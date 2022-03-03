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Яна Ломакина

США ввели санкции против Дмитрия Пескова и российских олигархов, включая Алишера Усманова и Евгения Пригожина Статьи редакции

Под ограничения попали более 50 человек и семь организаций, которые «распространяют дезинформацию».

Власти США ввели санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц (члены семьи и их компании). Об этом сообщил Белый дом.

Под санкции попали следующие олигархи:

  • миллиардер Алишер Усманов;

  • президент «Транснефти» Николай Токарев;

  • бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги;
  • Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина»;
  • глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;

  • глава «Ростеха» Сергей Чемезов;

  • министр финансов Антон Силуанов.

Санкции также ввели против российских 7 организаций, изданий и связанных с ними лиц из-за «распространения дезинформации». В их числе:

  • Фонд стратегической культуры;

  • «Одна Родина»;
  • «Ритм Евразии»;
  • журнал «Камертон»;

  • SouthFront;

  • агентство «Инфорос»;

  • «Новое восточное обозрение» (New Eastern Outlook);

  • Oriental Review;
  • сайт United World International.

#новости #санкции

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Инвестиционный блик
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73
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Невдуплёныш

труба киселева после каждой такой передачи

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Магомед-Султан Байболатович

А пропагандистов тут не будет, а то получается нарушат первую поправку.

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0
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Редкий Натр

Я бы ещё Газманова и Расторгуева добавил, за*бало у соседей слушать

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22
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Сергей Петров

А я ясные dicksss, оставляю my ass
А я хмурые dicksss, возвращаю SlAaAvEs

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21
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испанский смех

Ахахах)

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1
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keepomen

Ты из дтф сбежал?

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1
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Тюремный надзиратель

Прислушайся, может там гача миксы Газманова? "Как же так получается? Симен так быстро кончается" Может соседи не так плохи?)

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3
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БЕ3HOГNM

assия assия, в этом слове огонь и semen

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2
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испанский смех

Semen

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0
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Печенег

готов гASSманову простить всё за божественные гачи миксы

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0
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Michael Konovalov

За прослушивание такого пора уже статью вводить.

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0
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Blessed
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27
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Конь Федерации

А Матвиенко с ее сыном кретином будут в санкции заворачивать или как? Эта конченная бабка уже миллион лет одной рукой пилит бюджет, а другой — дилдосит русских законами.
Вон ФБК даже всю работу сделали за них.

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25
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Пермский блик

@Яна Ломакина

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22
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Принудительный Женя

Под санкции попали Алишер Усманов
 Чего он там про норму хлеба говорил? Сейчас сам на эту норму сядет.

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9
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Конь Федерации

Пендосы у Алишерки огромный личный самолет в довесок к яхте скоммуниздили.
Бля, чтобы ограбить Россию, НАТО даже не надо вторгаться в нее. И чего вата боится, что пендосы придут их хрущевки забирать?

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10
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MadRat96

Это фейк был

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Принудительный Женя

Эх.

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1
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Зелёный Мох

Докажи

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MadRat96

https://shchukin-vlad.ru/1472864.html Навальный и другие процитировал твиттер Перзидента Роисси, это и есть оригинальный пост и Перзидент не предоставил ссылок на первоисточник, соответственно это однозначный фейк.

Усманов и 125 грамм хлеба: фейк пятилетней…
Ни один парад кораблей в честь дня ВМФ не обходится без постов со сравнениями габаритов военных…
shchukin-vlad.ru
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Зелёный Мох

Было до этого твита

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MadRat96

А что конкретно было? Я кроме этого твита больше первоисточников не находил, если действительно есть признаю неправоту

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Ленинский браслет

Его еще выгнали из международной ассоциации фехтования, которую он возглавлял. Какой тяжелый удар для знатного фехтовальщика.

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0
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TJ Абобус

Уже ведь вводили

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–3
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Ваня Погост против войны

Пусть хоть каждый день вводят, лишним не будет.

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34
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Татьяна Кузнецова

Это ЕС был

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2
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Конь Федерации

Вводишь... Выводишь... Вводишь... Кайф!

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Победа России

Связанные лица - это их дети, жёны, любовницы?

Никто не может уточнить кто именно под связанными лицами понимается в рамках этих санкций?

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5
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Силовой месяц

Там по ссылке все написано.
Nikolai Tokarev (his wife Galina, daughter Mayya, and his two luxury real estate companies)
Boris Rotenberg (his wife Karina, and his sons Roman and Boris)
Arkady Rotenberg (His sons Pavel and Igor and daughter Liliya)
Sergei Chemezov (His wife Yekaterina, his son Stanislav, and stepdaughter Anastasiya)
Igor Shuvalov (His five companies, his wife Olga, his son Evgeny and his company and jet, and his daughter Maria and her company)
Yevgeniy Prigozhin (His three companies, his wife, Polina, his daughter Lyubov, and his son Pavel),

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17
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Сергей Кузнецов

А корги нет. Так и продолжат летать самолетами шувалова заграницу.

