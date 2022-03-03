Совет директоров крупнейшей частной российской нефтекомпании «Лукойл» выступил за прекращение войны с Украиной Статьи редакции
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».
Совет директоров ПАО «Лукойл» выступил за прекращение вооружённого конфликта на Украине, следует из обращения российской нефтекомпании к акционерам, сотрудникам и клиентам.
В компании отметили, что прилагают все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия. «"Лукойл" в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей», — добавил Совет директоров.
ПОЧАЛОСЬ
8 дней хотя бы
ЗАРЕМУ ОБХАЖИВАЛ
Интересно, что Путину дороже, Кадыров или нефтеденьги
предлагаю украинцам национализировать чехов. Пусть восстанавливают Харьков
Нефтеденьги.
Кадыровых настрогать не проблема.
Первое без второго не очень возможно
Не надо преувеличивать значимость одного заявления. Этот комментарий для клиентов других стран, в которых они работают. У ЛУКОЙЛа, кроме нефти, есть и другие бизнесы. Ничего вообще не поменялось.
Они не потребовали остановить войну.
Скорее хотят чтобы Украина согласилась на требования Россия.
Ток бы гречку пририсовать вместо попкорна и идеально)
А потом просто пустое ведро, типа я Россиянин жру пустоту)
Получается весь совет попадает под новую статью за призывы к миру?
элита решила шконки получше успеть занять)
15 лет ещё в Лукойле сидеть?
Это другое.
Вроде никакой статьи нет?
Там запугивание натягиванием совы на глобус. Мол Навальный призвал выходить на улицы, в следовательно все вышедшие просто обязаны быть его сторонниками
ой, это какая та очередь на национализацию сразу после дерипаски?
вот и "'элита" зашевелилась
Где она зашевелилась? Они рассчитывают на то что Украина пойдет на уступки.
Я живу в по-настоящему ебанутое время.
Лучше поздно, чем никогда...
22 года сидели, а сейчас решили.
Ни отнять ни прибавить
достаточно беззубо написано, но всё равно заебись
Предатели, насмотрелись укропских фейков, всех посадить, Лукойл отобрать и поделить среди крестьян.
Среди правильных крестьян, сечин например, правильный крестьянин.
Среди кооперативников
Скоро останутся только путин, тюремная охрана и экстремисты.
Великую, советскую
ты про электорат не забывай. это покриповей всего вышеперечисленного будет
Они и будут тюремщиками.
А кушать кто будет готовить?
Экстремисты под присмотром тюремщиков, очевидно же
Ну чё пацаны железный занавес?
Весело?
Кстати тем кто говорит, что митинги ни на что не влияют, эти из-за них путину будут ещё меньше верить.
Войско (зачеркнуто) бояре взбунтовались!
Бляя простите меня пожалуйста. Но я окончательно оватнился.
Да я вижу эти никому не нужные смерти, да я вижу страдания обычных людей на Украине. Это все очень печально и я конечно против войны. Хочу чтобы все закончилось здесь и сейчас.
Но в тоже время я вижу что НАТО продвигается на восток. Эта организация между прочим создано именно против России. Будь я правителем, я бы тоже озаботился этим вопросом. И считаю было бы халатностью просто молча глядеть как тебя окружают.
Были бы вы против расширения НАТО к вашим границам? Допустили бы вы это? Или остановили бы любым путем даже если нужно пролить кровь?
Украина, как и всегда в его истории оказалась не в том месте и ее судьба быть разменной монетой между востоком и западом пока кто то из них не умрет впринципе.
Скабеева головного мозга.
Оно понятно, что продвижение НАТО сосёт. Но мы-то влезли в войну, которую можем проиграть. Судя по удалённой статье на РИА Новости, Путин не иронично ожидал, что Киев упадёт за два дня. Но всё пошло по одному месту. Мы тупо экономически не вывезем это. Боялись НАТО, а сами сделали для них лучший подарок - организовали горячую точку под боком, куда ЕС будет легально вкачивать деньги, спецов и оружие. Так мало того, у Запада теперь ещё и полный карт-бланш на санкции.
Это выглядит как максимальный обосрамс даже с точки зрения противостояния НАТО.
С этим согласен
CoD Operation Srenk
Минусующие был бы рад если разъясните
Нато нахуй не всралась рф. Нато лишь озабоченно защитой себя от путинской экспансии и терроризма, и не без оснований. А за любые попытки оправдать эту войну должны судить в Гааге.
Разъясняем — пролей немножечко своей крови, прежде чем оценивать рациональность такого решения. Если останешься при своём мнении, все начнут плюсовать, обещаю
Так и написано, специально против России?
В НАТО рвались всегда мелкие страны, для защиты от российской военной агрессии. Т.е. именно для того, чтобы не получилось так, как сейчас с Украиной.
Собственно, и движение Украины в НАТО началось с известных нам событий, когда Россия посягнула на её территориальную целостность.
