Новости
Яна Ломакина

Совет директоров крупнейшей частной российской нефтекомпании «Лукойл» выступил за прекращение войны с Украиной Статьи редакции

В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».

Совет директоров ПАО «Лукойл» выступил за прекращение вооружённого конфликта на Украине, следует из обращения российской нефтекомпании к акционерам, сотрудникам и клиентам.

Совет Директоров ПАО «Лукойл» выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия. Мы выступаем за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путём переговорного процесса, дипломатическими средствами.

из обращения «Лукойла»

В компании отметили, что прилагают все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия. «"Лукойл" в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей», — добавил Совет директоров.

#новости #войнасукраиной

10 616 просмотров
120 120 комментариев
151
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
120 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
флутер погромист

ПОЧАЛОСЬ

Ответить
85
Развернуть ветку
Инвестиционный блик

А ГДЕ ЛУКОЙЛ БЫЛ 8 ЛЕТ?????

Ответить
166
Развернуть ветку
Инвестиционный блик

ПОЧЕМУ КОГДА ДОНЕЦ И ЛУГАНСК БОМБИЛИ ОНИ НЕ ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ ВОЙНЫ?????

Ответить
88
5 комментариев
Развернуть ветку
Sloowbruh

8 дней хотя бы

Ответить
8
1 комментарий
Развернуть ветку
Misha Timoshin

ЗАРЕМУ ОБХАЖИВАЛ

Ответить
0
Развернуть ветку
флутер погромист

Интересно, что Путину дороже, Кадыров или нефтеденьги

Ответить
17
Развернуть ветку
CкайримдляНордов

предлагаю украинцам национализировать чехов. Пусть восстанавливают Харьков

Ответить
13
2 комментария
Развернуть ветку
Оптимальный Куркумин

Нефтеденьги.
Кадыровых настрогать не проблема.

Ответить
12
2 комментария
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Первое без второго не очень возможно

Ответить
0
Развернуть ветку
А. З.

Не надо преувеличивать значимость одного заявления. Этот комментарий для клиентов других стран, в которых они работают. У ЛУКОЙЛа, кроме нефти, есть и другие бизнесы. Ничего вообще не поменялось.

Ответить
4
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Они не потребовали остановить войну.
Скорее хотят чтобы Украина согласилась на требования Россия.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влад Козырь
Ответить
91
Развернуть ветку
Рыжий Барнс

Ток бы гречку пририсовать вместо попкорна и идеально)

Ответить
18
Развернуть ветку
Влад Козырь
Ответить
63
3 комментария
Развернуть ветку
Рыжий Барнс

А потом просто пустое ведро, типа я Россиянин жру пустоту)

Ответить
6
2 комментария
Развернуть ветку
Owlie

Получается весь совет попадает под новую статью за призывы к миру?

Ответить
74
Развернуть ветку
Alex Shokhin

элита решила шконки получше успеть занять)

Ответить
23
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

15 лет ещё в Лукойле сидеть?

Ответить
2
Развернуть ветку
Старорег

Это другое.

Ответить
1
Развернуть ветку
Матвей Коновалов

Вроде никакой статьи нет?

Там запугивание натягиванием совы на глобус. Мол Навальный призвал выходить на улицы, в следовательно все вышедшие просто обязаны быть его сторонниками

Ответить
0
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

ой, это какая та очередь на национализацию сразу после дерипаски?

Ответить
72
Развернуть ветку
Дуд Волро

вот и "'элита" зашевелилась

Ответить
46
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Где она зашевелилась? Они рассчитывают на то что Украина пойдет на уступки.

Ответить
4
Развернуть ветку
Организационный химик

Это для иностранных партнёров, чтобы сильно не гнобили.

Советы директоров многих компаний уже покинули сейчас те, кто под санкциями непосредственно- всякие там Фрадковы, Костины и тд..
Бизнес просто пробует минимизировать репутационные потери в глазах западных партнёров.

Ответить
3
Развернуть ветку
Зянон

Я живу в по-настоящему ебанутое время.

Ответить
39
Развернуть ветку
CкайримдляНордов

Лучше поздно, чем никогда...

Ответить
38
Развернуть ветку
Отображаемое Имя

22 года сидели, а сейчас решили.

