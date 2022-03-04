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Сергей Звезда

Совет ООН по правам человека проголосовал за независимое расследование действий России на Украине Статьи редакции

Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.

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На заседании совета Организации Объединённых Наций по правам человека поддержали решение срочно создать независимую международную комиссию по расследованию «в связи с агрессией России против Украины».

От голосования воздержались Армения, Казахстан, Узбекистан, Индия, Камерун, Китай, Куба, Габон, Намибия, Пакистан, Судан, Боливия и Венесуэла.

UN Human Rights Council 📍 #HRC49 @UN_HRC
🔴 BREAKING

The Human Rights Council has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of #Russia's aggression against #Ukraine.

✅ YES: 32
❌ NO: 2
➖ ABSTENTIONS: 13

Координационный комитет Совета по правам человека, помогающий в налаживании связей между странами и ООН при таких расследованиях, заявил, что «вторжение» России «причинило людям на Украине огромные страдания и непоправимый вред». Он призвал Россию соблюдать международное право и прекратить боевые действия.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башле отметила, что «кризис продемонстрировал необходимость объективного мониторинга на Украине и во многих других странах».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Ватинов отметил, что «ситуация на Украине» рассматривается Советом с 2014 года. «В отчётах поднимались вопросы произвольных арестов, убийств журналистов и оппозиционеров, разжигания ненависти, дискриминации и ущемления прав национальных меньшинств. У Совета была возможность отреагировать и защитить демократию на Украине, сохранив многоэтническое и многокультурное украинское общество. Но сделать это не удалось. Почему Совет не рассмотрел нарушения прав человека преступным режимом в Киеве?», — отметил он.

Новости
Сергей Звезда
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием от России вывести войска из Украины Статьи редакции

Против выступили только пять стран, среди которых сама Россия.

Голосование по резолюции со списком из всех стран

#новости #войнасукраиной

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96 комментариев
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Нормативный химик

Да что ж такое-то, и в совете ООН по правам человека одни нацисты!

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Киевский Филипп

*и наркоманы

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Al

и русофобы

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Классный Макс

Организация Объединённых Наций
 стов

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Нормативный химик

Не подсказывай им!

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8
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Добро и позитив

Ждем скоро на всех экранах телевизоров

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Mark Miheev

кругом одни нацисты

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Mark Miheev

кадырова отправили в окопы

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Нормативный химик
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Gre Li

Вся рота не в ногу, один полковник в ногу!

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Vladislav

Да кто блядь такая эта ваша Эритрея?!!

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meulin leijon против войны

серый кардинал геополитики, Рф просто подчиняется ее решениям

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JilaNis

Какая-то африканская страна-параша, стоящая почти в сам низу всех списков развития, свободы прессы и прочего. Ниже уровня КНДР. Маленькая диктатурка со своим царьком, короче.

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Mark Miheev

ну теперь понятно куда будет бежать наша власть в случае свержения

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Нормативный химик

В Китай убегут.

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Renox

Сразу выдадут, Китаю оно нахуй не надо

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JilaNis

В прогрессивное, развитое общество с ВВП всего 6 миллиардов долларов на всю страну. Слава Эритрее!

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Mark Miheev

ещё один пациент... увозите

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Lizard King

у них там и свои соседи-нацисты есть.Воюют с Эфиопией довольно длительное время

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3
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JilaNis

Ого.

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Lizard King

ну там постоянно говорят про "Эфиопскую угрозу, коварные планы Эфиопии по захвату Эритреи" итд.Они в общем-то раньше были частью Эфиопии, потом отделились.Теперь у эфиопов нет флота

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Владимир Горячев

В Эфиопо-эритрейской войне Украина была за Эритрею, Россия - за Эфиопию.

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Lizard King

интересный факт!

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JilaNis

То есть слухи о том, что путинизм полностью скопирован с мобутизма и прочих африканских режимов, вовсе не слухи.

