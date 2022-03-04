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Сергей Исенеков

Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

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Законопроект закрепляет право прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен. Также ведомство получит право проводить обработку персональных данных, «полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как отмечают в кабинете министров, персональная информация необходима прокурорам для ведения статистики о состоянии преступности и для следственной работы. Персональные данные также обрабатывают при направлении запросов в иностранные банки, чтобы проверить соблюдение гражданами запрета открывать в них счета.

Персональные данные, которые будет обрабатывать прокуратура после принятия закона:

  • имя, фамилия, отчество;

  • расовая, национальная принадлежность;

  • политические взгляды, религиозные или философские убеждения;

  • сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал РИА «Новости», что законопроект учитывает изменения последних лет, произошедшие в антикоррупционном законодательстве.

Это расширит наши представления о состоянии преступности в стране и даст возможность лучше понимать, что ещё нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений.

Василий Пискарев

глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции

#новости #законы #госдума

39 39 комментариев
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Нормативный химик

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона»
 Дааааа, депутатов

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121
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Официальная кодировка
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54
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Alexandr

А помните такое движение "Белая лента", Марши несогласных? Тогда, году в 2007 на них смотрели как на чудаков. А они уже тогда предвидели весь этот треш.

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26
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Дмитрий Щёлоков

В 2011-2012

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9
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Андрей Парусников

а помнишь был такой институт - выборы? когда-то он работал даже..

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4
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Стас Рыльский

Если подумать, то осознанный выбор правителя русские никогда не делали. Царей и генеральных секретарей не выбирали, президентов тоже. Отсюда отсутствие опыта того, что выбор обычных людей может на что-то повлиять и как следствие, отсутствие чувства ответственности за свое будущее. Наверху ведь всё уже решили, главное - не бухтеть.

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0
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Лис Снежный

"и интимной жизни" - мда

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53
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Dmitry Karpovich

Ключевой вопрос: как они будут получать информацию об этом?

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18
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Лис Снежный

Будут смотреть историю браузера, скачиваний и просмотров в разных сервисах.
Дрочил на шмелей? Велком ту зе тюрячка, ибо не православно.

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31
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Виктор Запруднов

На Бесогонов?

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3
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RHS

Вопрос для науки - что такое шмель в данном контексте?

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1
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Era Mavlenov

Возможно там будут отмечать ориентацию человека

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0
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Смешанный американец

Вчера

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0
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Однако здравствуйте

Прокурор придёт проверит

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0
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Renox

и интимной жизни
 Великая страна, справедливые законы!
Талоны на секс!

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37
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Добро и позитив

расовая, национальная принадлежность;
 политические взгляды, религиозные или философские убеждения;
интересно, где это можно узнать, ни в одном документе или реестре этого не видел

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18
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Пароход из листа тетрадного

из вконтакта будут выгружать. всех обязуют зарегистрироваться и заполнить соответствующие графы. про интимную жизнь введут, дело времени.

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4
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Добро и позитив

дрочите? Да/Нет

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12
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Пароход из листа тетрадного

себе\не себе\голландский штурвал

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9
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Музыкальный Тролль

https://www.youtube.com/watch?v=ZayP-9ZMI7U

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Alexander

если Да, то на что?

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0
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Пароход из листа тетрадного

АХАХАХАХАХАХАХА
господи, какой сюр

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19
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Andrew Sychev

Дрочишь на украинок на порнохабе - предатель

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15
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Антоний

имя, фамилия, отчество; расовая, национальная принадлежность; политические взгляды, религиозные или философские убеждения; сведения о состоянии здоровья (фактах потребления психоактивных веществ и постановки на учет в учреждениях здравоохранения) и интимной жизни.
 Интересно, как это связанно с этим?
лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона

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14
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Отечественный дебаркадер

принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
ДАДА ИМЕННО ПОЭТОМУ)))

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11
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Локальный яд

АААААА ТАК ВОНАНО ЧЕ

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8
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Однако здравствуйте

А все россияне депутаты Штоль?

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8
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Alexandra Tolstova

Я эльф.
За Русь ябусь.

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8
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Sergei Timofeyev

ИА Панорама, ну, хватит!

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6
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Ivar Ragnarsson

Да-да, развлекайтесь пока ещё можно

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3
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Artem R

Депутатов, да да, их и только их

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2
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Стефан Гадецкий

Вэлкам ту зе КиберГулаг...

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2
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Plan 🇧&🇨

прокуроры, кому тут дикпики присылать для обработки?

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2
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App Win
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2
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Castle Made Of Sand

Well c0me hell.

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1
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deusgorg

"...но и при осуществлении других полномочий и функций"? Что мля? каких блин полномочий? Просмотр истории браузера? Полистать мою страницу в ВК? Или как вас господа законотворцы понять то уже наконец?

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0
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Дмитрий Михейкин

следить за интимной жизнью, чтобы отправлять богомерзких геев на драмбасс

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Сато Кабуча

сразу на аву ставить

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Anna Yakovleva

Блять, просто это точно сейчас происходит все? Когда начнётся КВН и на сцену все выйдут и скажут, это был РОЗЫГРЫШ, ура.

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Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

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