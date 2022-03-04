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Сергей Звезда

Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы

Единогласно.

Госдума на фоне военного конфликта России и Украины приняла законопроект о распространении фейков о действиях российских вооружённых сил. Документ приняли и во втором, и в третьем чтении, пишут РИА «Новости» и ТАСС.

Нижняя палата парламента единогласно проголосовала по законопроекту — 401 «за», без голосов «против» и без воздержавшихся. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ поступит в Совет Федерации сегодня, 4 марта, а затем его отправят президенту. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.

  • Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
  • Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;

  • Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.

  • Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.

  • За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.

  • За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».

#новости #госдума #фейки

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Сергей Звезда

Мы позже расскажем о рекомендациях сообществу

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Киевский Филипп

Госдума приняла закон о «коллективном молчании»

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118
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Киевский Филипп

Ведь что фейк будет определять МО и суд

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2
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Ферман спас Россию

По законам спецоперационного времени решение о наказании будут принимать сотрудники на местах.

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2
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Ilia Gurtovoy

Добро пожаловать в гулаг.

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87
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Хохлокiт

24 февраля 2022 года, на украинских границах ничего не произошло.

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72
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Михаил Журавлев

22 февраля — ничего не произошло
23 февраля — ничего не произошло
24 февраля —

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9
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Сергей

что-то произошло... (информация не подтверждена МО РФ)

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2
1 комментарий
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Михаил Журавлев

Вообще-то это фейк — будешь наказан. Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии

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6
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Madao

Реву как сучара.

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0
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Ануар tape
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41
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Владимир Земсков
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38
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Чувак против войны

Единогласно.
Вот вообще не удивлён. Они свято верят в священную войну. Как крестовый поход. Скоро ведьм сжигать на кострах будем.

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23
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Alexandr

Да не верят они, господи. Просто поражение уничтожит и Путина и их. А "победа" немного этот конец оттянет. Вот и все.

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25
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Вальдемар

А потом скулят, что их больным детям из-за санкций не достанется лекарств и оборудования и они против войны

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3
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Yuriy Klyahin

Это просто они в панике преувеличили – уже одумались. Не достанется обычным люмпенами, своих они в китайские, израильские клиники смогут возить и там же закупаться лекарствами.

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0
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Alexandr

Вот эти херои-вытираны. Кто-нибудь удивлен что там Zиганов?

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0
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Hagotireno

Вот это аналитика, конечно...

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0
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Религиозный томагавк_два

Было приятно с вами работать друзья, я на пожизненное написал за эти дни.

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28
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Бытовой будильник

Закон то с завтра действует

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0
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Философский историк

У Артёма ещё есть время написать пост в Сломалось с просьбой об удалении аккаунта

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12
5 комментариев
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russianvoodoo

Это поэтому Хованский сидел за фразы прошлых лет?

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2
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Соме Дуде

у нас вроде больше 30 лет в сумме не дают. а пожизненное только по отдельным статьям

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0
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Религиозный томагавк_два

Фух.....пронесло меня

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8
2 комментария
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Закомплексованная Душа

Закон не имеет обратной силы, а на будущее лучше быть осторожным

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0
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Oldfag TV

Закон не имеет обратной силы
 Извините, у нас Россия.

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2
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Прохожий кубок

неа, пока пост висит в интернете, по закону ты его распространяешь

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0
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Религиозный томагавк_два

этот закон не так работает, к сожалению. Он про фактическое наличие материалов

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0
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aliftin

Единогласно
 Завтра пидорасы из госдумы опять скажут "мы не думали что так получится"?

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19
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Транс либертарианец

Фюрер сказал - мы делаем.

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11
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Соме Дуде

а где скажут-то? дождя уже нет, эхо еле живое

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0
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Oldfag TV

«А нас-то за что? Мы просто выполняли приказ»

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0
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Dan

Бегите нахуй из страны

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15
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Мелкий хичхакер

Послушайте умного человека!

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6
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Бытовой будильник

Не так то просто

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1
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МИД Болгарии

Не так то просто мне сейчас из Киева выехать. А у вас еще есть неплохие варианты и возможности. Воспользуйтесь ими. Дальше будет хуже и в течении недель, дней

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1
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Roman...

Сейчас еще выпускают? Возможность есть? Есть ощущение, что счет пошел на несколько суток

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0
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Dan

Ну у вас ещё не запретили выезд из страны мужчин от 16 до 60 как в Украине. Скоро могут вести военное положение в России и это измениться

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0
6 комментариев
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KuZBASS
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16
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Polisstat
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14
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Прохожий кубок

a где можно полный текст законопроекта посмотреть?

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Ленинградский томагавк_два

В сизо

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40
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Екатерина Кузнецова

Всем пока

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12
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Hooligan

Кать, и так все разбегаются.

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1
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Пароход из листа тетрадного

пока Кать ( ͡• ͜ʖ ͡• )

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1
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Пароход из листа тетрадного

а кто бы удержался? =___=

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0
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Кузькин отец

вы серьёзно?

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0
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Babaika

МО РФ

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12
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Максим Энкель

Пусть ко нахуй идут со своими законами. Им недолго ещё осталось.

