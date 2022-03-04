Новости
Ольга Щербинина

Прямая трансляция: хроника боевых действий на Украине — день девятый Статьи редакции

В России заблокировали «Медузу» и приняли закон «о фейках» про российских военных.

42 42 комментария
33 678 просмотров
Волонтёры копают траншеи в Киеве 3 марта. Фото Мыколы Тимченко, Reuters

TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.

Примечание: новые события — сверху. Страница не обновляется автоматически. В приложении на Android нельзя обновить эту страницу (в iOS можно — свайп вниз), поэтому нужно открывать её заново.

17: 21 Марка одежды Marks & Spencer останавливает поставки в Россию. Владелеъьцы ООО «Марка Рус» — Retail International Holding B.V., зарегистрированное в Нидерландах, и два физлица, один из которых — гражданин Турции. Выручка «Марка Рус» в 2020 году составила 386 миллионов рублей чистой прибыли.

17:07 Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. О каких товарах и услугах идёт речь, не уточняется.

Мы продолжаем активно работать, помогая специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских атак, включая недавнюю кибератаку на крупную украинскую телекомпанию. С начала войны мы действовали против российского позиционирования, деструктивных или подрывных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, ИТ-компаний и финансового сектора.

Брэд Смит
президент Microsoft

16:59 Ozon вслед за «Яндексом» предупредил, что если торги его бумагами не возобновят через семь дней после остановки, держатели могут потребовать погасить конвертируемые облигации на 750 миллионов долларов. Компания может заплатить: на 28 февраля на её счетах было 113 миллиардов рублей, 80% из них в валюте. Однако выплаты инвесторам должна делать холдинговая компания на Кипре, а вывести нужный объём средств за рубеж у Ozon может и не получиться — из-за технических и регуляторных проблем.

16:40 Работники сферы авиации написали открытое письмо, в котором потребовали прекращения агрессии против Украины.

«Как работники сферы авиации, мы можем с полной уверенностью предсказать серьезнейшие отрицательные последствия для российской авиационной отрасли — сокращение рабочих мест, резкое повышение стоимости как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок, сокращение транспортной доступности регионов страны и других государств, отток профессионалов из-за эмиграции и их уход в другие сферы деятельности с потерей квалификаций. Всё это резко ухудшит состояние не только отрасли, но и экономики России в целом».

16:30 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по мнению стран союза, в воздушном пространстве Украины не должны находиться самолёты НАТО, а войск альянса не должно быть на территории Украины.

Мы призываем президента Путина немедленно прекратить эту войну, вывести все свои войска без каких-либо условий и приступить к подлинной дипломатии.

Йенс Столтенберг
SHOT
Тимати на своей странице в VK — о событиях на Украине.

16:15 В банке Тинькофф ввели некоторые ограничения по снятию наличных.

16:05 Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян. Документ даст ведомству право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций».

15:47 Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России из-за «спецоперации» на Украине. В ведомстве её назвали «нападением на свободу, демократию и самоопределение, на чём основаны академическая и научная свобода».

15: 44 «Эхо Москвы» в связи с ликвидацией удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей и отключает сайт.

15:35 Совет Федерации единогласно одобрил закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.

Новости
Сергей Исенеков
Совет Федерации одобрил закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции

Тоже единогласно.

15:33 Для российской авиации, учитывая санкции и закрытие воздушного пространства ЕС и США, наступает туманное будущее. Сейчас гендиректор «Победы» написал прощальное письмо коллективу авиакомпании.

15:25 Военный конфликт России с Украиной обернулся блокировками в РФ многих СМИ. Часть перестала работать, кто-то уехал. Главное — по ссылке

Разборы
Яна Ломакина
«Дождь» прошёл: список российских CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала войны на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

15:15 Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с российскими организациями и приняла решение — теперь она будет отказываться заключать новые соглашения с исследовательскими организациями из РФ.

15:10 Председатель Херсонской областной администрации Геннадий Лагута (Херсон сейчас находится под контролем России) заявил, что в городе готовится «постановочный пророссийский митинг», и отметил, что такие акции не отражают реальных настроений местных жителей.

Около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице «Фрегат». Они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и «благодарностью» российским «освободителям»

Геннадий Лагута
глава Херсонской областной администрации

15:07 Еврокомиссия заявила, что ЕС не исключает расширения списка отключенных от SWIFT банков в России. Пока от системы отключены только те, что находятся под санкциями. Первую очередь — ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ — отключат 12 марта.

