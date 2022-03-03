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Артём Мазанов

Путин: члены семей погибших на Украине военнослужащих получат 7,4 миллиона рублей Статьи редакции

Президент также заявил о необходимости дополнительно выплатить семьям погибших по 5 миллионов рублей.

Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о выплатах семьям погибших на Украине военных. Президент заявил, что им перечислят 7 421 000 рублей. Помимо этого, каждому члену семьи будут выплачиваться ежемесячная компенсация.

На украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификациюю и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «антиРоссия», годами создаваемая Западом у наших границ нам не угрожала, в том числе ядерным оружием.

Владимир Путин

Путин также поручил установить дополнительную выплату по 3 миллиона рублей раненым военным РФ.

#новости #путин #войнасукраиной

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158 комментариев
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Женщина, я не танцую

Ну, по крайней мере, стало очевидно, что с таким прайсом, всеобщей мобилизации не будет.

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89
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Анатолий Польский

Ну или уже скоро 7 миллионов будут эквивалентны 100$

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151
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Демократический торшер

Все гораздо прозаичнее: получат пару семей, покажут на камеру, остальным сосать хуй или каких жалких 100к с обещанием все выплатить вот-вот уже на след. неделе

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70
2 комментария
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Инвестиционный блик

Как только биржы откроют, то так и будет, видимо)

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32
3 комментария
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Роман Горячкин

Билет из москвы до нурсултана - пол ляма, я видел здесь

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15
1 комментарий
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Michael Konovalov

Или как они говорят, там погибло 400 с чем то человек. Им и выплатят.

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0
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Официальная кодировка

а погибших не будет – только пропавшие без вести

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82
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Демократический торшер

А, ну да, совсем забыл про эту классику. Одна из причин потерьнетов, так могут и 10000000000000р обещать на изи

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10
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Шапку мама дала

Смотря на то что остается от некоторых *освободителей* - там действительно *пропасть* довольно легко

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4
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Artyom Cheprasov

зачем усложнять, можно же просто не выплачивать

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1
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Котан Котаныч

ДА ЕПТЪ НЕТ....ПОТЕРЬ!!!!сколько повторять. Ну ОК один там супер герой.Был который сам напал на Украину и решил Киев в лобовую АКАКУ взять. Но геройски погиб от перевыпитого, не выходя из палатки.

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Интеллектуальный клуб

Ихтамнет

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unknown

А ты доказать сможешь что тебя в Украине убили? ;)

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35
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Будущий жар

по документам был в военной части региона

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10
4 комментария
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Аяз Умбатов

В какой стране убили, туда и обращайтесь за выплатами

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8
1 комментарий
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KingOfTheDivan

Ну если я буду в состоянии что-то доказывать, то навряд ли

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0
1 комментарий
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Владимир Керенский

Святая наивность. Просто будут оформлять смерть в результате резко обострившихся хронических заболеваний в теплой постельке на территории части.

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19
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Семен Семеныч

Слышал инфу, что некоторым дают бумажки подписать на увольнение.

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9
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Владимир Керенский

Так и есть. Помер - пускают заявление в дело, ну уволился человек и поехал воевать, что с него взять. Приехал обратно - просто рвут и всё

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8
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Михаил Желтухин

Насколько надо быть тупым, чтобы их подписывать.

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0
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Odhr

Так их задним числом увольняют 😃

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7
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Своеобразный глобус

Прайс можно и обрезать, и совсем убрать

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5
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флутер погромист

Либо их уволят на учения неделю назад

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4
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Победа России

Ну, по крайней мере, стало очевидно, что с таким прайсом, всеобщей мобилизации не будет.
С чего ты решил? Станок включат сейчас и за выходные можно напечатать пару сотен миллиардов рублей легко.

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2
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Загадочный турник

Пересчитают потом на кол-во 200-ых

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Загадочный турник

А потом и вовсе наебут

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2
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Никита Сухов

ты уверен?)

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Dan

Думаешь?

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Ohlong Johnson

или же 96% пропали безвести

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Жаль

Или просто будут жечь тела

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Андрей Малинин

Просто ради прикола: что именно мешает их не платить?

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Король Роман

Там другая тактика. Погибших нет - платить не нужно)

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Vas Tupovets

получат 7,4 миллиона рублей
 Или 200 долларов США

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65
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Победа России

ну не 200 долларов США все же, но просто Солярис в нормальной комплектакции

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14
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Николай Николаевич

А в солярис влезет гроб?

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5
1 комментарий
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Глупый меч

А потом окажется что он умер не в Украине, а под упавшим деревом в Брянске в части

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49
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Женщина, я не танцую

Несчастный случай на учениях.

