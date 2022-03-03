Новости
Sasha Shambilova

Запад пообещал «идти за нечестно нажитыми богатствами» российских олигархов. И в Европе уже арестовывают их яхты Статьи редакции

Под арест уже попали яхта Усманова и предполагаемая яхта Сечина. СМИ отмечают, что «яхту Путина» за две недели до войны «эвакуировали» из Германии.

52 52 комментария
3044 просмотров
Яхта Amore Vero, которую связывают с Игорем Сечиным. Фото sale.ruyachts.com
  • 28 февраля Великобритания ввела новые санкции против России из-за вторжения на Украину. Среди прочего власти пообещали арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.
  • Такое же обещание дали власти Франции. Министр экономики Брюно ле Мэр объявил о намерении провести инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и люксовых автомобилей олигархов из России.
  • 2 марта президент США Джо Байден анонсировал создание специальной рабочей группы для «расследования преступлений российских олигархов».

Я заявляю российским олигархам, похитившим миллиарды долларов в результате правления этого режима — хватит. Ваши роскошные апартаменты, яхты, самолёты и счета — мы всё арестуем. Мы идём за вашими нечестно нажитыми богатствами.

Джо Байден
президент США
  • После этого яхты российских олигархов начали продвигаться в Черногорию и к Мальдивских островам. На основе данных Marine Traffic телеканал CNBC заявил о минимум четырёх таких яхтах.
  • Яхта Galactica Super Nova президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова плывёт из Барселоны в Черногорию. CNBC сообщает, что сам миллиардер находится на ней и прибудет в точку назначения в ближайшие дни.
Яхта Galactica Super Nova. Фото Heesen Yachts
  • Яхта Clio миллиардера Олега Дерипаски покинула Шри-Ланку две недели назад и направляется на Мальдивы. Туда же проложили курс ещё два судна российских олигархов, сообщил CNBC, но не уточнил, кому именно они принадлежат.
  • Газета Daily Mail также сообщила о Clio, ставшей на якорь недалеко от Мальдивских островов. Ещё одна яхта, стоящая поблизости, принадлежит Александру Абрамову — председателю совета директоров Evraz Plc, отмечает издание.
Яхта Clio. Фото Getty Images
  • Daily Mail рассказала и о других яхтах российских олигархов. Принадлежащие Роману Абрамовичу Solaris стоимостью 600 миллионов долларов и Eclipse стоимостью миллиард долларов находятся в Барселоне и на Карибах. Суперъяхта «Норд» председателя правления «Северстали» Алексея Мордашова стоит на Сейшельских островах. В Барселоне также находятся яхты основателя ПАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова и председателя правления ВТБ Андрея Костина, а на Майорке — Lady Anastasia, принадлежащая главе компании «Рособоронэкспорт» Александру Михееву.
  • В начале февраля таблоид Bild сообщил, что так называемая «яхта Путина» спешно покинула верфь Гамбурга. Её называли так из-за косвенной связи с президентом РФ. Это подтвердили журналисты «Би-би-си» на основе массива данных после выхода расследования Алексея Навального. Яхтой Graceful владеет та же компания, которая связана с «дворцом Путина» в Геленджике.
  • По данным «Би-би-си», в немецкий город судно прибыло на модернизацию, но уплыло до окончания работ. Спустя несколько дней яхту заметили в Калининградском заливе Балтийского моря. Издание отмечает, что через две недели Путин начал войну с Украиной. Замгендиректора Transparency International Илья Шуманов предполагает, что яхту «эвакуировали» из-за страха попасть под санкции.
  • 3 марта власти Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. «Дильбар» оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
  • В этот же день во Франции конфисковали яхту Amore Vero, которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом в твиттере заявила министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мер. Бывшее название яхты — «Принцесса Ольга», фото с неё выкладывала жена миллиардера, выяснила «Новая газета» в 2016 году.

#войнасукраиной #санкции

52 52 комментария
42
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Принудительный Женя

яхту Путина
 Нахуй ему яхта? Он два года из бункера не вылазит.

Ответить
26
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Чтоб не стыдно было перед корешами. Другой вопрос, почему она не размером с авианосец и не из золота

Ответить
17
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Слишком мало налогов.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Плоти

Ответить
2
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Хотя нет, не плоти

Ответить
0
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Молодой человек, что за призывы к экстремистской деятельности, пройдёмте.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

пройдемте

Ответить
0
Развернуть ветку
Принудительный Женя

А что мы будем делать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет
Ответить
1
Развернуть ветку
Принудительный Женя

А ну верни! Я всё видел.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Я пошутил, у меня нет зарплаты 300 тысяч в месяц. Любуйся котом

Ответить
0
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Это в рублях? Сейчас этими тремя долларами никого не удивишь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

но 3 доллара - это 3 доллара

Ответить
0
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Бигмак стоит 4.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Мне нравится двойной чизбургер, точнее нравился

Ответить
2
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Хотел тебе написать какой нравится мне и тут поймал себя на мысли, что это разговор будто из какого-то нормального времени. Сейчас точно не оно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Постоим в одной очереди в Газетном переулке в прекрасной России будущего

Ответить
0
Развернуть ветку
Невдуплёныш

я сюда не плакать пришла

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

а черверть фунтовый?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Трампу

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

У нас же он называется роял чизбургер? Тоже хорош

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленинский браслет

А у Медведева вообще какой-то катамаран

Ответить
1
Развернуть ветку
George Jejeya

золото – 20 г/т, слишком тяжёлое

Ответить
0
Развернуть ветку
13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e

Я люблю покупать косметику, но не крашусь

Ответить
2
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Каблучки, макияж, и это день наш.

