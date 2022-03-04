Прямая трансляция: хроника боевых действий на Украине — день девятый Статьи редакции
В России заблокировали «Медузу» и приняли закон «о фейках» про российских военных.
TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.
17: 21 Марка одежды Marks & Spencer останавливает поставки в Россию. Владелеъьцы ООО «Марка Рус» — Retail International Holding B.V., зарегистрированное в Нидерландах, и два физлица, один из которых — гражданин Турции. Выручка «Марка Рус» в 2020 году составила 386 миллионов рублей чистой прибыли.
17:07 Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. О каких товарах и услугах идёт речь, не уточняется.
16:59 Ozon вслед за «Яндексом» предупредил, что если торги его бумагами не возобновят через семь дней после остановки, держатели могут потребовать погасить конвертируемые облигации на 750 миллионов долларов. Компания может заплатить: на 28 февраля на её счетах было 113 миллиардов рублей, 80% из них в валюте. Однако выплаты инвесторам должна делать холдинговая компания на Кипре, а вывести нужный объём средств за рубеж у Ozon может и не получиться — из-за технических и регуляторных проблем.
16:40 Работники сферы авиации написали открытое письмо, в котором потребовали прекращения агрессии против Украины.
«Как работники сферы авиации, мы можем с полной уверенностью предсказать серьезнейшие отрицательные последствия для российской авиационной отрасли — сокращение рабочих мест, резкое повышение стоимости как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок, сокращение транспортной доступности регионов страны и других государств, отток профессионалов из-за эмиграции и их уход в другие сферы деятельности с потерей квалификаций. Всё это резко ухудшит состояние не только отрасли, но и экономики России в целом».
16:30 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по мнению стран союза, в воздушном пространстве Украины не должны находиться самолёты НАТО, а войск альянса не должно быть на территории Украины.
16:15 В банке Тинькофф ввели некоторые ограничения по снятию наличных.
16:05 Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян. Документ даст ведомству право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций».
15:47 Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России из-за «спецоперации» на Украине. В ведомстве её назвали «нападением на свободу, демократию и самоопределение, на чём основаны академическая и научная свобода».
15: 44 «Эхо Москвы» в связи с ликвидацией удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей и отключает сайт.
15:35 Совет Федерации единогласно одобрил закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.
15:33 Для российской авиации, учитывая санкции и закрытие воздушного пространства ЕС и США, наступает туманное будущее. Сейчас гендиректор «Победы» написал прощальное письмо коллективу авиакомпании.
15:25 Военный конфликт России с Украиной обернулся блокировками в РФ многих СМИ. Часть перестала работать, кто-то уехал. Главное — по ссылке
15:15 Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с российскими организациями и приняла решение — теперь она будет отказываться заключать новые соглашения с исследовательскими организациями из РФ.
15:10 Председатель Херсонской областной администрации Геннадий Лагута (Херсон сейчас находится под контролем России) заявил, что в городе готовится «постановочный пророссийский митинг», и отметил, что такие акции не отражают реальных настроений местных жителей.
15:07 Еврокомиссия заявила, что ЕС не исключает расширения списка отключенных от SWIFT банков в России. Пока от системы отключены только те, что находятся под санкциями. Первую очередь — ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ — отключат 12 марта.
15:03 Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия на переговорах не отказывалась от идеи «денацификации» Украины. «Речи о подписании каких-либо документов по итогам российско-украинских переговоров пока не идёт», — добавил он. Также Песков сказал, что США «сложно назвать» партнёрами «при всём желании». На вопрос о предложении Владимира Зеленского напрямую поговорить с Владимиром Путиным Кремль сказал, что «сейчас очередь за переговорами делегаций».
15:00 Красный гид «Мишлен» приостановил работу над путеводителями в России. Он пришёл в Москву только в 2021 году и собирался развиваться в Петербурге.
