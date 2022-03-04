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Sasha Shambilova

Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с организациями России из-за «спецоперации» на Украине Статьи редакции

«Это нападение на свободу, демократию и самоопределение, на чём основаны академическая и научная свобода».

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Еврокомиссия откажется от заключения новых контрактов с российскими исследовательскими организациями, а также прекратит выплаты по нынешним контрактам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Еврокомиссия пересмотрит все текущие проекты, в которых участвуют российские научно-исследовательские организации. Это касается программ Horizon Europe и Horizon 2020.

Комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодёжи Мария Габриэль заявила о планах Еврокомиссии поддержать учёных на Украине. По её словам, ведомство уже предприняло шаги, чтобы украинские организации могли «получать финансирование в рамках научно-исследовательских и инновационных программ». Она также заявила, что «военная агрессия Россия в отношении Украины» — это нападение на основы «культурного самовыражения, академической и научной свобод и научного сотрудничества».

Сотрудничество в области исследований ЕС основано на уважении свобод и прав, лежащих в основе совершенства и инноваций. Безмерная военная агрессия России против Украины — это нападение на эти ценности. Поэтому настало время положить конец нашему научному сотрудничеству с Россией.

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европейский комиссар по вопросам конкуренции
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#новости #войнасукраиной

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Классный Макс

Полная изоляция от цивилизованного мира.

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испанский смех

С обеих сторон

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Нормативный химик

Норм ты приплёл Россию в цивилизованный мир

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Dan

Наука в России?))

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НикакойвойнысУкраиной

Не, она есть, тащемта
Вернее, была

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infinity one

Пиздец, плакали мои мечты о международном сотрудничестве в плане науки.
Придётся ебашить в кб за 30к всю жизнь

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испанский смех

Нужно было идти в менты

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Пыльный Глаз

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Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

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