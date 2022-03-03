США ввели санкции против Дмитрия Пескова и российских олигархов, включая Алишера Усманова и Евгения Пригожина Статьи редакции
Под ограничения попали более 50 человек и семь организаций, которые «распространяют дезинформацию».
Власти США ввели санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц (члены семьи и их компании). Об этом сообщил Белый дом.
Под санкции попали следующие олигархи:
- миллиардер Алишер Усманов;
президент «Транснефти» Николай Токарев;
- бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги;
- Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина»;
- глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
глава «Ростеха» Сергей Чемезов;
- министр финансов Антон Силуанов.
Санкции также ввели против российских 7 организаций, изданий и связанных с ними лиц из-за «распространения дезинформации». В их числе:
Фонд стратегической культуры;
- «Одна Родина»;
- «Ритм Евразии»;
- журнал «Камертон»;
SouthFront;
- агентство «Инфорос»;
«Новое восточное обозрение» (New Eastern Outlook);
- Oriental Review;
- сайт United World International.
труба киселева после каждой такой передачи
А пропагандистов тут не будет, а то получается нарушат первую поправку.
Я бы ещё Газманова и Расторгуева добавил, за*бало у соседей слушать
А я ясные dicksss, оставляю my ass
А я хмурые dicksss, возвращаю SlAaAvEs
Ахахах)
Ты из дтф сбежал?
Прислушайся, может там гача миксы Газманова? "Как же так получается? Симен так быстро кончается" Может соседи не так плохи?)
assия assия, в этом слове огонь и semen
Semen
готов гASSманову простить всё за божественные гачи миксы
За прослушивание такого пора уже статью вводить.
А Матвиенко с ее сыном кретином будут в санкции заворачивать или как? Эта конченная бабка уже миллион лет одной рукой пилит бюджет, а другой — дилдосит русских законами.
Вон ФБК даже всю работу сделали за них.
Пендосы у Алишерки огромный личный самолет в довесок к яхте скоммуниздили.
Бля, чтобы ограбить Россию, НАТО даже не надо вторгаться в нее. И чего вата боится, что пендосы придут их хрущевки забирать?
Это фейк был
Докажи
https://shchukin-vlad.ru/1472864.html Навальный и другие процитировал твиттер Перзидента Роисси, это и есть оригинальный пост и Перзидент не предоставил ссылок на первоисточник, соответственно это однозначный фейк.
Было до этого твита
А что конкретно было? Я кроме этого твита больше первоисточников не находил, если действительно есть признаю неправоту
Уже ведь вводили
Пусть хоть каждый день вводят, лишним не будет.
Это ЕС был
Вводишь... Выводишь... Вводишь... Кайф!
Связанные лица - это их дети, жёны, любовницы?
Никто не может уточнить кто именно под связанными лицами понимается в рамках этих санкций?
Там по ссылке все написано.
Nikolai Tokarev (his wife Galina, daughter Mayya, and his two luxury real estate companies)
Boris Rotenberg (his wife Karina, and his sons Roman and Boris)
Arkady Rotenberg (His sons Pavel and Igor and daughter Liliya)
Sergei Chemezov (His wife Yekaterina, his son Stanislav, and stepdaughter Anastasiya)
Igor Shuvalov (His five companies, his wife Olga, his son Evgeny and his company and jet, and his daughter Maria and her company)
Yevgeniy Prigozhin (His three companies, his wife, Polina, his daughter Lyubov, and his son Pavel),
А корги нет. Так и продолжат летать самолетами шувалова заграницу.
Почему сша молчали 8 лет?
Бля, вот у них у всех омерзительные рожи. Столько бабла наворовали, завернулись в дорогое шмотье, а все равно выглядят как риелторы из провинции.
Ага, теперь не будет собак своих в Европу на самолете на выставку катать, мразота.
Ну да, он же теперь из-за санкций в 20м студию переедет (
Санкции это лубриканты к контрсанкциям. Вот там щас обсуждают, чем ебнуть по Воронежу, чтобы другие боялись.
Ебнут по Харькову - русских там много.
Нет, нас теперь еще больше въебнут
Бизнесмены или отжиматели народной собственности, строящейся поколениями работниками социализма?
Отжать у них всё нах также легко, как они себе всё это захапали!
И захапают вновь
А в чем санкции-то заключаются?
Да фигня какая-нибудь, типа, нельзя покупать ролс-ройс и есть суши в чайнатауне. Контрсанкции будут поинтереснее и более детально расписаны
шо они просто не могут моч***ть его и всо?
если бизнесмена не будет в списке, то у него отожмут бизнес)
Не совсем. Россия - станет тюрьмой олигархов.
Их еще надо построить, а на это время уйдет несколько лет.
Сочи это тебе не лазурные берега Италии.
Имхо она станет тюрьмой для всех своих граждан.
Да, но уже не так радужно как раньше. И это нищее население РФ радует как никогда.
Где мой коммент?
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