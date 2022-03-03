Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить каналы с данными о пленных и погибших на Украине российских солдатах Статьи редакции
Какие именно ресурсы мессенджер должен заблокировать, регулятор не уточнил. Судя по всему, речь идёт о телеграм-каналах «Груз 200 РФ» и «Ищи своих».
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ресурсы, в том числе боты, с информацией о российских военнослужащих. Речь идёт о тех, кто «якобы» погиб или попал плен во время «специальной военной операции на Украине», говорится в сообщении регулятора.
Какие именно ресурсы потребовали удалить, регулятор не уточнил. Вероятно, Роскомнадзор имеет в виду телеграм-канал «Груз 200 РФ», а также «Ищи своих», запущенный МВД Украины. В них публикуются данные о предполагаемых погибших и пленных солдатах из России. СМИ несколько раз сообщали о том, что родители узнавали о судьбе своих детей из похожих источников. Сайт проекта «Ищи своих» уже заблокирован в РФ.
Зачем? Потерь же нет
Официальные источники РФ реально подобное заявляли? Вроде впервые вчера сказали о каких-то потерях, а ранее просто не комментировали никак.
Конашенков 3 первых дня войны рассказывал, что ведется операция по освобождению ЛДНР от неонацистов, потерь нет.
Если я тебе скину пруф, что потерь нет было сказано про штурм киевского аэропорта, ты скинешь пруф, что якобы было сказано про все боевые действия?
Там им до хрена было чего сказано, и всегда заканчивалось фразой, что потерь нет. Искать не буду, я ссылки на вранье всяких российских представителей не сохраняю, зачем? Они все время что-нибудь новое врут.
Т.е. пруфов нет
А я видел как Зеленский несколько раз уже повторил, что будет лично вешать российских младенцев, по 5 шт каждый день войны. Искать не буду, я ссылки на вранье всяких украинских представителей не сохраняю, зачем?
Первый раз эта фраза прозвучала в таком контексте, если я ничего не путаю
Уже в полдень 24 февраля было такое на сайте Российской газеты (сейчас с сайта удалили, но в AMP гугла ещё отображается)
Спасибо, не видел
А саму цитату если посмотреть, а не интерпретацию в новости?
Российская газета - это официальное издание российской власти. Законы считаются опубликованными с момента их печати в ней. Поэтому не вижу причин, почему заявления в РГ не могут считаться официальной правительственной риторикой
Ты не рефлексируй тут, а не распространяй
Опять блокировать...
МОЯ ЖИЗНЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ОРДЕ!
Спасибо роскомнадзор за рекламу каналов, пусть все видят потери
Надеюсь дуров этого не сделает
Не сделает
Он эти блокировки в рот ебал, не в первый раз
Что изменилось то?
Пруфов конечно же не будет
Не нашел ничего в яедексе кроме этой надуманной хуйни
Владение облигациями не предполагает предоставление каких-либо значимых рычагов давления. Это просто форма долга, которую любой инвестор может приобрести. При этом ни один из инвесторов не получает никаких прав на управление сервисом. Этот процесс отличается от выпуска акций, когда инвесторы получают голосующие ценные бумаги и места в совете директоров. Telegram может выпускать облигации без риска для своей независимой политики
И он выпустил еврооблигации. Втб и альфа в санкциях. Как они дотянутся до своих облигаций из железного занавеса чтобы как-то повлиять на него?
потому что сейчас у РКН появилась техническая возможность заблокировать телегу по сравнению с первой попыткой
Расслабьтесь, скоро страна закроется от внешнего интернета вообще.
Паника будет шо пизда. У нас и близко нет такого импортозамещения в интернете как в Китае
Не знаю, я пообщался со знакомыми, которые поддерживают это пиздец весь. Им похуй на все, они к этому относятся как к реальной войне...
В России много людей, тех кому не похуй тоже дохуя
Откуда она у нее появилась то внезапно? Они сказали?
Вот тут можно почитать, Здольникова правда понесло в либертарианство, но сути дела это не меняет, как IT спец он хорош. Роскомнадзор, по его утверждениям, догоняет китайского брата, сейчас при его блокировках не будет слетать половина интернета, гугли "ТСПУ". При этом IT спецы у Навалыча так себе, потому что у них сначала одно не заблочат, потом другое не заблочат, в итоге заблокировали все. Чекай посты времен выборов сентябрьских в Госдуму, когда продвигали "Умное голосование"
https://t.me/itsorm
Понял, спасибо, гляну
Зачем тебе пруфы? Тебе не достаточно того, что с Россией разрывают отношения все кому не лень? Дуров уже вытягивал блокировки, когда телегу хотели закрыть силой.
Сейчас ему ничего не мешает встать на сторону Света и сделать что-то полезное для окончания этого пиздеца
Если имеешь ввиду бот Навального, по его словам Google/Apple Телеграм прессовали чтобы удалял, не знаю правда или нет но вроде app удаляли со сторов.
Нет причин думать что забанит Дуров, разве что если там не призывы к насилию всякие..
Ага, и его все захейтят как всё устаканится.
ну, вот
Скоро состоится каминг-аут Паши Дурова.
Требую удалить хуйло из реальности.
Недолго телеграм был не заблокирован...
И обяжет все сайты и ТВ программу, большими буквами писать "в России все заебись"
Мы им помогаем, а они удалить хотят(
ВПН в ближайшее время можно наверное будет вообще не выключать (
Почему? Ну я на всякий случай завел еще пару аккаунтов.
Скоро не получится включить, скорее всего.
Анус себе удали, пес
"цинично играя на чувствах родителей" ну да ну да, пидарасы
Паша повинится
А то что?)
Надо еще от Adobe потребовать пусть в своем фотошопе сотрут.
Майор Дуров приступил к выполнению!
А классно систему запретов в стране выстроили - все последним словом проклинают и ругают роскомнадзор, только вот указания роскомнадзору совершать абсурдные блокировки дают "сверху". Была бы у роскомнадзора независимость, они бы действительно блокировали только преступный/криминальный и т.п. контент, а не тот, который вздумается высшим чинам.
P.S. Нет, не сам придумал, общался по-душам с сотрудником РКН.
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».
Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.