Генпрокуратура пригрозила участникам антивоенных акций уголовной статьей об экстремизме Статьи редакции
Акционизм с призывами остановить войну на Украине приравняли к вовлечению в деятельность запрещённой радикальной организации.
По мнению Генпрокуратуры, с призывами выходить на антивоенные акции против «специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР» выступают экстремистские организации. Это следует из заявления ведомства.
«Поддаваясь на призывы» запрещённых объединений, граждане вовлекаются в их деятельность, заявила Генпрокуратура. За это грозит уголовная ответственность по статье об участии в деятельности экстремистской организации, отметили в ведомстве. Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.
Подключить к нему динамо и человечество обеспечено энергией
С языка снял
Бля сначала прокомментировал потом твой камент прочитал)
Всего делов то при задержании отрицать что поддавался на чьи то призывы, вышел по личному зову сердца.
Ей расскажеш
Ну это вылитая Беларусь, все один в один. Там обкатали и теперь в РФ
И такой же диктатор, который поверил в свое могущество, просматривая свою же пропоганду
сейчас наверное даже Оруелл ахуел бы от такого цинизма
А ему когда-то мы были симпатичны и даже приезжал в СССР.
Когда Путин запретит срать?
Блин, ты ещё срешь, что ли? Уже 2 дня как по талонам!
Забейте, они запугивают просто
Уже не знают как обосраться, лишь бы напугать людей
Пошли нахуй.
Бля fellow Москвичи. Если нет кишок на пиздилку с полицией, вы хоть просто выходите на митинги на Манежке. Ну пжалста блять.
Всех не пересажают. Мы можем сделать так, что не останется пидорасов, которые захотят посадить нас за призыв к миру.
Причём, за одну ночь. Нужно только выйти всем вместе.
Не нужно бояться ни прокуратуры, ни росгвардии, ни плешивого. Мы сами их всех посадим.
Но все мы знаем как их называть на самом деле
Пидорасы
Теперь официально: в России призывы к миру это экстремизм.
Вы не понимаете, это другое
Русская Генпрокуратура, иди нахуй.
для россиян - это кадр из фантастического фильма!
Посмотри на Беларусь, не сдавайте назад или вам пизда. Как только закончат в Украине, будут ходить у вас по домам
Они уже не стесняются на пустом месте лепить состав преступления. Раньше хоть старались формальности соблюдать. Конченые мрази.
Российский народ - запрещённая в РФ экстремистская организация
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
Наш детский сад собирает гуманитарную помощь. Детский сад. В селе. В Португалии. Все родительские чаты гудят, все собирают средства, кто что может. Мы с латышской подругой сегодня отвезли багажник предметов первой необходимости в пункт сбора. Организован он спасателями-волонтерами соседнего села.
Их отключили от эфира из-за «фейков» о войне с Украиной.
Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
Последние месяца полтора я чувствую как мне мерзко. Мерзко от всей этой лжи, мерзко от безумной бессмысленной войны, мерзко от разрушенных судеб людей из-за людоедской прихоти одного диктатора. Но сейчас больше всего мне мерзко из-за тебя — россиянина.