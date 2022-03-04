Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы

Единогласно.
Госдума на фоне военного конфликта России и Украины приняла законопроект о распространении фейков о действиях российских вооружённых сил. Документ приняли и во втором, и в третьем чтении, пишут РИА «Новости» и ТАСС.
Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ поступит в Совет Федерации сегодня, 4 марта, а затем его отправят президенту. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.
- Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
- Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.
Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
- За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.
За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.
Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».
Мы позже расскажем о рекомендациях сообществу
По законам спецоперационного времени решение о наказании будут принимать сотрудники на местах.
Добро пожаловать в гулаг.
24 февраля 2022 года, на украинских границах ничего не произошло.
22 февраля — ничего не произошло
23 февраля — ничего не произошло
24 февраля —
что-то произошло... (информация не подтверждена МО РФ)
Вообще-то это фейк — будешь наказан. Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии
Реву как сучара.
Единогласно.
Вот вообще не удивлён. Они свято верят в священную войну. Как крестовый поход. Скоро ведьм сжигать на кострах будем.
Да не верят они, господи. Просто поражение уничтожит и Путина и их. А "победа" немного этот конец оттянет. Вот и все.
А потом скулят, что их больным детям из-за санкций не достанется лекарств и оборудования и они против войны
Это просто они в панике преувеличили – уже одумались. Не достанется обычным люмпенами, своих они в китайские, израильские клиники смогут возить и там же закупаться лекарствами.
Вот эти херои-вытираны. Кто-нибудь удивлен что там Zиганов?
Вот это аналитика, конечно...
Это поэтому Хованский сидел за фразы прошлых лет?
у нас вроде больше 30 лет в сумме не дают. а пожизненное только по отдельным статьям
Закон не имеет обратной силы, а на будущее лучше быть осторожным
Закон не имеет обратной силы
Извините, у нас Россия.
Единогласно
Завтра пидорасы из госдумы опять скажут "мы не думали что так получится"?
Фюрер сказал - мы делаем.
а где скажут-то? дождя уже нет, эхо еле живое
«А нас-то за что? Мы просто выполняли приказ»
Бегите нахуй из страны
Не так то просто мне сейчас из Киева выехать. А у вас еще есть неплохие варианты и возможности. Воспользуйтесь ими. Дальше будет хуже и в течении недель, дней
Сейчас еще выпускают? Возможность есть? Есть ощущение, что счет пошел на несколько суток
Ну у вас ещё не запретили выезд из страны мужчин от 16 до 60 как в Украине. Скоро могут вести военное положение в России и это измениться
Всем пока
Кать, и так все разбегаются.
пока Кать ( ͡• ͜ʖ ͡• )
а кто бы удержался? =___=
вы серьёзно?
МО РФ
Пусть ко нахуй идут со своими законами. Им недолго ещё осталось.
Скорее наоборот - сейчас в России формируется новая реальность при массовой поддержке победобесного народа. Вокруг путина сплотятся верные путинцы.
Грядёт полный пздц вне зависимости от результата войны в Украине.
Бегите кто может, пока это хоть как-то возможно, бросайте нажитое, уже очень скоро будет поздно.
Кто останется - готовьтесь к патриотическим сборищам с выявлением врагов, арестам, конфискациям, всеобщему воинскому призыву.
Путина не послушались, путина оскорбили - все должны за это ответить.
Да я в ахуе, поговорил сейчас вроде со здравой женщиной, высшее образование, говорит демократия это зло, не нужна нам это ваша демократия..
Министерство правды.
Что, даже там парочка коммунистов, что осуждали войну не смогли проголосовать против? Говноеды.
Мы позже расскажем о рекомендациях сообществу
закрепите
Зато как здорово, что «малые партии» не прошли: можно написать «единогласно».
Но ведь «Новые люди»…
Да такие же подкремлевские
Северная Корея 2.0
В Северной Корее хотя бы идеология есть...
Госпринтер
Жириновский из комы голосовал?
а похую уже. Не было голосования
Фейки, набросы и ролики с фронта деморализует солдат ВС РФ, наверное справедливый закон.
А что вдруг, вот допустим, вдруг среди этих «сплошных фейков» один это правда. Значит можно начать сомневаться. Закон не доработан, нужно ввести наказание за сомнение
Ну то есть за мыслепреступление.
Шоб у тебя жопа отвалилась
нафейкал и забросил тебе за щеку ^_^
и ролик снял, да)
Тут такое дело: у них там смартфоны на время проведения "учений" и "операций" забирают, поэтому деморализовывать если их что-то и может, то только то, что они воспринимают своими органами чувств.
Но разве ты можешь быть деморализованным если делаешь правое дело, не так ли?
Пусть вводят военное положение тогда
Прекрасное утро
Остановите мой ор
Ты ещё не дошла о новости про обстрел и пожар на запорожской АЭС?
Дошла, ночью истерику друга пыталась успокоить
Сама почему-то была как удав спокойна, хотя понимала что пиздец
Список проголосовавших в студию!
Будет забавно, когда сменится власть в итоге, то все свадебные ведущие из зомбоящика по этой статье начнут присаживаться
А КПРФ потом опять скажут, что голосовали не за это и их подло обманули?
и снова единогласно...
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает.
Комитет закрывается, т.к. на всех его площадках о этом? Куда бл*ять глубже закапывать свободу слова?
Ну, у тебя все еще есть выход в интернет. Так что еще есть куда.
Не удивлюсь, если этот закон ещё будет иметь обратную силу. Вот тогда поржем
Интересно, пятнадцатирублевые понимают, что им тоже в этой стране жить?
общался я с одним из этих, говорит, ему главное чтобы пиво и кириешки в магазине за углом были, а на остальное насрать
Хочу такую же непротиворечивую картину мира. Кто последний на лоботомию, я за вами
Почему на каждом этапе разное число голосовавших "За", при этом по нулям в остальных категориях?
Да, но они там один за другим голосования пускали
А Жириновский тоже голосует или как
можно даже не убирать из новостей
Пора уже просто составить им список разрешённого и спокойно разойтись по домам
Удаляйте ТЖ
Удаляем аккаунты с tj?
а ты еще не? опаздываешь, друг
Я - бот, мы - боты
Едем в тюрьму всей Европой
Стремительно откатываемся назад
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
Причиной стали военные действия на Украине.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.