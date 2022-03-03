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Яна Ломакина

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить каналы с данными о пленных и погибших на Украине российских солдатах Статьи редакции

Какие именно ресурсы мессенджер должен заблокировать, регулятор не уточнил. Судя по всему, речь идёт о телеграм-каналах «Груз 200 РФ» и «Ищи своих».

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ресурсы, в том числе боты, с информацией о российских военнослужащих. Речь идёт о тех, кто «якобы» погиб или попал плен во время «специальной военной операции на Украине», говорится в сообщении регулятора.

Для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, в ряде случаев указанные интернет-сайты и боты создаются с использованием наименования популярных сервисов, которым доверяет интернет-аудитория.
Создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей.

из сообщения Роскомнадзора

Какие именно ресурсы потребовали удалить, регулятор не уточнил. Вероятно, Роскомнадзор имеет в виду телеграм-канал «Груз 200 РФ», а также «Ищи своих», запущенный МВД Украины. В них публикуются данные о предполагаемых погибших и пленных солдатах из России. СМИ несколько раз сообщали о том, что родители узнавали о судьбе своих детей из похожих источников. Сайт проекта «Ищи своих» уже заблокирован в РФ.

#новости #войнасукраиной #соцсети #telegram

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Россию не спасти

Зачем? Потерь же нет

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67
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Макс Володин

Официальные источники РФ реально подобное заявляли? Вроде впервые вчера сказали о каких-то потерях, а ранее просто не комментировали никак.

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–26
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Ферман спас Россию

Конашенков 3 первых дня войны рассказывал, что ведется операция по освобождению ЛДНР от неонацистов, потерь нет.

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24
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Владимир Керенский

Если я тебе скину пруф, что потерь нет было сказано про штурм киевского аэропорта, ты скинешь пруф, что якобы было сказано про все боевые действия?

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–1
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Ферман спас Россию

Там им до хрена было чего сказано, и всегда заканчивалось фразой, что потерь нет. Искать не буду, я ссылки на вранье всяких российских представителей не сохраняю, зачем? Они все время что-нибудь новое врут.

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1
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Владимир Керенский

Т.е. пруфов нет

А я видел как Зеленский несколько раз уже повторил, что будет лично вешать российских младенцев, по 5 шт каждый день войны. Искать не буду, я ссылки на вранье всяких украинских представителей не сохраняю, зачем?

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–1
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Андрей Охапкин

Первый раз эта фраза прозвучала в таком контексте, если я ничего не путаю

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7
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Алексей Шепард

Уже в полдень 24 февраля было такое на сайте Российской газеты (сейчас с сайта удалили, но в AMP гугла ещё отображается)

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5
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Андрей Охапкин

Спасибо, не видел

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1
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Владимир Керенский

А саму цитату если посмотреть, а не интерпретацию в новости?

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0
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Алексей Шепард

Российская газета - это официальное издание российской власти. Законы считаются опубликованными с момента их печати в ней. Поэтому не вижу причин, почему заявления в РГ не могут считаться официальной правительственной риторикой

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1
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Владимир Керенский

Ты не рефлексируй тут, а не распространяй

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–1
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радиоприёмник

Опять блокировать...

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27
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Недоперепил

МОЯ ЖИЗНЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ОРДЕ!

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2
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Мистер Блондин против войны

Спасибо роскомнадзор за рекламу каналов, пусть все видят потери
Надеюсь дуров этого не сделает

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23
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Предвыборный каякер

Сделает...

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9
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Мистер Блондин против войны

Не сделает

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3
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Предвыборный каякер

Почему?

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1
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Мистер Блондин против войны

Он эти блокировки в рот ебал, не в первый раз

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2
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Предвыборный каякер

Ситуация поменялась с тех пор и он уже выполнит требования в этот раз.

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6
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Мистер Блондин против войны

Что изменилось то?

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0
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Предвыборный каякер

Взял бабло у товарища майора на выплату долгов, когда тон не взлетел, грубо говоря. В общем, скоро увидим, кто прав.

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6
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Мистер Блондин против войны

Пруфов конечно же не будет

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3
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Предвыборный каякер

Ну не удалит и хорошо, а мое мнение такое... Пруфов нет само собой, это только версия.

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2
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Социалистический кавалер

Почему не будет. Почитай кто ему деньги давал когда надо было американцам возвращать. ВТБ, Альфу капитал, РФПИ …

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0
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Мистер Блондин против войны

Не нашел ничего в яедексе кроме этой надуманной хуйни

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0
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Социалистический кавалер

ТГ выпустил облигации в закрытом роудшоу, их купили ВТБ, альфа и РФПИ

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1
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Мистер Блондин против войны

Владение облигациями не предполагает предоставление каких-либо значимых рычагов давления. Это просто форма долга, которую любой инвестор может приобрести. При этом ни один из инвесторов не получает никаких прав на управление сервисом. Этот процесс отличается от выпуска акций, когда инвесторы получают голосующие ценные бумаги и места в совете директоров. Telegram может выпускать облигации без риска для своей независимой политики

И он выпустил еврооблигации. Втб и альфа в санкциях. Как они дотянутся до своих облигаций из железного занавеса чтобы как-то повлиять на него?

