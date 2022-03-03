Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз Статьи редакции
О намерении получить членство правительство страны объявило 3 марта, через неделю после начала войны на Украине.
Грузия подала заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в своём видеообращении.
Грузия заявила о намерении вступить в ЕС в ускоренном порядке 3 марта. Правительство приняло такое решение на седьмой день войны России с Украиной.
Гарибашвили отметил, что страна планировала подать заявку в 2024 году. Однако «исходя из политического контекста и новой реальности» власти решили ускориться.
Очередная блестящая победа мудрейшего геополитического стратега.
+1 миска гречка
Целая миска! Да я ж её неделю всей семьёй есть буду! От это спасибо, от это от души!
+1 чурчхела
и двойную порцию картошки, пожалуйста
С Грузией все понятно стало после поддержки Россией Абхазии в начале 90ых. Так что тут дед ни при чем.
Держи врага близко)
Короче, после 2022 года Эрэфия будет так окружена НАТО, как военному преступнику и не снилось.
Когда-то мы шли к безвизу с ЕС, но потом случился Крым и Донбасс.
До Крыма Россия действительно была близка к безвизу с Европой и даже США но что-то пошло не так...
Но президент с тобой не согласен. Он называет это отдельной цивилизацией.
Может, таков план? Много ходов очка.
После Путина РФ сама вступит в НАТО и проблема решится сама собой.
РФ туда никто не возьмёт ещё лет двести теперь.
Другие страны взяли, ФРГ, например. Так что и Россию возьмут.
ну Германию ж взяли (понятно что другое, будет возможно если совсем другие люди будут у власти).
Вот только НАТО создавалось не как инструмент сдерживания Германии :)
Если европейские державы нас оккупируют, как Западную Германию, проведут денацификацию (дерашинизацию), демократизацию, демонополизацию и демилитаризацию, то, быть может, и пораньше возьмут.
Это хорошо но как провести деватизацию?
Вообще-то Медведев просился в НАТО, ещё до событий в Грузии, но его не взяли
Украина тоже просится уже много лет. Дело это не быстрое.
А США ещё недавно объявили, что РФ для них слишком слабый соперник и теперь главный враг - это Китай. Предлагали России выбрать сторону: США или Китай. Наши ответили, что уже выбрали Китай.
В НАТО вроде берут только страны без наличия спорных территорий
Если дело дойдёт до такой фантастики, как возможность вступления РФ в НАТО, то к тому времени территориальные споры уж точно разрешатся.
Прям тренд. Тоже, чтоль, подать заявку...
Попробуй, чем черт не шутит. Жду новостей: Евросоюз готовится пополниться новыми членами. Среди них Украина, Грузия и Chikk.
Скоро закроют безвиз для граждан РФ
Грузины прекрасный народ который вдоволь настрадался, буду только рад если станут лучше жить, сил им! <3
გილოცავ!
Особенно при Сталине и Берии страдали, прям в два горла страдали)
Любой народ кого РФ не отпускает быть независимым – страдает
чтоб быть независимым нужна экономика, как Россия мешала развиваться Грузии?
Там все окей, на одном туризме только сколько можно зарабатывать (угадайте почему в 2008 падение)
мировой финансовой кризис? На Украину ведь никто не нападал в 2008
Ага, Lehman Brothers Georgia лопнул
И Молдова тоже
Вряд ли, по моим знакомым понятно, что путиновизор там очень силён
Странно, ведь неделю назад, Грузия заявила, что не будет вводить санкции
а она и не введет. вступят в ЕС. а санкции вводит ЕС. а не Грузия
Многоходовочка
Решили подождать и ввести если примут
Есть тут те, кто свалил в Грузию или собирается это сделать? Это вообще перспективный вариант, хотя бы на первое время?
Работы там особо нет. Если на удаленке - лучшее место
Как раз рассматриваю варианты для удаленки. Компания предоставляет возможность релокации, поэтому с работой проблем быть не должно.
Тогда лучшее решение. Даже не думай, переезжай
А как туда попасть сейчас можно? Авиабилеты только через 10 пересадок и Стамбул.
Все невероятно дёшево, цивильно и достаточно дружелюбно к приезжим. В крупных городах большое русскоязычное комьюнити, так что грустить сильно не придётся
Смешно будет, если следующий на очереди - Китай
Тока страны ГУАМ не проходят в ЕС по экономическим показателям.
Ждем новостей о денацификации и демилитаризации Грузии.
blya
Раз уж украинцам дают авансом, то грузинам и подавно пора бы уже.
а еще Турция кандидат в ЕС
Можно будет только их поздравить с этим, а тем кто хотел туда свалить нужно поторопиться.
Хочу что бы весь трио вступили в ЕС
сойдёт за саундтрек для новости
https://www.youtube.com/watch?v=XgBJPxfBenk
А что Казахстан?
Деевровизация идёт успешно
Сколько такая процедура занимает, кто знает? Если их примут, то без Шенгена не из России туда путь закрыт, я правильно понимаю?
Да долго, месяцы, годы – зависит от развития событий
Грузия:
Гарибашвили путинский подсос. И делает все что бы Грузию не взяли в ЕС
Нет
Не присоединился к санкциям против России.
Не присоединился к санкциям против РБ летом.
Спровоцировал разгон гей парада.
Я наверное не живу в Грузии. Расскажи мне че каво
Еще отказался проводить судебную реформу.
То что вспомнил за прошлый год
Вроде бы и Турция подавала заявку, а толку?
Спасибо, что не сказали о планах создавать/размещать ЯО.
Миллиардер заявил, что Россию ждёт «жесточайший» кризис минимум на три года из-за войны на Украине.
- Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
- Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
- Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
- Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
- В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
- Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
- Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
- Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
Акционизм с призывами остановить войну на Украине приравняли к вовлечению в деятельность запрещённой радикальной организации.
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