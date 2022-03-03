Последние 12 лет «Дождь» был местом силы. [...] Есть такой психотерапевтический принцип: «Упавший человек никогда не поднимается с пустыми руками». Даже если тебя сбили с ног, ты всё равно увидишь что-то новое и возьмёшь с собой.

Я горжусь тем, что я с вами все эти 12 лет проработал. Вы лучшее, что случилось в журналистике в моей стране. И мы помним с вами — всё не зря. Мы на стороне света.

