Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Законопроект закрепляет право прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен. Также ведомство получит право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций». Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Как отмечают в кабинете министров, персональная информация необходима прокурорам для ведения статистики о состоянии преступности и для следственной работы. Персональные данные также обрабатывают при направлении запросов в иностранные банки, чтобы проверить соблюдение гражданами запрета открывать в них счета.
Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:
имя, фамилия, отчество;
расовая, национальная принадлежность;
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
- сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал РИА «Новости», что законопроект учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.
А помните такое движение "Белая лента", Марши несогласных? Тогда, году в 2007 на них смотрели как на чудаков. А они уже тогда предвидели весь этот треш.
В 2011-2012
а помнишь был такой институт - выборы? когда-то он работал даже..
Если подумать, то осознанный выбор правителя русские никогда не делали. Царей и генеральных секретарей не выбирали, президентов тоже. Отсюда отсутствие опыта того, что выбор обычных людей может на что-то повлиять и как следствие, отсутствие чувства ответственности за свое будущее. Наверху ведь всё уже решили, главное - не бухтеть.
"и интимной жизни" - мда
Ключевой вопрос: как они будут получать информацию об этом?
Будут смотреть историю браузера, скачиваний и просмотров в разных сервисах.
Дрочил на шмелей? Велком ту зе тюрячка, ибо не православно.
На Бесогонов?
Вопрос для науки - что такое шмель в данном контексте?
Возможно там будут отмечать ориентацию человека
Прокурор придёт проверит
и интимной жизни
Великая страна, справедливые законы!
Талоны на секс!
расовая, национальная принадлежность;
политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
интересно, где это можно узнать, ни в одном документе или реестре этого не видел
из вконтакта будут выгружать. всех обязуют зарегистрироваться и заполнить соответствующие графы. про интимную жизнь введут, дело времени.
дрочите? Да/Нет
себе\не себе\голландский штурвал
если Да, то на что?
АХАХАХАХАХАХАХА
господи, какой сюр
Дрочишь на украинок на порнохабе - предатель
имя, фамилия, отчество; расовая, национальная принадлежность; политические взгляды, религиозные или философские убеждения; сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
Интересно, как это связанно с этим?
лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона
А все россияне депутаты Штоль?
Я эльф.
За Русь ябусь.
ИА Панорама, ну, хватит!
Да-да, развлекайтесь пока ещё можно
Депутатов, да да, их и только их
Вэлкам ту зе КиберГулаг...
прокуроры, кому тут дикпики присылать для обработки?
Well c0me hell.
"...но и при осуществлении других полномочий и функций"? Что мля? каких блин полномочий? Просмотр истории браузера? Полистать мою страницу в ВК? Или как вас господа законотворцы понять то уже наконец?
следить за интимной жизнью, чтобы отправлять богомерзких геев на драмбасс
сразу на аву ставить
Блять, просто это точно сейчас происходит все? Когда начнётся КВН и на сцену все выйдут и скажут, это был РОЗЫГРЫШ, ура.
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.