Ответить
1
Развернуть ветку
Однако здравствуйте

Ни отнять ни прибавить

Ответить
0
Развернуть ветку
Неверный Орзэмэс

Оооо как бабки терять так не хотят

Ответить
32
Развернуть ветку
Ленинский браслет

и жизнь

Ответить
2
Развернуть ветку
Libo

достаточно беззубо написано, но всё равно заебись

Ответить
29
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Пока заявления осторожные, но понемногу подключаются все, и это радует

Ответить
23
Развернуть ветку
Frank Ferd

Предатели, насмотрелись укропских фейков, всех посадить, Лукойл отобрать и поделить среди крестьян.

Ответить
19
Развернуть ветку
Gedevan

Среди правильных крестьян, сечин например, правильный крестьянин.

Ответить
11
Развернуть ветку
Аркадий Гайдаржи

Среди кооперативников

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Чекета

Скоро останутся только путин, тюремная охрана и экстремисты.

Ответить
19
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Именно такой путин представляет себе идеальную страну

Ответить
11
Развернуть ветку
испанский смех

Великую, советскую

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Alexander

ты про электорат не забывай. это покриповей всего вышеперечисленного будет

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Чекета

Они и будут тюремщиками.

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Аркадий Гайдаржи

А кушать кто будет готовить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Чекета

Экстремисты под присмотром тюремщиков, очевидно же

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Оптимальный Куркумин

Ну чё пацаны железный занавес?
Весело?
Кстати тем кто говорит, что митинги ни на что не влияют, эти из-за них путину будут ещё меньше верить.

Ответить
15
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Войско (зачеркнуто) бояре взбунтовались!

Ответить
12
Развернуть ветку
Зеленый чел

Бляя простите меня пожалуйста. Но я окончательно оватнился.

Да я вижу эти никому не нужные смерти, да я вижу страдания обычных людей на Украине. Это все очень печально и я конечно против войны. Хочу чтобы все закончилось здесь и сейчас.

Но в тоже время я вижу что НАТО продвигается на восток. Эта организация между прочим создано именно против России. Будь я правителем, я бы тоже озаботился этим вопросом. И считаю было бы халатностью просто молча глядеть как тебя окружают.

Были бы вы против расширения НАТО к вашим границам? Допустили бы вы это? Или остановили бы любым путем даже если нужно пролить кровь?

Украина, как и всегда в его истории оказалась не в том месте и ее судьба быть разменной монетой между востоком и западом пока кто то из них не умрет впринципе.

Ответить
–61
Развернуть ветку
Александр Чекета

Скабеева головного мозга.

Ответить
23
Развернуть ветку
Иван Иванов

Оно понятно, что продвижение НАТО сосёт. Но мы-то влезли в войну, которую можем проиграть. Судя по удалённой статье на РИА Новости, Путин не иронично ожидал, что Киев упадёт за два дня. Но всё пошло по одному месту. Мы тупо экономически не вывезем это. Боялись НАТО, а сами сделали для них лучший подарок - организовали горячую точку под боком, куда ЕС будет легально вкачивать деньги, спецов и оружие. Так мало того, у Запада теперь ещё и полный карт-бланш на санкции.
Это выглядит как максимальный обосрамс даже с точки зрения противостояния НАТО.

Ответить
17
Развернуть ветку
Зеленый чел

С этим согласен

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

CoD Operation Srenk

Ответить
0
Развернуть ветку
Служебный чувак

Нато уже на востоке)))0

Ответить
8
Развернуть ветку
Зеленый чел

Минусующие был бы рад если разъясните

Ответить
–6
Развернуть ветку
Александр Чекета

Нато нахуй не всралась рф. Нато лишь озабоченно защитой себя от путинской экспансии и терроризма, и не без оснований. А за любые попытки оправдать эту войну должны судить в Гааге.

Ответить
14
Развернуть ветку
Аркадий Гайдаржи

Разъясняем — пролей немножечко своей крови, прежде чем оценивать рациональность такого решения. Если останешься при своём мнении, все начнут плюсовать, обещаю

Ответить
3
Развернуть ветку
Невдуплёныш

Так и написано, специально против России?

