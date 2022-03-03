«Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?»: обращение Зеленского к Путину о прямых переговорах Статьи редакции
Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.
Жалко его, похоже практически не спит
Любой другой давно бы улетел и сдал страну
Как Янукович?
"Любой другой давно бы улетел и сдал страну"
похоже вы из России?
Нет, я из Одессы
держитесь там! победа за нами!
Безусловно
Слава Україні
Героям - слава!
Смерть - ворогам!
Больно смотреть на него, без сна видно живет человек.
:(
с подключением
таблеточки надо пить, мне ща помог фенибут + донормил
Отъебись от моей страны и моего президента, ебучий плешивый карлик. Как же всё заебало
Он не спит совсем похоже, надеюсь у него всё будет хорошо 🙏
Убьют его
Я тоже думаю что Путина убьют
Да ну, зачем из него делать символ сопротивления?
С таким рейтингом он даже из за рубежа будет опасен
А он уже стал этим символом.
Под чем он? Похоже на какие-то психоделики, накачивают или сам?
Я всё понимаю, кремлебот вонючий, но не могу удержаться:
ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ, КАК ВЫГЛЯДИТ ЧЕЛОВЕК ПОД ПСИХОДЕЛАМИ? Еперный театр
@Макс Володин че?
Ну а что, отрабатывает по методичке, ведь по их мнению в Украине все политики наркоманы-националисты.
Вы ща как никогда убого смотритесь
15 рублей это сколько сейчас? 1 цент?
Под чем вообще эта мразь бункерная и его холуи что такое творят?ты мне объясни?
бляяяя пиздец, человек неделю не спит из-за ебаного путина
Сука, вы даже в интернете от страха трясётесь
похоже на дипфейк. он как будто бухой.
ничего общего с тем что я последнее время вижу на его видеообращениях
Я до всего этого пиздеца любил позадротить без сна денёк, так весь день ходил будто пьяный, а ему спать вообще невозможно, бомбы летят, от него зависит многое, много звонков нужно сделать, и ещё кадыровцы хотят убить, как тут выспаться? Так что не неси хуйни, ему сейчас очень тяжело
Идёт война в стране за которую он несёт ответственность. Его люди умирают, конца пиздеца не видно, его оппонент психопат с которым невозможен конструктивный диалог.
Сколько вы думаете он спит? А что происходит с его нервной системой? Как он по вашему должен выглядеть?
Поспать человеку надо, он 2-3-ое суток не спал похоже.
Надеюсь он Путина при встрече пизданет нормально
В мешках под глазами Зеленского скоро пора будет картошку запасать.
Он вообще спал хотя бы час после начала всего этого?
Это главный участок жизненного пути. Не время спать
С Нава... с этим гражданином не сел,и с наркоманом фашистким не сядет
А смысл садиться? ВВП пока власть в Украине не скинет- не остановится. Сейчас дать заднюю- это репутационные потери и 100% слёт с насиженного места. Экономика страны уже катится в известное место, потери личного состава войск и техники... И дать заднюю? Не, этот человек скорее на кнопку нажмет.
Знаешь, он так долго хранил свою репутацию, отказываясь от любых дебатов, что лишился ее. Навальный тоже открыто предлагал поспаринговать на трибуне. Да и что ожидать, когда он по бумажке читает, ставя акценты невпопад.
Путин никогда бы не сел с Навальным просто потому, что это человек не его уровня и не конкурент ему. Да и не думаю, что ВВП продул бы Навальному теоретические дебаты. ВВП хороший оратор и не дурак мягко говоря. Человеческие качества мы тут не обсуждаем.
хороший оратор и не дурак мягко говоря
https://www.youtube.com/watch?v=bvlSQz7cBr0
Ну в такой ситуации не поспишь наверно....
Сльозы на очах!
Такой бедный, несчастный, аж два слова связать не может. И прям такой дружелюбный, никого и пальцем не тронет…
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.