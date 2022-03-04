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Новости
Сергей Звезда

Российские пользователи сообщили о недоступности фейсбука, твиттера, «Медузы», App Store, Google Play и других ресурсов Статьи редакции

В соцсетях уже называют это «ночью длинных блокировок». Роскомнадзор пока ничего не подтверждал.

72 72 комментария
3672 просмотров

Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к фейсбуку и твиттеру, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play. Сбои начались около 1:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Down Detector.

  • О том, что медиа и соцсеть заблокированы в России, сообщает проект GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.

Напоминаем, что блокировка — на ТСПУ (Роскомнадзор по закону об «автономном» рунете устанавливает «технические средства противодействия угрозам» провайдерам для контроля над трафиком российских пользователей. Они пока есть не у всех — прим. TJ)

Поэтому у кого-то может быть доступно.

На нас идёт большой DDoS

GlobalCheck
  • Проблемы с доступом к своему и другим указанным сайтам подтверждает «Медуза». «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет», — отметила редакция, отметив, что продолжает работу.
  • В «Радио Свобода» также подтвердили, что часть их пользователей в нескольких регионах России пожаловалась на проблемы с доступом к сайту.
  • В реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора нет «Медузы», «Би-би-си» и фейсбука. Как минимум «Медуза» сообщила об отсутствии уведомлений о блокировке.
  • Остальные указанные издания и представители Facebook пока ситуацию не комментировали.
  • Проверка редакции DTF показала, что перечисленные ресурсы на момент написания заметки недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».
GlobalCheck
App Store и Google Play тоже заблокированы в России.
Напоминаем, что блокировка - на ТСПУ, которые пока установлены не у всех операторах.
Поэтому у кого-то может быть доступно.

На нас идёт большой DDoS, поэтому пока без картинок.
GlobalCheck
Facebook заблокирован в России. В данный момент его доступность составляет около 30%, что позволяет предположить, что заблокирован он с помощью ТСПУ.
GlobalCheck
Meduza заблокирована в России.
GlobalCheck
Сайт BBC заблокирован в России.
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#новости #блокировки

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72 комментария
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Владимир Березин

Чем успешнее спец. операция, тем жестче меры по удержанию информации об её успешности. Даю youtube 1-2 дня.

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34
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Denis Shiryaev

Ага, настолько все хорошо идет и ко всему подготовились, что вырубят половину инета

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4
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отображаемое имя

недооцениваешь мощь ркна, +15 лет за неуважение

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0
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Pavel Zamyatin

Ставлю на завтра.

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0
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ДЕДос Атака

Сижу рефрешу TJ

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6
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Аркадий Гайдаржи

Основа может упасть от такого ддоса

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20
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Raskol

Вот вы прикиньте. Сидите просто на сайте и в миг его уже нет, даже предупреждения.
Привет совок 2.0, даже хуже.

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8
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Аналитический Артем

одной кнопкой, кхе-кхе, стерли с лица земли

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1
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Raskol

Ждём инсту теперь с твиттером?)

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0
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Инвестиционный блик

Ответочка прилетела за блок RT в Европе, видимо

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5
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Pavel Zamyatin

За RT и двор - стреляем в член в упор.

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3
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Raskol

Самый прикол (нет), что ночью начали блочить.
Думаю утром многие охуеют.

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2
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Закомплексованная Душа

За РТ и за других

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0
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Инвестиционный блик

Блочу в упор!

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4
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ДЕДос Атака

А медуза каким образом за блоки европы в ответе? лол

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0
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Пермский блик

К доступу в Aviasales тоже плохо @Сергей Звезда К ОТВЕТУ

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0
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Сергей Звезда

а что тебе плацкарт уже не нравится, ты не патриот что ли

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16
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Пермский блик

Мы с тобой скоро одним плацкартом поедем дошутишься

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2
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Alex Blake

Им надо менять слоган. Теперь не будет дешевых авиабилетов.

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2
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Пермский блик

Будут, просто НУЖНО ПОТЕРПЕТЬ

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4
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Силовой завод

8 лет

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2
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Аналитический Артем

да норм вроде

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0
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Пермский блик

у меня весь день не робит, а захожу с финнского ВПНА - все ок

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0
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Alex Blake

А зачем ты туда весь день заходишь???

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0
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Пермский блик

Весь день хочу УЕХАТЬ

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3
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Alex Blake

КУКУХОЙ

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4
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Пермский блик

НЕТ ТЫ

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3
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Pavel Zamyatin

Сводки с фронтов "нахуйнинужен" DTF:

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5
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Силовой завод

"Санкции только на пользу"

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1
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Pavel Zamyatin

От создателей "воздухом подышим" и "с друзьями сотню лет не встречался".

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0
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Я за денацификацию Украины

Это вам за RT и телеканал "Звезда", твари!

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–43
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Pavel Zamyatin

Иди нахуй, кто-то

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12
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Hooligan

Давись и жри свое говно сам

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0
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ОСА

Что произойдет раньше: тактические ядерные удары или мобилизация?