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25
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Алексей

Причём, это было жидобендеровское дерево, которое евреи науськали упасть именно на героического воина! Пока дерево падало - стреляло, а потом взорвалось! Помним, про ужасных жидобандеров!!!1111 (Или бЕндеров - это же в их честь ещё назвали город, робота-сгибателя и Остапа?)

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8
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Различный бокал

а зачем, если уволился 2 недели назад?

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Интеллектуальный клуб

7 421 000 рублей
Как он эту сумму высчитал интересно?

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22
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Офицерский щит

7421 умножил на 1000

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103
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Quiz

Они там просто долларами по курсу 74.21 затарились

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23
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Интеллектуальный клуб

Почему именно 7421???

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1
5 комментариев
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Owlie

Спалил реальные потери?

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2
1 комментарий
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Нефтяной звук

примерно столько у меня хата в ипотеку стоит. кажется я знаю, где они будут брать бабки

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7
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Луговой Мариец

А ведь безработица в стране растет просто космическими темпами, а 7 млн это пока денежки, которыми можно поддержать семью...ну вы поняли да

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4
4 комментария
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Madsons

Наивная простота пойдёт умирать в надежде, что их семьи что то получат, тысячи инвалидов и ветеранов афганской и чеченских войн передают им привет

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6
1 комментарий
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Mikhail

100 000$ когда доллар стоил 74 , тогда и согласовывали.

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4
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Сергей

Интереснее где он будет брать деньги, чтобы обеспечить выполнение этих обещаний...

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2
5 комментариев
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God Damn

есть нормативные акты

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IvanDurov

По 1 000 рублей каждому.

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0
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inby

$100к по бункерному курсу

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Современный американец

Я смотрел это выступление. Там он слова фашист нацист националист произносит чаще, чем Кадыров говорит Дон. Без шуток.

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50
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Квантовый метаслон

Дон фашист, дон нацист, дон националист.

Если (не дай вообще никто) Кадыров был бы президентом.

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1
3 комментария
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So Dope

а где глянуть?

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0
2 комментария
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Nurofen Detsky

Украина живым даёт 5,а тут мертвым 7.Выбор очевиден

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23
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Константин Курасов

Украина живым даёт 5

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42
1 комментарий
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God Damn

вброс

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–13
3 комментария
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Pedro Julio

Страны Прибалтики, находящиеся на границе с Россией, уже давно в НАТО. Почему их не дезинфицируют? Потому что они не братья славяне и не исторические русские земли? Или потому что могут надавать сильных люлей в ответ?

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27
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Алина Кипр

Не все сразу. Дай пыне с Украиной закончить и подписать новый климатический договор с байденом. А там и ща коридор к Калининграду возьмутся.

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7
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Константин Курасов

там нет своего бобмаса, и даже местные ватники в целом неплохо себя чувствуют

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Комментарий удален

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Алина Кипр

Смерть от ковида в расположении воинской части из-за игнорирования масочного режима. Подлежит штрафу.
Вот что будет в свидетельстве о смерти.

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21
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Квантовый метаслон

Тело было кремировано в целях защиты военнослужащих от коронавирусной инфекции.

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20
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Ха-ха Хи-хи

Потерь все равно нет, очередная многоходовочка 😎

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21
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Тонкий спрей

Сынок, ты там по-смелее будь...

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18
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Тонкий спрей

И да, это в том случае, если он не уволился за месяц до этого, не пропал без вести в мобильном крематории.

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8
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Ігор Лазарук

Сейчас российские бабы вопросительно, а кто и требовательно, взглянули на мужей.

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17
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Квантовый метаслон

Многоходовочка - выйти замуж, отправит его воевать в Украину, получить (?) выплату, купить квартиру и айфон (правда айфон уже за 500000 рублей).

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4
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Россию не спасти

Да блять семь лямов это 100$ сейчас

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0
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Serhii Osmolenko

И опять же. В Украине дают 5 мультов чтоб ты сдался и жил дальше, а в рашке за труп. Вот и смотрите кто в этой ситуации ебанутый диктатор...

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13
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Алексей

Как кто? Обама! С поста президента якобы ушёл (хотя мы-то знаем!!!111), а по подъездам ссанкции выводить, так и не перестал!

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0
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Котан Котаныч

7 421 000 рублей * на примерно (8000)
Добиваю и фиксирую экономику рф
После передал слово Шайбе...но видимо кто то уже подсчитал быренько что даже жопу Пу выставленую на аукционе не хватит покрыть.

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11
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Матвей Коновалов

Ниче сказать не хочу, но 59 лярдов это копейки в масштабах страны. Это доходы одной Москвы ща неделю (3.26 трнл в год). Чечня получает дотаций на 300 млрд в год (edit: со слов самого Кадырова, официально 33.5 за 2021)

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0
9 комментариев
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Maksim Florov

Эльвира, стреляйся.

