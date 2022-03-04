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vc.ru

Google приостановил продажу рекламы в России — и на ютубе, и в других сервисах Статьи редакции

Это связано с требованиями Роскомнадзора.

«В свете непредвиденных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы будем делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — цитирует Reuters заявление компании.

Реклама недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.

Фото «Русский маркетинг»

28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.

3 марта регулятор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о войне России с Украиной.

#новости #google #войнасукраиной

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Киевский Филипп

Говорят теперь ютуб премиум бесплатно без регистрации и смс

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Photuum

Да, неплохо, наверное посмотрю вечером фильм какой

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Ян Восиповский

Ну с премиумом еще и видосы можно было качать... Кстати, всем советую.

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Максим Соколовский

смысла нет получается

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–3
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Madao

Только выиграли!))))

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2
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Максим Соколовский

санкции на пользу

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2
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Technofox

У меня он был в основном из-за офлайн просмотра на телефоне.

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Михаил Журавлев

Нельзя купить показы в гео Россия? Или нельзя пользоваться с ру айпи и платежкой?

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Чудовищный Мика

Нельзя купить показы на территори эрэфии

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Михаил Журавлев

А с территории Украины или любой другой страны показывать объявления в России?

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Чудовищный Мика

Именно в России нельзя купить показы, то есть для руzzких нельзя купить рекламу

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Nevi Lant

На завод!

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Редкий Натр

Владельцы радиостанций и журналов/газет:

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Даниил Гуров

Отлично, спасибо! Такими темпами все спецы по контексту без работы останутся...
Пойду на завод за 20к работать.

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Lord X

Количество недоблохеров хоть сократится 😂

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По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
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Анти-Мидас Nuclear Edition

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Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

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