Ответить
0
Развернуть ветку
Быстрый Макс

Урон от нато у границы <<<<<< урон от войны с Украиной.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Морозов

В НАТО рвались всегда мелкие страны, для защиты от российской военной агрессии. Т.е. именно для того, чтобы не получилось так, как сейчас с Украиной.
Собственно, и движение Украины в НАТО началось с известных нам событий, когда Россия посягнула на её территориальную целостность.
То есть не НАТО двигается на восток, а восток убегает от России в НАТО.
Устраивать полномасштабную войну с Россией, при наличии ядерного вооружения, ни НАТО, ни Европе просто невыгодно. Люди не мыслят там категориями "всех в ядерный пепел", они ценят то, что имеют.
Хотя НАТО, действительно, может проявлять агрессию против других небольших стран, но относительно России оно является преимущественно оборонительным альянсом.
Поэтому вся эта паранойя просто беспочвенна.

Ответить
0
Развернуть ветку
Двухфакторный таракан

Так проблема в том, что теперь НАТО будет ещё сильнее. Соседние страны, которые ещё не вступили в НАТО, теперь будут стараться это сделать. Военные получат ещё больший бюджет. Те западные политики, которые считали, что Россия не несет серьёзной угрозы и не слишком стремились к наращиванию военного потенциала, посмотрев на происходящее, решат что РФ на самом деле опасна. Эскалация конфликта — не способ его решения. Ну и чисто геометрически — если страны вокруг тебя враждебны, то забирая под контроль новые территории, ты только увеличиваешь границу контакта с врагами, и всё продолжается. Тут можно провести параллель с Римской Империей — про неё тоже кто-то из историков говорил, что она захватила половину мира, обороняя свои границы. Вот только Рим в древнем мире был имбой, а РФ в современности — нет.

ЗЫ. Зря тебя минусуют, нормальный вопрос

Ответить
3
Развернуть ветку
Редкий Натр

Держи и всасывай:
Нам в школе так же про Афган зачесывали, что если бы не советские войска, то американцы бы разместили там ракеты и весь ядерный/ракетный Урал и Сибирь оказались бы под ударом

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Керенский

Ох уж это НАТО с высоким уровнем жизни, работающими судами, свободой слова. Против такого действительно нужна серьезная защита

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasya Ivasya

Есть нюанс. Она создана против нападения России. И даже сейчас, когда Россия уже воюет против европейской страны, они только в носу ковыряют. Они не нападают сейчас. Они не нападали, когда Россия была максимально ослаблена. Что бы они сделали России в мирное время, даже если бы их ракеты стояли у нас по периметру? Намазолили бы глаза?

Ответить
0
Развернуть ветку
Antonio86

Поддержу, ситуация не однозначная. Но вторгаться на территорию другого государства с целью свержения неугодной власти- это зашквар. Сейчас создаётся впечатление, что у НАТО теперь все козыри в руки, чтобы расширяться дальше.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappie

Далее в новостях: экстремистская ячейка выявлена в Москве на Сретенском бульваре

Ответить
5
Развернуть ветку
Неверный Орзэмэс

Я ж блин рядом работаю😂

Ответить
1
Развернуть ветку
Запасной украинец

Хотимченко
 вононочо

Ответить
1
Развернуть ветку
Not Me

Федун киевлянин, неудивительно

Ответить
5
Развернуть ветку
Аркадий Гайдаржи

А Фридман львовянин, как оказалось

Ответить
1
Развернуть ветку
darxx13 .

Потихоньку начинают бухтеть, радостно. У них очень много бабла утекло. И яхточки арестовывают.

Ответить
4
Развернуть ветку
A Z

так США сказали, что и против семей олигархов тоже санкции будут вводить, для блокировки передачи активов , поэтому и зашевелились

Ответить
4
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

заработают ещё. последние за кого надо переживать

Ответить
0
Развернуть ветку
Невдуплёныш

как мне нравится словосочетание "выражает свою озабоченность"..ну да еб** спасибо

Ответить
4
Развернуть ветку
Antonio86

Оо, против папки олигархат попёр... Ничего личного, просто деньги. Капитализьм в действии...

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Яремчук

Господи та просто завалите долбаеба и проблем не будет

Ответить
2
Развернуть ветку
Vasya Ivasya

Так он же в бункере.

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Konstantin

Связь отключить ему и пусть дальше сидит

Ответить
6
1 комментарий
Развернуть ветку
Николай Щорс

До края его стола ни одна пуля не долетит

Ответить
3
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Неужто?

