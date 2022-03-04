Google приостановил продажу рекламы в России — и на ютубе, и в других сервисах Статьи редакции
Это связано с требованиями Роскомнадзора.
«В свете непредвиденных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы будем делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — цитирует Reuters заявление компании.
Реклама недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.
28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.
3 марта регулятор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о войне России с Украиной.
Да, неплохо, наверное посмотрю вечером фильм какой
Ну с премиумом еще и видосы можно было качать... Кстати, всем советую.
смысла нет получается
Только выиграли!))))
санкции на пользу
У меня он был в основном из-за офлайн просмотра на телефоне.
Нельзя купить показы в гео Россия? Или нельзя пользоваться с ру айпи и платежкой?
А с территории Украины или любой другой страны показывать объявления в России?
На завод!
Владельцы радиостанций и журналов/газет:
Отлично, спасибо! Такими темпами все спецы по контексту без работы останутся...
Пойду на завод за 20к работать.
Количество недоблохеров хоть сократится 😂
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
Причиной стали военные действия на Украине.