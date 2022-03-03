Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки эфира и сайта Статьи редакции
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.
Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева объявила о приостановке работы. Об этом она сообщила в эфире телеканала.
В 18:00 мск на ютуб-канале «Дождя» состоится премьера фильма о работе телеканала «F@ck This Job».
1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать «Дождь» из-за «фейков» о войне России с Украиной и призывов к экстремистским действиям. В тот же вечер доступ к телеканалу ограничили. После этого главный редактор Тихон Дзядко и несколько сотрудников «Дождя» из-за угроз и из соображений безопасности уехали из России.
«Дождь» начал работу в 2010 году. Среди освещаемых тем — протестные движения, коррупция, преследования политиков и общественных деятелей. В 2014 году канал прекратил вещание на телевидении и ушёл в интернет. В августе 2021 года Минюст включил «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.
Ядерный снег
когда пришли за мной, то ...
настоящее время вещает на ютубе , все ок
И сам Медведев уже не тот. Реально общался с другими государствами, шёл на контакт, о чём-то договаривался. Сделку вон на Мистрали заключили, которые потом стали камнем преткновения в отношениях России и Франции после Крымской кампании.
А что сейчас? Говорит, что покажем мы этому западу, угрожает поставками природных ресурсов. Это уже будто другой человек. Путин ломает людей вокруг себя, народ вокруг себя, а сейчас ещё и страны.
На всякий случай: Шмеле и Крабе знакомы с начала 90-х.
Ну и Путин в первые 8 лет президентства другим был
Предпосылки были сначала, но его политика была ориентирована 50/50 улучшение социальных институтов, зачистка от бандитизма/усиление власти. Потом что то пошло не так и он то ли пропустил, то ли бояре такие плохие, бандитизм сменился коррупцией, а усиление власти усилилось, институт президента укрепился и соц институты оказались коррумпированы, а исправлять было уже поздно и сложно, поэтому все вылилось в дополнительном усилении власти для предотвращения коорупционно-бандитского передела.
Грубо говоря логика ядерного электората такова что лучше один полновластный чем множество бандитов коррупционеров. Итого порочный круг, разорвать который ссыкотно и большинству не хочется потому что они помнят конец 90ых как адский котел.
Все это имхо и по собственным наблюдениям
ну начать стоит с того, что он сам причастен был к опг одной, а так да конечно, еще сразу в президентском кресле не начал мутить схемки с откатами.
Я бы сказал 32 года потеряны как минимум.
Весь Дождь — настоящие герои и один из главных примеров журналистской работы в современной России. Я с ними как зритель с самого начала и помню, как в прямом эфире еще показывали, как они строят редакцию и проводят летучки.
Судя по эфиру, который идет сейчас, дух и настроение их не сломлены, за что им огромное спасибо
Добавлю, спасибо!
Иногда правда их заносило. Реально превратился в канал Навального. Но лучше так, чем вообще без другого мнения. И да- тележурналистики больше нет. Не думаю, что они вернутся.
молимся на Ютюб. потому что если его накроют - молиться будет не на что
Эти просто катастрофа! Я не знаю что будет завтра. Меня пугает любая ночь, так как, что несёт следующий день это очередные ужасы!
Путин ты ссыный диктатор, что страдает комплексом неполноценности ещё со времён рождения в подворотне Питера!
Но ты так и не победил этот комплекс.
И я знаю, что его гложет рак в данный момент.
В этом году ты точно подохнешь.
Збагойствие..тут 2 варианта:
1) Мы все умрём - смысла нет беспокоиться;
2) Мы не умрем - смысла беспокоиться нет.
Третий вариант: живые будут завидовать мертвым
Четвертый: бедные будут завидовать богатым
самый вероятный сценарий) учитывая "экономику"
Это второй.
Это самый реальный на сегодняшний день)
И это при том, что Дождь никогда не был радикален, давал в свой эфир представителей и власти, и оппозиции, снимал репортажи на Донбассе и в целом стремился к объективности.
А в стане пропагандистов будет праздник. Сейчас вообще все закроется, и останется Соловьев и Скабеева.
Я тоже, теперь не представляю че делать, за столько лет стали как семья мне
Колодя❤️
Как же надо было доканать Наталью, которая когда-то даже у себя в квартире организовывала студию, когда им отказали все арендодатели, лишь бы эфир не прерывался.
😭
ждем такого и на центральных каналах :(
Вот смотрю сейчас
И что теперь смотреть
мультиплекс-1
Теперь понятно почему у нас мультиплексы и социально значимые ресурсы сделали бесплатными.
Гондоны понимали, что у людей не будет денег на телевизор и интернет.
каналы в телеге
за такой ответ лет 40 назад меня бы в дурку увезли
ковёр.
Дождик ты куда... :(
Я смотрел телеканал Дождь с первого дня вещания и я не шучу, мне так грустно. Смотрю на них всех и просто ком в горле.
Единственный нормальный российский телеканал
Очень жаль, даже если вещание со временем продолжат из-за рубежа - то уже никаких репортажей с мест событий. Их журналисты всегда посещали и освещали любые массовые сходки.
Смотрел Дождь с самого начала и не переставая. Ощущение полной катастрофы и непроглядной тьмы впереди.
Ебануться от этой реальности
...
Забирают последний глоток информационного воздуха.. Мрази!
действуют четко и последовательно
Последовательность только странная. По независимым СМИ надо было бить почти в самом начале. Чего боится власть - все прекрасно знают.
Ждём шутдаун интернета.
Да как так то
Где теперь за новостями следить?
Сегодня выебали труп уничтоженной профессии
надеюсь они сядут все в самолет и будут вещать из безопасного места
Разве для людей в России эта вся ситуация не очевидна ?
С утра были похороны свободы слова. Но оказалось нет. Контрольный в голову случился сейчас.
Самое удивительное, что Дождь в Украине давно был заблокирован...
Доначу дождю и буду продолжать, жду возвращения
Все, ушли.
Узнал про дождь когда их поливал грязью RT. С тех пор поменял свой эфир на 360 градусов.
Пиздец
- Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
- Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
- Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
- Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
- В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
- Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
- Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
- Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.
О намерении получить членство правительство страны объявило 3 марта, через неделю после начала войны на Украине.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
Акционизм с призывами остановить войну на Украине приравняли к вовлечению в деятельность запрещённой радикальной организации.