14:44 На лентах информационных агентств появилась новость о том, что компания-оператор «Северного потока» Nord Steam 2 AG подала заявку на банкротство. Но новость «аннулировали»: компания не подавала заявок.
14:42 Министр юстиции и вице-премьер Великобритании Доминик Рааб рассказал о такой рассматриваемой мере: местные власти могут конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.
14:40 Мэрия Москвы не согласовала проведение антивоенные шествия и митинги в центре города 12 марта. Как и все остальные акции, это произошло из-за запрета на массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией.
14:37 RT рассказал, что его телеграм-канал перестал быть доступным в Австрии, Франции, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы и Бельгии.
14:36
14:10 Путин: у нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран.
13:54 Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования семьям погибших на Украине российских военнослужащих. Указом президента Александр Железов и Чермен Мисиков награждены орденами Мужества (посмертно).
13:49 Центральный банк РФ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля, курс евро — до 116,53 рублей.
13:47 Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование нарушений прав в контексте действий России на Украине.
13:37 Авиакомпания Smartavia отменяет все международные рейсы до 19 марта.
13:34 Финская сеть Prisma и отели Sokos уходят из России. Холдинг S-Group решил свернуть всю операционную деятельность в стране в связи с недавними «фундаментальными изменениями в бизнес-среде». Общее количество сотрудников составляет около тысячи человек. «Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством», — сказали в пресс-службе S-Group.
13:30 Александр Лукашенко заявил, что у граждан Беларуси нет основания для беспокойства — никто не просит страну участвовать в конфликте. «Нас туда никто не зовёт», — отметил он и добавил, что «отдельные силы пытаются втянуть» страну в конфликт.
13:15 Блокировка «Медузы», «Би-би-си», DW, «Радио Свобода», «Голос Америки» связана с «распространением фейков о происходящем» на Украине. В Роскомнадзоре пояснили, что причиной для ограничения доступа к медиа стало «целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию»
13:10 Nintendo временно закрыла доступ к российскому eShop из-за трудностей с платежами в рублях, которые начались ещё в конце февраля. В компании подчеркнули, что это лишь техническое обслуживание на время решения проблем.
13:00 Минцифры предложило ослабить требования для операторов связи по «закону Яровой». Также ведомство попросило у правительства разрешить повышать тарифы и взять отсрочку по покрытию автодорог и небольших населённых пунктов сетями LTE.
12:40 Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о мерах по поддержке экономики и граждан в условиях иностранных санкций.
Документ позволит в течение 2022 года проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям, изменять величину минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
Законопроект также предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-компаний — до конца 2024 года.
12:35 Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.
«Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнёров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса», — говорится в сообщении.
12:19 Обложка «Новой газеты» от 4 марта выглядит так:
12:08 Владимир Зеленский выпустил очередное обращение, в котором после сообщения Минобороны РФ о провокации Киева на Запорожской АЭС сам обвинил Россию в нападении. Он также заявил, что против Украины брошена вся российская армия и потребовал закрыть небо над страной.
11:55 Минобороны России сообщило свою версию событий во время пожара на Запорожской АЭС. Там заявили, что «киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации».
«Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — рассказали в ведомстве. Она же, по как утверждается, подожгла здание.
11:46 Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство разработало три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка.
1) компания продолжает полноценную работу в России; 2) иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров, впоследствии они смогут вернуться на российский рынок; 3) компания прекращает работу в России. Но российский власти расценивают это как к умышленное банкротство и будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, чтобы сохранить занятость.
11:40 Заблокированное ранее издание the Village сообщило о закрытии российского офиса. «Редакция в безопасности и работает из Варшавы».
11:20 Издание Znak.com объявило о закрытии. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — заявили в редакции.
11:11 Swarovski приостанавливает интернет-продажи в России.
11:05 В России прекратили работу швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV. Они осудили действия России на Украине.
Что случилось за ночь и утро
- На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Пожар удалось потушить. Украинские власти доложили о ситуации магатэ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.
- Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода». Причина у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
- Также о проблемах с доступом сообщали DW, твиттер и фейсбук.
- Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками от трёх до 15 лет лишения свободы.
- Google приостановил продажу рекламы в России. Теперь она недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.
- Компании AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию. Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров.
Кажется должно ещё хватить на стаканчик кофе
Удивительно как Россия всего за неделю из диктатуры свалилась в фашизм. Причем настоящий. Со своей свастикой, зомбированным населением, цензурой, чистками и списками предателей
В Фашистской Германии хотя бы были покушения на Гитлера. Посмотрим, найдутся ли герои на территории России.
Ждем своего Штауффенберга?
Хоть бы своего Шойгу, пока только он выглядит осознавающим весь мрак.
Ну все, значит срочно им в лес надо ехать, на охоту.
Но быть осторожнее, а то мало ли че, на охоте всякое бывало.
Когда я первый раз увидел этот скрин, подумал, что речь о гомосексе. Наверное Шойгу сначала тоже неправильно понял.
ОПЯТЬ ЖЕ
А у нас и лоси еще и медведи
Да и мало ли, тигр там, амурский, загулял...........
В общем, внимательнее надо быть, мало ли.
мне кажется наши на охоту ходят так же, как это было ДМБ показано кучу лет назад
и нож всегда при нем должен быть, как у настоящего тувинца
Думаешь?
Они же кореша, они там по идее главные заводилы всего этого
Это ни о чем не говорит. Наоборот, если он его близко знает, то и меньше боится. И он куда увереннее решится на нужное действие.
"Завалите плохого дядю!"
"Кто, я? Неё, мне надо покушать сделать, мне не до этого"
"Вот народ не тот, никто не хочет"
Раньше этого на Украине, другой Владимир, передоз от кокса получит.
Без негатива)
Не за неделю. Законодательная почва для этого готовилась годами. Привычки покорности и выученной беспомощности формировались годами. Цензура постепенно развивалась, сначала под аплодисменты либералов, ведь они думали, что это против националистов
Комментарий удален
Не за неделю, конечно.
Слава тем кто противостоять этому пиздецу. Вот они герои. В России, Беларуси, Украине, Польше, Молдове, Румынии и Грузии
киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации
мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы
Шок! Люди дают отпор захватчикам на своей территории, таких провокаций мир еще не видел!
Неправильно мыслишь. Это было "группировки неонацистов вероломно напали на мобильный патруль освободительных спецслужб, которые несли важную миссию по освобождению украинской земли от нацизма, в добавок ко всему в мобильном патруле были дети и раненые!"
причем патруль был из мальчиков в трусиках
С каждым днём всё печальнее... Не знаю, можно писать ещё такое, или есть уже закон о сроке в 15 лет за жалобы?
Ну смотри. Ты жалуешься. А военные там не жалуются. Следовательно, ты из принижаешь. Срок.
Не понимаю, на каком стуле пытается усидеть Тимати?
С хуями дрочёнными
Логика - не хотят на 15 лет уехать
почему войну пытаются прекратить ВСЕ кроме зеленского и его администрации?
Ты там говна въебал что ли? Украина с самого начала требует прекращения огня. Украинцы просто так что ли в бомбоубежище торчат, потому что им повоевать приспичило? Я вот что-то не вижу сообщений о том, что выводятся войска, например.
Комментарий удален по просьбе пользователя
Все было давно спланировано, увы. Мы несколько дней чистим Гугл метки, которые проставлены три месяца назад. Нет, я не тронулась умом и это не конспирология. Рядом с моим домом метки стоят на больнице, ЗАГСе и цнапе
Гляньте, как воины Света наказывают мелких воришек.
По шариату
Ребята, у вас смысловая ошибка: "Выручка «Марка Рус» в 2020 году составила 386 миллионов рублей чистой прибыли".
Или выручка, или чистая прибыль. Можно написать "доход" вместо "Выручка", так будет правильно.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.