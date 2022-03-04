{"id":1120,"title":"\u0423\u0441\u043f\u043e\u043a\u0430\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0430\u0444\u0444\u0438\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0435 Metronomy","url":"\/redirect?component=advertising&id=1120&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/550952-poslushat-novoe-albom-metronomy-o-prostyh-radostyah-vzrosloy-zhizni&placeBit=1&hash=b9b55d1d21fe3ab9a33267fbe2c0f875c34a60d778a58864b1b722f680588b40","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Огонь удалось потушить, пострадавших нет Статьи редакции

В МАГАТЭ также сообщили, что повышения уровня радиации на станции не зафиксировано.

97 97 комментариев
10 652 просмотров

В ночь на 4 марта в украинском городе Энергодар в результате обстрела произошёл пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов в телеграм-канале.

Очаги возгорания также можно было видеть и на прямой трансляции, которая велась во время военных действий.

Сотрудник ЗАЭС Андрей Туз в телеграм-канале станции рассказал, что было попадание в первый энергоблок, в котором проводится плановый ремонт, «но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели».

Dmytro Kuleba @DmytroKuleba
Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!
Глава МИД Украины Дмитрий Кулёба: Российская армия обстреливает со всех сторон ЗАЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже всполыхнул. Если случится взрыв, то он будет в 10 раз больше, чем на Чернобыльской АЭС. Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время пожара работал только четвёртый энергоблок. Сотрудники станции отключили третий от единой энергосистемы.

Внимание! Техника Российской Федерации ведёт огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС.

Андрей Туз

сотрудник ЗАЭС

Позже он сообщил, что пожарные не могут начать тушить огонь, потому что «российские военные расстреливают в упор».

Видео телеграм-канала ЗАЭС

Около четырёх утра глава Запорожской области Александр Старух сообщил в фейсбуке, что пожарных пропустили на территорию ЗАЭС. По словам мэра Электродара в эфире украинских телеканалов, к 6:30 утра на территории ЗАЭС обстрелов не было.

Госслужба Украины по ЧС также сообщила, что пострадавших нет. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнём были охвачены три верхних этажа пятиэтажного здания. Пожар удалось потушить, а в его ликвидации задействовали 40 пожарных.

Украинские власти доложили о ситуации МАГАТЭ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.

IAEA - International Atomic Energy Agency @iaeaorg
#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions.
Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на ЗАЭС не затронул «основное» оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий.
IAEA - International Atomic Energy Agency @iaeaorg
#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site.
Регулятор Украины сообщил МАГАТЭ, что сообщений об изменении уровня радиации на ЗАЭС не было.

Президент США Джо Байден также провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за пожара на ЗАЭС. Он присоединился к Зеленскому и призвал прекратить боевые действия в этом районе, чтобы дать пожарным и спасателям доступ к объекту.

Обновлено (09:29): Запорожская областная военная администрация сообщила, что площадка Запорожской АЭС захвачена российскими военными. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.

ЗАЭС считается самой крупной станцией в Европе. Она производит около четверти потребляемой Украиной электроэнергии.

#новости #войнасукраиной

Спасибо за наводку Paul Potseluev
97 97 комментариев
74
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
97 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ракетный химик

Нахуй вы это преподносите в таком контексте что российские войска ее обстреливают? Там война идет, и долбоебы в ДАННОМ случае - оба

Ответить
–198
Развернуть ветку
Denis Rodivilin

Ты ебанат?

Ответить
178
Развернуть ветку
Ракетный химик

Может ты?

Ответить
–127
Развернуть ветку
asthenia

нет, тут уж точно ТЫ.

Ответить
71
Развернуть ветку
Madao

Ну, да. Доброе утро.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ihor

А может вообще нехуй было туда лезть этим долбоебам кацапским? И тогда не было бы никакой войны. Не вариант?

Ответить
99
Развернуть ветку
Ракетный химик

Такой ты умный, охуеть, может стрелять возле АЭС НИКОМУ не нужно?

