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Яна Ломакина

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз Статьи редакции

О намерении получить членство правительство страны объявило 3 марта, через неделю после начала войны на Украине.

Грузия подала заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в своём видеообращении.

Грузия заявила о намерении вступить в ЕС в ускоренном порядке 3 марта. Правительство приняло такое решение на седьмой день войны России с Украиной.

Гарибашвили отметил, что страна планировала подать заявку в 2024 году. Однако «исходя из политического контекста и новой реальности» власти решили ускориться.

#новости #грузия #евросоюз

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74 74 комментария
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74 комментария
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Oldfag TV

Очередная блестящая победа мудрейшего геополитического стратега.

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97
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Татьяна Кузнецова

+1 миска гречка

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16
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Oldfag TV

Целая миска! Да я ж её неделю всей семьёй есть буду! От это спасибо, от это от души!

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23
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Сергей Иванов

+1 чурчхела

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0
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Oldfag TV

и двойную порцию картошки, пожалуйста

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Данила Романов

С Грузией все понятно стало после поддержки Россией Абхазии в начале 90ых. Так что тут дед ни при чем.

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3
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Инвестиционный блик

В Грузии достаточно проевропейские настроения, в одном только парламенте находится две или более партии с проевропейской идеологией

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5
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Невдуплёныш

Держи врага близко)

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Ваня Погост против войны

Короче, после 2022 года Эрэфия будет так окружена НАТО, как военному преступнику и не снилось.

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50
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Инвестиционный блик

И не вопреки одному человеку, а благодаря ему. Парадокс

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51
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Инвестиционный блик

p.s. считаю Россию европейской державой и страной, и ей место в Европейском союзе

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14
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Александр Елисеев

Когда-то мы шли к безвизу с ЕС, но потом случился Крым и Донбасс.

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28
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Инвестиционный блик
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14
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Sergiusz Lewczenko

До Крыма Россия действительно была близка к безвизу с Европой и даже США но что-то пошло не так...

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Michael Konovalov

Но президент с тобой не согласен. Он называет это отдельной цивилизацией.

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Ваня Погост против войны

Может, таков план? Много ходов очка.

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2
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Принудительный Женя

Слишком много.

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4
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new_comment

После Путина РФ сама вступит в НАТО и проблема решится сама собой.

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4
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Ваня Погост против войны

РФ туда никто не возьмёт ещё лет двести теперь.

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13
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new_comment

Другие страны взяли, ФРГ, например. Так что и Россию возьмут.

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5
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Денис Сенькин

ну Германию ж взяли (понятно что другое, будет возможно если совсем другие люди будут у власти).

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Ваня Погост против войны

Вот только НАТО создавалось не как инструмент сдерживания Германии :)

Если европейские державы нас оккупируют, как Западную Германию, проведут денацификацию (дерашинизацию), демократизацию, демонополизацию и демилитаризацию, то, быть может, и пораньше возьмут.

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5
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Michael Konovalov

Это хорошо но как провести деватизацию?

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4
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Константин Курасов

Вообще-то Медведев просился в НАТО, ещё до событий в Грузии, но его не взяли

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new_comment

Украина тоже просится уже много лет. Дело это не быстрое.
А США ещё недавно объявили, что РФ для них слишком слабый соперник и теперь главный враг - это Китай. Предлагали России выбрать сторону: США или Китай. Наши ответили, что уже выбрали Китай.

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Dmitry Pasyutin

В НАТО вроде берут только страны без наличия спорных территорий

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Ваня Погост против войны

Если дело дойдёт до такой фантастики, как возможность вступления РФ в НАТО, то к тому времени территориальные споры уж точно разрешатся.

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1
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Chikk

Прям тренд. Тоже, чтоль, подать заявку...

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13
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Michael Konovalov

Попробуй, чем черт не шутит. Жду новостей: Евросоюз готовится пополниться новыми членами. Среди них Украина, Грузия и Chikk.

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2
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Подробный кубок

Дед достигает целей.

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7
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Никита против войны

Скоро закроют безвиз для граждан РФ

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7
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Быстрый Макс

Могут сделать как киприоты. Виза выдаётся после заполнения анкеты на сайте консульства без любых претензий.

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Denis Shiryaev

Грузины прекрасный народ который вдоволь настрадался, буду только рад если станут лучше жить, сил им! <3

გილოცავ!

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6
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Данила Романов

Особенно при Сталине и Берии страдали, прям в два горла страдали)

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0
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Denis Shiryaev

Любой народ кого РФ не отпускает быть независимым – страдает

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1
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Данила Романов

чтоб быть независимым нужна экономика, как Россия мешала развиваться Грузии?

