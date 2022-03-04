Разбитый экран уже не заменить: Apple приостановила платный ремонт устройств в сервисных центрах Статьи редакции
Но ремонты по гарантии и в рамках программ качества ещё проводят.
4 марта центры получили уведомление о том, что компания приостановила платный ремонт в сервисных центрах. Об этом сообщил основатель Fixed.One и подтвердили два других центра, пожелавшие остаться анонимными. По словам одного из владельцев, Apple остановила платные заказы деталей. На момент публикации заметки компания не ответила на запрос vc.ru.
Починить технику можно только по гарантии и по программам обслуживания Apple, говорят центры. А, например, разбитый экран или израсходовавшую ресурс батарею заменить нельзя.
2 марта Apple приостановила весь экспорт, а также продажи своих товаров в России из-за «военной операции» на Украине. Она ограничила использование Apple Pay и других сервисов, но не указала, каких. Ограничения могут касаться банков, которые отключили от Apple Pay из-за санкций — это ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие».
Неофициальные сервисы радостно потирают руки
привет не выебывайся спасибо за понимание хорошего тебе дня
Завидный жених.
Скоро, обменю iPhone 13 1tb на загородный дом, лучше с бассейном)
2 марта Apple приостановила весь экспорт, а также продажи своих товаров в России из-за «военной операции» на Украине
вчера же снова открыли магазины
Реселлеры, распродают что осталось на складах, а так же серое
Ахаха мы достигаем такого уровня virtue signaling, который был недоступен человечеству до сего момента
Да самому легко поменять, я на xr , 11 сам менял, там по сути три отвёртки, присоска, медиатр и лопатки, стекло с тачем на крайний случай можно купить олед или вообще тфт
Трудный путь, за то особенный
в Казахстан за айфоном теперь
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства.
Причиной стали военные действия на Украине.