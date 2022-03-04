На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Огонь удалось потушить, пострадавших нет Статьи редакции
В МАГАТЭ также сообщили, что повышения уровня радиации на станции не зафиксировано.
В ночь на 4 марта в украинском городе Энергодар в результате обстрела произошёл пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов в телеграм-канале.
Очаги возгорания также можно было видеть и на прямой трансляции, которая велась во время военных действий.
Сотрудник ЗАЭС Андрей Туз в телеграм-канале станции рассказал, что было попадание в первый энергоблок, в котором проводится плановый ремонт, «но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели».
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время пожара работал только четвёртый энергоблок. Сотрудники станции отключили третий от единой энергосистемы.
Позже он сообщил, что пожарные не могут начать тушить огонь, потому что «российские военные расстреливают в упор».
Около четырёх утра глава Запорожской области Александр Старух сообщил в фейсбуке, что пожарных пропустили на территорию ЗАЭС. По словам мэра Электродара в эфире украинских телеканалов, к 6:30 утра на территории ЗАЭС обстрелов не было.
Госслужба Украины по ЧС также сообщила, что пострадавших нет. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнём были охвачены три верхних этажа пятиэтажного здания. Пожар удалось потушить, а в его ликвидации задействовали 40 пожарных.
Украинские власти доложили о ситуации МАГАТЭ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.
Президент США Джо Байден также провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за пожара на ЗАЭС. Он присоединился к Зеленскому и призвал прекратить боевые действия в этом районе, чтобы дать пожарным и спасателям доступ к объекту.
ЗАЭС считается самой крупной станцией в Европе. Она производит около четверти потребляемой Украиной электроэнергии.
Ты ебанат?
нет, тут уж точно ТЫ.
Ну, да. Доброе утро.
А может вообще нехуй было туда лезть этим долбоебам кацапским? И тогда не было бы никакой войны. Не вариант?
Блять, мне кажется такие как ты даже если путин ворвется в дом и лично выебет мамку, они найдут этому оправдание. Мол, ну а хуле она тут ночевала. Пиздец головы вам там в рашке позасырали
Ты абсолютно прав. Те люди кто Путина обожествляет и выступают за эту грязную войну не изменят мнения если даже им показать потом все видео и фото доказательства о его преступлениях. Это уже не исправить - в моем окружении таких полно и я вижу что с ними бесполезно разговаривать.
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Ну так скажите рашкиным военным, чтобы военных вывели из чужого государства и стрелять никто не будет!
Мокша завались, ты будешь следующий на кого полетит ЯО
В каждом правиле есть исключение
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Гречка за 15 рублей?
Сука да, долбоёб, измененов этом и проблема
Что значит преподношу? Под станцию днем зашли российские войска. Станцию охраняет национальная гвардия Украины. Российские войска начали обстреливать национальную гвардию Украины. И, судя по всему, по станции тоже заодно упиздячить решили.
Какой же ты тупой кусок ваты блядь
Какой же ты тупой кусок вышиваты, выблядок.
Остановитесь вы с руганью. Неужели нельзя аргументировано свои позиции высказывать? Ну ок, допустим ты одобряешь действия войск РФ в Украине. Большинство пользователей активно или не очень активно против происходящего. Если ты хочешь чтобы тебя не просто заминусили и хуями покрыли, чтобы ты с радостью покрыл в ответ, то постарайся найти аргументы почему ты "за" и объяснить свою позицию. Так хотя бы станет понятно на чём ты строишь своё мнение, возможно остальные смогут подсветить изъяны в твоей логике. А может наоборот, ты переубедишь остальных. Просто давайте не превращать сайт в помойку и дискутировать без площадной брани.
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SelfAwareWolves
Вообще 28 еще была новость, что вс рф под контроль ее взяли. И объективно говоря нихуя не понятно, под чьим она контролем. Понятно только то, что идут бои и стреляют ВНЕЗАПНО обе стороны, но заголовок действительно преподнесен очень манипулятивно. Информационная война она такая
28 вроде новость про чаэс была
Они охраняют АЭС или используют АЭС как прикрытие для войск и ведения огня?
