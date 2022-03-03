Новости
Артём Мазанов

«Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?»: обращение Зеленского к Путину о прямых переговорах Статьи редакции

Зеленский попросил Путина «уйти» с Украины.

#войнасукраиной #зеленский

1533 просмотров
16 16 комментариев
54
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Интеллектуальный клуб

Интересно он спал вообще?

Ответить
24
Развернуть ветку
Принудительный Женя

Вымотанным конкретно выглядит. Похоже, что если и спит, то очень мало. Да и нервы.
Никто не заслушивает такого.
Путин должен сесть.

Ответить
8
Развернуть ветку
Кристобаль Фейра

По-моему он ещё и датый, что в этой ситуации, впрочем, неудивительно - каждый справляется со стрессом и держится на ногах по-своему.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

нет, если долго не спать, эффект схожий

проверено на себе

Ответить
1
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

на меня в январе похож. У меня потом в февраля сосуд лопнул и я ебнулся в обморок и весь облевался

Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

Я бы на его месте тоже поехал

Ответить
0
Развернуть ветку
Инвестиционный блик

Зеленский ебёт ✊

Ответить
11
Развернуть ветку
Повседневный диод

Зеля молоток, берёт бункерную крысу на понт. Правильный подход, с гопотой надо говорить на её языке

Ответить
9
Развернуть ветку
Принудительный Женя

сядь
 Путина должны судить. И посадить за преступления против как Украины, так и России.

Ответить
6
Развернуть ветку
Неверный Орзэмэс

Ну блять ну опять глистогонная «я нормальный мужик»

Ответить
–25
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappie

По-людски моль не понимает. Хотя и так вряд ли поймёт, слишком он у себя в бункере преисполнился

Ответить
1
Развернуть ветку
Интеллектуальный клуб

Не шерстянной и не опущенный значит

Ответить
0
Развернуть ветку
Неверный Орзэмэс

Да ну правда же чего вы минусите то?

Ответить
–3
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

терпи

Ответить
0
Развернуть ветку
Русеслав Блотон

Смотреть больно на мужика

Ответить
0
Развернуть ветку
Функциональный череп

Мне казалось что он стройней был.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Новости
Яна Ломакина
Телеканал «Дождь» приостановил работу после блокировки эфира и сайта Статьи редакции

«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.

Фрагмент последнего новостного эфира телеканала.
95 95 комментариев
199
Sic Mundus
Как в воду глядел
7 7 комментариев
131
Официальная кодировка

На фоне последних новостей и блокировок TJ выглядит как большой догги. А у редакции графеновые яйца. Мне нечего добавить.

18 18 комментариев
128
Новости
vc.ru
Frank Media: до войны с Украиной банки предупреждали Путина о рисках для экономики и росте курсов валют до 200 рублей Статьи редакции

Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.

86 86 комментариев
123
Новости
Сергей Исенеков
«Добрый день не говорю»: эксперт по биржевым стратегиям в эфире РБК выпил за «смерть» фондового рынка в России Статьи редакции

«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.

104 104 комментария
634
Социалистический кавалер
Пристегните ремни
  • Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
  • Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
  • Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
  • Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
  • В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
  • Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
  • Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
  • Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
147 147 комментариев
118
Офтоп
Подробный кубок
В общем, я боюсь. Мне страшно. Я был рад, что почти 10 лет был с вами

Я Почти 10 лет постил на тж новости, вы меня поддерживали, лайками, кто-то любил, а кто-то ненавидел.

53 53 комментария
45
Интернет
Lee
Фотопроект: Россия с другим вариантом флага

Как изменится восприятие, если всего лишь перекрасить один цвет?

215 215 комментариев
541
Новости
Яна Ломакина
Совет директоров крупнейшей частной российской нефтекомпании «Лукойл» выступил за прекращение войны с Украиной Статьи редакции

В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».

120 120 комментариев
151
Больше статей
null