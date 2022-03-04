Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода» Статьи редакции
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
Ночью 4 марта пользователи из России сообщили о проблемах с доступом к изданиям «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к фейсбуку и твиттеру, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play.
Тогда Роскомнадзор ничего не подтверждал, но позже записи о блокировках «Медузы», «Би-би-си» и «Радио свобода» появились в реестре регулятора. На странице уточняется, что попадание в реестр не означает полную блокировку, доступ может быть ограничен к определённым страницам домена или отдельным материалам. Но сайты изданий не открываются полностью.
Причина ограничения доступа у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
Роскомнадзор также заблокировал сайт томского агентства новостей ТВ2. После этого главред заявил о приостановке деятельности.
GlobalCheck также сообщил о блокировке доменов App Store и Google Play.
У части пользователей из России всё ещё не открывается фейсбук. Но пока в реестре Роскомнадзора соцсети нет.
В феврале мы жили в России, а уже в марте живём в РСФСР
Желаю тебе встретить следующее ДР
Хорошее или нет – однозначно пока не сказать.
Желаю тебе уехать
Такое чувство, что в РСФСР было проще оправдать все действия власти
Если вы это видите - отвечает автоответчик. Людей в живых не осталось, дед ебанул ядерную ракету и теперь ходит голый по Вашингтону и рассказывает манекенам в магазинах что он захватил весь мир.
Будет ласковый дождь, будет запах земли,
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах,
И цветение слив в белопенных садах.
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну —
Пережито-забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет.
Вспомнился фильм "Тихая Земля".
На месте
VPN скачиваем и живем✊
Если самим не заблокировать, то это сделают солдаты нато. Действуем на упреждение/
Огонь!
Ээээ, как мы будем скачивать госуслуги и первый канал без App Store и Play маркета?
скачивать куда?
Предустановят, не переживай
Либо апку на работу будут раздавать, под роспись
Щас мы смеёмся и такие: «да лан, с впн доступно»
Шо будете делать, когда VPN станут недоступны? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
У нас есть Пездуза!
В заголовке пишите "заблокировали". "Ограничили" вообще бессмысленное слово
VC.ru что-то постоянно ломается. Зайти всё труднее
FB уже по оф блокировкой!!!
Vc не работает до сих пор
ай ай ай как жалко
Яка сумна новина
Пора удалять иконку Chrome с рабочего стола телефона и ставить на его место иконку tor browser.
Мне все интереснее становится, что же такого сказал дубак Краснов на Совбезе, что его подрезали из трансляции. По действиям ГП все последние месяцы очевидно, что он там рассуждал не о воздухе свободы, отвинчивании гаек и ошибочности принимаемого решения. А раз так, то значит там были какие-то поистине людоедские сентенции и риторика.
Видимо, признал не только Украину в составе РФ. :)
Северная Корея. Как может развиваться государство в правильном направлении, если все точки зрения кроме Партии блокируются.
Все работает, только медуза не всегда открывается.
Дефолт сити. Vpn отключен.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
"Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.
Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.