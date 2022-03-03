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Новости
Яна Ломакина

Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки эфира и сайта Статьи редакции

«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.

77 77 комментариев
8857 просмотров
Фрагмент последнего новостного эфира телеканала.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева объявила о приостановке работы. Об этом она сообщила в эфире телеканала.

Нам нужны время и силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. [...] Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир.

Наталья Синдеева
гендиректор «Дождя»

Нам всем очень больно и нам дико страшно, мы дико боимся. Но это не делает нас трусами. Мы принимаем единственное верное решение, которое позволит нам сохранить то, что нам дорого и важно.

Владимир Роменский
ведущий «Дождя»

Последние 12 лет «Дождь» был местом силы. [...] Есть такой психотерапевтический принцип: «Упавший человек никогда не поднимается с пустыми руками». Даже если тебя сбили с ног, ты всё равно увидишь что-то новое и возьмёшь с собой.

Я горжусь тем, что я с вами все эти 12 лет проработал. Вы лучшее, что случилось в журналистике в моей стране. И мы помним с вами — всё не зря. Мы на стороне света.

Михаил Козырев
ведущий «Дождя»
Сотрудники «Дождя» общаются со студией по видеосвязи

В 18:00 мск на ютуб-канале «Дождя» состоится премьера фильма о работе телеканала «F@ck This Job».

1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать «Дождь» из-за «фейков» о войне России с Украиной и призывов к экстремистским действиям. В тот же вечер доступ к телеканалу ограничили. После этого главный редактор Тихон Дзядко и несколько сотрудников «Дождя» из-за угроз и из соображений безопасности уехали из России.

«Дождь» начал работу в 2010 году. Среди освещаемых тем — протестные движения, коррупция, преследования политиков и общественных деятелей. В 2014 году канал прекратил вещание на телевидении и ушёл в интернет. В августе 2021 года Минюст включил «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.

#новости #сми #войнасукраиной

77 77 комментариев
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77 комментариев
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Принудительный Женя

И никого не стало.

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109
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Греческий Гоша

был с ними еще с 14 года :с грусть пздц, откроется наверно уже не как дождь, а как снег

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39
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Принудительный Женя

У меня у самого подписка сколько лет.

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11
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Греческий Гоша

ппц они в эфире щас все там плачут, сижу смотрю и плачу с ними :C

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11
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Инвестиционный блик

А как пепел. Ядерный пепел.

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4
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Дмитрий Хоккаидов

Ядерный снег

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2
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Loko_russia

когда пришли за мной, то ...

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3
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Тетропак Молокоев

настоящее время вещает на ютубе , все ок

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0
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Инвестиционный блик

А когда-то президент страны был там... и во что превратилась страна за 11 лет...

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94
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Принудительный Женя

И сам Медведев уже не тот. Реально общался с другими государствами, шёл на контакт, о чём-то договаривался. Сделку вон на Мистрали заключили, которые потом стали камнем преткновения в отношениях России и Франции после Крымской кампании.
А что сейчас? Говорит, что покажем мы этому западу, угрожает поставками природных ресурсов. Это уже будто другой человек. Путин ломает людей вокруг себя, народ вокруг себя, а сейчас ещё и страны.

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40
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робот-бёрдвотчер

На всякий случай: Шмеле и Крабе знакомы с начала 90-х.

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5
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Павел Каташев

Ну и Путин в первые 8 лет президентства другим был

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3
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Авторский алмаз

Он разве не начал с выпила НТВ?

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5
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Павел Каташев

Предпосылки были сначала, но его политика была ориентирована 50/50 улучшение социальных институтов, зачистка от бандитизма/усиление власти. Потом что то пошло не так и он то ли пропустил, то ли бояре такие плохие, бандитизм сменился коррупцией, а усиление власти усилилось, институт президента укрепился и соц институты оказались коррумпированы, а исправлять было уже поздно и сложно, поэтому все вылилось в дополнительном усилении власти для предотвращения коорупционно-бандитского передела.
Грубо говоря логика ядерного электората такова что лучше один полновластный чем множество бандитов коррупционеров. Итого порочный круг, разорвать который ссыкотно и большинству не хочется потому что они помнят конец 90ых как адский котел.
Все это имхо и по собственным наблюдениям

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2
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How Fucking

ну начать стоит с того, что он сам причастен был к опг одной, а так да конечно, еще сразу в президентском кресле не начал мутить схемки с откатами.

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0
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Инвестиционный блик

11 лет потеряны, просто вычеркнуты, черное пятно на истории нашей страны, господи...

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22
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Arugin

Я бы сказал 32 года потеряны как минимум.

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3
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Сергей Звезда

Весь Дождь — настоящие герои и один из главных примеров журналистской работы в современной России. Я с ними как зритель с самого начала и помню, как в прямом эфире еще показывали, как они строят редакцию и проводят летучки.

Судя по эфиру, который идет сейчас, дух и настроение их не сломлены, за что им огромное спасибо

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83
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Математический Паша

Добавь в новость, что в 6 часов на их ютуб канале выйдет фильм, бесплатный к просмотрю для всех.

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4
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Сергей Звезда

@Яна Ломакина

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1
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Яна Ломакина

Добавлю, спасибо!

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1
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Сергей Сасквач

Иногда правда их заносило. Реально превратился в канал Навального. Но лучше так, чем вообще без другого мнения. И да- тележурналистики больше нет. Не думаю, что они вернутся.

