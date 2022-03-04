Российские пользователи сообщили о недоступности фейсбука, твиттера, «Медузы», App Store, Google Play и других ресурсов Статьи редакции
В соцсетях уже называют это «ночью длинных блокировок». Роскомнадзор пока ничего не подтверждал.
Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к фейсбуку и твиттеру, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play. Сбои начались около 1:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Down Detector.
- О том, что медиа и соцсеть заблокированы в России, сообщает проект GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.
- Проблемы с доступом к своему и другим указанным сайтам подтверждает «Медуза». «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет», — отметила редакция, отметив, что продолжает работу.
- В «Радио Свобода» также подтвердили, что часть их пользователей в нескольких регионах России пожаловалась на проблемы с доступом к сайту.
- В реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора нет «Медузы», «Би-би-си» и фейсбука. Как минимум «Медуза» сообщила об отсутствии уведомлений о блокировке.
- Остальные указанные издания и представители Facebook пока ситуацию не комментировали.
- Проверка редакции DTF показала, что перечисленные ресурсы на момент написания заметки недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».
Чем успешнее спец. операция, тем жестче меры по удержанию информации об её успешности. Даю youtube 1-2 дня.
Ага, настолько все хорошо идет и ко всему подготовились, что вырубят половину инета
недооцениваешь мощь ркна, +15 лет за неуважение
Ставлю на завтра.
Сижу рефрешу TJ
Основа может упасть от такого ддоса
Вот вы прикиньте. Сидите просто на сайте и в миг его уже нет, даже предупреждения.
Привет совок 2.0, даже хуже.
Ждём инсту теперь с твиттером?)
За RT и двор - стреляем в член в упор.
Самый прикол (нет), что ночью начали блочить.
Думаю утром многие охуеют.
За РТ и за других
А медуза каким образом за блоки европы в ответе? лол
К доступу в Aviasales тоже плохо @Сергей Звезда К ОТВЕТУ
а что тебе плацкарт уже не нравится, ты не патриот что ли
Им надо менять слоган. Теперь не будет дешевых авиабилетов.
А зачем ты туда весь день заходишь???
КУКУХОЙ
Сводки с фронтов "нахуйнинужен" DTF:
От создателей "воздухом подышим" и "с друзьями сотню лет не встречался".
Это вам за RT и телеканал "Звезда", твари!
Иди нахуй, кто-то
Давись и жри свое говно сам
Что произойдет раньше: тактические ядерные удары или мобилизация?
Не-не-не, я жду выступления, если не будет военного положения то бегом в аэропорт, если будет то...
Абаснуй
Держи ещё одного :3
Самки человека всегда притворяются
Она транс)
Так даже лучше
И ты по грязному любишь?:3
А есть опции с чистым трансом?
Кстати, на ещё :3
да, и пойдём
Погоди немного, скоро и за тобой придут, товарищ майор занят пока что
Перед оккупацией Харькова и объявлением ХНР решили порезать Интернет. Логично.
операция в 5 утра, блокировки в 2 ночи по мск...
Такая мерзкая тактика делать все по ночам
Цифровой детокс устроили, мы поблагодарить ещё за это должны
-да и похуй(с) — типичный долбоеб.
а шо трапилось?
Странно, почему приложение ФБ работает?
Да и инста.. вообще по идее больше в инсте всего протестного чем в фб, странно начали
хотя возможно вопрос короткий и все завалят быстро
Пользователи массово стали жаловаться на проблемы с доступом в магазин приложений Google Play и Apple Store
На случай отрубания интернетов - есть какая-то частота LPD общеизвестная? На CB помню был канал дальнобоев, а на LPD? Дальность связи меньше, понятное дело, но всё же
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