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Lizard King

вообще похоже.Всегда было странно, почему в этих странах(Африка, Карбиский бассейн, часть Центральной Азии), нет идеологии, зато есть бряцанье оружием, репрессии, повальная коррупция, и дикий капитализм, в котором государство еще один игрок.И культ личности вдобавок

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JilaNis

Племенная идеология. Вождь и все такое. Мне больше интересно, где Пу этого набрался. В подворотне в детстве, где у подростковых групп всегда есть вожак и слуги. Или это идейный, осознанный выбор. Он много раз признавался, что ненавидит СССР, потому что был при нём нищим, пальто купили родители только в 20 лет, ходил в ботах и галошах. А тут видимо ужасно не хочется уходить и терять тот уровень жизни, к которому привык.

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Lizard King

мне кажется тут дело уже в политике.Хочется денег(был беден в детстве, послевоенная страна, еще и Ленинград), хочется власти(был офицером КГБ, сотрудником мэрии и главой ФСБ), хочется любви и признания(всегда был в тени потому что из простой семьи и спецслужбист)
Так и рождаются подобные режимы.Просто в Африке и центральной Азии их больше всего.А картина одна

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Lizard King

чего?ты куда звонишь?завяжи лямку!

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lionns

Уаххаа 2 марта зарегался поныть пидарашка

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Mark Miheev

новорег из Эритреи?

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Lizard King

единственный человек с доступом к интернету...

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Lizard King

у пользователя lionns(не знаю с какой Вы страны), регистрация 4 мар.2022 и рейтинг минус 4

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Lizard King

и в армии там служат по 15 лет, на границах в основном, общество в постоянном напряге, а уровень жизни дрянной, и из сми вроде одна газета и телеканал/радиостанция.Афеворк с 1991/1993 президент несменяемый

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JilaNis

А вот и патриот Эритреи! Какая экспрессия, какой пыл!

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Mark Miheev

надеюсь в окопах сидит

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JilaNis

Ага. Кричит - "За Исаяса! Эритрея освободит Украину от нацистских захватчиков! Мы в рай, а они просто сдохнут!"

Ох блядь, какой пиздец.

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Mark Miheev

смишно

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Vladislav

Может, это бункер Путина разросся до масштабов маленькой африканской страны, и теперь он сидит в нем и голосует во всю? 🤔

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И засмеялся еще так неприятно.

пиздец, сюжет для рен ТВ

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JilaNis

В мире Панорамы, в котором мы живем, может быть всё.

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Данный пистолет
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ИгорьOK

Отсталая Аграрная страна

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deusgorg

Zaeбись!

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Однако здравствуйте

Может там и пациент П. Заседает?

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Скрытый томагавк_два

Сомали на максималках

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asthenia

Россия и Эритрея
БРАТЬЯ НА ВЕК!!!!!!!
одно мнение, один бюджет, одна извилина.

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41
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Shard Shooter

Глава государства и правительства — президент. По конституции должен избираться парламентом на 5-летний срок. С июня 1993 президент — Исайас Афеворки. Выборы президента до сих пор не проводились, дата ближайших выборов не определена.

Выписка из Википедии 😀

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5
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deusgorg

Держите нас в курсе, интересно же, что там в свободной Эритрее...

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Руслан Турченко

Ждем пафосное (псевдо)научное исследование, что у Эритреи, оказывается, русские корни. И вообще первый русский Иванопитек, вполне возможно, оттудова..))

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Скрытый томагавк_два

даже Сомали за

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Lizard King

ну потому что они устали воевать 30 лет, пиратствовать, делить страну на кланы и группировки, и голодать

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deusgorg

А ещё, если кто забыл, они люлей америкосам в 1993 году накидали в Магадишо...

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Lizard King

да, падение черного ястреба.Американцы дико облажались тогда

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JilaNis

одно мнение, один бюджет, одна извилина.
 Самое главное забыл - с нами бог. Версия первой мировой, потому что на второй там свастоны.

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Дальний рубин

а как же действия россии в россии, не стоит оставлять без внимания я считаю

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Тревожный вентилятор

это личное дело россии

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Коровка спасла Россию

Где они были, когда Ленин создавал Украину ?

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Mark Miheev

да кто такая эта Эритрея?

