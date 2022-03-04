В МАГАТЭ также сообщили, что повышения уровня радиации на станции не зафиксировано.

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В ночь на 4 марта в украинском городе Энергодар в результате обстрела произошёл пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов в телеграм-канале.

Очаги возгорания также можно было видеть и на прямой трансляции, которая велась во время военных действий.

Сотрудник ЗАЭС Андрей Туз в телеграм-канале станции рассказал, что было попадание в первый энергоблок, в котором проводится плановый ремонт, «но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели».

Dmytro Kuleba @DmytroKuleba Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! Глава МИД Украины Дмитрий Кулёба: Российская армия обстреливает со всех сторон ЗАЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже всполыхнул. Если случится взрыв, то он будет в 10 раз больше, чем на Чернобыльской АЭС. Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время пожара работал только четвёртый энергоблок. Сотрудники станции отключили третий от единой энергосистемы.

Внимание! Техника Российской Федерации ведёт огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС. Андрей Туз сотрудник ЗАЭС

Позже он сообщил, что пожарные не могут начать тушить огонь, потому что «российские военные расстреливают в упор».

Видео телеграм-канала ЗАЭС



Около четырёх утра глава Запорожской области Александр Старух сообщил в фейсбуке, что пожарных пропустили на территорию ЗАЭС. По словам мэра Электродара в эфире украинских телеканалов, к 6:30 утра на территории ЗАЭС обстрелов не было.

Госслужба Украины по ЧС также сообщила, что пострадавших нет. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнём были охвачены три верхних этажа пятиэтажного здания. Пожар удалось потушить, а в его ликвидации задействовали 40 пожарных.

Украинские власти доложили о ситуации МАГАТЭ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.

Президент США Джо Байден также провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за пожара на ЗАЭС. Он присоединился к Зеленскому и призвал прекратить боевые действия в этом районе, чтобы дать пожарным и спасателям доступ к объекту.

Обновлено (09:29): Запорожская областная военная администрация Запорожская областная военная администрация сообщила , что площадка Запорожской АЭС захвачена российскими военными. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.