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0
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Denis Shiryaev

Там все окей, на одном туризме только сколько можно зарабатывать (угадайте почему в 2008 падение)

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3
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Данила Романов

мировой финансовой кризис? На Украину ведь никто не нападал в 2008

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Denis Shiryaev

Ага, Lehman Brothers Georgia лопнул

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2
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Dan

И Молдова тоже

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6
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Рома Климов

Вряд ли, по моим знакомым понятно, что путиновизор там очень силён

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0
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Николай Енотов

Странно, ведь неделю назад, Грузия заявила, что не будет вводить санкции

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Andrew Sychev

а она и не введет. вступят в ЕС. а санкции вводит ЕС. а не Грузия

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17
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Taras Lanchev

Многоходовочка

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Андрей Охапкин

Решили подождать и ввести если примут

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0
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Утконос

Есть тут те, кто свалил в Грузию или собирается это сделать? Это вообще перспективный вариант, хотя бы на первое время?

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0
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hector kkt

Работы там особо нет. Если на удаленке - лучшее место

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11
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Утконос

Как раз рассматриваю варианты для удаленки. Компания предоставляет возможность релокации, поэтому с работой проблем быть не должно.

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0
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hector kkt

Тогда лучшее решение. Даже не думай, переезжай

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5
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Arc75

А как туда попасть сейчас можно? Авиабилеты только через 10 пересадок и Стамбул.

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0
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Куратор от Госдепа

Все невероятно дёшево, цивильно и достаточно дружелюбно к приезжим. В крупных городах большое русскоязычное комьюнити, так что грустить сильно не придётся

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2
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Егор Ниглов

Смешно будет, если следующий на очереди - Китай

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3
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Данила Романов

Тока страны ГУАМ не проходят в ЕС по экономическим показателям.

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1
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Никита Николаев

Ждем новостей о денацификации и демилитаризации Грузии.

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1
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испанский смех

blya

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Александр Елисеев

Раз уж украинцам дают авансом, то грузинам и подавно пора бы уже.

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Andrew Sychev

а еще Турция кандидат в ЕС

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ＫＩＢØＵＮＥ

Можно будет только их поздравить с этим, а тем кто хотел туда свалить нужно поторопиться.

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None Sense

Хочу что бы весь трио вступили в ЕС

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Oldfag TV

сойдёт за саундтрек для новости
https://www.youtube.com/watch?v=XgBJPxfBenk

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Sergei Kuznetsov

А что Казахстан?

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Jjjj Jjjj

Деевровизация идёт успешно

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Artyom Cheprasov

Сколько такая процедура занимает, кто знает? Если их примут, то без Шенгена не из России туда путь закрыт, я правильно понимаю?

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Denis Shiryaev

Да долго, месяцы, годы – зависит от развития событий

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kawaiika

Грузия:

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Сергей Зайкевич

Гарибашвили путинский подсос. И делает все что бы Грузию не взяли в ЕС

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Moo Zaart

Нет

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Сергей Зайкевич

Не присоединился к санкциям против России.
Не присоединился к санкциям против РБ летом.
Спровоцировал разгон гей парада.

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Странный ГОСТ

Потому что он не чеконутый как Саакашвили. Он понимает свое место. Его поведение - это финляндизация, самое разумная стратегия для маленькой страны с таким соседом как сегодняшняя россия.

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Сергей Зайкевич

Я наверное не живу в Грузии. Расскажи мне че каво

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Странный ГОСТ

и что? при нем кто-то вторгся к вам нацизм уничтожать?

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Сергей Зайкевич

Еще отказался проводить судебную реформу.
То что вспомнил за прошлый год

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Иван

Вроде бы и Турция подавала заявку, а толку?

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Random Dude

Спасибо, что не сказали о планах создавать/размещать ЯО.

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Мнения
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«Меня очень просят это не говорить, но я за мир»: выступление Олега Дерипаски на Красноярском экономическом форуме Статьи редакции

Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.

Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? [...]

Мы с такими вызовами ещё не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки. [...] Берём кризис 98-го и умножаем на три.

Олег Дерипаска
российский бизнесмен
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Lee
Фотопроект: Россия с другим вариантом флага

Как изменится восприятие, если всего лишь перекрасить один цвет?

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Социалистический кавалер
Пристегните ремни
  • Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
  • Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
  • Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
  • Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
  • В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
  • Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
  • Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
  • Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
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