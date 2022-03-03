Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ресурсы, в том числе боты, с информацией о российских военнослужащих. Речь идёт о тех, кто «якобы» погиб или попал плен во время «специальной военной операции на Украине», говорится в сообщении регулятора.

Для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, в ряде случаев указанные интернет-сайты и боты создаются с использованием наименования популярных сервисов, которым доверяет интернет-аудитория. Создатели подобных ресурсов, как правило, нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей, цинично играя на чувствах родителей и других близких людей.

Какие именно ресурсы потребовали удалить, регулятор не уточнил. Вероятно, Роскомнадзор имеет в виду телеграм-канал «Груз 200 РФ», а также «Ищи своих», запущенный МВД Украины. В них публикуются данные о предполагаемых погибших и пленных солдатах из России. СМИ несколько раз сообщали о том, что родители узнавали о судьбе своих детей из похожих источников. Сайт проекта «Ищи своих» уже заблокирован в РФ.