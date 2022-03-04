Новости
Яна Ломакина

Издание Znak.com объявило о закрытии из-за ограничений для работы СМИ в России Статьи редакции

Интернет-издание Znak.com временно закрылось. Об этом говорится в сообщении редакции.

Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.

редакция Znak.com

28 февраля сайт Znak.com перестал работать. На главной странице появилась плашка на русском языке с призывом «прекратить войну на Украине». Обращение подписано хакерской группировкой Anonymous, которая объявила России «кибервойну». После объявления о закрытии издания из-за ограничений сайт также стал недоступен.

Znak.com начал работу в 2012 году. Издание специализировалось на региональных новостях Урала и освещало федеральные события.

#новости #сми

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Пространственный каякер

TJournal

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Склонный клуб

пока прикрываем тыл. Если падём, то и тж падёт.

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Photuum
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JohnyWalker

Даже буква Z в названии не помогла

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Склонный клуб

Любимый Екатеринбург, спасибо за Znak.com !!

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Киевский Филипп

Журналистику убили

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Чудовищный Мика

8 лет назад

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Арсений Зябликов

бля... ты исправил и теперь мой коммент смотрится тупо(

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Чудовищный Мика

Я помню о своей ошибке!

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Арсений Зябликов
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Киевский Филипп

Останется только первый канал

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Чудовищный Мика

И Роzzия

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Andrew Sychev

Первый калл

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Арсений Зябликов

восемь же!

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Чудовищный Мика

Да я уже исправил, забыл что уже 2022 год

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CrusaderRamzan

Все хотят жить... Пока что это верное решение

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Random Unit

Позакрывать всех к хуям, кто не закроется, тех посадить, оставить у каждого россиянина в квартире телевизор с одной единственной кнопкой и пусть оттуда узнают всю правду о великих победах наших солдат в боях против мирового нацизма!
P.S. Остается только надеяться на то, что все вернется в прежнее русло как только дед в танчики наиграется

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Уполномоченный файл

Напоминает одну из работ Агаты Кристи :)

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Новости
Сергей Звезда
Госдума приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы

Единогласно.

136 136 комментариев
57
Twitter
Звуки рыб 🤍💙🤍 @AssezJeune
По многочисленным заявкам публикую больше деталей про флаг.

Да, мне очень страшно, но теперь я прошу максимальный репост. Пусть он будет везде.
52 52 комментария
178
Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор русской версии RT Мария Баронова уволилась

Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

Мария Баронова
85 85 комментариев
213
Новости
Склонный клуб
«Городские проекты» Максима Каца и Ильи Варламова остановили работу на «неопределенный срок»

Сторонникам движения в регионах разослали сообщение о том, что в нынешних условиях урбанистика — не самое важное, что волнует людей.

12 12 комментариев
51
Новости
DTF
AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию Статьи редакции

Причиной стали военные действия на Украине.

79 79 комментариев
71
Sic Mundus
А вот про Украину - правда!
9 9 комментариев
101
Одетый ящик
Анти-Мидас Nuclear Edition

За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.

Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.

10 10 комментариев
42
Burakku Soru
Как я стал жертвой кремлевской пропаганды, но смог победить

Моя история о том, как я попался на крючок российских федеральных СМИ, но вовремя успел выкарабкаться.

136 136 комментариев
126
Новости
Религиозный томагавк_два
«Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами Статьи редакции

Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.

46 46 комментариев
47
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