Второе, разумеется. Так же как доблестное ВСУ за мирных жителей прячется.
Я же говорил, что Украина, когда начнёт получать пиздюлей - будет как можно жалостливей визжать на весь мир. Ну и вот)
Как же вы заебали с этой хуетой про прикрываться мирными жителями…
Так нахуя тогда в город наступают? Вызвали бы на дуэль где-нить в пустынном месте и стрелялись бы как на диком западе по очереди.
Ты себе это так представляешь? Или когда войска противника едут в город, надо расходиться и такие типа «аа это город, тут мы чай пьем, пиздица будем там, в лесах, вы проезжайте, мы скоро подойдем»?
Так нахуя тогда в город наступают?
Так российские войска же не только в городах. Они, согласно вашим диванным аналитикам, по дорогам тянутся и в лесах сидят. Почему бы доблестным ВСУ не разъебать их там, защитив города?
Я скажу, почему: ВСУ, как полноценной армии, больше нет. Есть вооружённый сброд, который прячется среди гражданских.
Ну да, тут тоже включи пожалуйста свою логику. Чтобы дойти до лесного массива или трассы надо зачистить город куда уже зашли войска. Или что ты предлагаешь всу просто сказать - ой, мы вас идем бобмить в леса и на трассы, а вы тут пока что ничего не делайте или пиздуйте в лес ?
Ты вообще головой думать умеешь или как? Если войска пытаются занять города, а ВСУ отбивается, то угадай где будут происходить эти боевые действия.
Чтобы дойти до лесного массива или трассы надо зачистить город куда уже зашли войска.
Зачем? Разъеби тыл, который засел в лесах, и вошедшие в город войска останутся фактически в окружении. Они просто ничего не смогут сделать
А в тыл как ты предлагаешь попадать? Под землей или как ? Ладно, допустим сву владеют магией и переместились в тыл незаметно врагу(только куда в тыл именно, тоже не понял так как постоянно тянутся новые колоны). Да и тупо сву сами попадут под обстрел со всех сторон.
А кто в городе будет отбиваться если они будут идти в тыл? То есть ты предлагаешь сейчас СВУ покинуть города и начать зачищать тыл и потом выбивать из города русских военных, ты серьезно? А в чем разница? Ну кроме того, что рус. солдаты только глубже зайдут и займут позиции более им выгодные и СВУ уже придется идти в наступление, а у них техники не хватает для этого, очевидно проще отбивать атаку и переходить в контрнаступление.
Ну ты стратег 200 уровня и твой план надежный как швейцарские часы.
Это война, нельзя избежать потерь среди мирного население как не крути.
О чем я и говорю: нападать на войска в открытую страшна, поэтому будем прятаться в жилмассивах. Тактика военов швабоды
Это война, нельзя избежать потерь среди мирного население как не крути.
Особенно если за ним вооруженные боевики прячутся
Ты так и не ответил как попасть в тыл и в чем твой план вообще, стратег хуев.
Да-да, так а че рф не сидит в лесу и не ждет сву, а ебошит в города и там устраивает перестрелке? Раз даже как ты говоришь они используют щит живой, а что тогда рф то не ждет в лесу сву, зачем они идут и намерено стреляют по мирным людям? Да, как-то этот "щит живой" сам прогоняет военных русских, если ты не заметил в последние время по новостям. Люди и сами выходят пытаясь защитить свою страну.
Давай теперь, ты все таки включишь свою голову и расскажешь почему рф скидывает снаряды, а не проводит тактическую зачистку? Зачем запускать в дома снаряды где мирные люди - расскажи, пожалуйста.
Почему не заводить туда войска и уже пехотой уничтожать даже войск сву в жилмассиве? Ответь на эти вопросики, стратег ты хуев.
или ты сейчас предлагаешь людям убегать хуй пойми куда? Потому что только у них в городе СВУ защищает страну? Куда им бежать всем от этого пиздеца? Где прятаться сву если боевые действия идут в городе. Рф войска так же применяют город как и СВУ так же ставят под удар обычных людей как и сву. Так же прячутся в домах рф войска и что теперь? СВУ тоже хуярить по домам где сидят рф войска и мирное население? Да ты стратег просто 300 лвла
или ты сейчас предлагаешь людям убегать хуй пойми куда?