15:03 Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия на переговорах не отказывалась от идеи «денацификации» Украины. «Речи о подписании каких-либо документов по итогам российско-украинских переговоров пока не идёт», — добавил он. Также Песков сказал, что США «сложно назвать» партнёрами «при всём желании». На вопрос о предложении Владимира Зеленского напрямую поговорить с Владимиром Путиным Кремль сказал, что «сейчас очередь за переговорами делегаций».

15:00 Красный гид «Мишлен» приостановил работу над путеводителями в России. Он пришёл в Москву только в 2021 году и собирался развиваться в Петербурге.

14:44 На лентах информационных агентств появилась новость о том, что компания-оператор «Северного потока» Nord Steam 2 AG подала заявку на банкротство. Но новость «аннулировали»: компания не подавала заявок.

14:42 Министр юстиции и вице-премьер Великобритании Доминик Рааб рассказал о такой рассматриваемой мере: местные власти могут конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.

14:40 Мэрия Москвы не согласовала проведение антивоенные шествия и митинги в центре города 12 марта. Как и все остальные акции, это произошло из-за запрета на массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией.

14:37 RT рассказал, что его телеграм-канал перестал быть доступным в Австрии, Франции, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы и Бельгии.

Купить рекламу Отключить

14:36

РИА Новости
Глава российского СПЧ заявил РИА Новости, что вопрос возвращения смертной казни может вновь встать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе

14:10 Путин: у нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран.

13:54 Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования семьям погибших на Украине российских военнослужащих. Указом президента Александр Железов и Чермен Мисиков награждены орденами Мужества (посмертно).

13:49 Центральный банк РФ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля, курс евро — до 116,53 рублей.

13:47 Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование нарушений прав в контексте действий России на Украине.

UN Human Rights Council 📍 #HRC49 @UN_HRC
🔴 BREAKING

The Human Rights Council has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of #Russia's aggression against #Ukraine.

✅ YES: 32
❌ NO: 2
➖ ABSTENTIONS: 13

13:37 Авиакомпания Smartavia отменяет все международные рейсы до 19 марта.

13:34 Финская сеть Prisma и отели Sokos уходят из России. Холдинг S-Group решил свернуть всю операционную деятельность в стране в связи с недавними «фундаментальными изменениями в бизнес-среде». Общее количество сотрудников составляет около тысячи человек. «Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством», — сказали в пресс-службе S-Group.

13:30 Александр Лукашенко заявил, что у граждан Беларуси нет основания для беспокойства — никто не просит страну участвовать в конфликте. «Нас туда никто не зовёт», — отметил он и добавил, что «отдельные силы пытаются втянуть» страну в конфликт.

13:15 Блокировка «Медузы», «Би-би-си», DW, «Радио Свобода», «Голос Америки» связана с «распространением фейков о происходящем» на Украине. В Роскомнадзоре пояснили, что причиной для ограничения доступа к медиа стало «целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию»

13:10 Nintendo временно закрыла доступ к российскому eShop из-за трудностей с платежами в рублях, которые начались ещё в конце февраля. В компании подчеркнули, что это лишь техническое обслуживание на время решения проблем.

13:00 Минцифры предложило ослабить требования для операторов связи по «закону Яровой». Также ведомство попросило у правительства разрешить повышать тарифы и взять отсрочку по покрытию автодорог и небольших населённых пунктов сетями LTE.

Robert B. Weide @BobWeide
Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні.

«Я мечтаю, чтобы эти слова [Directed by Robert B. Weide] появились в небе над Украиной, пока армия Путина униженно отступает»

12:40 Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о мерах по поддержке экономики и граждан в условиях иностранных санкций.

Документ позволит в течение 2022 года проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям, изменять величину минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Законопроект также предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-компаний — до конца 2024 года.

12:35 Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.

«Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнёров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса», — говорится в сообщении.

12:19 Обложка «Новой газеты» от 4 марта выглядит так:

12:08 Владимир Зеленский выпустил очередное обращение, в котором после сообщения Минобороны РФ о провокации Киева на Запорожской АЭС сам обвинил Россию в нападении. Он также заявил, что против Украины брошена вся российская армия и потребовал закрыть небо над страной.

