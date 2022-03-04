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Sasha Shambilova

Еврокомиссия остановила научное сотрудничество с российскими организациями Статьи редакции

Россия называет это «спецоперацией», а ЕС — «нападением на свободу, демократию и самоопределение, на чём основаны академическая и научная свобода»

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Еврокомиссия откажется от заключения новых контрактов с российскими исследовательскими организациями, а также прекратит выплаты по нынешним контрактам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Еврокомиссия пересмотрит все текущие проекты, в которых участвуют российские научно-исследовательские организации. Это касается программ Horizon Europe и Horizon 2020.

Комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодёжи Мария Габриэль заявила о планах Еврокомиссии поддержать учёных на Украине. По её словам, ведомство уже предприняло шаги, чтобы украинские организации могли «получать финансирование в рамках научно-исследовательских и инновационных программ». Она также заявила, что «военная агрессия Россия в отношении Украины» — это нападение на основы «культурного самовыражения, академической и научной свобод и научного сотрудничества».

Сотрудничество в области исследований ЕС основано на уважении свобод и прав, лежащих в основе совершенства и инноваций. Безмерная военная агрессия России против Украины — это нападение на эти ценности. Поэтому настало время положить конец нашему научному сотрудничеству с Россией.

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европейский комиссар по вопросам конкуренции
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#новости #войнасукраиной

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Классный Макс

Полная изоляция от цивилизованного мира.

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испанский смех

С обеих сторон

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Нормативный химик

Норм ты приплёл Россию в цивилизованный мир

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Dan

Наука в России?))

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НикакойвойнысУкраиной

Не, она есть, тащемта
Вернее, была

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3
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infinity one

Пиздец, плакали мои мечты о международном сотрудничестве в плане науки.
Придётся ебашить в кб за 30к всю жизнь

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испанский смех

Нужно было идти в менты

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Пыльный Глаз

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В.В. Путин

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Andrey Laur

Это не спецоперация, а агрессивное вторжение

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