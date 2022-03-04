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Новости
Сергей Звезда

Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к фейсбуку, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам Статьи редакции

В соцсетях уже называют это «ночью длинных блокировок». Роскомнадзор пока ничего не подтверждал.

123 123 комментария
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В ночь на 4 марта российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к фейсбуку и твиттеру, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play. Сбои начались около 1:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Down Detector.

  • О том, что медиа и соцсеть заблокированы в России, сообщает проект GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.

Напоминаем, что блокировка — на ТСПУ (Роскомнадзор по закону об «автономном» рунете устанавливает «технические средства противодействия угрозам» провайдерам для контроля над трафиком российских пользователей. Они пока есть не у всех — прим. TJ)

Поэтому у кого-то может быть доступно.

На нас идёт большой DDoS.

GlobalCheck
  • Проблемы с доступом к своему и другим указанным сайтам подтверждает «Медуза». «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет», — отметила редакция, отметив, что продолжает работу.
  • В «Радио Свобода» также подтвердили, что часть их пользователей в нескольких регионах России пожаловалась на проблемы с доступом к сайту.
  • «Сервисы отслеживания блокировок сообщают, что с доступом к сайту Русской службы Би-би-си в России появились проблемы», — отметило издание.
  • В реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора нет «Медузы», «Би-би-си» и фейсбука. Как минимум «Медуза» сообщила об отсутствии уведомлений о блокировке.
  • Проверка редакции DTF показала, что перечисленные ресурсы на момент написания заметки недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».
GlobalCheck
App Store и Google Play тоже заблокированы в России.
Напоминаем, что блокировка - на ТСПУ, которые пока установлены не у всех операторах.
Поэтому у кого-то может быть доступно.

На нас идёт большой DDoS, поэтому пока без картинок.
GlobalCheck
Facebook заблокирован в России. В данный момент его доступность составляет около 30%, что позволяет предположить, что заблокирован он с помощью ТСПУ.
GlobalCheck
Meduza заблокирована в России.
GlobalCheck
Сайт BBC заблокирован в России.
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#новости #блокировки

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123 комментария
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Владимир Березин

Чем успешнее спец. операция, тем жестче меры по удержанию информации об её успешности. Даю youtube 1-2 дня.

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79
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Denis Shiryaev

Ага, настолько все хорошо идет и ко всему подготовились, что вырубят половину инета

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26
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отображаемое имя

недооцениваешь мощь ркна, +15 лет за неуважение

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7
1 комментарий
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Alex Tbourder

О нихуясебе даже сам Ширяев убежал с дтф

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0
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Максим Шпилёв

Так они и готовились.. к отключению)

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0
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Pavel Zamyatin

Ставлю на завтра.

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0
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Олег Веснин
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0
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Пушкинский бинокль

За что блядь мы заслужили все это? Уже неделю кошмарят весь мир блядь! Чего он хочет добиться??? Я уже неделю не могу нормально ни спать, ни есть, ни работать, нихуя делать, кроме как судорожно листать каналы телеграма!

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26
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Mister Dundie

Владимир Владимирович с уважением относится к решению европейских коллег и присоединяется к введению санкций против России.

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8
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Mikhail

Деда не можете скинуть enjoy the movie

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1
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Мох

Так просто говорить. Попробуй скинь, даже в Беларуси не получилось, а дед устойчивее лукашенко в сотни раз (поддержка 70%). Выйдет даже 100к – отпиздят и отправят на донбасс. Выйдет миллион – расхерачат из танков и по телеку скажут, что это украинские террористы и сочувствующие, а электорат схавает, как схавал нападение на Украину.

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0
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ДЕДос Атака

Сижу рефрешу TJ

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13
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Аркадий Гайдаржи

Основа может упасть от такого ддоса

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42
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Своеобразный Женя

ЯДРО НЕ ВЫДЕРЖИТ

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1
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Raskol

Вот вы прикиньте. Сидите просто на сайте и в миг его уже нет, даже предупреждения.
Привет совок 2.0, даже хуже.