11:55 Минобороны России сообщило свою версию событий во время пожара на Запорожской АЭС. Там заявили, что «киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации».

«Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — рассказали в ведомстве. Она же, по как утверждается, подожгла здание.

11:46 Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство разработало три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка.

1) компания продолжает полноценную работу в России; 2) иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров, впоследствии они смогут вернуться на российский рынок; 3) компания прекращает работу в России. Но российский власти расценивают это как к умышленное банкротство и будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, чтобы сохранить занятость.

11:40 Заблокированное ранее издание the Village сообщило о закрытии российского офиса. «Редакция в безопасности и работает из Варшавы».

11:20 Издание Znak.com объявило о закрытии. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — заявили в редакции.

11:11 Swarovski приостанавливает интернет-продажи в России.

11:05 В России прекратили работу швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV. Они осудили действия России на Украине.

Что случилось за ночь и утро

  • На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Пожар удалось потушить. Украинские власти доложили о ситуации магатэ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.
  • Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода». Причина у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
  • Также о проблемах с доступом сообщали DW, твиттер и фейсбук.
  • Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками от трёх до 15 лет лишения свободы.
  • Google приостановил продажу рекламы в России. Теперь она недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.
  • Компании AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию. Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров.

#прямаятрансляция #войнасукраиной

Статья дополняется
42 42 комментария
68
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
fullmetalboy48151623 .

Кажется должно ещё хватить на стаканчик кофе

Ответить
8
1 комментарий
Развернуть ветку
Dan

Удивительно как Россия всего за неделю из диктатуры свалилась в фашизм. Причем настоящий. Со своей свастикой, зомбированным населением, цензурой, чистками и списками предателей

Ответить
127
Развернуть ветку
Южная ночь

В Фашистской Германии хотя бы были покушения на Гитлера. Посмотрим, найдутся ли герои на территории России.

Ответить
30
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Ждем своего Штауффенберга?

Ответить
11
Развернуть ветку
Южная ночь

Хоть бы своего Шойгу, пока только он выглядит осознавающим весь мрак.

Ответить
15
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Ну все, значит срочно им в лес надо ехать, на охоту.
Но быть осторожнее, а то мало ли че, на охоте всякое бывало.

Ответить
6
Развернуть ветку
fullmetalboy48151623 .
Ответить
29
Развернуть ветку
Южная ночь

Когда я первый раз увидел этот скрин, подумал, что речь о гомосексе. Наверное Шойгу сначала тоже неправильно понял.

Ответить
9
Развернуть ветку
Киевский Филипп

Баратеона кабан убил

Ответить
8
Развернуть ветку
Транс либертарианец

ОПЯТЬ ЖЕ
А у нас и лоси еще и медведи
Да и мало ли, тигр там, амурский, загулял...........
В общем, внимательнее надо быть, мало ли.

Ответить
2
Развернуть ветку
Соме Дуде

мне кажется наши на охоту ходят так же, как это было ДМБ показано кучу лет назад

Ответить
3
Развернуть ветку
Соме Дуде

и нож всегда при нем должен быть, как у настоящего тувинца

Ответить
0
Развернуть ветку
Ибрагим Ибрагимов

Думаешь?
Они же кореша, они там по идее главные заводилы всего этого

Ответить
0
Развернуть ветку
Южная ночь

Это ни о чем не говорит. Наоборот, если он его близко знает, то и меньше боится. И он куда увереннее решится на нужное действие.

Ответить
0
Развернуть ветку
The Last S

"Завалите плохого дядю!"
"Кто, я? Неё, мне надо покушать сделать, мне не до этого"
"Вот народ не тот, никто не хочет"

Ответить
1
Развернуть ветку
Marat K.

Раньше этого на Украине, другой Владимир, передоз от кокса получит.
Без негатива)

Ответить
–30
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Не за неделю. Законодательная почва для этого готовилась годами. Привычки покорности и выученной беспомощности формировались годами. Цензура постепенно развивалась, сначала под аплодисменты либералов, ведь они думали, что это против националистов

Ответить
8
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Emmet Brown

Не за неделю, конечно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Склонный клуб

Слава жителям Украины! Зеленский клёвый! путин Хуйло.