Ответить
–82
Развернуть ветку
Ihor

Блять, мне кажется такие как ты даже если путин ворвется в дом и лично выебет мамку, они найдут этому оправдание. Мол, ну а хуле она тут ночевала. Пиздец головы вам там в рашке позасырали

Ответить
96
Развернуть ветку
Павел Лунгин

Ты абсолютно прав. Те люди кто Путина обожествляет и выступают за эту грязную войну не изменят мнения если даже им показать потом все видео и фото доказательства о его преступлениях. Это уже не исправить - в моем окружении таких полно и я вижу что с ними бесполезно разговаривать.

Ответить
27
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Юрий Удальцов

Ну так скажите рашкиным военным, чтобы военных вывели из чужого государства и стрелять никто не будет!

Ответить
16
Развернуть ветку
Гречка

Мокша завались, ты будешь следующий на кого полетит ЯО

Ответить
–5
Развернуть ветку
Личной рак

А нам ещё говорят что на Украине нет нацистов. Жаль. 😐

Ответить
–5
Развернуть ветку
Jjjj Jjjj

В каждом правиле есть исключение

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Darksolunicorn

Гречка за 15 рублей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Poltava Andrei

Сука да, долбоёб, измененов этом и проблема

Ответить
0
Развернуть ветку
Paul Potseluev

Что значит преподношу? Под станцию днем зашли российские войска. Станцию охраняет национальная гвардия Украины. Российские войска начали обстреливать национальную гвардию Украины. И, судя по всему, по станции тоже заодно упиздячить решили.

Ответить
56
Развернуть ветку
Ракетный химик

Да вам ссы в глаза, все божья роса. Похуй.

Ответить
–91
Развернуть ветку
Denis Rodivilin

Какой же ты тупой кусок ваты блядь

Ответить
39
Развернуть ветку
Андрей

Какой же ты тупой кусок вышиваты, выблядок.

Ответить
–6
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Остановитесь вы с руганью. Неужели нельзя аргументировано свои позиции высказывать? Ну ок, допустим ты одобряешь действия войск РФ в Украине. Большинство пользователей активно или не очень активно против происходящего. Если ты хочешь чтобы тебя не просто заминусили и хуями покрыли, чтобы ты с радостью покрыл в ответ, то постарайся найти аргументы почему ты "за" и объяснить свою позицию. Так хотя бы станет понятно на чём ты строишь своё мнение, возможно остальные смогут подсветить изъяны в твоей логике. А может наоборот, ты переубедишь остальных. Просто давайте не превращать сайт в помойку и дискутировать без площадной брани.

Ответить
1
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Никита Бабич

SelfAwareWolves

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Керенский

Вообще 28 еще была новость, что вс рф под контроль ее взяли. И объективно говоря нихуя не понятно, под чьим она контролем. Понятно только то, что идут бои и стреляют ВНЕЗАПНО обе стороны, но заголовок действительно преподнесен очень манипулятивно. Информационная война она такая

Ответить
–14
Развернуть ветку
Оральное обезболивающее

28 вроде новость про чаэс была

Ответить
1
Развернуть ветку
Константин Курасов

Они охраняют АЭС или используют АЭС как прикрытие для войск и ведения огня?

Ответить
–4
Развернуть ветку
alexferman

Второе, разумеется. Так же как доблестное ВСУ за мирных жителей прячется.

Я же говорил, что Украина, когда начнёт получать пиздюлей - будет как можно жалостливей визжать на весь мир. Ну и вот)

Ответить
–29
Развернуть ветку
Коммунистический Паша

Как же вы заебали с этой хуетой про прикрываться мирными жителями…

Так нахуя тогда в город наступают? Вызвали бы на дуэль где-нить в пустынном месте и стрелялись бы как на диком западе по очереди.

Ты себе это так представляешь? Или когда войска противника едут в город, надо расходиться и такие типа «аа это город, тут мы чай пьем, пиздица будем там, в лесах, вы проезжайте, мы скоро подойдем»?

Ответить
16
Развернуть ветку
alexferman

Так нахуя тогда в город наступают?
Так российские войска же не только в городах. Они, согласно вашим диванным аналитикам, по дорогам тянутся и в лесах сидят. Почему бы доблестным ВСУ не разъебать их там, защитив города?