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25
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Позитивный Гоша

одной кнопкой, кхе-кхе, стерли с лица земли

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2
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Raskol

Ждём инсту теперь с твиттером?)

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0
1 комментарий
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Ракетный химик

К доступу в Aviasales тоже плохо @Сергей Звезда К ОТВЕТУ

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2
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Сергей Звезда

а что тебе плацкарт уже не нравится, ты не патриот что ли

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37
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Ракетный химик

Мы с тобой скоро одним плацкартом поедем дошутишься

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14
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Alex Blake

Им надо менять слоган. Теперь не будет дешевых авиабилетов.

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6
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Ракетный химик

Будут, просто НУЖНО ПОТЕРПЕТЬ

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12
5 комментариев
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Позитивный Гоша

да норм вроде

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0
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Ракетный химик

у меня весь день не робит, а захожу с финнского ВПНА - все ок

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0
4 комментария
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Pavel Zamyatin

Сводки с фронтов "нахуйнинужен" DTF:

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10
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Посторонний вентилятор

"Санкции только на пользу"

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5
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Pavel Zamyatin

От создателей "воздухом подышим" и "с друзьями сотню лет не встречался".

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2
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Смертельный химик

Значит ли это что завтра объявят то чего мы все боимся?

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10
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Нормативный химик

Ответочка прилетела за блок RT в Европе, видимо

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7
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Pavel Zamyatin

За RT и двор - стреляем в член в упор.

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7
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Raskol

Самый прикол (нет), что ночью начали блочить.
Думаю утром многие охуеют.

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4
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Закомплексованная Душа

За РТ и за других

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0
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Нормативный химик

Блочу в упор!

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5
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ДЕДос Атака

А медуза каким образом за блоки европы в ответе? лол

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0
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Сергей Звезда

так их теоретически могут за то, что называется «фейками о российской военной спецоперации». Враги с Запада дезинформацию распространяют!

(это не руководство к действию, РКН, я просто поясняю предположение)

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1
1 комментарий
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FireGrim

Так они в европе, алло!

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0
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отображаемое имя

операция в 5 утра, блокировки в 2 ночи по мск...

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7
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Единственный якорь

Тогда все норм, по расписанию что значит

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0
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Николай Корягин

Такая мерзкая тактика делать все по ночам

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7
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Я за денацификацию Украины

Это вам за RT и телеканал "Звезда", твари!

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–64
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Pavel Zamyatin

Иди нахуй, кто-то

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22
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Hooligan

Давись и жри свое говно сам

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2
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Llaren Hlaalo

Жирно. Очень.

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1
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X̱ats'alanexw
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0
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ОСА

Что произойдет раньше: тактические ядерные удары или мобилизация?

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5
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Бытовой будильник

Обои

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0
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Посторонний

Лучше бы тактическая мобилизация всей этой своры в самолёты и в Иран/Венесуэлу/КНДР, или где они хотят найти себе приют вне экстрадиции.

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0
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Смертельный химик

Ночью, втихаря.
Потому что могут

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4
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Невысокий Мика

У меня пока норм всё

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1
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Невысокий Мика

Ну как и я писал, ждите в 4 утра сирену и мобилизацию. Идем на кремль прямико

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6
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радиоприёмник

Не-не-не, я жду выступления, если не будет военного положения то бегом в аэропорт, если будет то...

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2
16 комментариев
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yndebsq

да, и пойдём

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0
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радиоприёмник

Погоди немного, скоро и за тобой придут, товарищ майор занят пока что

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0
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Невысокий Мика

Нацик хуле

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0
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Единственный якорь

Мтс все, местный провайдер, покупает трафот ттк пока еще открывает, но это временно....

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0
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predictor

Перед оккупацией Харькова и объявлением ХНР решили порезать Интернет. Логично.

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3
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GoodBacd

Пора устраивать БУНТ? Или ещё подождать нужно?

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3
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Виталий Лановой

Сергей Звезда, ТЖ предупреждения о блокировки не присылали ещё?

