Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с российскими организациями Статьи редакции
Россия называет это «спецоперацией», а ЕС — «нападением на свободу, демократию и самоопределение, на чём основаны академическая и научная свобода»
Еврокомиссия откажется от заключения новых контрактов с российскими исследовательскими организациями, а также прекратит выплаты по нынешним контрактам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также Еврокомиссия пересмотрит все текущие проекты, в которых участвуют российские научно-исследовательские организации. Это касается программ Horizon Europe и Horizon 2020.
Комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодёжи Мария Габриэль заявила о планах Еврокомиссии поддержать учёных на Украине. По её словам, ведомство уже предприняло шаги, чтобы украинские организации могли «получать финансирование в рамках научно-исследовательских и инновационных программ». Она также заявила, что «военная агрессия Россия в отношении Украины» — это нападение на основы «культурного самовыражения, академической и научной свобод и научного сотрудничества».
С обеих сторон
Наука в России?))
Не, она есть, тащемта
Вернее, была
Пиздец, плакали мои мечты о международном сотрудничестве в плане науки.
Придётся ебашить в кб за 30к всю жизнь
Нужно было идти в менты
"Как разорвать все связи за 10 дней"
В.В. Путин
Это не спецоперация, а агрессивное вторжение
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.