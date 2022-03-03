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Яна Ломакина

Генпрокуратура пригрозила участникам антивоенных акций уголовной статьей об экстремизме Статьи редакции

Акционизм с призывами остановить войну на Украине приравняли к вовлечению в деятельность запрещённой радикальной организации.

По мнению Генпрокуратуры, с призывами выходить на антивоенные акции против «специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР» выступают экстремистские организации. Это следует из заявления ведомства.

«Поддаваясь на призывы» запрещённых объединений, граждане вовлекаются в их деятельность, заявила Генпрокуратура. За это грозит уголовная ответственность по статье об участии в деятельности экстремистской организации, отметили в ведомстве. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

#новости #войнасукраиной

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Инвестиционный блик

Теперь призывать к миру — экстремизм. Оруэлл нескончаемо переворачивается в своем гробу видимо от такого

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65
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ВTopHuk

Подключить к нему динамо и человечество обеспечено энергией

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2
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the hard of леопард

С языка снял

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0
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Random Unit

Бля сначала прокомментировал потом твой камент прочитал)

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Evgenie Matus

Всего делов то при задержании отрицать что поддавался на чьи то призывы, вышел по личному зову сердца.

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ВTopHuk

Ей расскажеш

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Виктор Бельский

Ну это вылитая Беларусь, все один в один. Там обкатали и теперь в РФ

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Зелёный Мох

И такой же диктатор, который поверил в свое могущество, просматривая свою же пропоганду

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HL3 confirmed

сейчас наверное даже Оруелл ахуел бы от такого цинизма

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Sergei Timofeyev

А ему когда-то мы были симпатичны и даже приезжал в СССР.

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Никого не спас

Когда Путин запретит срать?

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7
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the hard of леопард

Блин, ты ещё срешь, что ли? Уже 2 дня как по талонам!

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Николай Чумаков

Забейте, они запугивают просто

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6
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Руденко Сергей

Уже не знают как обосраться, лишь бы напугать людей

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4
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Llaren Hlaalo

Пошли нахуй.
Бля fellow Москвичи. Если нет кишок на пиздилку с полицией, вы хоть просто выходите на митинги на Манежке. Ну пжалста блять.

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Мистер Андерсон

Всех не пересажают. Мы можем сделать так, что не останется пидорасов, которые захотят посадить нас за призыв к миру.

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Мистер Андерсон

Причём, за одну ночь. Нужно только выйти всем вместе.

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Мистер Андерсон

Не нужно бояться ни прокуратуры, ни росгвардии, ни плешивого. Мы сами их всех посадим.

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Уверенный Валера

"Принуждение к миру", так сказать

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Подводной теркин30см

Не зря милицию переименовали в полицию.

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Александр Бельтюков

Но все мы знаем как их называть на самом деле

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i slasher

Пидорасы

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Random Unit

Теперь официально: в России призывы к миру это экстремизм.

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Православный бас
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Alexander Kopeikin

Вы не понимаете, это другое

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rchnmy

Русская Генпрокуратура, иди нахуй.

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Кусок Бордюра

для россиян - это кадр из фантастического фильма!

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Зелёный Мох

Посмотри на Беларусь, не сдавайте назад или вам пизда. Как только закончат в Украине, будут ходить у вас по домам

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Harry Callahan

Они уже не стесняются на пустом месте лепить состав преступления. Раньше хоть старались формальности соблюдать. Конченые мрази.

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Системный Илья

Мусора хуже говна

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Depeche Mode

Российский народ - запрещённая в РФ экстремистская организация

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