Я скажу, почему: ВСУ, как полноценной армии, больше нет. Есть вооружённый сброд, который прячется среди гражданских.

Ответить
–20
Развернуть ветку
How Fucking

Ну да, тут тоже включи пожалуйста свою логику. Чтобы дойти до лесного массива или трассы надо зачистить город куда уже зашли войска. Или что ты предлагаешь всу просто сказать - ой, мы вас идем бобмить в леса и на трассы, а вы тут пока что ничего не делайте или пиздуйте в лес ?

Ты вообще головой думать умеешь или как? Если войска пытаются занять города, а ВСУ отбивается, то угадай где будут происходить эти боевые действия.

Ответить
13
Развернуть ветку
alexferman

Чтобы дойти до лесного массива или трассы надо зачистить город куда уже зашли войска.
Зачем? Разъеби тыл, который засел в лесах, и вошедшие в город войска останутся фактически в окружении. Они просто ничего не смогут сделать

Ответить
–4
Развернуть ветку
How Fucking

А в тыл как ты предлагаешь попадать? Под землей или как ? Ладно, допустим сву владеют магией и переместились в тыл незаметно врагу(только куда в тыл именно, тоже не понял так как постоянно тянутся новые колоны). Да и тупо сву сами попадут под обстрел со всех сторон.
А кто в городе будет отбиваться если они будут идти в тыл? То есть ты предлагаешь сейчас СВУ покинуть города и начать зачищать тыл и потом выбивать из города русских военных, ты серьезно? А в чем разница? Ну кроме того, что рус. солдаты только глубже зайдут и займут позиции более им выгодные и СВУ уже придется идти в наступление, а у них техники не хватает для этого, очевидно проще отбивать атаку и переходить в контрнаступление.
Ну ты стратег 200 уровня и твой план надежный как швейцарские часы.

Это война, нельзя избежать потерь среди мирного население как не крути.

Ответить
1
Развернуть ветку
alexferman

О чем я и говорю: нападать на войска в открытую страшна, поэтому будем прятаться в жилмассивах. Тактика военов швабоды

Это война, нельзя избежать потерь среди мирного население как не крути.
Особенно если за ним вооруженные боевики прячутся

Ответить
–4
Развернуть ветку
How Fucking

Ты так и не ответил как попасть в тыл и в чем твой план вообще, стратег хуев.
Да-да, так а че рф не сидит в лесу и не ждет сву, а ебошит в города и там устраивает перестрелке? Раз даже как ты говоришь они используют щит живой, а что тогда рф то не ждет в лесу сву, зачем они идут и намерено стреляют по мирным людям? Да, как-то этот "щит живой" сам прогоняет военных русских, если ты не заметил в последние время по новостям. Люди и сами выходят пытаясь защитить свою страну.

Давай теперь, ты все таки включишь свою голову и расскажешь почему рф скидывает снаряды, а не проводит тактическую зачистку? Зачем запускать в дома снаряды где мирные люди - расскажи, пожалуйста.
Почему не заводить туда войска и уже пехотой уничтожать даже войск сву в жилмассиве? Ответь на эти вопросики, стратег ты хуев.

Ответить
1
Развернуть ветку
How Fucking

или ты сейчас предлагаешь людям убегать хуй пойми куда? Потому что только у них в городе СВУ защищает страну? Куда им бежать всем от этого пиздеца? Где прятаться сву если боевые действия идут в городе. Рф войска так же применяют город как и СВУ так же ставят под удар обычных людей как и сву. Так же прячутся в домах рф войска и что теперь? СВУ тоже хуярить по домам где сидят рф войска и мирное население? Да ты стратег просто 300 лвла

Ответить
2
Развернуть ветку
alexferman

или ты сейчас предлагаешь людям убегать хуй пойми куда?
Да, для того и делают гуманитарные коридоры - чтобы гражданские покинули зону боевых действий

Ответить
–2
Развернуть ветку
How Fucking

Ну да, когда уже потерь хуево-гора среди мирных, то че бы на весь мир не показать какой ты щедрый после того как побомбил жилмассив завалив его снарядами. Ты так и не ответил зачем это было делать ? Почему нельзя войсками разрулить все? Зачем снаряды или ты хочешь сказать они не знали, что убьют мирных вместе с сву? Такой пиздеж чистой воды, отвечай на все хотя бы.

