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Sasha Shambilova

Ozon предупредил держателей облигаций о сложностях с выплатами. Если не получится их перевести, это приведет к дефолту Статьи редакции

Компания вслед за «Яндексом» заявила о риске требований досрочного погашения бондов.

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Ozon вслед за «Яндексом» рассказал акционерам о последствиях приостановки торгов его ценными бумагами, если их не восстановят в течение семи дней — до 8 марта. Биржа Nasdaq приостановила их 28 февраля. Об этом говорится в заявлении компании.

У Ozon есть достаточно денег, чтобы погасить бонды на 750 миллионов долларов. Сейчас на счетах и депозитах компании находятся 113 миллиардов рублей, 80% из которых хранятся в валюте.

Однако всё равно существует риск технического дефолта, поскольку выплаты должна осуществить кипрская холдинговая компания группы Ozon. Как отмечается в заявлении, перевод средств за рубеж может оказаться проблематичным из-за введённых санкций.

Также Ozon заявляет, что досрочное погашение облигаций приведёт к значительному сокращению денег, которые направляются на поддержание операционной деятельности компании.

В эти трудные времена мы по-прежнему сосредоточены на поддержке всех заинтересованных сторон, включая инвесторов, клиентов, продавцов, наших многочисленных деловых партнёров и сотрудников в меру наших возможностей.

Ozon

4 марта «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Если инвесторы решат воспользоваться правом требования, компания не сможет погасить бонды.

#новости #ozon

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Нормативный химик
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Киевский Филипп

Слава ZZ

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3
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Идеальный бокал

ESC ZZ

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1
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Киевский Филипп

RLM

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0
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Человекоподобный кот

Покупая акции в середине января, я думал "вот он пик конфликта, сейчас все устаканится и пойдет потихоньку обратно вверх". Никогда ещё так не ошибался

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Alex Tbourder

Покупая акции в середине января, я думал "вот он пик конфликта, сейчас все устаканится и пойдет потихоньку обратно вверх".
 Эмм, но ведь уже в январе было известно про +-150к российских солдат на границе с Украиной.

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9
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new_comment

Все были уверены, что это просто угроза, потому что Путин же не сумасшедший так вредить себе. Ведь не сумасшедший?

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27
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Александр Чекета

Нет, просто психопат с явными признаками паранои и мании величия.

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Человекоподобный кот

Все думали что это дед играет на нервах, что учения проводят каждый год и ничего не было, но как оказалось все не так радужно :(

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5
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Андрей Беликов

Так то же "учения" были))

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4
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Каменный бокал

Потерьнеты тоже так думали ))0)

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0
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Стас Фарбер

Да озон все время вниз летел, нахер такие акции?

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2
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Человекоподобный кот

Ну я в общем про акции, озона тоже немного взял чисто из-за того что считаю его куда лучше чем wildberries

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3
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Трогательный Влад

ВБ частная компания, не торгуется акциями

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Луиджи Вампа

Я купил 23 числа Яндекс , думая что вот оно дно на 2300, 26 усреднил до 1900, купив по 1700, сейчас думаю они по 300 у тракториста

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Инвестор

на внебиржевом проходят сделки по 2к+

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Виталий Чухнов

я вышел из русских акций 23 февраля и купил на все доллары

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Луиджи Вампа

Попробуй их вывести. Курс конвертации смешной

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Виталий Чухнов

Зачем мне их выводить?

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Egor K

нужно было покупать консервы и крупу

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Россию не спасти

Zа OZON

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11
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Россию не спасти

Буква “Z” в названии их спасёт

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Классный Макс

Так и чего? Весь рынок рушится, ничего удивительного. Шутки кончились, впереди годы хуёвой экономики. Россия в переде, так сказать.

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Луиджи Вампа

Все компании вертят на херу своих клиентов, а когда приходит трудные времена просят им помочь.
Были бы облигации потребовал погасить по номиналу.

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2
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Южная ночь

Самое время ответить Озону за скотское отношение к покупателям

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Виталий Чухнов

Так почему не пользуешься конкурентами?

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Южная ночь

Монополия - единственная причина, по которой кто-то иногда им ещё пользуется.

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Виталий Чухнов

Озон не монополист.
Просто лучше конкурентов.

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2
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Заминусуй если сможешь
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испанский смех

Сейчас на счетах и депозитах компании находятся 113 миллиардов рублей, 80% из которых хранятся в валюте.
 всмысле?! как такое вообще можно писать? сколько это в деньгах?

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