Ответить
26
Развернуть ветку
Dan

Слава тем кто противостоять этому пиздецу. Вот они герои. В России, Беларуси, Украине, Польше, Молдове, Румынии и Грузии

Ответить
30
Развернуть ветку
Футбольный самолет

путин с маленькой, Хуйло с большой

Ответить
6
Развернуть ветку
Склонный клуб

исправил

Ответить
1
Развернуть ветку
Мобильный крюк

Ты молодец, что победил страх

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Чехов

киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации

мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы
Шок! Люди дают отпор захватчикам на своей территории, таких провокаций мир еще не видел!

Ответить
25
Развернуть ветку
Александр Чекета

Неправильно мыслишь. Это было "группировки неонацистов вероломно напали на мобильный патруль освободительных спецслужб, которые несли важную миссию по освобождению украинской земли от нацизма, в добавок ко всему в мобильном патруле были дети и раненые!"

Ответить
0
Развернуть ветку
Слава Инженеров

причем патруль был из мальчиков в трусиках

Ответить
1
Развернуть ветку
CrusaderRamzan

С каждым днём всё печальнее... Не знаю, можно писать ещё такое, или есть уже закон о сроке в 15 лет за жалобы?

Ответить
16
Развернуть ветку
Святозавр

Ну смотри. Ты жалуешься. А военные там не жалуются. Следовательно, ты из принижаешь. Срок.

Ответить
7
Развернуть ветку
Киевский Филипп

Удалено

Ответить
1
Развернуть ветку
Pedro Julio

Не понимаю, на каком стуле пытается усидеть Тимати?

Ответить
1
Развернуть ветку
boqdanovski

С хуями дрочёнными

Ответить
2
Развернуть ветку
Огненный холод

Хроника войны в Украине, а пишете только про очередные блокировки и закрытия в Рашке, где логика?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Денис Сенькин

Логика - не хотят на 15 лет уехать

Ответить
2
Развернуть ветку
Скрытый томагавк_два

Надеюсь, орки не вызовут новую техногенную катастрофу. Ждём, что Европа будет более активно помогать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lex Provocante

почему войну пытаются прекратить ВСЕ кроме зеленского и его администрации?

Ответить
–6
Развернуть ветку
Zombie Eater

Ты там говна въебал что ли? Украина с самого начала требует прекращения огня. Украинцы просто так что ли в бомбоубежище торчат, потому что им повоевать приспичило? Я вот что-то не вижу сообщений о том, что выводятся войска, например.

Ответить
1
Развернуть ветку
Молочный глобус

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить
0
Развернуть ветку
Tahita

Все было давно спланировано, увы. Мы несколько дней чистим Гугл метки, которые проставлены три месяца назад. Нет, я не тронулась умом и это не конспирология. Рядом с моим домом метки стоят на больнице, ЗАГСе и цнапе

Ответить
0
Развернуть ветку
Marat K.

Гляньте, как воины Света наказывают мелких воришек.

Ответить
0
Развернуть ветку
Charles Lynch

По шариату

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Глушенков

Ребята, у вас смысловая ошибка: "Выручка «Марка Рус» в 2020 году составила 386 миллионов рублей чистой прибыли".

Или выручка, или чистая прибыль. Можно написать "доход" вместо "Выручка", так будет правильно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Новости
Сергей Исенеков
Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

38 38 комментариев
45
Екатерина Кузнецова
Мне исполнилось 28 лет — и это самый странный день рождения

Рефлексирую.

100 100 комментариев
234
Офтоп
Artyom Cheprasov
27 27 комментариев
237
Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор русской версии RT Мария Баронова уволилась

Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

Мария Баронова
181 181 комментарий
541
Burakku Soru
Как я стал жертвой кремлевской пропаганды, но смог победить

Моя история о том, как я попался на крючок российских федеральных СМИ, но вовремя успел выкарабкаться.

300 300 комментариев
223
Мнения
Zhanna Sinelli
Про родителей

Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…

37 37 комментариев
41
Новости
Сергей Звезда
Совет ООН по правам человека проголосовал за независимое расследование действий России на Украине Статьи редакции

Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.

122 122 комментария
109
Захар Гаран
29 29 комментариев
156
Интернет
Анна Павлова
Мем: Разговоры Эммануэля Макрона с президентами России, Украины и Белоруссии по телефону Статьи редакции

Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.

22 22 комментария
101
Больше статей
null