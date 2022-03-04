Издание Znak.com объявило о закрытии из-за ограничений для работы СМИ в России Статьи редакции
Интернет-издание Znak.com временно закрылось. Об этом говорится в сообщении редакции.
28 февраля сайт Znak.com перестал работать. На главной странице появилась плашка на русском языке с призывом «прекратить войну на Украине». Обращение подписано хакерской группировкой Anonymous, которая объявила России «кибервойну». После объявления о закрытии издания из-за ограничений сайт также стал недоступен.
Znak.com начал работу в 2012 году. Издание специализировалось на региональных новостях Урала и освещало федеральные события.
Даже буква Z в названии не помогла
бля... ты исправил и теперь мой коммент смотрится тупо(
Первый калл
восемь же!
Все хотят жить... Пока что это верное решение
Позакрывать всех к хуям, кто не закроется, тех посадить, оставить у каждого россиянина в квартире телевизор с одной единственной кнопкой и пусть оттуда узнают всю правду о великих победах наших солдат в боях против мирового нацизма!
P.S. Остается только надеяться на то, что все вернется в прежнее русло как только дед в танчики наиграется
Причиной стали военные действия на Украине.
За что наш Вовка ни берётся, всё превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил.
Если в Европе и были страны, занимающие условно-нейтральную позицию по поводу войны в Украине – то после обстрела атомной электростанции позицию они поменяют. А Украине начнут помогать ещё активнее.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.