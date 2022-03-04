В России заблокировали «Медузу» и приняли закон «о фейках» про российских военных.

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Волонтёры копают траншеи в Киеве 3 марта. Фото Мыколы Тимченко, Reuters

TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.

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17: 21 Марка одежды Marks & Spencer останавливает поставки в Россию. Владелеъьцы ООО «Марка Рус» — Retail International Holding B.V., зарегистрированное в Нидерландах, и два физлица, один из которых — гражданин Турции. Выручка «Марка Рус» в 2020 году составила 386 миллионов рублей чистой прибыли.

17:07 Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. О каких товарах и услугах идёт речь, не уточняется.

Мы продолжаем активно работать, помогая специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских атак, включая недавнюю кибератаку на крупную украинскую телекомпанию. С начала войны мы действовали против российского позиционирования, деструктивных или подрывных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, ИТ-компаний и финансового сектора. Брэд Смит президент Microsoft



16:59 Ozon вслед за «Яндексом» предупредил, что если торги его бумагами не возобновят через семь дней после остановки, держатели могут потребовать погасить конвертируемые облигации на 750 миллионов долларов. Компания может заплатить: на 28 февраля на её счетах было 113 миллиардов рублей, 80% из них в валюте. Однако выплаты инвесторам должна делать холдинговая компания на Кипре, а вывести нужный объём средств за рубеж у Ozon может и не получиться — из-за технических и регуляторных проблем.

16:40 Работники сферы авиации написали открытое письмо, в котором потребовали прекращения агрессии против Украины.

«Как работники сферы авиации, мы можем с полной уверенностью предсказать серьезнейшие отрицательные последствия для российской авиационной отрасли — сокращение рабочих мест, резкое повышение стоимости как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок, сокращение транспортной доступности регионов страны и других государств, отток профессионалов из-за эмиграции и их уход в другие сферы деятельности с потерей квалификаций. Всё это резко ухудшит состояние не только отрасли, но и экономики России в целом».

16:30 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по мнению стран союза, в воздушном пространстве Украины не должны находиться самолёты НАТО, а войск альянса не должно быть на территории Украины.

Мы призываем президента Путина немедленно прекратить эту войну, вывести все свои войска без каких-либо условий и приступить к подлинной дипломатии. Йенс Столтенберг

SHOT Тимати на своей странице в VK — о событиях на Украине. [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9ffbe70c-4633-59ca-aef4-030e74b04b85\/","width":542,"height":593}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2a19a3c1-ea9d-52f4-8aac-5aaf77012616\/","width":542,"height":605}}}]

16:15 В банке Тинькофф ввели некоторые ограничения по снятию наличных.

16:05 Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян. Документ даст ведомству право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций».

15:47 Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России из-за «спецоперации» на Украине. В ведомстве её назвали «нападением на свободу, демократию и самоопределение, на чём основаны академическая и научная свобода».

15: 44 «Эхо Москвы» в связи с ликвидацией удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей и отключает сайт.

15:35 Совет Федерации единогласно одобрил закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы.

15:33 Для российской авиации, учитывая санкции и закрытие воздушного пространства ЕС и США, наступает туманное будущее. Сейчас гендиректор «Победы» написал прощальное письмо коллективу авиакомпании.

15:25 Военный конфликт России с Украиной обернулся блокировками в РФ многих СМИ. Часть перестала работать, кто-то уехал. Главное — по ссылке

Разборы Яна Ломакина 2 часа Украине Статьи редакции «Дождь» прошёл: список российских CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала войны на Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

15:15 Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с российскими организациями и приняла решение — теперь она будет отказываться заключать новые соглашения с исследовательскими организациями из РФ.

15:10 Председатель Херсонской областной администрации Геннадий Лагута (Херсон сейчас находится под контролем России) заявил, что в городе готовится «постановочный пророссийский митинг», и отметил, что такие акции не отражают реальных настроений местных жителей.

Около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице «Фрегат». Они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и «благодарностью» российским «освободителям» Геннадий Лагута глава Херсонской областной администрации

15:07 Еврокомиссия заявила, что ЕС не исключает расширения списка отключенных от SWIFT банков в России. Пока от системы отключены только те, что находятся под санкциями. Первую очередь — ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ — отключат 12 марта.

15:03 Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия на переговорах не отказывалась от идеи «денацификации» Украины. «Речи о подписании каких-либо документов по итогам российско-украинских переговоров пока не идёт», — добавил он. Также Песков сказал, что США «сложно назвать» партнёрами «при всём желании». На вопрос о предложении Владимира Зеленского напрямую поговорить с Владимиром Путиным Кремль сказал, что «сейчас очередь за переговорами делегаций».

15:00 Красный гид «Мишлен» приостановил работу над путеводителями в России. Он пришёл в Москву только в 2021 году и собирался развиваться в Петербурге.

