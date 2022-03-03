Путин: члены семей погибших на Украине военнослужащих получат 7,4 миллиона рублей Статьи редакции
Президент также заявил о необходимости дополнительно выплатить семьям погибших по 5 миллионов рублей.
Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о выплатах семьям погибших на Украине военных. Президент заявил, что им перечислят 7 421 000 рублей. Помимо этого, каждому члену семьи будут выплачиваться ежемесячная компенсация.
Путин также поручил установить дополнительную выплату по 3 миллиона рублей раненым военным РФ.
Ну, по крайней мере, стало очевидно, что с таким прайсом, всеобщей мобилизации не будет.
Ну или уже скоро 7 миллионов будут эквивалентны 100$
Билет из москвы до нурсултана - пол ляма, я видел здесь
Или как они говорят, там погибло 400 с чем то человек. Им и выплатят.
а погибших не будет – только пропавшие без вести
Смотря на то что остается от некоторых *освободителей* - там действительно *пропасть* довольно легко
зачем усложнять, можно же просто не выплачивать
ДА ЕПТЪ НЕТ....ПОТЕРЬ!!!!сколько повторять. Ну ОК один там супер герой.Был который сам напал на Украину и решил Киев в лобовую АКАКУ взять. Но геройски погиб от перевыпитого, не выходя из палатки.
А ты доказать сможешь что тебя в Украине убили? ;)
В какой стране убили, туда и обращайтесь за выплатами
Ну если я буду в состоянии что-то доказывать, то навряд ли
Святая наивность. Просто будут оформлять смерть в результате резко обострившихся хронических заболеваний в теплой постельке на территории части.
Слышал инфу, что некоторым дают бумажки подписать на увольнение.
Так и есть. Помер - пускают заявление в дело, ну уволился человек и поехал воевать, что с него взять. Приехал обратно - просто рвут и всё
Насколько надо быть тупым, чтобы их подписывать.
Так их задним числом увольняют 😃
Либо их уволят на учения неделю назад
Ну, по крайней мере, стало очевидно, что с таким прайсом, всеобщей мобилизации не будет.
С чего ты решил? Станок включат сейчас и за выходные можно напечатать пару сотен миллиардов рублей легко.
ты уверен?)
Думаешь?
или же 96% пропали безвести
Или просто будут жечь тела
Просто ради прикола: что именно мешает их не платить?
Там другая тактика. Погибших нет - платить не нужно)
получат 7,4 миллиона рублей
Или 200 долларов США
ну не 200 долларов США все же, но просто Солярис в нормальной комплектакции
А в солярис влезет гроб?
Несчастный случай на учениях.
Причём, это было жидобендеровское дерево, которое евреи науськали упасть именно на героического воина! Пока дерево падало - стреляло, а потом взорвалось! Помним, про ужасных жидобандеров!!!1111 (Или бЕндеров - это же в их честь ещё назвали город, робота-сгибателя и Остапа?)
Они там просто долларами по курсу 74.21 затарились
Спалил реальные потери?
А ведь безработица в стране растет просто космическими темпами, а 7 млн это пока денежки, которыми можно поддержать семью...ну вы поняли да
Наивная простота пойдёт умирать в надежде, что их семьи что то получат, тысячи инвалидов и ветеранов афганской и чеченских войн передают им привет
100 000$ когда доллар стоил 74 , тогда и согласовывали.
Интереснее где он будет брать деньги, чтобы обеспечить выполнение этих обещаний...
есть нормативные акты
По 1 000 рублей каждому.
$100к по бункерному курсу
Дон фашист, дон нацист, дон националист.
Если (не дай вообще никто) Кадыров был бы президентом.
а где глянуть?
Украина живым даёт 5,а тут мертвым 7.Выбор очевиден
Украина живым даёт 5
вброс
Страны Прибалтики, находящиеся на границе с Россией, уже давно в НАТО. Почему их не дезинфицируют? Потому что они не братья славяне и не исторические русские земли? Или потому что могут надавать сильных люлей в ответ?
Не все сразу. Дай пыне с Украиной закончить и подписать новый климатический договор с байденом. А там и ща коридор к Калининграду возьмутся.
там нет своего бобмаса, и даже местные ватники в целом неплохо себя чувствуют
Комментарий удален
Смерть от ковида в расположении воинской части из-за игнорирования масочного режима. Подлежит штрафу.
Вот что будет в свидетельстве о смерти.
Тело было кремировано в целях защиты военнослужащих от коронавирусной инфекции.
Потерь все равно нет, очередная многоходовочка 😎
Сейчас российские бабы вопросительно, а кто и требовательно, взглянули на мужей.
Многоходовочка - выйти замуж, отправит его воевать в Украину, получить (?) выплату, купить квартиру и айфон (правда айфон уже за 500000 рублей).
Да блять семь лямов это 100$ сейчас
И опять же. В Украине дают 5 мультов чтоб ты сдался и жил дальше, а в рашке за труп. Вот и смотрите кто в этой ситуации ебанутый диктатор...
Как кто? Обама! С поста президента якобы ушёл (хотя мы-то знаем!!!111), а по подъездам ссанкции выводить, так и не перестал!
7 421 000 рублей * на примерно (8000)
Добиваю и фиксирую экономику рф
После передал слово Шайбе...но видимо кто то уже подсчитал быренько что даже жопу Пу выставленую на аукционе не хватит покрыть.
Ниче сказать не хочу, но 59 лярдов это копейки в масштабах страны. Это доходы одной Москвы ща неделю (3.26 трнл в год). Чечня получает дотаций на 300 млрд в год (edit: со слов самого Кадырова, официально 33.5 за 2021)
Эльвира, стреляйся.
Еще один повод занижать потери.
нам не угрожала, в том числе ядерным оружием
например кто? Харьков,Чернигов? ВСЯ УКРАИНА может быть? у которой его и так нет.
"Я уже поручил включить принтер в розетку"
Набиуллина, грей принтер.
"На украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь"
Что ты блядь несёшь
Цифры конечно красивые. Как думаете, все ли получат, или как с выплатами по ковиду будем? Плюс не зря же у нас засекретили данные о погибших военных в мирное время. Войны нет, чисто операция идет. Так что сколько там кто погиб, пойди еще выясни. Могут еще и задним числом уволить, чтоб потом сказать, что не ездил никуда. В общем, Россия — лучшая!
Денег не хватит
Тыщи 2 уже погибло
Еще тыщ 8 погибнет
А может и 20
С учетом вывоза и прочего, 10 лямов на каждого
Итого до 200 лярдов а то и больше
Откуда бабки то блять?! Ебануться
Уже документы подписывали типо от учениях
Дуркаб лять
Опять бабки силовому блоку во все приличные и неприличные места сует
Где они столько денег возьмут?
Ого, целых 70к долларов (на сегодня) за смерть родственника просто так.
Россияне откуда вы такие богатые??
а может быть что это деньги с обременением, типа материнского капитала, ну потратить можно только на покупку отечественного автомобиля или взнос по ипотеке, ну или что-то отечественное, такое может быть?
У деда окончательно кукуха поехала...
Кого муж заебал дома, будут голосовать за захват всего мира
Получат когда доллар будет по 10000.
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».
Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.