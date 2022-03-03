«Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?»: обращение Зеленского к Путину о прямых переговорах Статьи редакции
По-моему он ещё и датый, что в этой ситуации, впрочем, неудивительно - каждый справляется со стрессом и держится на ногах по-своему.
нет, если долго не спать, эффект схожий
проверено на себе
на меня в январе похож. У меня потом в февраля сосуд лопнул и я ебнулся в обморок и весь облевался
Я бы на его месте тоже поехал
По-людски моль не понимает. Хотя и так вряд ли поймёт, слишком он у себя в бункере преисполнился
терпи
Смотреть больно на мужика
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
«Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ», — сказал экономист.
- Украина массово получает оборонительное вооружение. Едут бесконечными колонами ПТРК и мобильные системы ПВО, БПЛА, амуниция и артиллерия;
- Подтягиваются резервы, мобилизовано несколько сотен тысяч людей с боевым опытом, они уже на востоке и уже в строю. Ещё несколько сотен тысяч в территориальной обороне. Сегодня на границах Украины уже пусто — люди перестали бежать. 80к мужчин вернулись обратно воевать;
- Наступление ВС РФ окончательно заглохло. За последние 60 часов — 0 успехов. Ноль. Ни одного успешного десанта. Ни одного взятого города. Взамен ВСУ перешли в контрнаступление. Начали выбивать города вокруг Киева, начали разблокировать Харьков, перешли в контратаку на Донбассе, есть сведения что Херсон не так уж то и оккупирован;
- Сегодня БДК опять видели около Севастополя. Вероятно слухи о том что был бунт и смертники отказались десантироваться под Одессу, где их бы просто перебили как тараканов — не слухи;
- В армии России полная дизмораль. Они на чужой земле, где их ненавидит каждый куст и камень. Им нечего есть, местные плюют в спину. Кончаются припасы. За последние сутки выпустили аж 2 «калибра» — ракет больше нет. Трупов так много что пошли в дело братские могилы и поезда-холодильники;
- Все ватные каналы сменили методичку. Теперь иллюзии откинуты. Никаких тебе «парад в Киеве» и «дни сочтены». Взамен крайне пессимистичная картина «это будет долго», «это будет больно», «будет море крови», но «нам надо выстоять иначе не будет России»;
- Проще говоря, включается методичка Отечественной Войны. Якобы в Украине Россия воюет за своё будущее, за своё существование. «Если не остановим нацистов, то они захватят Москву и нас всех повесят»;
- Вы же понимаете, что Путин не отступит? Приготовьте там свой военный билет;
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».