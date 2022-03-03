Новости
Артём Мазанов

«Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?»: обращение Зеленского к Путину о прямых переговорах Статьи редакции

Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.

#зеленский #войнасукраиной

4835 просмотров
Спасибо за наводку Паринь
44 44 комментария
150
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Voke

Жалко его, похоже практически не спит
Любой другой давно бы улетел и сдал страну

Ответить
98
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Как Янукович?

Ответить
13
Развернуть ветку
Андрей Васильев

"Любой другой давно бы улетел и сдал страну"
похоже вы из России?

Ответить
6
Развернуть ветку
Voke

Нет, я из Одессы

Ответить
4
Развернуть ветку
Андрей Васильев

держитесь там! победа за нами!

Ответить
5
Развернуть ветку
Voke

Безусловно
Слава Україні

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Васильев

Героям - слава!
Смерть - ворогам!

Ответить
3
Развернуть ветку
Raskol

Больно смотреть на него, без сна видно живет человек.
:(

Ответить
55
Развернуть ветку
mzfk69

с подключением

Ответить
0
Развернуть ветку
Данила Романов

таблеточки надо пить, мне ща помог фенибут + донормил

Ответить
0
Развернуть ветку
Orange apple

Отъебись от моей страны и моего президента, ебучий плешивый карлик. Как же всё заебало

Ответить
52
Развернуть ветку
Shitizen

Он не спит совсем похоже, надеюсь у него всё будет хорошо 🙏

Ответить
41
Развернуть ветку
Ленинский браслет

Есть нормальный живой человек и есть нафталиновый фараон в бункере. Диалог между ними вряд ли возможен

Чего хочет этот чертов путин, понять невозможно здравым умом

Ответить
24
Развернуть ветку
Дмитрий Киселев

Убьют его

Ответить
–33
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Я тоже думаю что Путина убьют

Ответить
70
Развернуть ветку
Percival

Да ну, зачем из него делать символ сопротивления?

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Киселев

С таким рейтингом он даже из за рубежа будет опасен

Ответить
3
Развернуть ветку
Юрий Морозов

А он уже стал этим символом.

Ответить
1
Развернуть ветку
Валентин Дядко

Под чем он? Похоже на какие-то психоделики, накачивают или сам?

Ответить
–117
Развернуть ветку
Катя против войны

Я всё понимаю, кремлебот вонючий, но не могу удержаться:
ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ, КАК ВЫГЛЯДИТ ЧЕЛОВЕК ПОД ПСИХОДЕЛАМИ? Еперный театр

Ответить
45
Развернуть ветку
Катя против войны

@Макс Володин че?

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Гюннер

Ну а что, отрабатывает по методичке, ведь по их мнению в Украине все политики наркоманы-националисты.

Ответить
2
Развернуть ветку
Pavel Zaets

Вы ща как никогда убого смотритесь

Ответить
26
Развернуть ветку
Шапку мама дала

15 рублей это сколько сейчас? 1 цент?

Ответить
5
Развернуть ветку
Даниил Круглов
Ответить
12
Развернуть ветку
Охреневающий

Под чем вообще эта мразь бункерная и его холуи что такое творят?ты мне объясни?

Ответить
10
Развернуть ветку
савен

бляяяя пиздец, человек неделю не спит из-за ебаного путина

Ответить
13
Развернуть ветку
Andrew Slavinsky

Сука, вы даже в интернете от страха трясётесь

Ответить
6
Развернуть ветку
Merlin Wachowski

похоже на дипфейк. он как будто бухой.

ничего общего с тем что я последнее время вижу на его видеообращениях

Ответить
–55
Развернуть ветку
Паринь

Я до всего этого пиздеца любил позадротить без сна денёк, так весь день ходил будто пьяный, а ему спать вообще невозможно, бомбы летят, от него зависит многое, много звонков нужно сделать, и ещё кадыровцы хотят убить, как тут выспаться? Так что не неси хуйни, ему сейчас очень тяжело

Ответить
30
Развернуть ветку
Кристика

Идёт война в стране за которую он несёт ответственность. Его люди умирают, конца пиздеца не видно, его оппонент психопат с которым невозможен конструктивный диалог.

