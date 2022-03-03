Итоги вторых переговоров, на которых не удалось добиться перемирия.

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Россия и Украина завершили второй раунд переговоров об окончании войны. Они проходили в Брестской области Белоруссии. О результатах сообщает «Белта».

Представитель делегации из Киева Михаил Подоляк ещё до начала заявил, что Украина настаивает на трёх пунктах: немедленном прекращении огня, перемирии и гуманитарных коридорах для вывоза местных жителей.

После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обсудили все три блока вопросов: военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

На пресс-конференциях по итогам переговоров обе стороны сообщили, что договорились об одном из пунктов — о гуманитарных коридорах.

Подоляк зачитал официальное коммюнике обеих сторон: «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится».

Представитель украинской делегации объяснил, что прекращения огня будет возможно «не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры и во время эвакуации». Стороны организуют «специальные каналы связи» и cформируют «логистические процедуры». Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, член российской делегации, подтвердил информацию о гуманитарных коридорах и заявил, что «предстоит определить механику» того, как они будут устроены.

И Москва, и Киев подтвердили, что намерены провести третий раунд «в максимально ближайшие сроки». Точная дата пока неизвестна, но Подоляк сказал, что следующие переговоры пройдут в Белоруссии в начале следующей недели.

Пресс-конференция Владимира Мединского