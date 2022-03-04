AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию Статьи редакции
Причиной стали военные действия на Украине.
Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта в Украине и международных санкций. Ранее о таких мерах сообщали источники РБК.
Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров. СМИ также сделали запрос в NVIDIA, но там не прокомментировали ситуацию.
А он подарочный потому что нихуя не работает?
просто пользователям дтф, родители на Рождество будут теперь только такие дарить
Жду статьи по типу «Ребята, как запустить Hzd на Эльбрусе, видеокарта Хуйвыньхуйсунь?»
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Это для тебя ждун
Отбраковка вроде
ага, это ж типа "битые" так реализуют, не выкидывать же в самом деле
Чё материшься животное
Эльбрус делается на TSMC, тоже приостановившем поставки.
Ну в рф ещё есть старое амудешное оборудование на 65нм. Не пропадем
А даже их не будет
Даже этого не получится, стульев нет, Икеа закрылась.
Мерлен открыт, сами наделаем.
Даже лучше будет: в Икее-то стулья с обычными ножками были, а мы на ножках всякие выкрутасы устроим, резьбу там, шарики какие-нибудь, чтобы не как у соседа.
Иди отсюда вата
На бутылку пересядешь
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делала
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интересно на сколько дней хватит "выразить позицию" и потом начать зарабатывать дальше
Ты представляешь как тяжело огромным корпорациям принимать подобные решения, как тяжело блокировать всю регионалку и тд.
Это все не завтра и не послезавтра вернут. Если вообще вернут.
А насчёт зарабатывать... Обойдутся без нашего великого 1.5% от мирового дохода.
Так можно дойти до мысли, что они одолжения делают, продавая свою продукцию, но это не так
Не делают одолжения. Но выбирая между 1.5% дохода и репутацией на евро / НА рынке, выбор очевиден
не нужно переоценивать принципиальность европейцев, многим достаточно просто выразить позицию и с чистой совестью жить дальше, как раньше
Я лично знаю много европейцев и многие из них очень принципиальны, иначе жили бы как мы со своими локальными Пу
Я не говорю, что они там сверх люди или что-то в этом роде. Есть плохие, есть хорошие.
Да да, там лохи и терпилы одни. Четкие пацанчики их опустят как прошлый раз с Крымом.
По-моему, даже самому чоткому поцану уже ясно, что в этот раз не прокатит
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Ты се сидя приперся кукарекать 26 января с других форумов выгнали тут с любителями извиняться перед украми.Ты бы встал на колени перед ними если бы война из-за этого кончилась?
Сейчас нет избытка электроники, они просто перенаправят их на западные рынки. В выручке не потеряют. Возможно даже сэкономят за счет логистики попроще
Нут короче ситуация с украиной очень удобно подвернулась
Скорее не неудачно. Компании потеряют часть сотрудников, вложенные затраты на организацию логистики, деловые связи. Но не столкнуться с перепроизводством.
Сейчас общественное мнение слишком шокировано фото разбомбленных украинских городов.
сейчас пока приостановка, по факту не означает полную отмену всего, скорее типа давайте тормознем в приступе солидарности со всем и народом Украины, посидим посмотрим
Лол. И все фирмы замерли, сотрудники перестали есть и потреблять коммунальные услуги.
Компания не может тормознуть, у неё кредиты, налоги, сотрудники. Они прямо сейчас начнут искать новые товары для торговли или перевозки. Если у Интела есть запас прочности, то у многих звеньев цепочки его нет. И эти звенья из неё просто вывалятся.
Ну, то есть, если Путин прям в течение пары дней все тормознет и начнет вывод войск, то все будет гуд. Но, думаю, все понимают, что эта ситуация будет тянутся ещё долго.
Так я про то, что они сами как приостановили так и возобновят, когда эта волна отмены россиян пройдет, эмоции улягутся, посмотрим, ситуация новая для мира
И - Иран
приостановка с 1975 года.
Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
тут частная инициатива, а не санкции
Там запрет правительству.
Но уже была новость что Газпром итп все выкупили на рынке что было.
Интел же не может сказать используются ее чипы в МО РФ либо в Кремле. А наказание им за это уже прописаны. Поэтому проще запретить все.
Нет, ты не про то. Вы немного о разном.
надолго, продукция итак в дефиците
тогда ждем решение проблем дефицита
О, раковая опухоль! Ничего, тогда ждем когда сама рассосется.
пока Путин жив, я так думаю
представь, что ты в позднем совке стоял в очереди за колбасой и в последний момент отказался ее покупать. За спиной куча желающих. Колбаса реализуется, ведь она в дефиците. Вот тут будет так-же. Кризис полупроводников. Им даже цену не придётся скидывать. А китайцы ещё и заработают на контрабанде
яка сумна новина
Будут поставки через третьи лица в обход
Ты не осознаешь маштабов. Не так просто будет большие объемы тягать в серую. Это как с айфончиками в первые дни выхода. Оно то будет, просто в перманентном дефиците и с соответствующим ценником. Добавь к этому ещё и неопределённость логистических путей. В общем не стоит тешить себя надеждами.
Цены будут не из приятных)
через казахстан лол
главное что у нас есть путин, а остальное и не нужно
Лол животное бот и не забанен
самокритично, займись самовыпилом, хе хе
Нахуй всю ебучую цивилизацию из мордора
Там же в статье:
The extent of Intel and AMD's halted sales was unclear at first. The new export restrictions are primarily aimed at chips for military purposes or dual-use chips that could be used for both civilian and military purposes. That means sales of most consumer-focused chips, like Intel's Core and AMD's Ryzen chips, wouldn't necessarily be impacted. However, both companies have now confirmed they have halted all sales.
While companies like Intel and AMD are reportedly suspending sales immediately, that won't have an immediate devastating impact on the industry. According to the Semiconductor Industry Association, the Russian government accounts for less than 0.1% of global chip purchases, while the broader Russian market represents roughly $50.3 billion out of the $4.47 trillion global semiconductor market.
0.1 процент... Круто чё скажешь.
Интересно что будет когда табачники уйдут с рынка, представляете как любители Винстон с кнопкой и прочего пересаживаются на Яву или самокрутки?)
На бутылку пересядут
Так эти сигареты в России производятся из российского табака.
Лас пЕгас )
POV: Завтра сгорает процессор.
На Али эти же процессоры отлично продаются есличо 😏
Поздравляю - вы открыли перк категории "понимание ситуации" с названием "Байкал - российский процессор, на хую вертели мы ваши санкции".
Та даже Байкалы не нужны :) В условиях частичной изоляции (то есть когда включают санкции и закрывают границы далеко не все страны мира и даже более того - только малая часть граничащих соседей) все эти заявления - громкие слова. Те же самые процы, айфоны, машины, запчасти и тп всё так же будут поступать к нам, но другими маршрутами
Ну конечно будут. Мало и в 10 раз дороже. А получать ты будешь в 10 раз меньше. Или пойдешь воевать и помрешь.
не переживай, китайцы есличо поднимут цену в 5 раз
Главное чтобы Сбер и правительство не смогло их массово закупить для себя.
То, что их продукция сюда больше не поставляется, я так понимаю, не означает того, что и ноутбуки условные с их процессорами не будут сюда доставляться? Или означает?
C Китая будешь заказывать
На этом можно заработать
Уахахха ну как ждуны либёреныши и псевдо хипстеры.Видеокарты броать не надо,потом вот сейчас подешевеют ххухаха ну как подешевели.Бегите доедать брать 9700к по цене 12700к ахах
Слава Путину Герою Слава!!!
Да завали ты ебало уже
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
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