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0
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web-watcher

потому что сейчас у РКН появилась техническая возможность заблокировать телегу по сравнению с первой попыткой

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Georgi Yudin

Расслабьтесь, скоро страна закроется от внешнего интернета вообще.

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Михаил Журавлев

Паника будет шо пизда. У нас и близко нет такого импортозамещения в интернете как в Китае

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Georgi Yudin

Не знаю, я пообщался со знакомыми, которые поддерживают это пиздец весь. Им похуй на все, они к этому относятся как к реальной войне...

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Михаил Журавлев

В России много людей, тех кому не похуй тоже дохуя

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Мистер Блондин против войны

Откуда она у нее появилась то внезапно? Они сказали?

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Тёма против войны

Вот тут можно почитать, Здольникова правда понесло в либертарианство, но сути дела это не меняет, как IT спец он хорош. Роскомнадзор, по его утверждениям, догоняет китайского брата, сейчас при его блокировках не будет слетать половина интернета, гугли "ТСПУ". При этом IT спецы у Навалыча так себе, потому что у них сначала одно не заблочат, потом другое не заблочат, в итоге заблокировали все. Чекай посты времен выборов сентябрьских в Госдуму, когда продвигали "Умное голосование"
https://t.me/itsorm

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1
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Мистер Блондин против войны

Понял, спасибо, гляну

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Ivar Ragnarsson

Зачем тебе пруфы? Тебе не достаточно того, что с Россией разрывают отношения все кому не лень? Дуров уже вытягивал блокировки, когда телегу хотели закрыть силой.
Сейчас ему ничего не мешает встать на сторону Света и сделать что-то полезное для окончания этого пиздеца

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Harold Peterson

Если имеешь ввиду бот Навального, по его словам Google/Apple Телеграм прессовали чтобы удалял, не знаю правда или нет но вроде app удаляли со сторов.

Нет причин думать что забанит Дуров, разве что если там не призывы к насилию всякие..

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0
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Шапку мама дала

Ага, и его все захейтят как всё устаканится.

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0
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Предвыборный каякер

Он так и не вернул стену ), так что ему пофиг.

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0
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Офицерский щит

Он уже блокировал во время выборов

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2
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Предварительный Пук

ну, вот

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0
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Explosive Magic

Скоро состоится каминг-аут Паши Дурова.

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18
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Гречка

Требую удалить хуйло из реальности.

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11
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Alexander Muravyov
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4
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Южная ночь

Недолго телеграм был не заблокирован...

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7
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Влад Козырь
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5
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Антон Лисин

И обяжет все сайты и ТВ программу, большими буквами писать "в России все заебись"

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2
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GoodBacd

Мы им помогаем, а они удалить хотят(

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2
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Alexander Kopeikin

ВПН в ближайшее время можно наверное будет вообще не выключать (

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1
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Атомный украинец

Впн не поможет если у тебя тг ак на ру номере

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0
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Тёма против войны

Почему? Ну я на всякий случай завел еще пару аккаунтов.

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Атомный украинец

Потому что почти все блокировки в тг региональные. То есть по номеру телефона. А телеграм директ который типа аля не такой как в маркете, против блокировок и вот это всё в целом просто пиар. По факту всё равно большая часть блокировок по номеру страны идёт

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1
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Sergei Timofeyev

Скоро не получится включить, скорее всего.

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unknown

Анус себе удали, пес

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Невдуплёныш

"цинично играя на чувствах родителей" ну да ну да, пидарасы

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Антон Лисин

Паша повинится

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Тонкий спрей

Надо бы на эти каналы подписаться

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Moo Zaart

А то что?)

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Geronaegav

Надо еще от Adobe потребовать пусть в своем фотошопе сотрут.

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Alex Blake

Майор Дуров приступил к выполнению!

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Относительный ключ

Паша , делай красиво!

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fiction

А классно систему запретов в стране выстроили - все последним словом проклинают и ругают роскомнадзор, только вот указания роскомнадзору совершать абсурдные блокировки дают "сверху". Была бы у роскомнадзора независимость, они бы действительно блокировали только преступный/криминальный и т.п. контент, а не тот, который вздумается высшим чинам.
P.S. Нет, не сам придумал, общался по-душам с сотрудником РКН.

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Подробный кубок
В общем, я боюсь. Мне страшно. Я был рад, что почти 10 лет был с вами

Я Почти 10 лет постил на тж новости, вы меня поддерживали, лайками, кто-то любил, а кто-то ненавидел.

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