Да, для того и делают гуманитарные коридоры - чтобы гражданские покинули зону боевых действий
Ну да, когда уже потерь хуево-гора среди мирных, то че бы на весь мир не показать какой ты щедрый после того как побомбил жилмассив завалив его снарядами. Ты так и не ответил зачем это было делать ? Почему нельзя войсками разрулить все? Зачем снаряды или ты хочешь сказать они не знали, что убьют мирных вместе с сву? Такой пиздеж чистой воды, отвечай на все хотя бы.
Где были сву ? Подготавливались и отвечали уже, но если ты не заметил, то рф не с 1 стороны зашли, а почти со всех границ возможных им кроме конечно европы. Конечно они готовились к боевым действиям, но основное - это защита городов куда я думаю и сделали упор, так как линию фронта легко откинуть, хотя по времени уже можно сказать, что у нас реально немного хуевая армия которая не смогла даже не один город захватить.
Вообщем, с тобой разговаривать нету смысла, ты не видишь очевидного, ответь себе на вопрос: зачем рф бобмили жилмассивы? если можно было зайти войсками и зачистить так территорию.
Я тебе отвечу, кстати, потому что наша армия в штаны наделала и нихуя не может пихота сделать. Техника в печальном состояние, военные на половину в дизморали, вторая половина ебнутых готовых отправиться в рай вместе с Путиным. Конечно нужна поддержка с воздуха им была, а именно заплевывание снарядами жилмассивов. Конечно там и военные сву были, но это только доказывает немощность нашей армии. У нас только че и есть это ракеты, но они не на столько точны чтобы точно уничтожать цель и из-за этого приходится цеплять мирное население, но это дикость же по сути.
он ещё и врёт, что никого не эвакуировали, хотя и Харьков и Киев массово вывозили всех поездами и автобусами. Не знаю, зарплатный бот или за идею тупой, предлагаю забить на него
Зачем российским войскам сидеть и ждать обосравшихся военов, если их цель - взять территории под контроль?
как попасть в тыл
Где вообще была ВСУ, когда войска входили в страну?
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Ну как же, деды же так и поступали в Великую отечественную, только подходили войска немцев, сразу сдавали город, чтобы мирняк не пострадал. И блокады же никакой не было, ага. Манипуляторы хреновы.
Ну сдавали город вроде из-за других соображений. А так, покидать город и кидать мирное население - это уже такое себе, особенно во времена фашизма. Тупо фашистам отдавали своих людей?
Это сарказм, бро. Никто не сдает города, как врут манипуляторы. Тем более столицу.
В ВОВ людей хотя бы эвакуировали, чего украинские власти не делают вообще, как я вижу. Потому что им нужно побольше крови, чтобы слёзки для "мировой общественности" выглядели жальче
Например Ленинград, дадададад. Запизделся ты, манипуляшка детсадовская.
google://дорога жизни, Ленинград
Понимаю что ты кроме твиттера ничего не читала в жизни, пора самообразовываться
Блять, всу там не было. Там была охрана из нацгвардии. Как и у любого стратегического объекта.
Зачем всрф вообще к ней пошли? Поясните суть этого манёвра?
Взять под контроль стратегические объекты
Ты забыл дописать чтобы нацики не взорвали станцию.
Да норм контента можно напилить. От УА — "мир, помогите, он реально ебнутый, ща нам всю планету засрет радиацией!". От РУ — "да я ебнутый! поэтому если не хотите, чтобы всю Европу засрало радиацией, уговорите Украину сдаться" А по факту — хуй там че разъебешь критично
Долбоеб в данном случае ты, если не знал, что мразота которая руководит РФ отослала туда войска, которые пришли землю освобождать, непонятно от кого.
У челика сейчас третья рука вырастит, а он переживает что его родину матушку в плохом свете выставляют. За заслуги перед партией, путёвка в пионерский лагерь "Артек" выслана вам на почту.