Сколько вы думаете он спит? А что происходит с его нервной системой? Как он по вашему должен выглядеть?

Ответить
11
Развернуть ветку
Дима Онучин

Поспать человеку надо, он 2-3-ое суток не спал похоже.

Ответить
8
Развернуть ветку
Святий Миколай

Надеюсь он Путина при встрече пизданет нормально

Ответить
7
Развернуть ветку
Semyon Bochkaryov

В мешках под глазами Зеленского скоро пора будет картошку запасать.
Он вообще спал хотя бы час после начала всего этого?

Ответить
5
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Это главный участок жизненного пути. Не время спать

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Горячкин

С Нава... с этим гражданином не сел,и с наркоманом фашистким не сядет

Ответить
–30
Развернуть ветку
Antonio86

А смысл садиться? ВВП пока власть в Украине не скинет- не остановится. Сейчас дать заднюю- это репутационные потери и 100% слёт с насиженного места. Экономика страны уже катится в известное место, потери личного состава войск и техники... И дать заднюю? Не, этот человек скорее на кнопку нажмет.

Ответить
5
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Знаешь, он так долго хранил свою репутацию, отказываясь от любых дебатов, что лишился ее. Навальный тоже открыто предлагал поспаринговать на трибуне. Да и что ожидать, когда он по бумажке читает, ставя акценты невпопад.

Ответить
8
Развернуть ветку
Antonio86

Путин никогда бы не сел с Навальным просто потому, что это человек не его уровня и не конкурент ему. Да и не думаю, что ВВП продул бы Навальному теоретические дебаты. ВВП хороший оратор и не дурак мягко говоря. Человеческие качества мы тут не обсуждаем.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Shked

хороший оратор и не дурак мягко говоря
 https://www.youtube.com/watch?v=bvlSQz7cBr0

Ответить
0
Развернуть ветку
Трогательный хичхакер

Не сядет с рядом с Зеленским – сядет в одиночке до Гааги подумать от своём поведении.

Ответить
5
Развернуть ветку
Antonio86

Ну в такой ситуации не поспишь наверно....

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Солнцев

Сльозы на очах!

Ответить
0
Развернуть ветку
Александра Панина

Такой бедный, несчастный, аж два слова связать не может. И прям такой дружелюбный, никого и пальцем не тронет…

Ответить
–5
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
Новости
Яна Ломакина
Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки эфира и сайта Статьи редакции

«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.

Фрагмент последнего новостного эфира телеканала.
95 95 комментариев
199
Sic Mundus
Как в воду глядел
7 7 комментариев
131
Офтоп
Подробный кубок
В общем, я боюсь. Мне страшно. Я был рад, что почти 10 лет был с вами

Я Почти 10 лет постил на тж новости, вы меня поддерживали, лайками, кто-то любил, а кто-то ненавидел.

53 53 комментария
45
Официальная кодировка

На фоне последних новостей и блокировок TJ выглядит как большой догги. А у редакции графеновые яйца. Мне нечего добавить.

18 18 комментариев
128
Интернет
Lee
Фотопроект: Россия с другим вариантом флага

Как изменится восприятие, если всего лишь перекрасить один цвет?

214 214 комментариев
541
Новости
Сергей Исенеков
«Добрый день не говорю»: эксперт по биржевым стратегиям в эфире РБК выпил за «смерть» фондового рынка в России Статьи редакции

«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.

104 104 комментария
634
Новости
Яна Ломакина
Совет директоров крупнейшей частной российской нефтекомпании «Лукойл» выступил за прекращение войны с Украиной Статьи редакции

В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».

120 120 комментариев
151
Новости
vc.ru
Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

86 86 комментариев
123
Больше статей
null