Где были сву ? Подготавливались и отвечали уже, но если ты не заметил, то рф не с 1 стороны зашли, а почти со всех границ возможных им кроме конечно европы. Конечно они готовились к боевым действиям, но основное - это защита городов куда я думаю и сделали упор, так как линию фронта легко откинуть, хотя по времени уже можно сказать, что у нас реально немного хуевая армия которая не смогла даже не один город захватить.

Вообщем, с тобой разговаривать нету смысла, ты не видишь очевидного, ответь себе на вопрос: зачем рф бобмили жилмассивы? если можно было зайти войсками и зачистить так территорию.

Я тебе отвечу, кстати, потому что наша армия в штаны наделала и нихуя не может пихота сделать. Техника в печальном состояние, военные на половину в дизморали, вторая половина ебнутых готовых отправиться в рай вместе с Путиным. Конечно нужна поддержка с воздуха им была, а именно заплевывание снарядами жилмассивов. Конечно там и военные сву были, но это только доказывает немощность нашей армии. У нас только че и есть это ракеты, но они не на столько точны чтобы точно уничтожать цель и из-за этого приходится цеплять мирное население, но это дикость же по сути.

Ответить
1
Развернуть ветку
Елена Скрэтова

он ещё и врёт, что никого не эвакуировали, хотя и Харьков и Киев массово вывозили всех поездами и автобусами. Не знаю, зарплатный бот или за идею тупой, предлагаю забить на него

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

Зачем российским войскам сидеть и ждать обосравшихся военов, если их цель - взять территории под контроль?

как попасть в тыл
Где вообще была ВСУ, когда войска входили в страну?

Ответить
–2
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Елена Скрэтова

Ну как же, деды же так и поступали в Великую отечественную, только подходили войска немцев, сразу сдавали город, чтобы мирняк не пострадал. И блокады же никакой не было, ага. Манипуляторы хреновы.

Ответить
0
Развернуть ветку
How Fucking

Ну сдавали город вроде из-за других соображений. А так, покидать город и кидать мирное население - это уже такое себе, особенно во времена фашизма. Тупо фашистам отдавали своих людей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Елена Скрэтова

Это сарказм, бро. Никто не сдает города, как врут манипуляторы. Тем более столицу.

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

В ВОВ людей хотя бы эвакуировали, чего украинские власти не делают вообще, как я вижу. Потому что им нужно побольше крови, чтобы слёзки для "мировой общественности" выглядели жальче

Ответить
–2
Развернуть ветку
Елена Скрэтова

Например Ленинград, дадададад. Запизделся ты, манипуляшка детсадовская.

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

google://дорога жизни, Ленинград

Понимаю что ты кроме твиттера ничего не читала в жизни, пора самообразовываться

Ответить
–1
Развернуть ветку
buj buj

Блять, всу там не было. Там была охрана из нацгвардии. Как и у любого стратегического объекта.
Зачем всрф вообще к ней пошли? Поясните суть этого манёвра?

Ответить
1
Развернуть ветку
alexferman

Взять под контроль стратегические объекты

Ответить
–1
Развернуть ветку
buj buj

Ты забыл дописать чтобы нацики не взорвали станцию.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Журавлев

Да норм контента можно напилить. От УА — "мир, помогите, он реально ебнутый, ща нам всю планету засрет радиацией!". От РУ — "да я ебнутый! поэтому если не хотите, чтобы всю Европу засрало радиацией, уговорите Украину сдаться" А по факту — хуй там че разъебешь критично

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Удальцов

Долбоеб в данном случае ты, если не знал, что мразота которая руководит РФ отослала туда войска, которые пришли землю освобождать, непонятно от кого.

Ответить
15
Развернуть ветку
Kyuuby

У челика сейчас третья рука вырастит, а он переживает что его родину матушку в плохом свете выставляют. За заслуги перед партией, путёвка в пионерский лагерь "Артек" выслана вам на почту.

Ответить
8
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Откуда вы лезете, просветлённые центристы такие?

