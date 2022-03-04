Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к фейсбуку, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам Статьи редакции
В соцсетях уже называют это «ночью длинных блокировок». Роскомнадзор пока ничего не подтверждал.
В ночь на 4 марта российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к изданиям «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к фейсбуку и твиттеру, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play. Сбои начались около 1:30 по московскому времени, следует из данных сервиса Down Detector.
- О том, что медиа и соцсеть заблокированы в России, сообщает проект GlobalCheck — сеть сенсоров для изучения и обхода блокировок, установленных у волонтёров на домашних интернет-подключениях.
- Проблемы с доступом к своему и другим указанным сайтам подтверждает «Медуза». «Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет», — отметила редакция, отметив, что продолжает работу.
- В «Радио Свобода» также подтвердили, что часть их пользователей в нескольких регионах России пожаловалась на проблемы с доступом к сайту.
- «Сервисы отслеживания блокировок сообщают, что с доступом к сайту Русской службы Би-би-си в России появились проблемы», — отметило издание.
- В реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора нет «Медузы», «Би-би-си» и фейсбука. Как минимум «Медуза» сообщила об отсутствии уведомлений о блокировке.
- Проверка редакции DTF показала, что перечисленные ресурсы на момент написания заметки недоступны у провайдеров «Билайн» и «МегаФон».
Чем успешнее спец. операция, тем жестче меры по удержанию информации об её успешности. Даю youtube 1-2 дня.
Ага, настолько все хорошо идет и ко всему подготовились, что вырубят половину инета
недооцениваешь мощь ркна, +15 лет за неуважение
О нихуясебе даже сам Ширяев убежал с дтф
Так они и готовились.. к отключению)
Ставлю на завтра.
Владимир Владимирович с уважением относится к решению европейских коллег и присоединяется к введению санкций против России.
Деда не можете скинуть enjoy the movie
Так просто говорить. Попробуй скинь, даже в Беларуси не получилось, а дед устойчивее лукашенко в сотни раз (поддержка 70%). Выйдет даже 100к – отпиздят и отправят на донбасс. Выйдет миллион – расхерачат из танков и по телеку скажут, что это украинские террористы и сочувствующие, а электорат схавает, как схавал нападение на Украину.
Сижу рефрешу TJ
Основа может упасть от такого ддоса
Вот вы прикиньте. Сидите просто на сайте и в миг его уже нет, даже предупреждения.
Привет совок 2.0, даже хуже.
Ждём инсту теперь с твиттером?)
К доступу в Aviasales тоже плохо @Сергей Звезда К ОТВЕТУ
а что тебе плацкарт уже не нравится, ты не патриот что ли
Им надо менять слоган. Теперь не будет дешевых авиабилетов.
Сводки с фронтов "нахуйнинужен" DTF:
От создателей "воздухом подышим" и "с друзьями сотню лет не встречался".
За RT и двор - стреляем в член в упор.
Самый прикол (нет), что ночью начали блочить.
Думаю утром многие охуеют.
За РТ и за других
А медуза каким образом за блоки европы в ответе? лол
так их теоретически могут за то, что называется «фейками о российской военной спецоперации». Враги с Запада дезинформацию распространяют!
(это не руководство к действию, РКН, я просто поясняю предположение)
Так они в европе, алло!
операция в 5 утра, блокировки в 2 ночи по мск...
Такая мерзкая тактика делать все по ночам
Это вам за RT и телеканал "Звезда", твари!
Иди нахуй, кто-то
Давись и жри свое говно сам
Жирно. Очень.
Что произойдет раньше: тактические ядерные удары или мобилизация?
Лучше бы тактическая мобилизация всей этой своры в самолёты и в Иран/Венесуэлу/КНДР, или где они хотят найти себе приют вне экстрадиции.
Не-не-не, я жду выступления, если не будет военного положения то бегом в аэропорт, если будет то...
да, и пойдём
Погоди немного, скоро и за тобой придут, товарищ майор занят пока что
Перед оккупацией Харькова и объявлением ХНР решили порезать Интернет. Логично.
Пора устраивать БУНТ? Или ещё подождать нужно?
Сергей Звезда, ТЖ предупреждения о блокировки не присылали ещё?
Ты думаешь сейчас будут какие-то предупреждения делать, соблюдать законные процедуры и прочее? Всем поебать уже, зерг раш на свободу и здравомыслие.
нет
На случай отрубания интернетов - есть какая-то частота LPD общеизвестная? На CB помню был канал дальнобоев, а на LPD? Дальность связи меньше, понятное дело, но всё же
На всяк случай:
PMR - 2 канал (446.01875 МГц)LPD - 2 канал (433.100 МГц)CB - 15 канал (27.135 МГц с модуляцией АМ)
есть Briar на wifi+bluettooth:))
Вифи и бт дальность вообще никакая
Цифровой детокс устроили, мы поблагодарить ещё за это должны
Пользователи массово стали жаловаться на проблемы с доступом в магазин приложений Google Play и Apple Store
Ну наконец-то магазин приложений от яндекса расцветёт. На ведрах.
На яблоках 8 лет молчали.
Эпстор работает, приложения обновляются. А вот медуза даже через впн не раскочегаривается.
Значит плохой vpn.
Побережно двері зачінются наступна зупинка Северна Корея, нагадуємо груз 200 кінцева.
Азіров, перелогінься)
Прощайте, TJ и @Сергей Звезда, я тут не часто появлялся, но было порой интересно.
Кстати, ты вроде и давно уже с дтф попрощался, да?
Андрей, ты заходи, всегда рады!
Только App Store открывается. Но с vpn (https://chrome.google.com/webstore/detail/zenmate-free-vpn%E2%80%93best-vpn/fdcgdnkidjaadafnichfpabhfomcebme?hl=ru) — всё открывается.
-да и похуй(с) — типичный долбоеб.
а шо трапилось?
Странно, почему приложение ФБ работает?
Да и инста.. вообще по идее больше в инсте всего протестного чем в фб, странно начали
хотя возможно вопрос короткий и все завалят быстро
Зачем интернет, если есть Путин который на отправляет на смерть лишь бы продлить свою бункеро-дворцовую жизнь? Странные вы
У меня Twitter по-прежнему замедлен, а вот всё остальное заблочено, ну и app store работает.
Блокировка магазинов приложений настолько абсурдна, что я даже не знаю как на это реагировать.
Вранье
Скорее всего роскомнадзор пытается что-то заблокировать, но так как там дебильные ламеры, то херачат по всему. Походу их сотрудников и российских ракетчиков готовили в одном месте..
Комментарий удален
Dürfenpogrome
https://www.youtube.com/watch?v=fwBEAX8sL24
Не гуглится, даже как Dürfen pogrome
Если я правильно понял, то он об этом:
Комментарий удален
В организации выразили сочувствие всем, кого коснулись «продолжающиеся трагические события».
TJ изучил готовые презентации, что рассылают учителям в регионы, и пообщался с несколькими из них об отношении к подобным урокам.
Зеленский призвал Путина «уйти» с Украины.
Есть ли разница в возможных режимах с точки зрения закона и как это влияет на права граждан.