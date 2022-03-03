Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах. Прекращение огня пока возможно только в них Статьи редакции
Итоги вторых переговоров, на которых не удалось добиться перемирия.
Россия и Украина завершили второй раунд переговоров об окончании войны. Они проходили в Брестской области Белоруссии. О результатах сообщает «Белта».
Представитель делегации из Киева Михаил Подоляк ещё до начала заявил, что Украина настаивает на трёх пунктах: немедленном прекращении огня, перемирии и гуманитарных коридорах для вывоза местных жителей.
После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обсудили все три блока вопросов: военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.
На пресс-конференциях по итогам переговоров обе стороны сообщили, что договорились об одном из пунктов — о гуманитарных коридорах.
Подоляк зачитал официальное коммюнике обеих сторон: «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится».
Представитель украинской делегации объяснил, что прекращения огня будет возможно «не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры и во время эвакуации». Стороны организуют «специальные каналы связи» и cформируют «логистические процедуры». Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, член российской делегации, подтвердил информацию о гуманитарных коридорах и заявил, что «предстоит определить механику» того, как они будут устроены.
И Москва, и Киев подтвердили, что намерены провести третий раунд «в максимально ближайшие сроки». Точная дата пока неизвестна, но Подоляк сказал, что следующие переговоры пройдут в Белоруссии в начале следующей недели.
Пресс-конференция Владимира Мединского
Пресс-конференция Михаила Подоляка
Нихуя не сработает, для рейха гуманность - слабость.
Для меня одного это звучит как хуета какая-та? Типо погоди не стреляй, я похилюсь. Или как это работает?
Так и работает. Это же «спецоперация» Гуманитарные коридоры разумны
Чтобы гражданских выводить из окружения.
Понял, надеюсь сработает
1. меньше гражданских в зоне боевых действий - проще работать военным
2. отсутствие гум корридоров было бы огромным минусом для итак низкой репутации России
Да, работает, но не так. Просто договариваются, что с 15 до 20 улицу Пупкина и радиус 5 км вокруг нее никто не бомбит, т.к. по ней будут гражданские выходить.
Гражданские уходят, поэтому города можно ровнять с землей
Если гражданские уйдут, то какая нахуй разница для обеих сторон что там ровнять? Дома отстроят потом, хуйня вопрос
Именно. Предыдущая тактика не сработала. Сейчас будут задействовать авиацию, а она особой точностью не отличается
Скажут, что их провоцировали тем, что показали жопу - пришлось ебнуть ядеркой.
Нахуй гражданских бомбить, которые сьебывают
Чтобы всё свалить на нацистов и бандеровцев, очевидно же, повод просто отличный
В реалиях информационной войны, даже если и правда какие-нибудь мифические банднровцы перестреляет толпу мирняка, западная пропаганда на это закроет глаза, ну а наша и так может пиздануть без обязательных жертв
А чё прям целенаправленно гражданских бомбят?
Не понимаю, это переговоры российско-украинские или российской-нацистские?
С сарказмом все очень плохо у людей)
Слишком много умственно-отсталых, которые могут такое на серьезных щах писать
Ебать у тебя шутки конечно
Не ну, они же Украину от нацизма освобождают, а переговоры вдруг с Украиной а не с нацистами.
Непонятно как то)
У людей то как раз хорошо, а тебя плоховато.
А тебя харашавата )
ой затралил )
)))
Украино-нацистские тогда уж
Кто шарит в морзянке? Можете его моргания расшифровать? (с таймкодом)
https://youtu.be/JSHl1Ek028Q?t=273
Единственную извилину сводит в судороге
Где там Шойгу
он же не служил XD
Возможно прекратим, возможно выстрелим...
Почему третий раунд аж на следующей неделе? Почему вообще всё так долго.
Путин будет город за город уничтожать навсегда. Времени у него завались.
Тем больше будет фоток срочников на канале груз 200 и похожих.
Украинская армия - вторая по величине в Европе, и она воюет на своей территории уже самым современным оружием.
Самое мерзкое, что русские тащат туда буратины и солнцепёки. Тех, кто на них едет, надо расстреливать на месте без суда и следствия. Желательно с огнемёта.
Харьков и Чернигов они урагами и смерчами и Мста могут расстреливать со своей территории как в тире .
То про что я написал - это тяжелые огнеметные системы.
Русские собрались сжигать людей в городах заживо.
Чтобы что?
Чтобы вселить ужас в защитников будущих руин Киева, чтобы войти в историю войн, как изверги уровня карательных батальонов SS.
Огнемёты - самое жестокое оружие.
А ты думаешь чтобы что?
Побольше напихай ключевых слов про карателей, сс и т.д., а то недостаточно пафосно и драматично выходит
А как правильно назвать?
Думаешь, там и в самом деле спецоперация, точечные хирургические удары? Вежливые люди с котами и цветами?
Бородянка, Киевская область.
То, что толку от них никакого не будет было понятно и до начала, но нафига тянуть такую улыбку и ручкаться, будто старые кореша не виделись 10 лет? На фуршет так хотелось?
Ну наверное это потому что взрослые адекватные дяди, а не интернет воены, которые только в интернетах готовы врагу глотки резать (пока им мамка интернет оплачивает)?
Тебе, похоже, мамка интернет пока что оплачивает.
Блядь, на самом деле это очень хуево для Украины. Такие "передышки" Путлеровцы будут использовать для подвоза нового мяса и вооружений. Им плевать на любые правила войны. Они не чураются ничем! Надо замаскировать боевиков Кадырова под "прессу"-пожалуйста, под красный крест - не вопрос! Там нет ни ценностей ни принципов, это фактически звери в человеческом обличие.
Это в обе стороны работает если что. Каждый день войны стоит порядка 30 ярдов $. Им надо протянуть буквально 4-6 недель и деньги кончатся. Им же помогает пол европы. Т.е они тоже перегруппируются, и получают новое вооружение/людей(наемники) и деньги (США планирует 10 ярдов выделить, а это всё время).
То что дает пока Европа несравнимо с тем количеством техники и солдат, которые имеет РФ. Сейчас главная проблема путлеровских фашистов в том, что они рассосались по большой территории и не могут собраться, а подобные "передышки" теперь им это позволят.
Это они и есть.
"санкционку нес, пришлось пристрелить "
Это он про третий раунд, которого ещё не было и на котором они надеются продавить свои условия про внеблоковый статус и т.д.
И это все до чего договорились? Да бля..
Оккупация началась. Я посмотрел на видео в Мелитополе и проблевался. Грузовики с аквафрешем и тд. Короче Украина превращается одно огромное ЛДНР.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».
Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.
«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.