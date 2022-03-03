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Новости
Сергей Звезда

Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах. Прекращение огня пока возможно только в них Статьи редакции

Итоги вторых переговоров, на которых не удалось добиться перемирия.

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Россия и Украина завершили второй раунд переговоров об окончании войны. Они проходили в Брестской области Белоруссии. О результатах сообщает «Белта».

Представитель делегации из Киева Михаил Подоляк ещё до начала заявил, что Украина настаивает на трёх пунктах: немедленном прекращении огня, перемирии и гуманитарных коридорах для вывоза местных жителей.

После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обсудили все три блока вопросов: военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

На пресс-конференциях по итогам переговоров обе стороны сообщили, что договорились об одном из пунктов — о гуманитарных коридорах.

Подоляк зачитал официальное коммюнике обеих сторон: «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится».

Представитель украинской делегации объяснил, что прекращения огня будет возможно «не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры и во время эвакуации». Стороны организуют «специальные каналы связи» и cформируют «логистические процедуры». Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, член российской делегации, подтвердил информацию о гуманитарных коридорах и заявил, что «предстоит определить механику» того, как они будут устроены.

И Москва, и Киев подтвердили, что намерены провести третий раунд «в максимально ближайшие сроки». Точная дата пока неизвестна, но Подоляк сказал, что следующие переговоры пройдут в Белоруссии в начале следующей недели.

Пресс-конференция Владимира Мединского

Пресс-конференция Михаила Подоляка

#новости #войнасукраиной

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Виталя Вентилятор

Нихуя не сработает, для рейха гуманность - слабость.

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49
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Serj Beer

Для меня одного это звучит как хуета какая-та? Типо погоди не стреляй, я похилюсь. Или как это работает?

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26
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Мистер Блондин против войны

Так и работает. Это же «спецоперация» Гуманитарные коридоры разумны

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20
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Skomorokh

Чтобы гражданских выводить из окружения.

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15
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Serj Beer

Понял, надеюсь сработает

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0
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Данила Романов

1. меньше гражданских в зоне боевых действий - проще работать военным
2. отсутствие гум корридоров было бы огромным минусом для итак низкой репутации России

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3
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Владимир Керенский

Да, работает, но не так. Просто договариваются, что с 15 до 20 улицу Пупкина и радиус 5 км вокруг нее никто не бомбит, т.к. по ней будут гражданские выходить.

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0
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Андрей

Гражданские уходят, поэтому города можно ровнять с землей

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21
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Владимир Керенский

Если гражданские уйдут, то какая нахуй разница для обеих сторон что там ровнять? Дома отстроят потом, хуйня вопрос

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1
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Sergey Kolomiychuk

Именно. Предыдущая тактика не сработала. Сейчас будут задействовать авиацию, а она особой точностью не отличается

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0
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Демократический торшер

Рашка будет бомбить эти корридоры с вероятностью в 90%

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12
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Skomorokh

Скажут, что их провоцировали тем, что показали жопу - пришлось ебнуть ядеркой.

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6
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Демократический торшер

Ну типа

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0
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Сеня

Нахуй гражданских бомбить, которые сьебывают

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2
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Reket

Чтобы всё свалить на нацистов и бандеровцев, очевидно же, повод просто отличный

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7
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Сеня

В реалиях информационной войны, даже если и правда какие-нибудь мифические банднровцы перестреляет толпу мирняка, западная пропаганда на это закроет глаза, ну а наша и так может пиздануть без обязательных жертв

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1
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Демократический торшер

А нахуя они сейчас это делают?

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Владимир Керенский

А чё прям целенаправленно гражданских бомбят?

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–1
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Демократический торшер

А чё нет?

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0
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Подробный кубок

ни о чём результаты

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13
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Moo Zaart

Не понимаю, это переговоры российско-украинские или российской-нацистские?

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–9
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Moo Zaart

С сарказмом все очень плохо у людей)

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5
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Александр Чекета

Слишком много умственно-отсталых, которые могут такое на серьезных щах писать

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4
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None Sense

Ебать у тебя шутки конечно

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1
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Moo Zaart

Не ну, они же Украину от нацизма освобождают, а переговоры вдруг с Украиной а не с нацистами.
Непонятно как то)

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2
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Anxo

У людей то как раз хорошо, а тебя плоховато.