Ответить
4
Развернуть ветку
Хвост

Второй - лукашенко?

Ответить
3
Развернуть ветку
Andrii Pistriak

Ты точно ебанат

Ответить
2
Развернуть ветку
Jjjj Jjjj

А по твоему это украинские войска еб*шили ракетницами вблизи АЭС?

Ответить
2
Развернуть ветку
Олег

Тебе ежеминутно в мозг ссут, что ты такую хуйню высераешь?

Ответить
1
Развернуть ветку
Строгий блик

Потому что отдавать станцию в руки террористам нельзя.

Ответить
1
Развернуть ветку
Трогательный Влад

Дынь, просто забей
Информационная война
Россия преподносит войну как спецоперацию
Пусть украинцы преподносят новости как хотят, время рассудит
Если в будущем будут историки, то правда выплывет

Ответить
–2
Развернуть ветку
T A

Забаньте этого идиота.

Ответить
0
Развернуть ветку
Darksolunicorn

Ты ебанат.

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Paul Potseluev

Чувачки, если вы перехватите новость и перепишете её в духе "какая-то из сторон открыла огонь около ЗАЭС", пожалуйста, не вешайте плашку "спасибо за наводку".

Спасибо.

Не за наводку.

Ответить
24
Развернуть ветку
испанский смех

Наводчик контужен

Ответить
8
Развернуть ветку
Sergey Ryazanov

Извините, но там же по видео идет стрельба в обоих направлениях. И судя по видео попадает по АЭС и та группа, что стреляет с территории АЭС и с другой стороны.

Ответить
–26
Развернуть ветку
Роман Король

И? Чё там там делают войска РФ? Не подскажешь?

Ответить
33
Развернуть ветку
Sergey Ryazanov

Они вторглись на территорию Украины и ведут войну, если Вы не знаете. Но как это относится к моему комментарию, что там стреляют с территории АЭС и судя по видео попадания по зданию идут с территории парковки АЭС, это видно по трассирующим?

Ответить
18
Развернуть ветку
Lee

Война? Какая война? 15 лет уголовного тебе.

Ответить
4
Развернуть ветку
How Fucking

А где же объективность ваша? Или сразу забыли про нее? Понятно, что война идет и это хуево, но в данной новости реально непонятно кто еще там хуярил. Хотя это же тиджернол, здесь объективность в рот ебут.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Rond

НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Сергеев

Но охрана там и должна была быть. а войск РФ нет. как так промывают мозги?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ирина Китаева

hbo когда второй сезон чернобыля?

Ответить
11
Развернуть ветку
shiny uncrn

right meow?

Ответить
8
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Зомбари по-прежнему думают, что это украинцы сами себя бомбят. 9 дней уже сами себя бомбят, чтобы мир сплотился вокруг них. Вообще не выкупают по ходу, что мир готов их задушить своей поддержкой уже

Ответить
7
Развернуть ветку
Денацификация Борна

Интересно, хоть раз в истории кто-то бомбил сам себя? Интересно, как это осуществить технически? То есть надо либо стрелять снарядами вертикально вверх (чтобы они падали прямо тебе на башку), либо надо отходить на несколько километров, чтобы стрелять как обычно.

Ну вообще пропагандисты так много говорят о самообстреле скорее всего из-за большой любви совков к заградотрядам, просто в России тактика стрельбы по своим считается одной из основ военного искусства.

Ответить
4
Развернуть ветку
Пупчик земли

пиздец)))))))))))))))))))))))

Ответить
5
Развернуть ветку
Денацификация Борна

Русские упорно пытаются стать абсолютным злом

Ответить
5
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Игорь Солдатов

Не пиши кириллицей, а то заразишся.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Денацификация Борна

Я укололся, так что не боюсь

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Заминусуй если сможешь
Ответить
4
Развернуть ветку
Альтернативный дебаркадер

пиZдец

Ответить
4
Развернуть ветку
XOCPOB

Да непонятно кто обстрелял. Разобраться надо. Скорее всего случайно. Кто будет АЭС обстреливать ? Кому это может понадобится ? Цель какая ?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Стася Хи

Это пока. Пожарных туда пустили. Но всё может повториться, поэтому это пиздец, дамы и господа...Комаровский еще до этого записывал обращение, что делать, если будет авария на АЭС из-за попадания снаряда...

