов и Eclipse стоимостью миллиард долларов находятся в Барселоне и на Карибах. Суперъяхта «Норд» председателя правления «Северстали» Алексея Мордашова стоит на Сейшельских островах. В Барселоне также находятся яхты основателя ПАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова и председателя правления ВТБ Андрея Костина, а на Майорке — Lady Anastasia, принадлежащая главе компании «Рособоронэкспорт» Александру Михееву.
- В начале февраля таблоид Bild сообщил, что так называемая «яхта Путина» спешно покинула верфь Гамбурга. Её называли так из-за косвенной связи с президентом РФ. Это подтвердили журналисты «Би-би-си» на основе массива данных после выхода расследования Алексея Навального. Яхтой Graceful владеет та же компания, которая связана с «дворцом Путина» в Геленджике.
- По данным «Би-би-си», в немецкий город судно прибыло на модернизацию, но уплыло до окончания работ. Спустя несколько дней яхту заметили в Калининградском заливе Балтийского моря. Издание отмечает, что через две недели Путин начал войну с Украиной. Замгендиректора Transparency International Илья Шуманов предполагает, что яхту «эвакуировали» из-за страха попасть под санкции.
- 3 марта власти Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. «Дильбар» оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
- В этот же день во Франции конфисковали яхту Amore Vero, которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом в твиттере заявила министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мер. Бывшее название яхты — «Принцесса Ольга», фото с неё выкладывала жена миллиардера, выяснила «Новая газета» в 2016 году.
я сюда не плакать пришла
а черверть фунтовый?
золото – 20 г/т, слишком тяжёлое
Я люблю покупать косметику, но не крашусь
это подводная яхта
которая соединяет все бункеры между собой
Ух, как там сейчас рвёт у них жеппы то у всех.
СМИ отмечают, что «яхту Путина» за две недели до войны «эвакуировали» из Германии
Кек, получается, Путин скрыл от своих олигархов, что будет проводить «специальную военную операцию» в Украине, иначе эти бы тоже отгрузили давно
А где этот ваш Запад был 8 лет назад???
Ну вот тут это уместно если честно
терпел
и любовался на яхты
Кто-нибудь объясните, в чём цель этих мероприятий.
Арестовывают с условием: отдадим, когда Путин уйдёт? Иначе никакого смысла нет, кроме мести.
Продать можно. Вырученные деньги пойдут по решению международного суда Украине.
А обозлённые коррупционеры сплотятся вокруг Путина.
все надеются, что не "вокруг", а "против"...
Для этого им нужно пообещать что-то.
например?
Амнистия, если Путин уйдёт в течение какого-то срока.
да мне кажется тут люди готовы уже сами им на лапу дать, лишь бы он быстрее дропнулся
Конечно, готовы. На Западе, да и на Востоке люди прагматичные. Подкупить кого-то всегда дешевле, чем воевать.
Хотелось бы, чтобы так оно и вышло
Нет нах им амнистии, и путина надо сейчас останавливать
Интересно, а мировые богатеи как-то тусуются вместе. Может у них есть общий чат в телеге и скрытая социальная сеть. Было бы обидно если твою яхту нацианализировали и продали на торгах, а купил кто-то из твоих друзей шейхов.
Они вроде все тусят в калифорнии на турбазе "bohemian grove". Там закрытый клуб для президентов, американской политической элиты, миллиардеров и музыкантов/художников где они отрываются, водят хороводы и сжигают чучела под статуей гигантской совы (не фейк, гуглится)
что-то на сатанинском
interesting
ну все теперь нам пизда точно
Vesselfinder позволяет найти почти любое судно. Galactica Super Nova уже в Черногории, например
О намерении получить членство правительство страны объявило 3 марта, через неделю после начала войны на Украине.
Акционизм с призывами остановить войну на Украине приравняли к вовлечению в деятельность запрещённой радикальной организации.
Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
- Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
- Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
- Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
- Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
- В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
- Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
- Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
- Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.