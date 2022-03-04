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Сергей Исенеков

РБК: Минцифры предложило ослабить требования для операторов связи по «закону Яровой» Статьи редакции

Также ведомство попросило у правительства разрешить повышать тарифы и взять отсрочку по покрытию автодорог и небольших населённых пунктов сетями LTE.

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Минцифры подготовило меры для обеспечения бесперебойного и устойчивого функционирования телекоммуникационной инфраструктуры в условиях введения санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо министра связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, отправленного главе правительства Михаилу Мишустину.

Среди предложений ведомства:

  • приостановить на год требование «закона Яровой» по увеличению ёмкости хранения информации на 15% и обязанность хранить видеотрафик;

  • ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учётом роста потребительских цен и «не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами»;

  • предлагается ввести мораторий на исполнение дополнительных требований для владельцев частот для мобильной связи 4G, в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования;

  • обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи.

Шадаев также попросил Мишустина начать реализацию перечисленных мер и предусмотреть на них необходимое финансирование.

Собеседник РБК, близкий к Минцифре, рассказал, что сейчас Федеральная антимонопольная служба считает операторов коллективными монополистами, и, если кто-то один повышает цены, ведомство рассматривает его действия как монополиста и препятствует повышению цен.

В июле 2018 года в силу вступили поправки «закона Яровой», согласно которым операторы сотовой и других видов связи должны полгода хранить записи звонков, электронные сообщения и SMS-сообщения. По запросу они должны выдавать сведения спецслужбам. С 1 октября провайдеры обязуются хранить пользовательский интернет-трафик примерно за 30 суток.

#новости #законы #минцифры

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Pedro Julio

Я думал, гайки ослабляют, а у них просто нет денег на гаечный ключ

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13
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Oldfag TV

а китайский ключ ещё не подвезли

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2
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Oldfag TV

предлагается ввести мораторий на исполнение дополнительных требований для владельцев частот для мобильной связи 4G, в том числе по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов до нормализации ситуации с поставкой оборудования;
 Ну всё, пизда, значит, на тамтамы и сигнальные костры перейдём.
По трассе "Кола" МТС еще несколько лет назад ловила вполне прилично на всём протяжении, потом всё хуже и хуже, сейчас дай бог у населённых пунктов. Воистину, Местами Тебя Слышно.

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3
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Классный Макс

Какая-то новость не в контексте происходящего. Может всё же предложили ужесточить??

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0
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Sail

Неоткуда брать новое оборудование и нечем чинить старое

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0
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Классный Макс

Когда такой рациональный подход был им свойственен??

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1
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Oldfag TV

Это от беспомощности.

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1
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Классный Макс

Не жаль.

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1
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Oldfag TV

Неоткуда и нечем уже давно, на самом деле. Я понимаю, что сейчас прозвучит как "одна бабка сказала", но у меня родственник много лет занимался обслуживанием вышек сотовой связи в Карелии (у разных операторов) — рассказывал, что там из такоо-о-ого говна и фанеры всё слеплено, у-у-у...

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0
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Россию не спасти

Внезапно деньги закончились

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Алексей Приловский

а что случилось?

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Влад Козырь

Оттепель

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Николай Николаевич

Все для фронта, все для победы.

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DISHER

Как всегда жесткость законов в России нивелируется необязательностью их исполнения

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ОСА

Только не для тебя

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Nickolay Savchenko
Шеф-редактор русской версии RT Мария Баронова уволилась

Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

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