Совет Федерации одобрил закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции
Тоже единогласно.
Совет Федерации одобрил закон, который вводит сроки до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков о действиях Вооруженных сил России». Об этом пишет ТАСС.
По законопроекту проголосовали 153 человека, никто не выступил против и не воздержался. После Совета Федерации документ поступит к президенту России, который его подпишет. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.
- Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
- Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.
- Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
- За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.
За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.
Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».
Ваша машина прибыла
сейчас же не 37ой (с)
а 22-й
Ахах че за глупая картинка
Это не глупая картинка, а реакция глубинного народа на любые лишения, санкции и антиконситуционные законы.
И чей народ по-твоему на ней изображён?
Тут есть варианты?
Я считаю что да, так чей?
Аллюзия на скопцов, видимо.
духовных
По последнему пункту у меня претензия, хуйло же.
Подеритесь тут ещё
По фактам брат
пакет порвался(
да, ситуация малоприятная
Пакет с пакетами порвался на данный момент
Однако, здравствуйте.
И засмеялся еще так неприятно.
War is peace.
Freedom is slavery.
Ignorance is strength.
PD: Censorship is free speech.
1. Совет пидарастии
2. Хули удивляться
3. Идут нахуй
С учётом новых оруэлловских законов, думаю, будем говорить правду с дисклеймером: «Данный материал не относиться к спецоперации ВС РФ. Но вы сами всё понимаете».
В дурачка играть не получится
Правило канарейки. Передача информации через молчание или отрицание.
"Российская армия никогда не бомбила города Украины, жители которых сейчас понесли многочисленные потери среди гражданского населения от бомбежек. На опубликованных кадрах вы видите гражданские потери от неустановленной стороны стороны конфликта." - вроде и отрицание, а вроде и все понятно.
И конечно же, это правовое государство, в котором есть независимые экспертизы
Ждём очередного массового исхода пользователей. А как боролись клавиатурами, какие лозунги писали. Эх...
Останусь на тонущем корабле до конца. Не надейся. Потом обставлю это как митинг. За него всего пять дают, надо быть практичным.
Мы с тобой, бро
Сук! :D
А кто будет определять фейк или нет ? Скабеева ?
Скоро запретят срать и воздухом дишать
Пидоры
TJ посадят в полном составе
И живые позавидуют мёртвым
А тут чего ботов нет? Я просто с пикабу, там треш и садомия
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Причиной стали военные действия на Украине.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.