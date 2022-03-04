Совет Федерации одобрил закон, который вводит сроки до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков о действиях Вооруженных сил России». Об этом пишет ТАСС.

По законопроекту проголосовали 153 человека, никто не выступил против и не воздержался. После Совета Федерации документ поступит к президенту России, который его подпишет. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.

За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».