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5
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Ферман спас Россию

Еще один повод занижать потери.

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5
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Принятый супер_стар

Ну а ты, пострадавший от ковидных ограничений, иди нахуй

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4
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Глупый меч

Ну по факту, можно было назвать ее премия дарвина

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1 комментарий
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Котан Котаныч

нам не угрожала, в том числе ядерным оружием
 например кто? Харьков,Чернигов? ВСЯ УКРАИНА может быть? у которой его и так нет.

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4
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Половый спрей

Что за цифры? Почему не 7 млн или 8 млн? Что это может значить?

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2
2 комментария
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Роман Горячкин

"Я уже поручил включить принтер в розетку"

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3
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Михаил Юнонов

Набиуллина, грей принтер.

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3
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Тяжелый ГОСТ

подвезут мешок праха и попросят разобрать свою горстку сына/мужа/отца

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2
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Случайный поезд

"На украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь"

Что ты блядь несёшь

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Kirill Beerlove

Цифры конечно красивые. Как думаете, все ли получат, или как с выплатами по ковиду будем? Плюс не зря же у нас засекретили данные о погибших военных в мирное время. Войны нет, чисто операция идет. Так что сколько там кто погиб, пойди еще выясни. Могут еще и задним числом уволить, чтоб потом сказать, что не ездил никуда. В общем, Россия — лучшая!

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1
1 комментарий
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Андрей Загоруйко

Денег не хватит

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Математический Макс

Вадимвадимыч продолжает разбазаривать народные миллиарды, ничего нового

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ImPReZ

Тыщи 2 уже погибло
Еще тыщ 8 погибнет
А может и 20
С учетом вывоза и прочего, 10 лямов на каждого
Итого до 200 лярдов а то и больше
Откуда бабки то блять?! Ебануться

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1 комментарий
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Конь

Уже документы подписывали типо от учениях

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Алеша

Дуркаб лять

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Nikolai Shtennikov

Опять бабки силовому блоку во все приличные и неприличные места сует

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Ladd

Где они столько денег возьмут?

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Александр Чекета

Ого, целых 70к долларов (на сегодня) за смерть родственника просто так.

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alexferman

Россияне откуда вы такие богатые??

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Фёдор Рублёв

а может быть что это деньги с обременением, типа материнского капитала, ну потратить можно только на покупку отечественного автомобиля или взнос по ипотеке, ну или что-то отечественное, такое может быть?

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Евгений Иванов

У деда окончательно кукуха поехала...

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Антон Лисин

Кого муж заебал дома, будут голосовать за захват всего мира

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Относительный ключ

Ещё не доложили что рубль не 74.21 за доллар?

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Относительный ключ

Мы воюем за то, чтобы никакая анти-Россия, которую Запад строил у наших границ, нам не угрожал…
Минуточку…

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Michael Konovalov

Получат когда доллар будет по 10000.

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Это жестокий урок для всего мира. Просто для всего мира. Все пропустили. Я скажу одну вещь, для Европы, я понимаю, что нас смотрят многие жители, люди, живущие за пределами России:


Если бы то, что сейчас делает мир по изоляции России, по блокаде, по санкциям, было бы сделано после Крыма, вот сразу же, весной, даже не летом, весной 2014 года, не было бы ужасного Донбасса, уже тогда, в четырнадцатом году, его бы не было. Возможно, Путин не был бы сейчас президентом России, просто история пошла бы по другому пути, если тогда было бы дано понять, что мир не терпит пересмотра европейских границ. Не терпит. Все, дальше, вы не пойдете, дальше у вас будет экономический крах.


Но никто этого не сделал. Все решили пойти на компромисс. Решили заняться умиротворением. Ведущие страны мира, и США, и Евросоюз: никто, по сути, не сделал ничего, не сказал, и, когда наступил Донбасс, все подумали: "Ой что-то здесь вот у нас не случилось, не сложилось, случайность какая, как это может быть, разогнались так в Крыму, что не смогли остановиться".


А ведь тогда уже было понятно, чем закончится. Просто было понятно чем закончится. Масштабы ужаса, масштабы катастрофы не были ясны, но это было движение вот в эту сторону, в сегодняшний день, вот февраль и март 2022 года.


Но все надеялись, надеялись благополучно не иметь больших конфликтов, получать сырье из России, использовать российский потребительский рынок, российские финансовые возможности. "Вот, вроде как, ну да, есть какие-то проблемы, но мы надеемся, что их как-то кто-то решит потом, не мы, следующее правительство в следующее поколение".


И дождались. Сейчас можно просто читать истории двадцатого века тридцатых годов и смотреть на историю 2 десятилетия 21 века и просто напрямую проводить все исторические параллели. Все повторяется, все, что не вылечено.


Все неизвлеченные уроки возвращаются.



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