Ответить
2
Развернуть ветку
Полиэпилептик

Может, это запасной план плешивого - огородиться от НАТО радиоактивной зоной?

Ответить
2
Развернуть ветку
Raskol

Спрашивается, нахуя?
Жаль пыни там не было.

Ответить
1
Развернуть ветку
Отечественный дебаркадер

уже неделю такой вопрос

Ответить
3
Развернуть ветку
Everlasting

Так вот как ведется разработка Сталкер 2...

Ответить
1
Развернуть ветку
Comrad Cwood

Это осветительные ракеты. Они тоже пожароопасны, как и тепловые ловушки.

Ответить
0
Развернуть ветку
Paul Potseluev

Там перед этим стрелковое было видно и снаряды.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sever Viktor

Гениально, сесть в засаде на атомной электростанции, стрелять из нее по колоне ВС РФ с тяжелой бронетехникой. Сгорел сарай гори и хата!!!! Молодцы!
Чтобы в Европе икалось за то, что не приняли в НАТО и ЕС....
Думаю в госдепе нижний брейкданс танцуют от такого поворота событий!

Ответить
–18
Развернуть ветку
buj buj

На станции ВСУ нет.
А что если россияне хотят захватить станцию чтобы от нее обстреливать города, зная что ответка не прилетит. Смотрел с такой точки зрения? То же самое касается и чернобыля.

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Солдатов

А реакторы там не думали остановить? Или как раз укр. сторона от этого их и защищает?

Ответить
–9
Развернуть ветку
sergjjj

Иди в школу глупый.

Ответить
1
Развернуть ветку
James Webb

?

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Zamyatin

Трансляция:
https://tjournal.ru/news/553139-tam-eto-pozhar-pohodu-na-zaporozhskoy-aes

Там это, пожар походу на Запорожской АЭС…
Там это, пожар походу на Запорожской АЭС — Новости на TJ
tjournal.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Шапку мама дала

Та не ебанёт.

Ответить
0
Развернуть ветку
FeHiKc

о, там кто-то даже камерой управляет, ляпота

Ответить
0
Развернуть ветку
Castle Made Of Sand

Хм

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Олег Веснин

Болезные
, вот из за них тж-ха и прикроется полюбому.
угомонитесь, специально стрелять по АЭС - это галимый фейк уже хоть как не поверни. Если вы реально так думаете , это уже не недосып и стресс, а диагноз

Ответить
–28
Развернуть ветку
Игорь Солдатов

Специально нагнетают.

Ответить
–5
Развернуть ветку
Darksolunicorn

Чтоб на бедного путина все клеветали, да.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 97 комментариев
Sic Mundus
А вот про Украину - правда!
7 7 комментариев
65
Офтоп
Dmytry Kovalsky
А знаете что "хорошо" в этой паскудной ситуации ?

Теперь я легко могу определить сущность человека , задав ему один лишь простой вопрос. Что ты думаешь о войне с Украиной ? Если он что то блеет от Донбасе , Нато итд. я говорю спасибо и делаю для себя выводы. Это либо идиот либо говно .

67 67 комментариев
119
Офтоп
Коровка спасла Россию
8 8 комментариев
353
Одетый ящик
Анти-Мидас Nuclear Edition

За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.

Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.

5 5 комментариев
24
Новости
Артём Мазанов
Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода» Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

48 48 комментариев
30
Новости
НикакойвойнысУкраиной
Дерипаска опять порвался, бтв

Российских миллиардер Олег Дерипаска выступил (набросил) во второй раз против войны с Украиной
И вот, что он сказал:

38 38 комментариев
68
Twitter
Звуки рыб 🤍💙🤍 @AssezJeune
По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
44 44 комментария
135
Новости
Склонный клуб
«Городские проекты» Максима Каца и Ильи Варламова остановили работу на «неопределенный срок»

Сторонникам движения в регионах разослали сообщение о том, что в нынешних условиях урбанистика — не самое важное, что волнует людей.

3 3 комментария
11
Больше статей
null