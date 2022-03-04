Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.