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3
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Социалистический кавалер

Обои

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0
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Греческий Гоша

У меня пока норм всё

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1
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Греческий Гоша

Ну как и я писал, ждите в 4 утра сирену и мобилизацию. Идем на кремль прямико

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4
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радиоприёмник

Не-не-не, я жду выступления, если не будет военного положения то бегом в аэропорт, если будет то...

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0
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Греческий Гоша

Ну ты и мразь

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0
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радиоприёмник

Абаснуй

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0
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Греческий Гоша

Котик

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0
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радиоприёмник

Держи ещё одного :3

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3
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Греческий Гоша

Мою же пичек скинул, ты долбаеб?

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–1
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радиоприёмник
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2
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Различный бокал

Она кажется номальной

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радиоприёмник

Самки человека всегда притворяются

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Различный бокал

Ну все равно бы вдул

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0
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радиоприёмник

Она транс)

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1
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Pavel Zamyatin

Так даже лучше

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радиоприёмник

И ты по грязному любишь?:3

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0
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Pavel Zamyatin

А есть опции с чистым трансом?

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0
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радиоприёмник
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1
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радиоприёмник

Кстати, на ещё :3

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0
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yndebsq

да, и пойдём

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0
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радиоприёмник

Погоди немного, скоро и за тобой придут, товарищ майор занят пока что

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0
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Греческий Гоша

Нацик хуле

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0
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Различный бокал

Мтс все, местный провайдер, покупает трафот ттк пока еще открывает, но это временно....

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0
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predictor

Перед оккупацией Харькова и объявлением ХНР решили порезать Интернет. Логично.

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2
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Руководящий блик

Значит ли это что завтра объявят то чего мы все боимся?

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2
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Аналитический Артем

ПОДНИМАЕМ ЩИТЫ!

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1
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отображаемое имя

операция в 5 утра, блокировки в 2 ночи по мск...

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1
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Различный бокал

Тогда все норм, по расписанию что значит

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0
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Николай Корягин

Такая мерзкая тактика делать все по ночам

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1
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Закомплексованная Душа

Цифровой детокс устроили, мы поблагодарить ещё за это должны

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asthenia

-да и похуй(с) — типичный долбоеб.

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Руководящий блик

Ночью, втихаря.
Потому что могут

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Alex Y

а шо трапилось?

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Амид Сапилеп

Странно, почему приложение ФБ работает?
Да и инста.. вообще по идее больше в инсте всего протестного чем в фб, странно начали
хотя возможно вопрос короткий и все завалят быстро

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ДЕДос Атака

Пользователи массово стали жаловаться на проблемы с доступом в магазин приложений Google Play и Apple Store

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Серёга Гы

На случай отрубания интернетов - есть какая-то частота LPD общеизвестная? На CB помню был канал дальнобоев, а на LPD? Дальность связи меньше, понятное дело, но всё же

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Роскошный меч

За что блядь мы заслужили все это? Уже неделю кошмарят весь мир блядь! Чего он хочет добиться??? Я уже неделю не могу нормально ни спать, ни есть, ни работать, нихуя делать, кроме как судорожно листать каналы телеграма!

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Предвыборный каякер

Блокировали телеграм - порвали два баяна.

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Функциональный франт
Это жестокий урок для всего мира

Это жестокий урок для всего мира. Просто для всего мира. Все пропустили. Я скажу одну вещь, для Европы, я понимаю, что нас смотрят многие жители, люди, живущие за пределами России:


Если бы то, что сейчас делает мир по изоляции России, по блокаде, по санкциям, было бы сделано после Крыма, вот сразу же, весной, даже не летом, весной 2014 года, не было бы ужасного Донбасса, уже тогда, в четырнадцатом году, его бы не было. Возможно, Путин не был бы сейчас президентом России, просто история пошла бы по другому пути, если тогда было бы дано понять, что мир не терпит пересмотра европейских границ. Не терпит. Все, дальше, вы не пойдете, дальше у вас будет экономический крах.


Но никто этого не сделал. Все решили пойти на компромисс. Решили заняться умиротворением. Ведущие страны мира, и США, и Евросоюз: никто, по сути, не сделал ничего, не сказал, и, когда наступил Донбасс, все подумали: "Ой что-то здесь вот у нас не случилось, не сложилось, случайность какая, как это может быть, разогнались так в Крыму, что не смогли остановиться".


А ведь тогда уже было понятно, чем закончится. Просто было понятно чем закончится. Масштабы ужаса, масштабы катастрофы не были ясны, но это было движение вот в эту сторону, в сегодняшний день, вот февраль и март 2022 года.


Но все надеялись, надеялись благополучно не иметь больших конфликтов, получать сырье из России, использовать российский потребительский рынок, российские финансовые возможности. "Вот, вроде как, ну да, есть какие-то проблемы, но мы надеемся, что их как-то кто-то решит потом, не мы, следующее правительство в следующее поколение".


И дождались. Сейчас можно просто читать истории двадцатого века тридцатых годов и смотреть на историю 2 десятилетия 21 века и просто напрямую проводить все исторические параллели. Все повторяется, все, что не вылечено.


Все неизвлеченные уроки возвращаются.



Лев Маркович Шлосберг
Российский общественный и политический деятель, правозащитник, журналист. Председатель Псковского регионального отделения и член федерального Политического комитета партии Яблоко
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