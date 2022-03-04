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Ольга Щербинина

Прямая трансляция: хроника войны на Украине — день девятый Статьи редакции

В России заблокировали «Медузу» и приняли закон о «о фейках» про российских военных.

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Волонтёры копают траншеи в Киеве 3 марта. Фото Мыколы Тимченко, Reuters

TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.

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11:20 Издание Znak.com объявило о закрытии. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — заявили в редакции.

11:11 Swarovski приостанавливает интернет-продажи в России.

11:05 В России прекратили работу швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV. Они осудили действия России на Украине.

Что случилось за ночь и утро

  • На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Пожар удалось потушить. Украинские власти доложили о ситуации магатэ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.
  • Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода». Причина у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
  • Также о проблемах с доступом сообщали DW, твиттер и фейсбук.
  • Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками от трёх до 15 лет лишения свободы.
  • Google приостановил продажу рекламы в России. Теперь она недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.
  • Компании AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию. Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров.

#прямаятрансляция #войнасукраиной

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Dan

Удивительно как Россия всего за неделю из диктатуры свалилась в фашизм. Причем настоящий. Со своей свастикой, зомбированным населением, цензурой, чистками и списками предателей

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21
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Южная ночь

В Фашистской Германии хотя бы были покушения на Гитлера. Посмотрим, найдутся ли герои на территории России.

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1
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Транс либертарианец

Ждем своего Штауффенберга?

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3
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Южная ночь

Хоть бы своего Шойгу, пока только он выглядит осознавающим весь мрак.

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6
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Транс либертарианец

Ну все, значит срочно им в лес надо ехать, на охоту.
Но быть осторожнее, а то мало ли че, на охоте всякое бывало.

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5
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fullmetalboy48151623 .
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Киевский Филипп

Баратеона кабан убил

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4
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Транс либертарианец

ОПЯТЬ ЖЕ
А у нас и лоси еще и медведи
Да и мало ли, тигр там, амурский, загулял...........
В общем, внимательнее надо быть, мало ли.

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1
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Marat K.

Раньше этого на Украине, другой Владимир, передоз от кокса получит.
Без негатива)

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Иван Прохоров

Не за неделю. Законодательная почва для этого готовилась годами. Привычки покорности и выученной беспомощности формировались годами. Цензура постепенно развивалась, сначала под аплодисменты либералов, ведь они думали, что это против националистов

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0
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Склонный клуб

Слава жителям Украины! Зеленский клёвый! путин Хуйло.

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2
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Dan

Слава тем кто противостоять этому пиздецу. Вот они герои. В России, Беларуси, Украине, Польше, Молдове, Румынии и Грузии

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Футбольный самолет

путин с маленькой, Хуйло с большой

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Склонный клуб

исправил

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Мобильный крюк

Ты молодец, что победил страх

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CrusaderRamzan

С каждым днём всё печальнее... Не знаю, можно писать ещё такое, или есть уже закон о сроке в 15 лет за жалобы?

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Святозавр

Ну смотри. Ты жалуешься. А военные там не жалуются. Следовательно, ты из принижаешь. Срок.

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Киевский Филипп

Удалено

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Скрытый томагавк_два

Надеюсь, орки не вызовут новую техногенную катастрофу. Ждём, что Европа будет более активно помогать.

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Новости
Религиозный томагавк_два
«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции

Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.

46 46 комментариев
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Новости
DTF
AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию Статьи редакции

Причиной стали военные действия на Украине.

79 79 комментариев
72
Twitter
Звуки рыб 🤍💙🤍 @AssezJeune
По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
52 52 комментария
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Новости
Религиозный томагавк_два
Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио Свобода» Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

68 68 комментариев
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Новости
Сергей Звезда
Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы

Единогласно.

136 136 комментариев
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Склонный клуб
«Городские проекты» Максима Каца и Ильи Варламова остановили работу на «неопределенный срок»

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Burakku Soru
Как я стал жертвой кремлевской пропаганды, но смог победить

Моя история о том, как я попался на крючок российских федеральных СМИ, но вовремя успел выкарабкаться.

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Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор русской версии RT Мария Баронова уволилась

Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

Мария Баронова
87 87 комментариев
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Sic Mundus
А вот про Украину - правда!
9 9 комментариев
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