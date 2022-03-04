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Религиозный томагавк_два

«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции

Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.

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«Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после ввода российских войск на Украину.

Компания предупредила, что держатели бондов после приостановки торгов бумаг компании на Nasdaq более чем на пять торговых дней имеют право потребовать погашения облигаций по номиналу и начисленные проценты. Речь о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 миллиарда.

Торги ценными бумагами «Яндекса» на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили 28 февраля.

Компания предупредила, что на данный момент у неё нет достаточных ресурсов для полного погашения бондов. По её словам, погашение бондов по номиналу может оказать существенное влияние на финансовое положение ликвидности в краткосрочной перспективе и повлиять на возможность компании выполнять другие обязательства.

В настоящее время мы проводим планирование на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы определить, какие шаги будут предприняты в этом отношении и какие другие источники финансирования будут нам доступны в случае, если это право выкупа будет активировано.

«Яндекс»

Представитель «Яндекса» уточнил «Коммерсанту», что компания предупредила о «теоретически возможных рисках, как и обязана сделать».

#новости #яндекс

48 48 комментариев
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Тревожный вентилятор

а о войне предупредить и рассказать своим пользователям не хотят???

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119
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Ленинградский томагавк_два

Мы можем подохнуть, но не скажем почему

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78
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Трогательный Влад

Еще в пути или уже добрался?

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0
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RHS

- здесь был запрещённый комментарий -

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1
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Тревожный вентилятор

тогда пусть закрываются и уебывают

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5
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БЕ3HOГNM

я разрешаю

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0
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Tonya Archer

Они же «заботятся о безопасности сотрудников»!!! Нет времени объяснять)))

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Gong

вчера был стрим с бобуком (Григорием Бакуновым), он рассказал прокомментировал этот вопрос.

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Волшебный клуб

И что сказал?

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Ленинградский томагавк_два

Не хотят

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1
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Тревожный вентилятор

повторюсь, тогда пусть идут нахуй

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Gong

гестапо оказывает сильное влияние на компанию, угрожают руководителям и сотрудникам. т.к. в новостях только гос сим и другие запрещены, то и получается соответсвующий контент

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Igor Mishchenko

А где он проводит стримы?

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Куратор от Госдепа

Он уже не в Яндексе. Передал в Киев пару лет назад, сейчас остался там же и оттуда стримит порой

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1
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Igor Mishchenko

Да то что он в Киеве я в курсе. Просто не знаю, на каком ресурсе сейчас кроме радио-т, который последнее время слушаю редко и избирательно, поэтому мог пропустить, если он там сообщил. И про addmeto знаю. Про остальные ресурсы не в курсе

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Gong

https://www.youtube.com/watch?v=AqDcZLiG1zQ

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2
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Igor Mishchenko

Спасибо

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Плотный
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38
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Южная ночь

"Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства."

Держатели, вы знаете что делать!

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38
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DISHER

О вы не представляете, какой это будет пиздец, если Яндекс закроется. Тут два вариант развития событий тогда будет: 1. Все накроется женским органом и на рынок хлынет огромная толпа безработных(Яндекс это не только толпа айтишников). Таких гигантов нельзя просто так закрыть без последствий. Поэтому при всей их жадности и трусости я не пожелал бы им банкротства

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DISHER

2. Если Яндекс перейдет в руки государства, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Потому что государственная собственность- это по факту ничейная собственность. А значит никто не будет заинтересован в развитии

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Подозрительный Кот

ну будет ГОС.ЯНДЕКС

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4
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Ленинградский томагавк_два

Zяндекс

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18
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purgatory

Яндекс.Zен

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17
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Благородный Абдужаббор
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9
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Алексей Иванов

ЯндекZ

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Слепой Данила

ZндекZ

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Слепой Данила

А где кстати НайтмареZ? Наверное уже героя дали за такой ник

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Подозрительный Кот

ФГУП Пундекс

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Слава Инженеров

Краснознаменный поиск ордена Владимира Ильича Ленина

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ibor.vni

Т.е. могут прожить не на много дольше, чем честные компании.
Ну, ок.

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6
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Дмитрий Семёнов

"Алиса" еще тогда всё знала и понимала.

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Alex Shokhin

Алиса тоже не хочет на 15 лет на нары уехать))

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1
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Навальнята спасают Фермана

Третий на национализацию

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Vladimir Medvedev

Какие же они слизняки. Уже все разбомбили и все равно весь яндекс ссыт

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2
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Полуслепой Пью

Хуяндекс вашему Яндексу пришел

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2
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Стандартный Филипп

как там Лебедев со своими акциями? жирный кусок имеет

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1
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Мировой рак

двух щёк оказалось маловато

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Dan

Найс

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Babaika

Видимо замалчивать новости недостаточно, чтобы спасти. Как же так-то

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Sergey Doronin

Не жаль

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Руслан Лебедев
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1
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Пластиковое Окно

Этой помойке самое время на дно.

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1
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Пластиковое Окно

И их сотрудникам ватникам туда же.

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Руслан Лебедев

Яндекс исчезнет? Буду только рад.

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Благородный Абдужаббор

Было приятно вас всех знать!

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No Name

Только вот -Запрещенный контент- могли бы -Запрещенный контент- тогда может быть стало лучше.

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Nikita Nikolayev

Учился в университете, который закончил Илья Сегалович - сооснователь Яндекса. Его портрета даже нет в университете. Хотя объективно он ОЧЕНЬ много сделал для русского интернета. Очень плохо, что все этим закончилось. Оказались вне политики и теперь, видимо, оказались вне остального мира

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0
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Sic Mundus
А вот про Украину - правда!
9 9 комментариев
102
Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор русской версии RT Мария Баронова уволилась

Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

Мария Баронова
88 88 комментариев
214
Новости
Религиозный томагавк_два
Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио Свобода» Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

68 68 комментариев
64
Twitter
Звуки рыб 🤍💙🤍 @AssezJeune
По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
52 52 комментария
178
Одетый ящик
Анти-Мидас Nuclear Edition

За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.

Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.

10 10 комментариев
42
Новости
Сергей Звезда
Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы

Единогласно.

136 136 комментариев
59
Новости
DTF
AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию Статьи редакции

Причиной стали военные действия на Украине.

81 81 комментарий
72
Burakku Soru
Как я стал жертвой кремлевской пропаганды, но смог победить

Моя история о том, как я попался на крючок российских федеральных СМИ, но вовремя успел выкарабкаться.

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