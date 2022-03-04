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vc.ru

Разбитый экран уже не заменить: Apple приостановила платный ремонт устройств в сервисных центрах Статьи редакции

Но ремонты по гарантии и в рамках программ качества ещё проводят.

4 марта центры получили уведомление о том, что компания приостановила платный ремонт в сервисных центрах. Об этом сообщил основатель Fixed.One и подтвердили два других центра, пожелавшие остаться анонимными. По словам одного из владельцев, Apple остановила платные заказы деталей. На момент публикации заметки компания не ответила на запрос vc.ru.

Починить технику можно только по гарантии и по программам обслуживания Apple, говорят центры. А, например, разбитый экран или израсходовавшую ресурс батарею заменить нельзя.

2 марта Apple приостановила весь экспорт, а также продажи своих товаров в России из-за «военной операции» на Украине. Она ограничила использование Apple Pay и других сервисов, но не указала, каких. Ограничения могут касаться банков, которые отключили от Apple Pay из-за санкций — это ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие».

#новости #apple #санкции

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Hooligan

Неофициальные сервисы радостно потирают руки

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Президентский кавалер

Теперь последний айфон это тот, который у тебя сейчас

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5
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Президентский кавалер

Слава богу у меня iphone 13pro max 1tb

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4
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Чувак против войны

привет не выебывайся спасибо за понимание хорошего тебе дня

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12
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Нормативный химик

привет, я подсяду?

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2
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Президентский кавалер

😏

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1
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Вечный дебаркадер

Береги стекло как зеницу ока

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Президентский кавалер

Наклеил 2 защитных

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aliftin

Завидный жених.

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Serge Demichev

Скоро, обменю iPhone 13 1tb на загородный дом, лучше с бассейном)

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Сеня

2 марта Apple приостановила весь экспорт, а также продажи своих товаров в России из-за «военной операции» на Украине
 вчера же снова открыли магазины

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Никита против войны

Реселлеры, распродают что осталось на складах, а так же серое

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Emile Zäkiev

Ахаха мы достигаем такого уровня virtue signaling, который был недоступен человечеству до сего момента

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Фасфолют Гель

Да самому легко поменять, я на xr , 11 сам менял, там по сути три отвёртки, присоска, медиатр и лопатки, стекло с тачем на крайний случай можно купить олед или вообще тфт

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Пушка Гонка

Трудный путь, за то особенный

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Сеня

в Казахстан за айфоном теперь

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Захар Гаран
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Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

Мария Баронова
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