То есть не НАТО двигается на восток, а восток убегает от России в НАТО.
Устраивать полномасштабную войну с Россией, при наличии ядерного вооружения, ни НАТО, ни Европе просто невыгодно. Люди не мыслят там категориями "всех в ядерный пепел", они ценят то, что имеют.
Хотя НАТО, действительно, может проявлять агрессию против других небольших стран, но относительно России оно является преимущественно оборонительным альянсом.
Поэтому вся эта паранойя просто беспочвенна.
Так проблема в том, что теперь НАТО будет ещё сильнее. Соседние страны, которые ещё не вступили в НАТО, теперь будут стараться это сделать. Военные получат ещё больший бюджет. Те западные политики, которые считали, что Россия не несет серьёзной угрозы и не слишком стремились к наращиванию военного потенциала, посмотрев на происходящее, решат что РФ на самом деле опасна. Эскалация конфликта — не способ его решения. Ну и чисто геометрически — если страны вокруг тебя враждебны, то забирая под контроль новые территории, ты только увеличиваешь границу контакта с врагами, и всё продолжается. Тут можно провести параллель с Римской Империей — про неё тоже кто-то из историков говорил, что она захватила половину мира, обороняя свои границы. Вот только Рим в древнем мире был имбой, а РФ в современности — нет.
ЗЫ. Зря тебя минусуют, нормальный вопрос
Держи и всасывай:
Нам в школе так же про Афган зачесывали, что если бы не советские войска, то американцы бы разместили там ракеты и весь ядерный/ракетный Урал и Сибирь оказались бы под ударом
Ох уж это НАТО с высоким уровнем жизни, работающими судами, свободой слова. Против такого действительно нужна серьезная защита
Есть нюанс. Она создана против нападения России. И даже сейчас, когда Россия уже воюет против европейской страны, они только в носу ковыряют. Они не нападают сейчас. Они не нападали, когда Россия была максимально ослаблена. Что бы они сделали России в мирное время, даже если бы их ракеты стояли у нас по периметру? Намазолили бы глаза?
Поддержу, ситуация не однозначная. Но вторгаться на территорию другого государства с целью свержения неугодной власти- это зашквар. Сейчас создаётся впечатление, что у НАТО теперь все козыри в руки, чтобы расширяться дальше.
Далее в новостях: экстремистская ячейка выявлена в Москве на Сретенском бульваре
Федун киевлянин, неудивительно
А Фридман львовянин, как оказалось
Потихоньку начинают бухтеть, радостно. У них очень много бабла утекло. И яхточки арестовывают.
так США сказали, что и против семей олигархов тоже санкции будут вводить, для блокировки передачи активов , поэтому и зашевелились
заработают ещё. последние за кого надо переживать
как мне нравится словосочетание "выражает свою озабоченность"..ну да еб** спасибо
Оо, против папки олигархат попёр... Ничего личного, просто деньги. Капитализьм в действии...
Господи та просто завалите долбаеба и проблем не будет
Так он же в бункере.
Связь отключить ему и пусть дальше сидит
До края его стола ни одна пуля не долетит
Неужто?
Ждём заднюю, что произошла ошибка и вообще не для всех заявлялось
экстремисты!
Ждём аналогичные заявления от Газпрома и Роснефти
"Санкции только на пользу", "мы ваш пакет с санкциями уберём в пакет" и прочая ватная бравада - это только для внутряка.
Радует, что даже у этих жалких, жадных и трусливых чертей, адекватная позиция. Это о многом говорит.
Их просто прижали санкциями, но хоть какой-то сдвиг.
Опа, а вот и новый активчик для Роснефти подъехал
лож в заголовке.
Игнорю после резонансной аварии
А вот и демонстрация того, что капитализм из учебников СССР бывает только в учебниках СССР. Ну, крупнейшая корпорация, и что дальше? Ну, заявили. Им пальчиком погрозят, а потом, когда военное положение введут, "национализируют".
Возможно есть инсайд инфа о скором заключении перемирия? Таким образом пытаются себе репутацию слегка отбелить до объявления
Краткосрочное, скорее всего, будет, как и во всех крупных войнах: оказать гуманитарную помощь, подсчитать потери.
Полноценного мира не будет. Путин настроен решительно, о чём недавно сообщил Макрон, исходя из его телефонного звонка. Оно и ожидаемо, у него нет выбора.
Зеленский тоже собирается идти до конца - уже объявил мобилизацию. А это, боюсь, будет бойня. Может дойти и до военного положения в РФ, если Зеленский купит жизнями срочников достаточно времени для поставок с запада и если хотя бы часть срочников выстоит, чтобы обрести боевой опыт.
А что такое озабоченность?
Пустой звук.
Лол, не выступил. Не назвали войну войной 🤠
Напоминаю, что из-за этих пидоров в свои годы был закрыт ТВ-6.
15 лет каждому директору
Предатели!!!!
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.
Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.
- Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
- Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
- Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
- Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
- В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
- Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
- Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
- Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.