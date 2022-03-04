«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
«Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после ввода российских войск на Украину.
Компания предупредила, что держатели бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать погашения облигаций по номиналу и начисленные проценты. Речь о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 миллиарда.
Компания предупредила, что на данный момент у неё нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов. По её словам, погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.
Представитель «Яндекса» уточнил «Коммерсанту», что компания предупредила о «теоретически возможных рисках, как и обязана сделать».
- здесь был запрещённый комментарий -
я разрешаю
Они же «заботятся о безопасности сотрудников»!!! Нет времени объяснять)))
вчера был стрим с бобуком (Григорием Бакуновым), он рассказал прокомментировал этот вопрос.
гестапо оказывает сильное влияние на компанию, угрожают руководителям и сотрудникам. т.к. в новостях только гос сим и другие запрещены, то и получается соответсвующий контент
А где он проводит стримы?
Он уже не в Яндексе. Передал в Киев пару лет назад, сейчас остался там же и оттуда стримит порой
Да то что он в Киеве я в курсе. Просто не знаю, на каком ресурсе сейчас кроме радио-т, который последнее время слушаю редко и избирательно, поэтому мог пропустить, если он там сообщил. И про addmeto знаю. Про остальные ресурсы не в курсе
Спасибо
"Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства."
Держатели, вы знаете что делать!
О вы не представляете, какой это будет пиздец, если Яндекс закроется. Тут два вариант развития событий тогда будет: 1. Все накроется женским органом и на рынок хлынет огромная толпа безработных(Яндекс это не только толпа айтишников). Таких гигантов нельзя просто так закрыть без последствий. Поэтому при всей их жадности и трусости я не пожелал бы им банкротства
2. Если Яндекс перейдет в руки государства, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Потому что государственная собственность- это по факту ничейная собственность. А значит никто не будет заинтересован в развитии
ну будет ГОС.ЯНДЕКС
Яндекс.Zен
ЯндекZ
ФГУП Пундекс
Краснознаменный поиск ордена Владимира Ильича Ленина
Т.е. могут прожить не на много дольше, чем честные компании.
Ну, ок.
"Алиса" еще тогда всё знала и понимала.
Алиса тоже не хочет на 15 лет на нары уехать))
Третий на национализацию
Какие же они слизняки. Уже все разбомбили и все равно весь яндекс ссыт
Хуяндекс вашему Яндексу пришел
Найс
Видимо замалчивать новости недостаточно, чтобы спасти. Как же так-то
Не жаль
Этой помойке самое время на дно.
И их сотрудникам ватникам туда же.
Яндекс исчезнет? Буду только рад.
Только вот -Запрещенный контент- могли бы -Запрещенный контент- тогда может быть стало лучше.
Учился в университете, который закончил Илья Сегалович - сооснователь Яндекса. Его портрета даже нет в университете. Хотя объективно он ОЧЕНЬ много сделал для русского интернета. Очень плохо, что все этим закончилось. Оказались вне политики и теперь, видимо, оказались вне остального мира
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
Причиной стали военные действия на Украине.