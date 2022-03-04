РБК: Минцифры предложило ослабить требования для операторов связи по «закону Яровой» Статьи редакции
Также ведомство попросило у правительства разрешить повышать тарифы и взять отсрочку по покрытию автодорог и небольших населённых пунктов сетями LTE.
Минцифры подготовило меры для обеспечения бесперебойного и устойчивого функционирования телекоммуникационной инфраструктуры в условиях введения санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, отправленного главе правительства Михаилу Мишустину.
Среди предложений ведомства:
приостановить на год требование «закона Яровой» по увеличению ёмкости хранения информации на 15% и обязанность хранить видеотрафик;
ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учётом роста потребительских цен и «не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами»;
предлагается ввести мораторий на исполнение дополнительных требований для владельцев частот для мобильной связи 4G, в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования;
- обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи.
Шадаев также попросил Мишустина начать реализацию перечисленных мер и предусмотреть на них необходимое финансирование.
Собеседник РБК, близкий к Минцифре, рассказал, что сейчас Федеральная антимонопольная служба считает операторов коллективными монополистами, и, если кто-то один повышает цены, ведомство рассматривает его действия как монополиста и препятствует повышению цен.
В июле 2018 года в силу вступили поправки «закона Яровой», согласно которым операторы сотовой и других видов связи должны полгода хранить записи звонков, электронные сообщения и SMS-сообщения. По запросу они должны выдавать сведения спецслужбам. С 1 октября провайдеры обязуются хранить пользовательский интернет-трафик примерно за 30 суток.
Я думал, гайки ослабляют, а у них просто нет денег на гаечный ключ
а китайский ключ ещё не подвезли
предлагается ввести мораторий на исполнение дополнительных требований для владельцев частот для мобильной связи 4G, в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования;
Ну всё, пизда, значит, на тамтамы и сигнальные костры перейдём.
По трассе "Кола" МТС еще несколько лет назад ловила вполне прилично на всём протяжении, потом всё хуже и хуже, сейчас дай бог у населённых пунктов. Воистину, Местами Тебя Слышно.
Неоткуда брать новое оборудование и нечем чинить старое
Это от беспомощности.
Неоткуда и нечем уже давно, на самом деле. Я понимаю, что сейчас прозвучит как "одна бабка сказала", но у меня родственник много лет занимался обслуживанием вышек сотовой связи в Карелии (у разных операторов) — рассказывал, что там из такоо-о-ого говна и фанеры всё слеплено, у-у-у...
Внезапно деньги закончились
а что случилось?
Оттепель
Все для фронта, все для победы.
Как всегда жесткость законов в России нивелируется необязательностью их исполнения
Только не для тебя
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.
Причиной стали военные действия на Украине.
В России заблокировали «Медузу» и приняли закон о «о фейках» про российских военных.