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1
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funashimi

Ты думаешь сейчас будут какие-то предупреждения делать, соблюдать законные процедуры и прочее? Всем поебать уже, зерг раш на свободу и здравомыслие.

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6
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Сергей Звезда

нет

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Серёга Гы

На случай отрубания интернетов - есть какая-то частота LPD общеизвестная? На CB помню был канал дальнобоев, а на LPD? Дальность связи меньше, понятное дело, но всё же

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2
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Серёга Гы

На всяк случай:
PMR - 2 канал (446.01875 МГц)LPD - 2 канал (433.100 МГц)CB - 15 канал (27.135 МГц с модуляцией АМ)

https://в-канале.рф/
https://xn-—-8sbafs1ajo.xn--p1ai/

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1
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Nickolay Savchenko

есть Briar на wifi+bluettooth:))

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0
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Серёга Гы

Вифи и бт дальность вообще никакая

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1 комментарий
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Позитивный Гоша

ПОДНИМАЕМ ЩИТЫ!

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2
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Закомплексованная Душа

Цифровой детокс устроили, мы поблагодарить ещё за это должны

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1
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ДЕДос Атака

Пользователи массово стали жаловаться на проблемы с доступом в магазин приложений Google Play и Apple Store

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1
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FireGrim

Ну наконец-то магазин приложений от яндекса расцветёт. На ведрах.
На яблоках 8 лет молчали.

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0
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hemofiliac -

Эпстор работает, приложения обновляются. А вот медуза даже через впн не раскочегаривается.

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0
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Чапаев и Пустота

Значит плохой vpn.

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Mikhail

Побережно двері зачінются наступна зупинка Северна Корея, нагадуємо груз 200 кінцева.

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1
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Nickolay Savchenko

Азіров, перелогінься)

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0
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Андрей Апанасик

Прощайте, TJ и @Сергей Звезда, я тут не часто появлялся, но было порой интересно.

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1
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Чапаев и Пустота

Кстати, ты вроде и давно уже с дтф попрощался, да?

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0
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Сергей Звезда

Андрей, ты заходи, всегда рады!

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0
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Mikhail
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Посторонний

Только App Store открывается. Но с vpn (https://chrome.google.com/webstore/detail/zenmate-free-vpn%E2%80%93best-vpn/fdcgdnkidjaadafnichfpabhfomcebme?hl=ru) — всё открывается.

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1
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asthenia

-да и похуй(с) — типичный долбоеб.

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Alex Y

а шо трапилось?

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Амид Сапилеп

Странно, почему приложение ФБ работает?
Да и инста.. вообще по идее больше в инсте всего протестного чем в фб, странно начали
хотя возможно вопрос короткий и все завалят быстро

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Проклятый супер_стар

Блокировали телеграм - порвали два баяна.

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Mikhail

Зачем интернет, если есть Путин который на отправляет на смерть лишь бы продлить свою бункеро-дворцовую жизнь? Странные вы

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0
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Kirill

У меня Twitter по-прежнему замедлен, а вот всё остальное заблочено, ну и app store работает.

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0
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Неопределенный цветок

Фэйсбук не работает целый день.

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Dimitar Berbatov

Блокировка магазинов приложений настолько абсурдна, что я даже не знаю как на это реагировать.

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Денис Ваймс

Вранье

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Сергей Кузнецов

Скорее всего роскомнадзор пытается что-то заблокировать, но так как там дебильные ламеры, то херачат по всему. Походу их сотрудников и российских ракетчиков готовили в одном месте..

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Посторонний

Dürfenpogrome
 https://www.youtube.com/watch?v=fwBEAX8sL24
Не гуглится, даже как Dürfen pogrome

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2 комментария
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Мириевский

Если я правильно понял, то он об этом:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хрустальная_ночь

Хрустальная ночь
Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин (нем.  Novemberpogrome 1938, (Reichs-)Kristallnacht…
ru.wikipedia.org
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3 комментария
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