14:44 На лентах информационных агентств появилась новость о том, что компания-оператор «Северного потока» Nord Steam 2 AG подала заявку на банкротство. Но новость «аннулировали»: компания не подавала заявок.

14:42 Министр юстиции и вице-премьер Великобритании Доминик Рааб рассказал о такой рассматриваемой мере: местные власти могут конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев.

14:40 Мэрия Москвы не согласовала проведение антивоенные шествия и митинги в центре города 12 марта. Как и все остальные акции, это произошло из-за запрета на массовые мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией.

14:37 RT рассказал, что его телеграм-канал перестал быть доступным в Австрии, Франции, Германии, Эстонии, Латвии, Литвы и Бельгии.

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РИА Новости Глава российского СПЧ заявил РИА Новости, что вопрос возвращения смертной казни может вновь встать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе

14:10 Путин: у нас нет никаких недобрых намерений, не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений, мы все обязательства выполняем. Россия только отвечает на негативные действия других стран.

13:54 Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования семьям погибших на Украине российских военнослужащих. Указом президента Александр Железов и Чермен Мисиков награждены орденами Мужества (посмертно).

13:49 Центральный банк РФ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля, курс евро — до 116,53 рублей.

13:47 Совет ООН по правам человека проголосовал за расследование нарушений прав в контексте действий России на Украине.

13:37 Авиакомпания Smartavia отменяет все международные рейсы до 19 марта.

13:34 Финская сеть Prisma и отели Sokos уходят из России. Холдинг S-Group решил свернуть всю операционную деятельность в стране в связи с недавними «фундаментальными изменениями в бизнес-среде». Общее количество сотрудников составляет около тысячи человек. «Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством», — сказали в пресс-службе S-Group.

13:30 Александр Лукашенко заявил, что у граждан Беларуси нет основания для беспокойства — никто не просит страну участвовать в конфликте. «Нас туда никто не зовёт», — отметил он и добавил, что «отдельные силы пытаются втянуть» страну в конфликт.

13:15 Блокировка «Медузы», «Би-би-си», DW, «Радио Свобода», «Голос Америки» связана с «распространением фейков о происходящем» на Украине. В Роскомнадзоре пояснили, что причиной для ограничения доступа к медиа стало «целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию»

13:10 Nintendo временно закрыла доступ к российскому eShop из-за трудностей с платежами в рублях, которые начались ещё в конце февраля. В компании подчеркнули, что это лишь техническое обслуживание на время решения проблем.

13:00 Минцифры предложило ослабить требования для операторов связи по «закону Яровой». Также ведомство попросило у правительства разрешить повышать тарифы и взять отсрочку по покрытию автодорог и небольших населённых пунктов сетями LTE.

Robert B. Weide @BobWeide Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні. «Я мечтаю, чтобы эти слова [Directed by Robert B. Weide] появились в небе над Украиной, пока армия Путина униженно отступает»

12:40 Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о мерах по поддержке экономики и граждан в условиях иностранных санкций.

Документ позволит в течение 2022 года проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям, изменять величину минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Законопроект также предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-компаний — до конца 2024 года.

12:35 Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.

«Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнёров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса», — говорится в сообщении.

12:19 Обложка «Новой газеты» от 4 марта выглядит так:

12:08 Владимир Зеленский выпустил очередное обращение, в котором после сообщения Минобороны РФ о провокации Киева на Запорожской АЭС сам обвинил Россию в нападении. Он также заявил, что против Украины брошена вся российская армия и потребовал закрыть небо над страной.

11:55 Минобороны России сообщило свою версию событий во время пожара на Запорожской АЭС. Там заявили, что «киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации».

«Около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — рассказали в ведомстве. Она же, по как утверждается, подожгла здание.

11:46 Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство разработало три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка. 1) компания продолжает полноценную работу в России; 2) иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров, впоследствии они смогут вернуться на российский рынок; 3) компания прекращает работу в России. Но российский власти расценивают это как к умышленное банкротство и будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, чтобы сохранить занятость.

11:40 Заблокированное ранее издание the Village сообщило о закрытии российского офиса. «Редакция в безопасности и работает из Варшавы».

11:20 Издание Znak.com объявило о закрытии. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — заявили в редакции.

11:11 Swarovski приостанавливает интернет-продажи в России.

11:05 В России прекратили работу швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV. Они осудили действия России на Украине.

Что случилось за ночь и утро

На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Пожар удалось потушить. Украинские власти доложили о ситуации магатэ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.



Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода». Причина у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Также о проблемах с доступом сообщали DW, твиттер и фейсбук.

Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками от трёх до 15 лет лишения свободы.



Google приостановил продажу рекламы в России. Теперь она недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.

Компании AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию. Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров.