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10
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Ферман спас Россию

Скорее наоборот - сейчас в России формируется новая реальность при массовой поддержке победобесного народа. Вокруг путина сплотятся верные путинцы.
Грядёт полный пздц вне зависимости от результата войны в Украине.
Бегите кто может, пока это хоть как-то возможно, бросайте нажитое, уже очень скоро будет поздно.
Кто останется - готовьтесь к патриотическим сборищам с выявлением врагов, арестам, конфискациям, всеобщему воинскому призыву.
Путина не послушались, путина оскорбили - все должны за это ответить.

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4
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Михаил Фанк

Да я в ахуе, поговорил сейчас вроде со здравой женщиной, высшее образование, говорит демократия это зло, не нужна нам это ваша демократия..

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0
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постмодерновый синдром

Министерство правды.

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9
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Alexandr

Что, даже там парочка коммунистов, что осуждали войну не смогли проголосовать против? Говноеды.

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9
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Сергей Звезда

Мы позже расскажем о рекомендациях сообществу

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9
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Alex Fielding

закрепите

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0
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Mikhail Burmistrov

Зато как здорово, что «малые партии» не прошли: можно написать «единогласно».

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5
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Павел Мусатов

Но ведь «Новые люди»…

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1
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Rheu Rdflhfn

Да такие же подкремлевские

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4
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Konstantin Yakovlev

Северная Корея 2.0

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5
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Danil Skachkov

В Северной Корее хотя бы идеология есть...

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Артем Мындра

Госпринтер

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5
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Пладимир

Жириновский из комы голосовал?

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5
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Roman...

а похую уже. Не было голосования

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0
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Сикаю Криво

Фейки, набросы и ролики с фронта деморализует солдат ВС РФ, наверное справедливый закон.

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–42
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No Name

А что вдруг, вот допустим, вдруг среди этих «сплошных фейков» один это правда. Значит можно начать сомневаться. Закон не доработан, нужно ввести наказание за сомнение

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13
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Oldfag TV

Ну то есть за мыслепреступление.

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9
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Renox

Шоб у тебя жопа отвалилась

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3
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Соме Дуде

нафейкал и забросил тебе за щеку ^_^
и ролик снял, да)

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1
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Арсений Зябликов

Тут такое дело: у них там смартфоны на время проведения "учений" и "операций" забирают, поэтому деморализовывать если их что-то и может, то только то, что они воспринимают своими органами чувств.
Но разве ты можешь быть деморализованным если делаешь правое дело, не так ли?

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1
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Необычный микрофон

Это все актеры госдепа, потерь нет! Киев и всю украину давно захватили

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0
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Михаил Фанк

Пусть вводят военное положение тогда

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0
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Транс либертарианец
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4
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Яна Ломакина
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4
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Твоя нежная тян

Прекрасное утро
Остановите мой ор

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1
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Коровка спасла Россию
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5
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Dan

Ты ещё не дошла о новости про обстрел и пожар на запорожской АЭС?

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1
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Твоя нежная тян

Дошла, ночью истерику друга пыталась успокоить
Сама почему-то была как удав спокойна, хотя понимала что пиздец

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2
11 комментариев
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Rustam Ganeyev

Список проголосовавших в студию!

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2
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Дмитрий Кузьмин

Будет забавно, когда сменится власть в итоге, то все свадебные ведущие из зомбоящика по этой статье начнут присаживаться

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2
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Егор Ниглов

А КПРФ потом опять скажут, что голосовали не за это и их подло обманули?

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2
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Пароход из листа тетрадного

и снова единогласно...
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает.

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2
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doffys

Комитет закрывается, т.к. на всех его площадках о этом? Куда бл*ять глубже закапывать свободу слова?

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1
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Транс либертарианец

Ну, у тебя все еще есть выход в интернет. Так что еще есть куда.

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1
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Irene Medina

Не удивлюсь, если этот закон ещё будет иметь обратную силу. Вот тогда поржем

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1
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Ферман спас Россию

Интересно, пятнадцатирублевые понимают, что им тоже в этой стране жить?

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1
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Random Unit

общался я с одним из этих, говорит, ему главное чтобы пиво и кириешки в магазине за углом были, а на остальное насрать

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0
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Арсений Зябликов

Хочу такую же непротиворечивую картину мира. Кто последний на лоботомию, я за вами

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0
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Shked

Почему на каждом этапе разное число голосовавших "За", при этом по нулям в остальных категориях?

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0
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Уполномоченный файл

Некоторые депутаты прогуливают заседания

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2
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Shked

Да, но они там один за другим голосования пускали

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0
1 комментарий
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Михаил Фанк

А Жириновский тоже голосует или как

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Обязательный ящик

Статья дополняется..

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Максим Соколовский

можно даже не убирать из новостей

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Eduard Novikov

Пора уже просто составить им список разрешённого и спокойно разойтись по домам

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Мелкий хичхакер

Ну что, вся редакция успела свалить за бугор?

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Михаил Журавлев

Удаляйте ТЖ

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doffys

Удаляем аккаунты с tj?

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Соме Дуде

а ты еще не? опаздываешь, друг

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doffys

Я - бот, мы - боты

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_AntidotFire_

Едем в тюрьму всей Европой

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No Name

Стремительно откатываемся назад

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