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Киевский Филипп

Болезнь

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Mark Miheev

надеюсь смертельная

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Смертельный химик

ты просто не знаком с киновселенной марвел

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Oldfag TV

А, я знаю, там ещё вибраниум делают, разве нет??

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Oldfag TV

Это наш друг, товарищ и брат, очевидно.

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4
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Смертельный химик

африка

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2
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Скрытый томагавк_два

Сомали на максималках

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ИгорьOK
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Посторонний вентилятор

Прямо даже интересно стало, что же там настолько связывает Россию с Эритреей.

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Невинный татарин

дрейфующая демократическая республика Бризания. Во главе ее стоял Император. Основал республику Бризанию в середине ХIХ века русский граф Алексей Буланов, а гимном стал романс «Гори, гори, моя звезда!» Сборники стихов Пушкина стали молитвенниками, а история страны не совпадала с официальной...

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Чистый теркин30см

Всю Россию посадят за то что мразь такую давно не задушили.

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3
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Mark Miheev

и Эритрею заодно

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JilaNis

Скажем что там живут нацисты. Черные нацисты, вынашивающие планы по свержению России.

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Владимир Керенский

Россия и Эритрея — это просто победа на мировой арене. Сделал ли кто-то больше для унижения России, чем само руководство России, которое только и пугает свой электорат НАТО?

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Александр Сероокий

Лахтинские сюда решили легион заслать?

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Senrigan

@Сергей Звезда почему ещё не запретили регистрацию новых пользователей на время этого пиздеца?

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Petr Ivanovich

Потому что многие обитатели ТЖ, так скажем, обладают специфическим складом ума и банят всех оппонентов в своих постах, и тут тогда будет общаться попросту невозможно в т.ч. обычным людям. Нужны твинки, короче, иначе все совсем скатится.

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Oldfag TV

топорно работаете, Закадыкналиева

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RHS

Садитесь, пять!

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Мистер Блондин против войны

ГДЕ ВЫ БЫЛИ В 1917 КОГДА ЛЕНИН СОЗДАВАЛ УКРАИНУ????????????

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Renox
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Центральный чувак

ВОТ ОНО, ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЗАПАДНОЕ СООБЩЕСТВО, КОТОРОЕ Я В СВОЕЙ СТАТЬЕ НАЗВАЛ ИМПЕРИЯ ЛЖИ

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1
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Anna Khodorkovskaya

Название страны Эритрея восходит к древнегреческому ἐρυθρός — «красный»

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Корпоративный глобус

Коммунисты, ясн

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Максим

Давайте поприветствуем наших новых друзей папуасов

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Sergey FFF

И

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Ihor

Да какой толк от этих расследований. Отправят путину повестку в суд? Закроют под домашний арест?

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Mikhail

Там же не только Путин виноват, но и те кто выполняет приказы.
У солдат сейчас есть выбор дисбат, плен или трибунал.

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Al

Ну тупыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыые

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Алина Кипр

Зато Микронезия за нас.

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Alexander D

Бля там куба даже есть а беларусь где?

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boqdanovski

Голоса против и воздержались – чисто конченные отморозки с задних парт, блядь

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Сеня

ну не всех пускают в высшее общество

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George Jejeya

В Эритрее хоть кофе-то вкусный?

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Lizard King

да такой же как в Эфиопии.Хотя сомневаюсь что с ними кто-то торгует(мб Туркменистан и КНДР какие-нибудь)
просто имел удовольствие лет 5 назад приобрести несколько кг эфиопского кофе...Лучшее что я пил из кофе

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Maksim Florov

Сесть в европейскую тюрьму сегодня для многих в РФ - это мечта.

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Михаил Октябрьский

Эритрея просто кнопкой ошиблась

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Дальнейший Орзэмэс

От голосования воздержались Армения, Казахстан, Узбекистан, Индия, Камерун, Китай, Куба, Габон, Намибия, Пакистан, Судан, Боливия и Венесуэла.
Даже братушечки не поддержали. Олсо, где Белоруссия?

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Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

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