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Сергей Исенеков

Консалтинговая ИТ-компания Accenture прекратила работу в России из-за войны Статьи редакции

В компании пообещали оказывать поддержку 2,3 тысячам российским сотрудникам.

Компания Accenture объявила об уходе из России в ответ на военные действия на Украине. Об этом пишет Reuters.

Издание MarketWatch отмечает, что компания не работает на территории Украины, но пообещала помочь украинцам, которые работают в Accenture. Они помогут в переселении членов семей сотрудников и пожертвуют пять миллионов долларов некоммерческим организациям для оказания помощи украинцам.

В компании также рассказали, что помогут сотрудникам российского офиса после прекращения деятельности в стране.

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Roman Persianinov
Кто ушёл из России из-за войны на Украине: от виз и Apple до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

#новости #войнасукраиной

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Matrix Unlimited

Это так забавно читать что западные компании уходят из России "из-за войны". Да срать всем на войну и на Украину. Амеры дали ясно понять, что все компании которые будет оставаться в России, будут считаться пособниками режима и огребут проблем.

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Nickolay Savchenko

смотри, чтоб не призвали, станет сразу не "срать"

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11
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Matrix Unlimited

Тоннельное зрение? Пост про компании, компаниям соответственно срать. Я здесь причем? Ниужели кто-то реально верит, что Эпл, Икея и Кока-Кола и прочие уходят с рынка в знак поддержки украинского народа?

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–8
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Nickolay Savchenko

Нет, они уходят в знак солидарности с ценностями, такими как территориальная целостность страны, демократия. Так получилось, что в данный момент они нарушены в Украине. Никто и не думает, что компании уходят, потому что им нравится наш флаг или язык или ещё что-то. Все ради того, чтобы остановить варваров северо-восточных. Также именно поэтому и Маск свой инет подогнал, в Европе поезда бесплатные для украинцев, много других преференций - помогают всем цивилизованным миром.

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1
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Борис Глушенков

Ты не совсем прав, но это пройдет. Причин несколько:

1. Токсичность рынка.

2. Сжатие рынка. Любые боевые действия плохо сказываются на экономике - доходы будут падать. Особенно с учётом курса. Это просто перестает быть интересно с точки зрения бизнеса: курс уполовинивает доходы. Плюс клиенты будут платить меньше, потому что в таких условиях речь идёт о выживании, а не о развитии.
Итого доходы для иностранных компаний упадут раза в четыре.

3. Международная позиция по вопросу: потребители и регуляторы остальных рынков этого требуют. Сюда входит и "посыл америкосов".

4. Возможно, политический посыл локальным потребителям.

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4
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Милицейский Денис

Поздравляю с регистрацией

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1
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Мобильный крюк

Насколько я понимаю, это серьезный удар по российскому крупному бизнесу

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4
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Проклятый супер_стар

Шо, опять? С)

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Jonny Odyssey

впервые слышу... прям потеря потерь?

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Борис Глушенков

Да, это серьезные ребята.

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Артём К

Знаю их из-за той новости, где они потратили 112 миллионов долларов на новое лого. Богатая компания

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0
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Печенег

Мда, несколько знакомых там работает

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aij smagul

Блин, а я на хх видела их вакансии. Хотела к ним 😔

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1
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Колючий фитиль

Меня несколько раз туда зазывали, хорошо, что не пошёл)

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Офтоп
Коровка спасла Россию
8 8 комментариев
354
Новости
Артём Мазанов
Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода» Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

50 50 комментариев
31
Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор RT Россия Мария Баронова уволилась со словами:

"Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

13 13 комментариев
Twitter
Звуки рыб 🤍💙🤍 @AssezJeune
По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
44 44 комментария
138
Sic Mundus
А вот про Украину - правда!
8 8 комментариев
66
Новости
Склонный клуб
«Городские проекты» Максима Каца и Ильи Варламова остановили работу на «неопределенный срок»

Сторонникам движения в регионах разослали сообщение о том, что в нынешних условиях урбанистика — не самое важное, что волнует людей.

3 3 комментария
14
Офтоп
Dmytry Kovalsky
А знаете что "хорошо" в этой паскудной ситуации ?

Теперь я легко могу определить сущность человека , задав ему один лишь простой вопрос. Что ты думаешь о войне с Украиной ? Если он что то блеет от Донбасе , Нато итд. я говорю спасибо и делаю для себя выводы. Это либо идиот либо говно .

67 67 комментариев
120
Одетый ящик
Анти-Мидас Nuclear Edition

За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.

Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.

5 5 комментариев
24
Burakku Soru
Как я стал жертвой кремлевской пропаганды, но смог победить

Моя история о том, как я попался на крючок российских федеральных СМИ, но вовремя успел выкарабкаться.

32 32 комментария
60
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