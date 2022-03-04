Прямая трансляция: хроника войны на Украине — день девятый Статьи редакции
В России заблокировали «Медузу» и приняли закон о «о фейках» про российских военных.
TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.
11:20 Издание Znak.com объявило о закрытии. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — заявили в редакции.
11:11 Swarovski приостанавливает интернет-продажи в России.
11:05 В России прекратили работу швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, британские Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также нидерландское MVRDV. Они осудили действия России на Украине.
Что случилось за ночь и утро
- На Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрелов. Пожар удалось потушить. Украинские власти доложили о ситуации магатэ и отметили, что важное оборудование не пострадало, а изменений уровня радиации не зафиксировано.
- Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио свобода». Причина у всех одна — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором описан порядок блокировки сайтов, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».
- Также о проблемах с доступом сообщали DW, твиттер и фейсбук.
- Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками от трёх до 15 лет лишения свободы.
- Google приостановил продажу рекламы в России. Теперь она недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.
- Компании AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию. Пока неясно, затронут ли ограничения смежную продукцию, вроде ноутбуков или видеокарт в исполнении сторонних вендоров.
Удивительно как Россия всего за неделю из диктатуры свалилась в фашизм. Причем настоящий. Со своей свастикой, зомбированным населением, цензурой, чистками и списками предателей
В Фашистской Германии хотя бы были покушения на Гитлера. Посмотрим, найдутся ли герои на территории России.
Ждем своего Штауффенберга?
Хоть бы своего Шойгу, пока только он выглядит осознавающим весь мрак.
Ну все, значит срочно им в лес надо ехать, на охоту.
Но быть осторожнее, а то мало ли че, на охоте всякое бывало.
ОПЯТЬ ЖЕ
А у нас и лоси еще и медведи
Да и мало ли, тигр там, амурский, загулял...........
В общем, внимательнее надо быть, мало ли.
Раньше этого на Украине, другой Владимир, передоз от кокса получит.
Без негатива)
Не за неделю. Законодательная почва для этого готовилась годами. Привычки покорности и выученной беспомощности формировались годами. Цензура постепенно развивалась, сначала под аплодисменты либералов, ведь они думали, что это против националистов
Слава тем кто противостоять этому пиздецу. Вот они герои. В России, Беларуси, Украине, Польше, Молдове, Румынии и Грузии
С каждым днём всё печальнее... Не знаю, можно писать ещё такое, или есть уже закон о сроке в 15 лет за жалобы?
Ну смотри. Ты жалуешься. А военные там не жалуются. Следовательно, ты из принижаешь. Срок.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
Причиной стали военные действия на Украине.
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.