Шеф-редактор RT Россия Мария Баронова уволилась со словами:

"Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.