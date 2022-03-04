Microsoft приостановит продажи товаров и предоставление услуг в России Статьи редакции
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.
Microsoft ввела новые ограничения из-за событий на Украине. Компания сообщила, что приостановит «все новые продажи продуктов и предоставление услуг» в России. Об этом компания рассказала в блоге.
Компания также рассказала, что вместе с США и другими странами координирует работу, «останавливая многие направления бизнеса в России» из-за наложенных санкций.
По словам компании, одно из её наиболее важных направлений работы сейчас — защита кибербезопасности Украины. «Мы продолжаем активно работать, помогая специалистам по кибербезопасности на Украине в защите от российских кибератак»,
пиZдец
ЭТО ПРОРЫВ ТОВАРИЩИ. СПЛОТИМСЯ И ВЫПЬЕМ ВОДКИ
Хахаха, вот дураки))))
о, я этого дракона от руки рисовать научился в школе. он у меня где-то нарисован был тоже
Что это такое, многие говорят об этом, если честно не шарю
Дитя. Не надо тебе этого знать, поверь. Я хочу забыть время сборок.
По ходу это пиратская винда на диске, там еще всякие сборки со свистоперделками были
Американские нацисты начинают давить на несчастных жирух-бухгалтерш в России. Скоро без экселя оставят.
LibreOffice чем плох?
Ты прости, но российская жируха-бухгалтерша в бальзаковском возрасте и познания других программ, кроме дефолтного Офиса мелкомягких +1с — несовместимые вещи.
Фифти/фифти. Срать захочешь — штаны снимешь (с)
Снимай давай!
Штош, сам стирай тогда свой черкаш.
жиза, ставишь что то другое слышу "ооой верни ааааа неудобнааа"
хуёвой совместимостью с *.doc и очень хуёвой с *.docx ворд сам себя сломать может как нехуй, либра там пиздец кульбиты творит.
макросы xslx здоровья погибшим вообще.
Не мешай саботировать!
ладно =(
плох вообще всем, начиная от UI/UX, заканчивая совместимостью с офисом
несчастных жирух-бухгалтерш
Да бля, че за стереотип у тебя относительно бухгалтерш?
Из всех бухгалтерш, не жирухой по памяти у меня была только няшечка-писечка бывшая одногруппница, но ей 25. И то слегка набрала вес.
Офк есть спички. Но скок по бухгалтериям бродил, все жирухо-полужирухи. Мб потому что не двигаются.
И я без шуток ща.
Пизда лучшему файлообменнику
знал что еще пригодится
Офис 365 по подписке это удобно и выгодно!
Наконец-то вендекапец в отдельно взятой стране
Сука ты :)
Ты переехал в сад?)
Разбудите меня пожалуйста от этого кошмара.
Amazon молчит пока. А там и AWS…
Амазон уже вроде говорил, что не будет отправлять товары в Россию. Но не уверен, где читал.
Яка сумна новина
Вот вам и импортомещение подъехало, хотя гос конторы до последнего сопротивлялись и правдами неправдами пытались закупить нормальный софт (привычный всем, ок), а теперь вперед на линукс? Или просто проверяющие органы будут закрывать глаза на пиратки?
BolgenOS настало твое время!
Пингвины в помощь! )
Сначала Реды, теперь Майки.
Ну всё, это
Единственное 100% действенное это отключить все Клауда, остальное начнут пиратить и ещё могут продержатся какое-то время
Ты не шаришь, микрософт это не только винда и офис, это ещё Azure, а на него завязано тонна it инфраструктуры
Вырубай O365 и Azure!
Надеюсь это коснется всех продуктов и включит деактивацию текущих лицензий особенно в гос секторе.
А че будет если циска уйдет?
Вроде собирается
Уже ушла
IDDQD
Гугл драйв еще работает
Надеюсь моя винда на ноуте тоже перестанет работать, а то давно хочу перейти на линукс, но повода не было.
По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
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