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–9
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Alexander

молимся на Ютюб. потому что если его накроют - молиться будет не на что

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1
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Старший единорожек88

Эти просто катастрофа! Я не знаю что будет завтра. Меня пугает любая ночь, так как, что несёт следующий день это очередные ужасы!

Путин ты ссыный диктатор, что страдает комплексом неполноценности ещё со времён рождения в подворотне Питера!

Но ты так и не победил этот комплекс.
И я знаю, что его гложет рак в данный момент.

В этом году ты точно подохнешь.

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50
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Невдуплёныш

Збагойствие..тут 2 варианта:
1) Мы все умрём - смысла нет беспокоиться;
2) Мы не умрем - смысла беспокоиться нет.

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16
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Влад Козырь

Третий вариант: живые будут завидовать мертвым

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27
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испанский смех

Четвертый: бедные будут завидовать богатым

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11
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Интеллектуальный клуб

Пятый: россияне будут завидовать украинцам

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11
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Alexander

самый вероятный сценарий) учитывая "экономику"

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3
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Кристобаль Фейра

Это второй.

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0
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Невдуплёныш

Это самый реальный на сегодняшний день)

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0
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Semyon Bochkaryov

И это при том, что Дождь никогда не был радикален, давал в свой эфир представителей и власти, и оппозиции, снимал репортажи на Донбассе и в целом стремился к объективности.

А в стане пропагандистов будет праздник. Сейчас вообще все закроется, и останется Соловьев и Скабеева.

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34
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Подробный кубок

Очень жаль. Смотрел их с самого начал. Покупал подписку. Спасибо вам, ребята!!

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23
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Бюджетный Опарыш

Я тоже, теперь не представляю че делать, за столько лет стали как семья мне

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1
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Подробный кубок
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12
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Инвестиционный блик

Роменский красавец *_*

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5
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Бюджетный Опарыш

Колодя❤️

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1
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Анастасия Лукьянова

Как же надо было доканать Наталью, которая когда-то даже у себя в квартире организовывала студию, когда им отказали все арендодатели, лишь бы эфир не прерывался.

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11
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Подводной теркин30см

в России начинается засуха

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9
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Аня Бегиашвили

😭

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9
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Дмитрий Шубкин

ждем такого и на центральных каналах :(

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6
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Подробный кубок
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4
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Тёма против войны

Вот смотрю сейчас

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4
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Базовый томагавк_два

надеюсь, что мы вернёмся в эфир
В прекрасной России будущего

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4
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Антон Лисин

И что теперь смотреть

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3
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испанский смех

мультиплекс-1

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1
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ibor.vni

Теперь понятно почему у нас мультиплексы и социально значимые ресурсы сделали бесплатными.

Гондоны понимали, что у людей не будет денег на телевизор и интернет.

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0
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Dmitry Pasyutin

каналы в телеге

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0
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Dmitry Pasyutin

за такой ответ лет 40 назад меня бы в дурку увезли

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1
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Либеральный кубок

Да и скоро могут. Вот вернут карательную психиатрию...

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0
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робот-бёрдвотчер

ковёр.

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0
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Равиль Зарипов
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2
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Fedor Andreev

Дождик ты куда... :(

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2
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Андрей Заварзин

Я смотрел телеканал Дождь с первого дня вещания и я не шучу, мне так грустно. Смотрю на них всех и просто ком в горле.

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2
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МИКРОМОЛЬ

Единственный нормальный российский телеканал

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1
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Ограниченный чувак

Где источник?

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0
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Принудительный Женя

Трансляция.

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4
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Подробный кубок

трансляция прям щас

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0
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Греческий Гоша

какие они все грустные щас

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1
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Riki Montero

Очень жаль, даже если вещание со временем продолжат из-за рубежа - то уже никаких репортажей с мест событий. Их журналисты всегда посещали и освещали любые массовые сходки.

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1
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Андрей Елманов

Смотрел Дождь с самого начала и не переставая. Ощущение полной катастрофы и непроглядной тьмы впереди.

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1
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Мюллер против войны

Ебануться от этой реальности

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0
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ОСА

...

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0
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boqdanovski

Забирают последний глоток информационного воздуха.. Мрази!

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0
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испанский смех

действуют четко и последовательно

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Sergei Timofeyev

Последовательность только странная. По независимым СМИ надо было бить почти в самом начале. Чего боится власть - все прекрасно знают.

Ждём шутдаун интернета.

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0
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dzirt do'urden

Да как так то

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0
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Печенег

Где теперь за новостями следить?

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Vld Mkrv

Сегодня выебали труп уничтоженной профессии

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Anton Kravchenko

надеюсь они сядут все в самолет и будут вещать из безопасного места

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Konstantin Yakovlev

Разве для людей в России эта вся ситуация не очевидна ?

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Eduard Novikov

С утра были похороны свободы слова. Но оказалось нет. Контрольный в голову случился сейчас.

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Владимир Березин

Самое удивительное, что Дождь в Украине давно был заблокирован...

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Александр Батищев

Доначу дождю и буду продолжать, жду возвращения

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Печенег

Все, ушли.

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Миржан Досымбаев

Узнал про дождь когда их поливал грязью RT. С тех пор поменял свой эфир на 360 градусов.

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Денацификация Борна

Пиздец

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Социалистический кавалер
Пристегните ремни
  • Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
  • Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
  • Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
  • Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
  • В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
  • Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
  • Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
  • Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
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