Совет ООН по правам человека проголосовал за независимое расследование действий России на Украине Статьи редакции
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
На заседании совета Организации Объединённых Наций по правам человека поддержали решение срочно создать независимую международную комиссию по расследованию «в связи с агрессией России против Украины».
От голосования воздержались Армения, Казахстан, Узбекистан, Индия, Камерун, Китай, Куба, Габон, Намибия, Пакистан, Судан, Боливия и Венесуэла.
Координационный комитет Совета по правам человека, помогающий в налаживании связей между странами и ООН при таких расследованиях, заявил, что «вторжение» России «причинило людям на Украине огромные страдания и непоправимый вред». Он призвал Россию соблюдать международное право и прекратить боевые действия.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башле отметила, что «кризис продемонстрировал необходимость объективного мониторинга на Украине и во многих других странах».
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Ватинов отметил, что «ситуация на Украине» рассматривается Советом с 2014 года. «В отчётах поднимались вопросы произвольных арестов, убийств журналистов и оппозиционеров, разжигания ненависти, дискриминации и ущемления прав национальных меньшинств. У Совета была возможность отреагировать и защитить демократию на Украине, сохранив многоэтническое и многокультурное украинское общество. Но сделать это не удалось. Почему Совет не рассмотрел нарушения прав человека преступным режимом в Киеве?», — отметил он.
и русофобы
Ждем скоро на всех экранах телевизоров
кругом одни нацисты
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кадырова отправили в окопы
Вся рота не в ногу, один полковник в ногу!
Да кто блядь такая эта ваша Эритрея?!!
серый кардинал геополитики, Рф просто подчиняется ее решениям
Какая-то африканская страна-параша, стоящая почти в сам низу всех списков развития, свободы прессы и прочего. Ниже уровня КНДР. Маленькая диктатурка со своим царьком, короче.
ну теперь понятно куда будет бежать наша власть в случае свержения
Сразу выдадут, Китаю оно нахуй не надо
В прогрессивное, развитое общество с ВВП всего 6 миллиардов долларов на всю страну. Слава Эритрее!
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ещё один пациент... увозите
у них там и свои соседи-нацисты есть.Воюют с Эфиопией довольно длительное время
Ого.
ну там постоянно говорят про "Эфиопскую угрозу, коварные планы Эфиопии по захвату Эритреи" итд.Они в общем-то раньше были частью Эфиопии, потом отделились.Теперь у эфиопов нет флота
В Эфиопо-эритрейской войне Украина была за Эритрею, Россия - за Эфиопию.
интересный факт!
То есть слухи о том, что путинизм полностью скопирован с мобутизма и прочих африканских режимов, вовсе не слухи.
вообще похоже.Всегда было странно, почему в этих странах(Африка, Карбиский бассейн, часть Центральной Азии), нет идеологии, зато есть бряцанье оружием, репрессии, повальная коррупция, и дикий капитализм, в котором государство еще один игрок.И культ личности вдобавок
Племенная идеология. Вождь и все такое. Мне больше интересно, где Пу этого набрался. В подворотне в детстве, где у подростковых групп всегда есть вожак и слуги. Или это идейный, осознанный выбор. Он много раз признавался, что ненавидит СССР, потому что был при нём нищим, пальто купили родители только в 20 лет, ходил в ботах и галошах. А тут видимо ужасно не хочется уходить и терять тот уровень жизни, к которому привык.
мне кажется тут дело уже в политике.Хочется денег(был беден в детстве, послевоенная страна, еще и Ленинград), хочется власти(был офицером КГБ, сотрудником мэрии и главой ФСБ), хочется любви и признания(всегда был в тени потому что из простой семьи и спецслужбист)
Так и рождаются подобные режимы.Просто в Африке и центральной Азии их больше всего.А картина одна
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чего?ты куда звонишь?завяжи лямку!
Уаххаа 2 марта зарегался поныть пидарашка
новорег из Эритреи?
единственный человек с доступом к интернету...
у пользователя lionns(не знаю с какой Вы страны), регистрация 4 мар.2022 и рейтинг минус 4
и в армии там служат по 15 лет, на границах в основном, общество в постоянном напряге, а уровень жизни дрянной, и из сми вроде одна газета и телеканал/радиостанция.Афеворк с 1991/1993 президент несменяемый
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А вот и патриот Эритреи! Какая экспрессия, какой пыл!
