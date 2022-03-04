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DTF

AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию Статьи редакции

Причиной стали военные действия на Украине.

81 81 комментарий
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Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта в Украине и международных санкций. Ранее о таких мерах сообщали источники РБК.

Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.

В связи с санкциями, введёнными против России Соединёнными Штатами и другими странами, AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии.

представитель AMD

Intel осуждает военные действия. Мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии. Компания работает над тем, чтобы поддержать сотрудников в этой сложной ситуации.

представитель Intel

Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров. СМИ также сделали запрос в NVIDIA, но там не прокомментировали ситуацию.

#новости #технологии #санкции #amd #intel #войнасукраиной

81 81 комментарий
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81 комментарий
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Blessed
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62
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Николай Николаевич

А он подарочный потому что нихуя не работает?

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27
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Blessed

просто пользователям дтф, родители на Рождество будут теперь только такие дарить

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7
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Neten

Жду статьи по типу «Ребята, как запустить Hzd на Эльбрусе, видеокарта Хуйвыньхуйсунь?»

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7
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Я за спецоперацию на Украине

Это для тебя ждун

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0
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Маркел Сычев

Отбраковка вроде

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4
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Plan 🇧&🇨

ага, это ж типа "битые" так реализуют, не выкидывать же в самом деле

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1
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Мелкий хичхакер

Да, дарёному коню в зубы не смотрят

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0
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Я за спецоперацию на Украине

Чё материшься животное

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Gre Li

Эльбрус делается на TSMC, тоже приостановившем поставки.

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19
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asdasd asd

Ну в рф ещё есть старое амудешное оборудование на 65нм. Не пропадем

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0
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Жаль

А даже их не будет

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Нормативный химик

Ничего, щас как на Байкалы и Эльбрусы пересядем!

Oh, wait….

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12
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Склонный клуб

на ножки от стульев скоро пересядем

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42
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rayslava

Даже этого не получится, стульев нет, Икеа закрылась.

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31
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Михаил

Мерлен открыт, сами наделаем.

Даже лучше будет: в Икее-то стулья с обычными ножками были, а мы на ножках всякие выкрутасы устроим, резьбу там, шарики какие-нибудь, чтобы не как у соседа.

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0
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МИД Болгарии
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Я за спецоперацию на Украине

Иди отсюда вата

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Я за спецоперацию на Украине

На бутылку пересядешь

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Здравый фонарь

Неа их делает tsmc

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Николай Николаевич

делала

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Здравый фонарь

Ну да )

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Нормативный химик

Так а мой коммент о чем?

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1
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Классный Макс

Не все выкупают иронию.

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0
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Мобильный крюк

На ламповые ЭВМ, хотя и такие путинская промышленность не сможет произвести

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Сеня

интересно на сколько дней хватит "выразить позицию" и потом начать зарабатывать дальше

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–3
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я НЕ батон

Ты представляешь как тяжело огромным корпорациям принимать подобные решения, как тяжело блокировать всю регионалку и тд.
Это все не завтра и не послезавтра вернут. Если вообще вернут.

А насчёт зарабатывать... Обойдутся без нашего великого 1.5% от мирового дохода.

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51
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Сеня

Так можно дойти до мысли, что они одолжения делают, продавая свою продукцию, но это не так

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–12
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я НЕ батон

Не делают одолжения. Но выбирая между 1.5% дохода и репутацией на евро / НА рынке, выбор очевиден

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29
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Сеня

не нужно переоценивать принципиальность европейцев, многим достаточно просто выразить позицию и с чистой совестью жить дальше, как раньше

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–12
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я НЕ батон

Я лично знаю много европейцев и многие из них очень принципиальны, иначе жили бы как мы со своими локальными Пу

Я не говорю, что они там сверх люди или что-то в этом роде. Есть плохие, есть хорошие.

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9
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Дмитрий

Да да, там лохи и терпилы одни. Четкие пацанчики их опустят как прошлый раз с Крымом.
По-моему, даже самому чоткому поцану уже ясно, что в этот раз не прокатит

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1
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Я за спецоперацию на Украине

Ты се сидя приперся кукарекать 26 января с других форумов выгнали тут с любителями извиняться перед украми.Ты бы встал на колени перед ними если бы война из-за этого кончилась?

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–1
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Andrew Coldfan

Сейчас нет избытка электроники, они просто перенаправят их на западные рынки. В выручке не потеряют. Возможно даже сэкономят за счет логистики попроще

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12
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Сеня

Нут короче ситуация с украиной очень удобно подвернулась

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–4
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Зянон

Скорее не неудачно. Компании потеряют часть сотрудников, вложенные затраты на организацию логистики, деловые связи. Но не столкнуться с перепроизводством.

Сейчас общественное мнение слишком шокировано фото разбомбленных украинских городов.

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4
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Сеня

сейчас пока приостановка, по факту не означает полную отмену всего, скорее типа давайте тормознем в приступе солидарности со всем и народом Украины, посидим посмотрим

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–3
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Зянон

Лол. И все фирмы замерли, сотрудники перестали есть и потреблять коммунальные услуги.

Компания не может тормознуть, у неё кредиты, налоги, сотрудники. Они прямо сейчас начнут искать новые товары для торговли или перевозки. Если у Интела есть запас прочности, то у многих звеньев цепочки его нет. И эти звенья из неё просто вывалятся.

Ну, то есть, если Путин прям в течение пары дней все тормознет и начнет вывод войск, то все будет гуд. Но, думаю, все понимают, что эта ситуация будет тянутся ещё долго.