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–1
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Moo Zaart

А тебя харашавата )

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Anxo

ой затралил )
)))

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Антон

Украино-нацистские тогда уж

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2
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Ash Leaf

Кто шарит в морзянке? Можете его моргания расшифровать? (с таймкодом)
https://youtu.be/JSHl1Ek028Q?t=273

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2
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Иван Поварёшкин

Единственную извилину сводит в судороге

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1
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Антон Лисин

Где там Шойгу

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Прохладный Паша

В Кремле

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Невдуплёныш

он же не служил XD

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КРУТОЙПАРИНЬ2006

Возможно прекратим, возможно выстрелим...

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2
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Дед Макар

Почему третий раунд аж на следующей неделе? Почему вообще всё так долго.

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2
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Страстной корабль

потому что это не переговоры, до переговоров еще далеко

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Алина Кипр

Путин будет город за город уничтожать навсегда. Времени у него завались.

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Ферман спас Россию

Тем больше будет фоток срочников на канале груз 200 и похожих.
Украинская армия - вторая по величине в Европе, и она воюет на своей территории уже самым современным оружием.
Самое мерзкое, что русские тащат туда буратины и солнцепёки. Тех, кто на них едет, надо расстреливать на месте без суда и следствия. Желательно с огнемёта.

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3
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Алина Кипр

Харьков и Чернигов они урагами и смерчами и Мста могут расстреливать со своей территории как в тире .

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0
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Ферман спас Россию

То про что я написал - это тяжелые огнеметные системы.
Русские собрались сжигать людей в городах заживо.

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2
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Владимир Керенский

Чтобы что?

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0
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Ферман спас Россию

Чтобы вселить ужас в защитников будущих руин Киева, чтобы войти в историю войн, как изверги уровня карательных батальонов SS.
Огнемёты - самое жестокое оружие.
А ты думаешь чтобы что?

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Владимир Керенский

Побольше напихай ключевых слов про карателей, сс и т.д., а то недостаточно пафосно и драматично выходит

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0
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Ферман спас Россию

А как правильно назвать?
Думаешь, там и в самом деле спецоперация, точечные хирургические удары? Вежливые люди с котами и цветами?
Бородянка, Киевская область.

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0
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Tapac BOBK

То, что толку от них никакого не будет было понятно и до начала, но нафига тянуть такую улыбку и ручкаться, будто старые кореша не виделись 10 лет? На фуршет так хотелось?

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1
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Владимир Керенский

Ну наверное это потому что взрослые адекватные дяди, а не интернет воены, которые только в интернетах готовы врагу глотки резать (пока им мамка интернет оплачивает)?

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Tapac BOBK

Тебе, похоже, мамка интернет пока что оплачивает.

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Fedor Andreev

Блядь, на самом деле это очень хуево для Украины. Такие "передышки" Путлеровцы будут использовать для подвоза нового мяса и вооружений. Им плевать на любые правила войны. Они не чураются ничем! Надо замаскировать боевиков Кадырова под "прессу"-пожалуйста, под красный крест - не вопрос! Там нет ни ценностей ни принципов, это фактически звери в человеческом обличие.

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Sergey Kolomiychuk

Это в обе стороны работает если что. Каждый день войны стоит порядка 30 ярдов $. Им надо протянуть буквально 4-6 недель и деньги кончатся. Им же помогает пол европы. Т.е они тоже перегруппируются, и получают новое вооружение/людей(наемники) и деньги (США планирует 10 ярдов выделить, а это всё время).

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Fedor Andreev

То что дает пока Европа несравнимо с тем количеством техники и солдат, которые имеет РФ. Сейчас главная проблема путлеровских фашистов в том, что они рассосались по большой территории и не могут собраться, а подобные "передышки" теперь им это позволят.

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Страстной корабль

нет никаких передышек, и не будет

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Fedor Andreev

Это они и есть.

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Антон Лисин

"санкционку нес, пришлось пристрелить "

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Социалистический кавалер

Интересно что Слуцкий сказал что дальше продолжат после консультации в госдуме ибо какие-то пункты требуют ратификации

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Владимир Горячев

Это он про третий раунд, которого ещё не было и на котором они надеются продавить свои условия про внеблоковый статус и т.д.

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Различный бокал

Они проходили в Брестской области Белоруссии
 а съемки в том же месте что и в прошлый раз в "охотничьем домике". это как? и тогда там были или я чет не понял?

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Твоя нежная тян

И это все до чего договорились? Да бля..

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Not Me

Оккупация началась. Я посмотрел на видео в Мелитополе и проблевался. Грузовики с аквафрешем и тд. Короче Украина превращается одно огромное ЛДНР.

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