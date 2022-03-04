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Новости
Артём Мазанов

Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода» Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

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Ночью 4 марта пользователи из России сообщили о проблемах с доступом к изданиям «Медуза», «Би-би-си», «Радио Свобода» и Deutsche Welle, к фейсбуку и твиттеру, а также к цифровым магазинам App Store и Google Play.

Тогда Роскомнадзор ничего не подтверждал, но позже записи о блокировках «Медузы», «Би-би-си» и «Радио свобода» появились в реестре регулятора. На странице уточняется, что попадание в реестр не означает полную блокировку, доступ может быть ограничен к определённым страницам домена или отдельным материалам. Но сайты изданий не открываются полностью.

Причина ограничения доступа у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Роскомнадзор также заблокировал сайт томского агентства новостей ТВ2. После этого главред заявил о приостановке деятельности.

Ну что ж. ТВ2 тоже заблокировали. Вечером пришло второе предупреждение, ночью рубанули. Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно.

главный редактор ТВ2

GlobalCheck также сообщил о блокировке доменов App Store и Google Play.

При этом приложения магазинов на устройствах обращаются к другим, служебным хостам, поэтому пока работают.

Скорее всего, ожидалось, что это заблокирует магазины на устройствах, но всё пошло не по плану.

GlobalCheck

У части пользователей из России всё ещё не открывается фейсбук. Но пока в реестре Роскомнадзора соцсети нет.

#новости #войнасукраиной #блокировки

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Polisstat
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28
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HL3 confirmed
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Имя Фамилия

В феврале мы жили в России, а уже в марте живём в РСФСР

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18
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Склонный клуб

сразу после моей денюхи. Кстати, даже не было поздравлений на тж.

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6
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Имя Фамилия

Желаю тебе встретить следующее ДР

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16
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Склонный клуб

хорошее пожелание. Спасибо

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2
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ibor.vni

Хорошее или нет – однозначно пока не сказать.

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Dan

Желаю тебе уехать

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Склонный клуб

Спасибо. Пока не могу.

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Roman Khegay

Такое чувство, что в РСФСР было проще оправдать все действия власти

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Склонный клуб

Я тут, всё нормально. Кто ещё здесь?

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8
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Условный дебаркадер

Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин

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42
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Serhii Osmolenko

Если вы это видите - отвечает автоответчик. Людей в живых не осталось, дед ебанул ядерную ракету и теперь ходит голый по Вашингтону и рассказывает манекенам в магазинах что он захватил весь мир.

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28
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Пароход из листа тетрадного

Будет ласковый дождь, будет запах земли,
Щебет юрких стрижей от зари до зари,
И ночные рулады лягушек в прудах,
И цветение слив в белопенных садах.
Огнегрудый комочек слетит на забор,
И малиновки трель выткет звонкий узор.
И никто, и никто не вспомянет войну —
Пережито-забыто, ворошить ни к чему.
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли человеческий род.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что нас уже нет.

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5
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knight_killer

Вспомнился фильм "Тихая Земля".

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0
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Киевский Филипп

Я тут

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1
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Dan

На месте

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1
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LAIT

VPN скачиваем и живем✊

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Чудовищный Мика

Пока изолированный чебурнет не врубят (((:

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2
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Склонный клуб

рекламу ещё закажи у тж, чтоб могли выжить

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Лысина Арика

Если самим не заблокировать, то это сделают солдаты нато. Действуем на упреждение/

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10
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Виктор Ганелес

Огонь!

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2
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Телевизионный чувак

шо там осталось то, Новая Газета, TJ да телеграм

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8
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пытаюсь жить эту жизнь

Ээээ, как мы будем скачивать госуслуги и первый канал без App Store и Play маркета?

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5
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Roma Schreibikus

скачивать куда?

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9
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Миша Сергеев

Предустановят, не переживай
Либо апку на работу будут раздавать, под роспись

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0
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benny

Щас мы смеёмся и такие: «да лан, с впн доступно»
Шо будете делать, когда VPN станут недоступны? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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4
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Модный корабль

придется идти узнвать новости у людей на площади

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11
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Чудовищный Мика

а это уже митинг получается

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3
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Мобильный крюк

Роскомнадзор заблокировал App Store, о чем просил Тима Кука Михайло Федоров. Иронично

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5
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Чудовищный Мика

Ночь длинных ножей по-руssки

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4
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Мелкий хичхакер

ТЖ придумал, куда переедет со всеми сотрудниками?

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2
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Худой Даниль

А чем являются проекты Комитета? Не СМИ?

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1
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Однако здравствуйте

У нас есть Пездуза!

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1
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Иван Прохоров

В заголовке пишите "заблокировали". "Ограничили" вообще бессмысленное слово

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–1
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Худой Даниль

Ты просто так что ли минус влепил или чё? Уже за нейтральный вопрос какие-то претензии ко мне?

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1
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Чудовищный Мика

Восстановил баланс :)

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Худой Даниль

Спасибо, а то пригорает от такого поведения, просто пиздец

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Артём К

VC.ru что-то постоянно ломается. Зайти всё труднее

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Чудовищный Мика

Не похоже на блокировку, а вот сервер не справляется с нагрузкой
Просто сейчас час-пик чтения новостей, поэтому и падает чутка

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Iliya Berg

FB уже по оф блокировкой!!!

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Ilya Plushkin

Vc не работает до сих пор

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Denis null

ай ай ай как жалко

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Dan

Яка сумна новина

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aliftin

Пора удалять иконку Chrome с рабочего стола телефона и ставить на его место иконку tor browser.

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Руслан Турченко

Мне все интереснее становится, что же такого сказал дубак Краснов на Совбезе, что его подрезали из трансляции. По действиям ГП все последние месяцы очевидно, что он там рассуждал не о воздухе свободы, отвинчивании гаек и ошибочности принимаемого решения. А раз так, то значит там были какие-то поистине людоедские сентенции и риторика.

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Sergei Timofeyev

Видимо, признал не только Украину в составе РФ. :)

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DpaHuk

Северная Корея. Как может развиваться государство в правильном направлении, если все точки зрения кроме Партии блокируются.

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Трогательный Влад

У меня медуза доступна без впн, я в Питере

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Hooligan

Все работает, только медуза не всегда открывается.
Дефолт сити. Vpn отключен.

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НикакойвойнысУкраиной
Дерипаска опять порвался, бтв

Российских миллиардер Олег Дерипаска выступил (набросил) во второй раз против войны с Украиной
И вот, что он сказал:

38 38 комментариев
68
Офтоп
Коровка спасла Россию
8 8 комментариев
354
Офтоп
Dmytry Kovalsky
А знаете что "хорошо" в этой паскудной ситуации ?

Теперь я легко могу определить сущность человека , задав ему один лишь простой вопрос. Что ты думаешь о войне с Украиной ? Если он что то блеет от Донбасе , Нато итд. я говорю спасибо и делаю для себя выводы. Это либо идиот либо говно .

67 67 комментариев
120
Twitter
Звуки рыб 🤍💙🤍 @AssezJeune
По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
44 44 комментария
138
Одетый ящик
Анти-Мидас Nuclear Edition

За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.

Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.

5 5 комментариев
24
Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор RT Россия Мария Баронова уволилась со словами:

"Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

13 13 комментариев
Burakku Soru
Как я стал жертвой кремлевской пропаганды, но смог победить

Моя история о том, как я попался на крючок российских федеральных СМИ, но вовремя успел выкарабкаться.

32 32 комментария
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Склонный клуб
«Городские проекты» Максима Каца и Ильи Варламова остановили работу на «неопределенный срок»

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