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8
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Сеня

Так я про то, что они сами как приостановили так и возобновят, когда эта волна отмены россиян пройдет, эмоции улягутся, посмотрим, ситуация новая для мира

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–4
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Захар Стоквуд

И - Иран
приостановка с 1975 года.

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3
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Сеня

Согласно постановлению США, экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, но обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
 тут частная инициатива, а не санкции

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–3
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Захар Стоквуд

Там запрет правительству.
Но уже была новость что Газпром итп все выкупили на рынке что было.

Интел же не может сказать используются ее чипы в МО РФ либо в Кремле. А наказание им за это уже прописаны. Поэтому проще запретить все.

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0
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МИД Болгарии

Нет, ты не про то. Вы немного о разном.

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0
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Нехороший Человек

надолго, продукция итак в дефиците

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6
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Сеня

тогда ждем решение проблем дефицита

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0
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Oleg Bocharoff

О, раковая опухоль! Ничего, тогда ждем когда сама рассосется.

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0
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Егор Владимирович

пока Путин жив, я так думаю

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5
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Сменю ка имя на всякий случай

представь, что ты в позднем совке стоял в очереди за колбасой и в последний момент отказался ее покупать. За спиной куча желающих. Колбаса реализуется, ведь она в дефиците. Вот тут будет так-же. Кризис полупроводников. Им даже цену не придётся скидывать. А китайцы ещё и заработают на контрабанде

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1
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руZZкий нацист

яка сумна новина

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6
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Alexey Shirshov

Будут поставки через третьи лица в обход

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1
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Kosevych Oleksandr

Ты не осознаешь маштабов. Не так просто будет большие объемы тягать в серую. Это как с айфончиками в первые дни выхода. Оно то будет, просто в перманентном дефиците и с соответствующим ценником. Добавь к этому ещё и неопределённость логистических путей. В общем не стоит тешить себя надеждами.

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15
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Arsen Dzhadrinov

Цены будут не из приятных)

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6
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Пароход из листа тетрадного

через казахстан лол

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0
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Киевский Филипп

Там наверное на дтф хаос

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3
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руZZкий нацист

главное что у нас есть путин, а остальное и не нужно

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2
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Я за спецоперацию на Украине

Лол животное бот и не забанен

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0
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руZZкий нацист

самокритично, займись самовыпилом, хе хе

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0
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Арсен Саакян
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2
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Mahmud

Нахуй всю ебучую цивилизацию из мордора

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1
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Половый Паша

https://www.youtube.com/watch?v=LKo0D8Ot4hY

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1
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Evgeny Kovalyov

Там же в статье:
The extent of Intel and AMD's halted sales was unclear at first. The new export restrictions are primarily aimed at chips for military purposes or dual-use chips that could be used for both civilian and military purposes. That means sales of most consumer-focused chips, like Intel's Core and AMD's Ryzen chips, wouldn't necessarily be impacted. However, both companies have now confirmed they have halted all sales.
While companies like Intel and AMD are reportedly suspending sales immediately, that won't have an immediate devastating impact on the industry. According to the Semiconductor Industry Association, the Russian government accounts for less than 0.1% of global chip purchases, while the broader Russian market represents roughly $50.3 billion out of the $4.47 trillion global semiconductor market.

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1
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Недоперепил

0.1 процент... Круто чё скажешь.

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Леонид Гудимов

Интересно что будет когда табачники уйдут с рынка, представляете как любители Винстон с кнопкой и прочего пересаживаются на Яву или самокрутки?)

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1
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Арсен Саакян

На бутылку пересядут

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Yuriy Klyahin

Так эти сигареты в России производятся из российского табака.

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Александр Ищенко

Лас пЕгас )

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Kyuuby

POV: Завтра сгорает процессор.

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Andrey Petrov

На Али эти же процессоры отлично продаются есличо 😏

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Николай Николаевич

Поздравляю - вы открыли перк категории "понимание ситуации" с названием "Байкал - российский процессор, на хую вертели мы ваши санкции".

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Andrey Petrov

Та даже Байкалы не нужны :) В условиях частичной изоляции (то есть когда включают санкции и закрывают границы далеко не все страны мира и даже более того - только малая часть граничащих соседей) все эти заявления - громкие слова. Те же самые процы, айфоны, машины, запчасти и тп всё так же будут поступать к нам, но другими маршрутами

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Николай Николаевич

Ну конечно будут. Мало и в 10 раз дороже. А получать ты будешь в 10 раз меньше. Или пойдешь воевать и помрешь.

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3
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руZZкий нацист

не переживай, китайцы есличо поднимут цену в 5 раз

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Образовательный самолет

Че там до долбоебов на дфт не дошло, или они все еще вне политики в свои соулс лайк дрочильни играют?

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Руслан Лебедев

Главное чтобы Сбер и правительство не смогло их массово закупить для себя.

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George Jejeya

То, что их продукция сюда больше не поставляется, я так понимаю, не означает того, что и ноутбуки условные с их процессорами не будут сюда доставляться? Или означает?

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Я за спецоперацию на Украине

C Китая будешь заказывать

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Photuum

На этом можно заработать

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Идеальный бокал

старшие коллеги на работе говорят, что "это на словах только"

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Я за спецоперацию на Украине

Уахахха ну как ждуны либёреныши и псевдо хипстеры.Видеокарты броать не надо,потом вот сейчас подешевеют ххухаха ну как подешевели.Бегите доедать брать 9700к по цене 12700к ахах

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Я за спецоперацию на Украине

Слава Путину Герою Слава!!!

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Violetta Nekrasova

Да завали ты ебало уже

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