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Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

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ЦБ, представители Сбера и ВТБ оценивали возможные последствия военного конфликта для экономики за месяц до событий на Украине. Они спрогнозировали ущерб от самых жёстких санкций. Об этом сообщает Frank Research Group со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием материалов.

Авторам доклада важно было показать властям экономические последствия от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной, сказали сразу три источника издания.

Тогда худшим вариантом развития событий было признание независимости ДНР и ЛНР. Ни в одном сценарии не рассматривались санкции против ЦБ, говорят источники.

Какой прогноз представили банки:

  • Падение ВВП — от 10% и более;
  • Рост безработицы на 4-12% и снижение доходов населения;
  • Рост ключевой ставки до 20-30%;
  • Рост курсов валют до 150-200 рублей;
  • Задержка развития страны из-за технологического эмбарго.

Оценка докапитализации — это заблокированные за рубежом активы с корректировкой на ожидаемое изменение валютного курса, пояснил один из источников. Не учтены кредитные потери, которые «спрогнозировать невозможно». Другой сказал, что «объём заблокированных активов ЦБ гораздо больше» и потери от санкций сложно оценить, пока не приняты все пакеты.

Санкции против ЦБ из-за войны на Украине ввели США, ЕС и Япония. Они заблокировали все операции с Банком России. Фактически это означает, что регулятор не может использовать международные резервы в валютах и в золоте.

Из-за санкций заблокированы иностранные активы ВТБ, «Промсвязьбанка», «Совкомбанка», «Открытия», они отключены от SWIFT.

#новости #цб #санкции #войнасукраиной

33 33 комментария
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Подводной теркин30см

ему похуй на экономику, на граждан, абсолютно на всё, только лишь на рейтинг свой дрочит

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Инвестиционный блик

Голова поехала на объединении русского мира

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Пермский блик

он не знает что такое экономика, он силовик

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Speedwagon MMXXII

Если задуматься, то такой себе силовик

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11
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Подводной теркин30см

он моль

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Speedwagon MMXXII

Дед у нас статодрочер, получается?

Надо его на пенсию и World Of Tanks ему показать — там как раз любят на стату дрочить и танки погонять можно (и советские, и американские, и немецкие — любые, блять), пусть только людей не трогает

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Gedevan

только лишь на рейтинг свой дрочит
 Дайте ему кто-нибудь ссылку на ТЖ. Тут тоже можно на рейтинг дрочить.

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испанский смех

это великий геополитик

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Подводной теркин30см

геехуитик

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Genesi5 ­

Когда компетитив головного мозга на глобалах

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Анатолий Смолов

Всё так, только в России не граждане, а подданые.

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Sergei Timofeyev

Если честно, то и на рейтинг ему глубоко срать.

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Подводной теркин30см

ну как нет? А пропаганда тогда зачем повесточку несёт?

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Sergei Timofeyev

Все при деле

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trouble maker

Блядь, вы долбойобы? Вопрос риторический. Ему похуй на рейтинги

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Нефтяной звук

"приемлемо", - подумал он

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Данила Романов

мало разницы между пиздецом и полным пиздецом, потому выбрал худший вариант

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испанский смех

пренебречь, вальсируем

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Никита

Для него самое главное это власть. Уверен, он уже пожалел о начатом, но быдло-натура не позволяет дать заднюю. Задняя грозит ещё и потерей власти, а для него это равносильно тюрьме или смерти.

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Плотный

Рост курсов валют до 150-200 рублей;
 Есть к чему стремиться💪💪💪

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11
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A Z

ну да, уже почти все 30-40% подорожало, надо еще больше

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Аналитический Артем

Уже отсосали но пока не сплюнули

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4
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Jonny Odyssey

даже наверное Сталин не мог подумать, что можно такой пиздец устроить со страной. А русские патриоты-терпилы довольны, ради уничтожения бандер готовы ходить в одних трусах и жрать овес....

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4
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Пермский блик

Это не важно, 8 лет мы...

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Роман Яремчук

бомбили Украину

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Математический Паша

Копили доллары

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Передовой Абдужаббор

🥲

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Alexander

чтобы потом 30% комиссии отстегнуть

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Ильназ Акпамбеков

ждали, чтобы написать "8 лет..."

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Прохладный Паша

Что за франк медиа?

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Соме Дуде

бабы еще нарожают, хуле ему

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Соколов Андрей

А мне все похуй, я сделан из мяяяса! Самое страшное что может случиться - стану пидорасом!

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Пушка Гонка

Эххххх
https://youtu.be/JtELvvr-0L4

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  • Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
  • Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
  • Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
  • В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
  • Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
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