Ответить
6
Развернуть ветку
Деревянный Валера

но не мой :(

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

это подводная яхта

Ответить
3
Развернуть ветку
Невдуплёныш

которая соединяет все бункеры между собой

Ответить
0
Развернуть ветку
Инвестиционный блик

Ух, как там сейчас рвёт у них жеппы то у всех.
СМИ отмечают, что «яхту Путина» за две недели до войны «эвакуировали» из Германии
 Кек, получается, Путин скрыл от своих олигархов, что будет проводить «специальную военную операцию» в Украине, иначе эти бы тоже отгрузили давно

Ответить
18
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Да он никому не доверяет похоже. Забился в бункер и дрожит.

Ответить
4
Развернуть ветку
Либеральный кубок

И ножкой топает

Ответить
1
Развернуть ветку
definitely not БОТ

А где этот ваш Запад был 8 лет назад???

Ответить
16
Развернуть ветку
Миша Сергеев

Ну вот тут это уместно если честно

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

терпел

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrew Sychev

и любовался на яхты

Ответить
0
Развернуть ветку
new_comment

Кто-нибудь объясните, в чём цель этих мероприятий.
Арестовывают с условием: отдадим, когда Путин уйдёт? Иначе никакого смысла нет, кроме мести.

Ответить
4
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Продать можно. Вырученные деньги пойдут по решению международного суда Украине.

Ответить
2
Развернуть ветку
new_comment

А обозлённые коррупционеры сплотятся вокруг Путина.

Ответить
2
Развернуть ветку
Невдуплёныш

все надеются, что не "вокруг", а "против"...

Ответить
3
Развернуть ветку
new_comment

Для этого им нужно пообещать что-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
Невдуплёныш

например?

Ответить
0
Развернуть ветку
new_comment

Амнистия, если Путин уйдёт в течение какого-то срока.

Ответить
0
Развернуть ветку
Невдуплёныш

да мне кажется тут люди готовы уже сами им на лапу дать, лишь бы он быстрее дропнулся

Ответить
1
Развернуть ветку
new_comment

Конечно, готовы. На Западе, да и на Востоке люди прагматичные. Подкупить кого-то всегда дешевле, чем воевать.

Ответить
2
Развернуть ветку
Невдуплёныш

Хотелось бы, чтобы так оно и вышло

Ответить
1
Развернуть ветку
Охреневающий

Нет нах им амнистии, и путина надо сейчас останавливать

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Интересно, а мировые богатеи как-то тусуются вместе. Может у них есть общий чат в телеге и скрытая социальная сеть. Было бы обидно если твою яхту нацианализировали и продали на торгах, а купил кто-то из твоих друзей шейхов.

Ответить
2
Развернуть ветку
Shitizen

Они вроде все тусят в калифорнии на турбазе "bohemian grove". Там закрытый клуб для президентов, американской политической элиты, миллиардеров и музыкантов/художников где они отрываются, водят хороводы и сжигают чучела под статуей гигантской совы (не фейк, гуглится)

Ответить
1
Развернуть ветку
Невдуплёныш

что-то на сатанинском

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

interesting

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

ну все теперь нам пизда точно

Ответить
0
Развернуть ветку
T:ema

Vesselfinder позволяет найти почти любое судно. Galactica Super Nova уже в Черногории, например

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
Новости
Яна Ломакина
Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз Статьи редакции

О намерении получить членство правительство страны объявило 3 марта, через неделю после начала войны на Украине.

74 74 комментария
45
Новости
Яна Ломакина
Генпрокуратура пригрозила участникам антивоенных акций уголовной статьей об экстремизме Статьи редакции

Акционизм с призывами остановить войну на Украине приравняли к вовлечению в деятельность запрещённой радикальной организации.

124 124 комментария
82
Sic Mundus
Теперь поняли
86 86 комментариев
173
Мнения
Sasha Shambilova
«Меня очень просят это не говорить, но я за мир»: выступление Олега Дерипаски на Красноярском экономическом форуме Статьи редакции

Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.

Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? [...]

Мы с такими вызовами ещё не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки. [...] Берём кризис 98-го и умножаем на три.

Олег Дерипаска
российский бизнесмен
99 99 комментариев
216
Новости
Сергей Исенеков
«Добрый день не говорю»: эксперт по биржевым стратегиям в эфире РБК выпил за «смерть» фондового рынка в России Статьи редакции

«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.

98 98 комментариев
564
Sic Mundus
Как в воду глядел
4 4 комментария
60
Социалистический кавалер
Пристегните ремни
  • Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
  • Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
  • Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
  • Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
  • В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
  • Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
  • Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
  • Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
83 83 комментария
62
Интернет
Lee
Фотопроект: Россия с другим вариантом флага

Как изменится восприятие, если всего лишь перекрасить один цвет?

125 125 комментариев
284
Новости
vc.ru
Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

33 33 комментария
41
Больше статей
null