Откуда вы лезете, просветлённые центристы такие?
Второй - лукашенко?
Ты точно ебанат
А по твоему это украинские войска еб*шили ракетницами вблизи АЭС?
Тебе ежеминутно в мозг ссут, что ты такую хуйню высераешь?
Забаньте этого идиота.
Ты ебанат.
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Чувачки, если вы перехватите новость и перепишете её в духе "какая-то из сторон открыла огонь около ЗАЭС", пожалуйста, не вешайте плашку "спасибо за наводку".
Спасибо.
Не за наводку.
Наводчик контужен
Извините, но там же по видео идет стрельба в обоих направлениях. И судя по видео попадает по АЭС и та группа, что стреляет с территории АЭС и с другой стороны.
И? Чё там там делают войска РФ? Не подскажешь?
Они вторглись на территорию Украины и ведут войну, если Вы не знаете. Но как это относится к моему комментарию, что там стреляют с территории АЭС и судя по видео попадания по зданию идут с территории парковки АЭС, это видно по трассирующим?
Война? Какая война? 15 лет уголовного тебе.
А где же объективность ваша? Или сразу забыли про нее? Понятно, что война идет и это хуево, но в данной новости реально непонятно кто еще там хуярил. Хотя это же тиджернол, здесь объективность в рот ебут.
НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО
Но охрана там и должна была быть. а войск РФ нет. как так промывают мозги?
hbo когда второй сезон чернобыля?
right meow?
Зомбари по-прежнему думают, что это украинцы сами себя бомбят. 9 дней уже сами себя бомбят, чтобы мир сплотился вокруг них. Вообще не выкупают по ходу, что мир готов их задушить своей поддержкой уже
Интересно, хоть раз в истории кто-то бомбил сам себя? Интересно, как это осуществить технически? То есть надо либо стрелять снарядами вертикально вверх (чтобы они падали прямо тебе на башку), либо надо отходить на несколько километров, чтобы стрелять как обычно.
Ну вообще пропагандисты так много говорят о самообстреле скорее всего из-за большой любви совков к заградотрядам, просто в России тактика стрельбы по своим считается одной из основ военного искусства.
пиздец)))))))))))))))))))))))
Русские упорно пытаются стать абсолютным злом
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Не пиши кириллицей, а то заразишся.
Я укололся, так что не боюсь
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Да непонятно кто обстрелял. Разобраться надо. Скорее всего случайно. Кто будет АЭС обстреливать ? Кому это может понадобится ? Цель какая ?
Это пока. Пожарных туда пустили. Но всё может повториться, поэтому это пиздец, дамы и господа...Комаровский еще до этого записывал обращение, что делать, если будет авария на АЭС из-за попадания снаряда...
Может, это запасной план плешивого - огородиться от НАТО радиоактивной зоной?
Спрашивается, нахуя?
Жаль пыни там не было.
Так вот как ведется разработка Сталкер 2...
Это осветительные ракеты. Они тоже пожароопасны, как и тепловые ловушки.
Там перед этим стрелковое было видно и снаряды.
Гениально, сесть в засаде на атомной электростанции, стрелять из нее по колоне ВС РФ с тяжелой бронетехникой. Сгорел сарай гори и хата!!!! Молодцы!
Чтобы в Европе икалось за то, что не приняли в НАТО и ЕС....
Думаю в госдепе нижний брейкданс танцуют от такого поворота событий!
На станции ВСУ нет.
А что если россияне хотят захватить станцию чтобы от нее обстреливать города, зная что ответка не прилетит. Смотрел с такой точки зрения? То же самое касается и чернобыля.
А реакторы там не думали остановить? Или как раз укр. сторона от этого их и защищает?
Иди в школу глупый.
?
Та не ебанёт.
о, там кто-то даже камерой управляет, ляпота
Хм
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Болезные
, вот из за них тж-ха и прикроется полюбому.
угомонитесь, специально стрелять по АЭС - это галимый фейк уже хоть как не поверни. Если вы реально так думаете , это уже не недосып и стресс, а диагноз
Специально нагнетают.
Чтоб на бедного путина все клеветали, да.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
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