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1
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Служебный чувак

Только на пользу!!!!!11 8 лет тирпели!!!111

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8
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испанский смех

Почему сша молчали 8 лет?

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0
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Современный американец

глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
 Тот самый черт, который смеялся над квартирами в 20кв.
Добро пожаловать в родную гавань, ублюдок.

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6
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Конь Федерации

Бля, вот у них у всех омерзительные рожи. Столько бабла наворовали, завернулись в дорогое шмотье, а все равно выглядят как риелторы из провинции.

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7
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Андрон

Ага, теперь не будет собак своих в Европу на самолете на выставку катать, мразота.

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2
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Владимир Керенский

Ну да, он же теперь из-за санкций в 20м студию переедет (

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0
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Прохладный Паша

Нам ведь так не все равно

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4
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Конь Федерации

Санкции это лубриканты к контрсанкциям. Вот там щас обсуждают, чем ебнуть по Воронежу, чтобы другие боялись.

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2
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Прохладный Паша

Интересный комментарий, как моя жизнь в гараже

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Andrew Muralov

Ебнут по Харькову - русских там много.

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испанский смех

Нет, нас теперь еще больше въебнут

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1
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Прохладный Паша

Ожидаемо

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Артём Морозов

Бизнесмены или отжиматели народной собственности, строящейся поколениями работниками социализма?
Отжать у них всё нах также легко, как они себе всё это захапали!

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1
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испанский смех

И захапают вновь

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Владимир Керенский

А в чем санкции-то заключаются?

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Конь Федерации

Да фигня какая-нибудь, типа, нельзя покупать ролс-ройс и есть суши в чайнатауне. Контрсанкции будут поинтереснее и более детально расписаны

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–1
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Запасной украинец

жду призыва к миру от усманова

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Невдуплёныш

шо они просто не могут моч***ть его и всо?

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Данила Романов

если бизнесмена не будет в списке, то у него отожмут бизнес)

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Милый Петя

Зря злорадствуете. У них всё равно всё будет хорошо.

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Andrew Muralov

Не совсем. Россия - станет тюрьмой олигархов.

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Милый Петя

Я о другом. Все текущие проблемы олигархов приравниваются к проблемам простого россиянина. Будто они с народом и тоже будут страдать. Построят себе в Сочи дворцы и всё. Приемлемо перекантоваться пару лет.

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Андрон

Их еще надо построить, а на это время уйдет несколько лет.

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Милый Петя

Я условно про Сочи сказал. У них есть где жить в шикарных условиях.

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0
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Андрон

Сочи это тебе не лазурные берега Италии.

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Виктор Якшин

Имхо она станет тюрьмой для всех своих граждан.

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Андрон

Да, но уже не так радужно как раньше. И это нищее население РФ радует как никогда.

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Милый Петя

Для них это временные проблемы, для нищих россиян долговременные.

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NickPic

Где мой коммент?

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Andrew Muralov

Чтобы это узнать нажмите #

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Функциональный франт
Это жестокий урок для всего мира

Это жестокий урок для всего мира. Просто для всего мира. Все пропустили. Я скажу одну вещь, для Европы, я понимаю, что нас смотрят многие жители, люди, живущие за пределами России:


Если бы то, что сейчас делает мир по изоляции России, по блокаде, по санкциям, было бы сделано после Крыма, вот сразу же, весной, даже не летом, весной 2014 года, не было бы ужасного Донбасса, уже тогда, в четырнадцатом году, его бы не было. Возможно, Путин не был бы сейчас президентом России, просто история пошла бы по другому пути, если тогда было бы дано понять, что мир не терпит пересмотра европейских границ. Не терпит. Все, дальше, вы не пойдете, дальше у вас будет экономический крах.


Но никто этого не сделал. Все решили пойти на компромисс. Решили заняться умиротворением. Ведущие страны мира, и США, и Евросоюз: никто, по сути, не сделал ничего, не сказал, и, когда наступил Донбасс, все подумали: "Ой что-то здесь вот у нас не случилось, не сложилось, случайность какая, как это может быть, разогнались так в Крыму, что не смогли остановиться".


А ведь тогда уже было понятно, чем закончится. Просто было понятно чем закончится. Масштабы ужаса, масштабы катастрофы не были ясны, но это было движение вот в эту сторону, в сегодняшний день, вот февраль и март 2022 года.


Но все надеялись, надеялись благополучно не иметь больших конфликтов, получать сырье из России, использовать российский потребительский рынок, российские финансовые возможности. "Вот, вроде как, ну да, есть какие-то проблемы, но мы надеемся, что их как-то кто-то решит потом, не мы, следующее правительство в следующее поколение".


И дождались. Сейчас можно просто читать истории двадцатого века тридцатых годов и смотреть на историю 2 десятилетия 21 века и просто напрямую проводить все исторические параллели. Все повторяется, все, что не вылечено.


Все неизвлеченные уроки возвращаются.



Лев Маркович Шлосберг
Российский общественный и политический деятель, правозащитник, журналист. Председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии Яблоко
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