надеюсь в окопах сидит
Ага. Кричит - "За Исаяса! Эритрея освободит Украину от нацистских захватчиков! Мы в рай, а они просто сдохнут!"
Ох блядь, какой пиздец.
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смишно
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Может, это бункер Путина разросся до масштабов маленькой африканской страны, и теперь он сидит в нем и голосует во всю? 🤔
пиздец, сюжет для рен ТВ
В мире Панорамы, в котором мы живем, может быть всё.
Отсталая Аграрная страна
Zaeбись!
Может там и пациент П. Заседает?
Россия и Эритрея
БРАТЬЯ НА ВЕК!!!!!!!
одно мнение, один бюджет, одна извилина.
Глава государства и правительства — президент. По конституции должен избираться парламентом на 5-летний срок. С июня 1993 президент — Исайас Афеворки. Выборы президента до сих пор не проводились, дата ближайших выборов не определена.
Выписка из Википедии 😀
Держите нас в курсе, интересно же, что там в свободной Эритрее...
Ждем пафосное (псевдо)научное исследование, что у Эритреи, оказывается, русские корни. И вообще первый русский Иванопитек, вполне возможно, оттудова..))
ну потому что они устали воевать 30 лет, пиратствовать, делить страну на кланы и группировки, и голодать
А ещё, если кто забыл, они люлей америкосам в 1993 году накидали в Магадишо...
да, падение черного ястреба.Американцы дико облажались тогда
одно мнение, один бюджет, одна извилина.
Самое главное забыл - с нами бог. Версия первой мировой, потому что на второй там свастоны.
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Где они были, когда Ленин создавал Украину ?
да кто такая эта Эритрея?
надеюсь смертельная
А, я знаю, там ещё вибраниум делают, разве нет??
Это наш друг, товарищ и брат, очевидно.
дрейфующая демократическая республика Бризания. Во главе ее стоял Император. Основал республику Бризанию в середине ХIХ века русский граф Алексей Буланов, а гимном стал романс «Гори, гори, моя звезда!» Сборники стихов Пушкина стали молитвенниками, а история страны не совпадала с официальной...
и Эритрею заодно
Скажем что там живут нацисты. Черные нацисты, вынашивающие планы по свержению России.
Россия и Эритрея — это просто победа на мировой арене. Сделал ли кто-то больше для унижения России, чем само руководство России, которое только и пугает свой электорат НАТО?
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Лахтинские сюда решили легион заслать?
@Сергей Звезда почему ещё не запретили регистрацию новых пользователей на время этого пиздеца?
Потому что многие обитатели ТЖ, так скажем, обладают специфическим складом ума и банят всех оппонентов в своих постах, и тут тогда будет общаться попросту невозможно в т.ч. обычным людям. Нужны твинки, короче, иначе все совсем скатится.
топорно работаете, Закадыкналиева
Садитесь, пять!
ГДЕ ВЫ БЫЛИ В 1917 КОГДА ЛЕНИН СОЗДАВАЛ УКРАИНУ????????????
Название страны Эритрея восходит к древнегреческому ἐρυθρός — «красный»
Давайте поприветствуем наших новых друзей папуасов
И
Да какой толк от этих расследований. Отправят путину повестку в суд? Закроют под домашний арест?
Там же не только Путин виноват, но и те кто выполняет приказы.
У солдат сейчас есть выбор дисбат, плен или трибунал.
Ну тупыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыые
Зато Микронезия за нас.
Бля там куба даже есть а беларусь где?
Голоса против и воздержались – чисто конченные отморозки с задних парт, блядь
ну не всех пускают в высшее общество
В Эритрее хоть кофе-то вкусный?
да такой же как в Эфиопии.Хотя сомневаюсь что с ними кто-то торгует(мб Туркменистан и КНДР какие-нибудь)
просто имел удовольствие лет 5 назад приобрести несколько кг эфиопского кофе...Лучшее что я пил из кофе
Сесть в европейскую тюрьму сегодня для многих в РФ - это мечта.
Эритрея просто кнопкой ошиблась
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.