Ответить
2
Развернуть ветку
Талантливый клуб

Скоро станет государственным Лукоил )

Ответить
2
Развернуть ветку
Сеня

Ждём заднюю, что произошла ошибка и вообще не для всех заявлялось

Ответить
2
Развернуть ветку
Абстрактный пиджак

экстремисты!

Ответить
2
Развернуть ветку
Традиционный рак

экстремисты
на Донбасс отправить

Ответить
2
Развернуть ветку
Moo Zaart

Ждём аналогичные заявления от Газпрома и Роснефти

Ответить
2
Развернуть ветку
Ігор Лазарук

"Санкции только на пользу", "мы ваш пакет с санкциями уберём в пакет" и прочая ватная бравада - это только для внутряка.

Ответить
2
Развернуть ветку
Anderkeks

Радует, что даже у этих жалких, жадных и трусливых чертей, адекватная позиция. Это о многом говорит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Чекета

Их просто прижали санкциями, но хоть какой-то сдвиг.

Ответить
3
Развернуть ветку
Предвыборный каякер

Ждём заявление от Газпрома )

Ответить
1
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Опа, а вот и новый активчик для Роснефти подъехал

Ответить
1
Развернуть ветку
Обязанный фонарь

Помянем совет

Ответить
1
Развернуть ветку
Merlin Wachowski

лож в заголовке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Stan Majors

Игнорю после резонансной аварии

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Иванов

А вот и демонстрация того, что капитализм из учебников СССР бывает только в учебниках СССР. Ну, крупнейшая корпорация, и что дальше? Ну, заявили. Им пальчиком погрозят, а потом, когда военное положение введут, "национализируют".

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Сенькин

Возможно есть инсайд инфа о скором заключении перемирия? Таким образом пытаются себе репутацию слегка отбелить до объявления

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Иванов

Краткосрочное, скорее всего, будет, как и во всех крупных войнах: оказать гуманитарную помощь, подсчитать потери.
Полноценного мира не будет. Путин настроен решительно, о чём недавно сообщил Макрон, исходя из его телефонного звонка. Оно и ожидаемо, у него нет выбора.
Зеленский тоже собирается идти до конца - уже объявил мобилизацию. А это, боюсь, будет бойня. Может дойти и до военного положения в РФ, если Зеленский купит жизнями срочников достаточно времени для поставок с запада и если хотя бы часть срочников выстоит, чтобы обрести боевой опыт.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Florov

А что такое озабоченность?

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Пустой звук.

Ответить
–1
Развернуть ветку
испанский смех

Лол, не выступил. Не назвали войну войной 🤠

Ответить
0
Развернуть ветку
𓂸 𓂸 𓂸 𓂸 𓂸

Напоминаю, что из-за этих пидоров в свои годы был закрыт ТВ-6.

Ответить
0
Развернуть ветку
Evil Prime

15 лет каждому директору

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Malyshev

Предатели!!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 120 комментариев
Новости
Яна Ломакина
Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки эфира и сайта Статьи редакции

«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.

Фрагмент последнего новостного эфира телеканала.
95 95 комментариев
199
Новости
Артём Мазанов
«Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?»: обращение Зеленского к Путину о прямых переговорах Статьи редакции

Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.

44 44 комментария
150
Интернет
Lee
Фотопроект: Россия с другим вариантом флага

Как изменится восприятие, если всего лишь перекрасить один цвет?

214 214 комментариев
541
Социалистический кавалер
Пристегните ремни
  • Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
  • Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
  • Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
  • Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
  • В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
  • Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
  • Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
  • Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
147 147 комментариев
118
Новости
Сергей Исенеков
«Добрый день не говорю»: эксперт по биржевым стратегиям в эфире РБК выпил за «смерть» фондового рынка в России Статьи редакции

«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.

104 104 комментария
634
Sic Mundus
Как в воду глядел
7 7 комментариев
131
Новости
vc.ru
Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

86 86 комментариев
123
Офтоп
Подробный кубок
В общем, я боюсь. Мне страшно. Я был рад, что почти 10 лет был с вами

Я Почти 10 лет постил на тж новости, вы меня поддерживали, лайками, кто-то любил, а кто-то ненавидел.

53 53 комментария
45
Больше статей
null