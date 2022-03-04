Консалтинговая ИТ-компания Accenture прекратила работу в России из-за войны Статьи редакции
В компании пообещали оказывать поддержку 2,3 тысячам российским сотрудникам.
Компания Accenture объявила об уходе из России в ответ на военные действия на Украине. Об этом пишет Reuters.
Издание MarketWatch отмечает, что компания не работает на территории Украины, но пообещала помочь украинцам, которые работают в Accenture. Они помогут в переселении членов семей сотрудников и пожертвуют пять миллионов долларов некоммерческим организациям для оказания помощи украинцам.
В компании также рассказали, что помогут сотрудникам российского офиса после прекращения деятельности в стране.
Это так забавно читать что западные компании уходят из России "из-за войны". Да срать всем на войну и на Украину. Амеры дали ясно понять, что все компании которые будет оставаться в России, будут считаться пособниками режима и огребут проблем.
смотри, чтоб не призвали, станет сразу не "срать"
Тоннельное зрение? Пост про компании, компаниям соответственно срать. Я здесь причем? Ниужели кто-то реально верит, что Эпл, Икея и Кока-Кола и прочие уходят с рынка в знак поддержки украинского народа?
Нет, они уходят в знак солидарности с ценностями, такими как территориальная целостность страны, демократия. Так получилось, что в данный момент они нарушены в Украине. Никто и не думает, что компании уходят, потому что им нравится наш флаг или язык или ещё что-то. Все ради того, чтобы остановить варваров северо-восточных. Также именно поэтому и Маск свой инет подогнал, в Европе поезда бесплатные для украинцев, много других преференций - помогают всем цивилизованным миром.
Ты не совсем прав, но это пройдет. Причин несколько:
1. Токсичность рынка.
2. Сжатие рынка. Любые боевые действия плохо сказываются на экономике - доходы будут падать. Особенно с учётом курса. Это просто перестает быть интересно с точки зрения бизнеса: курс уполовинивает доходы. Плюс клиенты будут платить меньше, потому что в таких условиях речь идёт о выживании, а не о развитии.
Итого доходы для иностранных компаний упадут раза в четыре.
3. Международная позиция по вопросу: потребители и регуляторы остальных рынков этого требуют. Сюда входит и "посыл америкосов".
4. Возможно, политический посыл локальным потребителям.
впервые слышу... прям потеря потерь?
Да, это серьезные ребята.
Знаю их из-за той новости, где они потратили 112 миллионов долларов на новое лого. Богатая компания
Мда, несколько знакомых там работает
Блин, а я на хх видела их вакансии. Хотела к ним 😔
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
"Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.
Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.