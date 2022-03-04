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Религиозный томагавк_два

Microsoft приостановит продажи товаров и предоставление услуг в России Статьи редакции

Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.

62 62 комментария
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Microsoft ввела новые ограничения из-за событий на Украине. Компания сообщила, что приостановит «все новые продажи продуктов и предоставление услуг» в России. Об этом компания рассказала в блоге.

Компания также рассказала, что вместе с США и другими странами координирует работу, «останавливая многие направления бизнеса в России» из-за наложенных санкций.

Как и многие другие, мы вместе с Украиной призываем к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите её народа.

Microsoft

По словам компании, одно из её наиболее важных направлений работы сейчас — защита кибербезопасности Украины. «Мы продолжаем активно работать, помогая специалистам по кибербезопасности на Украине в защите от российских кибератак»,

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Большое заявление компании о войне России с Украиной.

#новости #microsoft

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Склонный клуб

это пиздец, ребята

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26
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Россию не спасти

пиZдец

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1
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Киевский Филипп

Слава ZZ

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0
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Semen Semenov

ЭТО ПРОРЫВ ТОВАРИЩИ. СПЛОТИМСЯ И ВЫПЬЕМ ВОДКИ

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24
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Филин
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21
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Ура Патриот

Хахаха, вот дураки))))

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George Jejeya

о, я этого дракона от руки рисовать научился в школе. он у меня где-то нарисован был тоже

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2
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Николай Енотов

Что это такое, многие говорят об этом, если честно не шарю

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0
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Вишенка По

Дитя. Не надо тебе этого знать, поверь. Я хочу забыть время сборок.

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2
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Оральное обезболивающее

По ходу это пиратская винда на диске, там еще всякие сборки со свистоперделками были

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Llaren Hlaalo

Американские нацисты начинают давить на несчастных жирух-бухгалтерш в России. Скоро без экселя оставят.

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17
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Валера спас Россию

LibreOffice чем плох?

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Llaren Hlaalo

Ты прости, но российская жируха-бухгалтерша в бальзаковском возрасте и познания других программ, кроме дефолтного Офиса мелкомягких +1с — несовместимые вещи.

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9
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Валера спас Россию

Фифти/фифти. Срать захочешь — штаны снимешь (с)

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6
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Грядущий нос

Не сниму

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10
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Валера спас Россию

Снимай давай!

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Грядущий нос

Не-а

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Валера спас Россию

Штош, сам стирай тогда свой черкаш.

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アンドレイ デニソフ

жиза, ставишь что то другое слышу "ооой верни ааааа неудобнааа"

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Пароход из листа тетрадного

хуёвой совместимостью с *.doc и очень хуёвой с *.docx ворд сам себя сломать может как нехуй, либра там пиздец кульбиты творит.
макросы xslx здоровья погибшим вообще.

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Валера спас Россию

Не мешай саботировать!

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Пароход из листа тетрадного

ладно =(

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Killo

плох вообще всем, начиная от UI/UX, заканчивая совместимостью с офисом

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Нормативный химик

На Медведева похож

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Luchano Spaguetti

несчастных жирух-бухгалтерш
 Да бля, че за стереотип у тебя относительно бухгалтерш?

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Llaren Hlaalo

Из всех бухгалтерш, не жирухой по памяти у меня была только няшечка-писечка бывшая одногруппница, но ей 25. И то слегка набрала вес.
Офк есть спички. Но скок по бухгалтериям бродил, все жирухо-полужирухи. Мб потому что не двигаются.
И я без шуток ща.

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Южная ночь

Пизда лучшему файлообменнику

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Photuum

знал что еще пригодится

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Административный супер_стар

Систем очка

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Соколов Андрей

Офис 365 по подписке это удобно и выгодно!

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Нормативный химик

Теперь ему пизда, наверное( У меня в мае истечет только

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alexferman

Наконец-то вендекапец в отдельно взятой стране

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Валера спас Россию

Сука ты :)

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alexferman
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Приятный бокал

А у меня в саду есть печь и я ее сейчас буду топить!

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7
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Проклятый супер_стар

Испеки cookies )

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Оральное обезболивающее

Ты переехал в сад?)

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Monol1th2112 .

Разбудите меня пожалуйста от этого кошмара.

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GoodBacd

Amazon молчит пока. А там и AWS…

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5
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K P

Амазон уже вроде говорил, что не будет отправлять товары в Россию. Но не уверен, где читал.

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2
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Dan

Яка сумна новина

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5
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Sergey Kolomiychuk

Вот вам и импортомещение подъехало, хотя гос конторы до последнего сопротивлялись и правдами неправдами пытались закупить нормальный софт (привычный всем, ок), а теперь вперед на линукс? Или просто проверяющие органы будут закрывать глаза на пиратки?

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4
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Идеальный бокал

ну закрывать то можно, но обновы никто не отменял, а это минус безопасность и т.д.

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1
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Максим Энкель

BolgenOS настало твое время!

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4
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deusgorg

Пингвины в помощь! )

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Raskol

Сначала Реды, теперь Майки.
Ну всё, это

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eroge3d
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Speechless

Единственное 100% действенное это отключить все Клауда, остальное начнут пиратить и ещё могут продержатся какое-то время

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TJaba

Ты не шаришь, микрософт это не только винда и офис, это ещё Azure, а на него завязано тонна it инфраструктуры

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Образовательный самолет

где там мой образ боленОС с пиздатыми обоями

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2
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Алексей Чанков

Вырубай O365 и Azure!

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Арсен Саакян
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Николай Николаевич

Надеюсь это коснется всех продуктов и включит деактивацию текущих лицензий особенно в гос секторе.

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Temir

А че будет если циска уйдет?
Вроде собирается

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Константин Мельников

Уже ушла

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Пьяный месяц

J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW

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Арсен Саакян

IDDQD

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Приятный бокал

Последняя Винда… у кого -какая😀

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Sergei Kuznetsov

Гугл драйв еще работает

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Приятный бокал

Качаем архивы!

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Лютый кусок ДОБРА
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Иван Шушленов

Надеюсь моя винда на ноуте тоже перестанет работать, а то давно хочу перейти на линукс, но повода не было.

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