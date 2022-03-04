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Сергей Исенеков

Совет Федерации одобрил закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции

Тоже единогласно.

Совет Федерации одобрил закон, который вводит сроки до 15 лет лишения свободы за «распространение фейков о действиях Вооруженных сил России». Об этом пишет ТАСС.

По законопроекту проголосовали 153 человека, никто не выступил против и не воздержался. После Совета Федерации документ поступит к президенту России, который его подпишет. Таким образом, законопроект может вступить в силу уже на следующий день.

  • Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
  • Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;

  • Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.

  • Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
  • За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.

  • За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

Что именно подразумевается под «тяжкими последствиями», не ясно. Среди перечисленных статей, как указано, есть те, по которым уголовная ответственность наступает только если преступление совершенно в течение года после привлечения к административной ответственности. «Поэтому некоторое время это будет фиктивная статья: она будет, но наказать по ней не смогут», — указывает «Медуза».

#новости #законы #фейки

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Cyberdog

Ваша машина прибыла

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37
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И засмеялся еще так неприятно.

сейчас же не 37ой (с)

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12
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Отечественный дебаркадер

Никто никогда не вернётся в 37!….погодите

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12
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Личной рак

до 37 доживут не все

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6
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Photuum

а 22-й

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1
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Нехороший яд

время бесплатного ожидания сколько ?

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0
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Renox
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10
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true pack

Ахах че за глупая картинка

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0
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Renox

Это не глупая картинка, а реакция глубинного народа на любые лишения, санкции и антиконситуционные законы.

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3
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true pack

И чей народ по-твоему на ней изображён?

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0
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Renox

Тут есть варианты?

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0
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true pack

Я считаю что да, так чей?

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Denis D

Аллюзия на скопцов, видимо.

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И засмеялся еще так неприятно.

духовных

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Иркутский микроскоп

Просто вежливо напоминаю, что: Россия — агрессор, русские — оккупанты, их власть — фашисты 21 века, Путин — мразь.

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7
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Тюремный надзиратель

По последнему пункту у меня претензия, хуйло же.

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2
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Майка Ника

Подеритесь тут ещё

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НикакойвойнысУкраиной

По фактам брат

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Нехороший яд

Стадо тупых долбоёбов, ненавижу.

порвался

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6
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И засмеялся еще так неприятно.

пакет порвался(

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5
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Нехороший яд

жаль хоть ?

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1
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И засмеялся еще так неприятно.

да, ситуация малоприятная

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Однако здравствуйте

Пакет с пакетами порвался на данный момент

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И засмеялся еще так неприятно.

Однако, здравствуйте.
И засмеялся еще так неприятно.

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Мириевский

War is peace.
Freedom is slavery.
Ignorance is strength.

PD: Censorship is free speech.

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6
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Serj Beer

1. Совет пидарастии
2. Хули удивляться
3. Идут нахуй

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П

С учётом новых оруэлловских законов, думаю, будем говорить правду с дисклеймером: «Данный материал не относиться к спецоперации ВС РФ. Но вы сами всё понимаете».

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5
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испанский смех

В дурачка играть не получится

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JilaNis

Правило канарейки. Передача информации через молчание или отрицание.

"Российская армия никогда не бомбила города Украины, жители которых сейчас понесли многочисленные потери среди гражданского населения от бомбежек. На опубликованных кадрах вы видите гражданские потери от неустановленной стороны стороны конфликта." - вроде и отрицание, а вроде и все понятно.

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syrslava

И конечно же, это правовое государство, в котором есть независимые экспертизы

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Классный Макс

НЕТ ВОЙНЕ
Она не фейк, это реальность.

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5
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Chikk

Ждём очередного массового исхода пользователей. А как боролись клавиатурами, какие лозунги писали. Эх...

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JilaNis

Останусь на тонущем корабле до конца. Не надейся. Потом обставлю это как митинг. За него всего пять дают, надо быть практичным.

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7
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Однако здравствуйте

Мы с тобой, бро

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Необычный микрофон

грозное оружие

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Chikk

Сук! :D

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Мобильный крюк

Нарусова голосовала за?

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Lissa

А кто будет определять фейк или нет ? Скабеева ?

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Tony Soprano

Скоро запретят срать и воздухом дишать

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Al

Пидоры

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НикакойвойнысУкраиной

TJ посадят в полном составе

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Личной рак

Закон о разблокировке задниц

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Александр Коржуев

И живые позавидуют мёртвым

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Центральный чувак

Понятно, что ни одного человека не нашлось там.

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Арабский завод

А я так надеялась что они отправят его в отставку

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Rimas

А тут чего ботов нет? Я просто с пикабу, там треш и садомия

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