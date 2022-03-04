Это жестокий урок для всего мира. Просто для всего мира. Все пропустили. Я скажу одну вещь, для Европы, я понимаю, что нас смотрят многие жители, люди, живущие за пределами России:



Если бы то, что сейчас делает мир по изоляции России, по блокаде, по санкциям, было бы сделано после Крыма, вот сразу же, весной, даже не летом, весной 2014 года, не было бы ужасного Донбасса, уже тогда, в четырнадцатом году, его бы не было. Возможно, Путин не был бы сейчас президентом России, просто история пошла бы по другому пути, если тогда было бы дано понять, что мир не терпит пересмотра европейских границ. Не терпит. Все, дальше, вы не пойдете, дальше у вас будет экономический крах.



Но никто этого не сделал. Все решили пойти на компромисс. Решили заняться умиротворением. Ведущие страны мира, и США, и Евросоюз: никто, по сути, не сделал ничего, не сказал, и, когда наступил Донбасс, все подумали: "Ой что-то здесь вот у нас не случилось, не сложилось, случайность какая, как это может быть, разогнались так в Крыму, что не смогли остановиться".



А ведь тогда уже было понятно, чем закончится. Просто было понятно чем закончится. Масштабы ужаса, масштабы катастрофы не были ясны, но это было движение вот в эту сторону, в сегодняшний день, вот февраль и март 2022 года.



Но все надеялись, надеялись благополучно не иметь больших конфликтов, получать сырье из России, использовать российский потребительский рынок, российские финансовые возможности. "Вот, вроде как, ну да, есть какие-то проблемы, но мы надеемся, что их как-то кто-то решит потом, не мы, следующее правительство в следующее поколение".





И дождались. Сейчас можно просто читать истории двадцатого века тридцатых годов и смотреть на историю 2 десятилетия 21 века и просто напрямую проводить все исторические параллели. Все повторяется, все, что не вылечено.



Все неизвлеченные уроки возвращаются.







