Ozon предупредил держателей облигаций о сложностях с выплатами. Если не получится их перевести, это приведет к дефолту Статьи редакции
Компания вслед за «Яндексом» заявила о риске требований досрочного погашения бондов.
Ozon вслед за «Яндексом» рассказал акционерам о последствиях приостановки торгов его ценными бумагами, если их не восстановят в течение семи дней — до 8 марта. Биржа Nasdaq приостановила их 28 февраля. Об этом говорится в заявлении компании.
У Ozon есть достаточно денег, чтобы погасить бонды на 750 миллионов долларов. Сейчас на счетах и депозитах компании находятся 113 миллиардов рублей, 80% из которых хранятся в валюте.
Однако всё равно существует риск технического дефолта, поскольку выплаты должна осуществить кипрская холдинговая компания группы Ozon. Как отмечается в заявлении, перевод средств за рубеж может оказаться проблематичным из-за введённых санкций.
Также Ozon заявляет, что досрочное погашение облигаций приведёт к значительному сокращению денег, которые направляются на поддержание операционной деятельности компании.
4 марта «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Если инвесторы решат воспользоваться правом требования, компания не сможет погасить бонды.
Покупая акции в середине января, я думал "вот он пик конфликта, сейчас все устаканится и пойдет потихоньку обратно вверх". Никогда ещё так не ошибался
Покупая акции в середине января, я думал "вот он пик конфликта, сейчас все устаканится и пойдет потихоньку обратно вверх".
Эмм, но ведь уже в январе было известно про +-150к российских солдат на границе с Украиной.
Все были уверены, что это просто угроза, потому что Путин же не сумасшедший так вредить себе. Ведь не сумасшедший?
Нет, просто психопат с явными признаками паранои и мании величия.
Все думали что это дед играет на нервах, что учения проводят каждый год и ничего не было, но как оказалось все не так радужно :(
Так то же "учения" были))
Да озон все время вниз летел, нахер такие акции?
Ну я в общем про акции, озона тоже немного взял чисто из-за того что считаю его куда лучше чем wildberries
Я купил 23 числа Яндекс , думая что вот оно дно на 2300, 26 усреднил до 1900, купив по 1700, сейчас думаю они по 300 у тракториста
на внебиржевом проходят сделки по 2к+
я вышел из русских акций 23 февраля и купил на все доллары
Попробуй их вывести. Курс конвертации смешной
Зачем мне их выводить?
нужно было покупать консервы и крупу
Zа OZON
Буква “Z” в названии их спасёт
Все компании вертят на херу своих клиентов, а когда приходит трудные времена просят им помочь.
Были бы облигации потребовал погасить по номиналу.
Самое время ответить Озону за скотское отношение к покупателям
Так почему не пользуешься конкурентами?
Монополия - единственная причина, по которой кто-то иногда им ещё пользуется.
Озон не монополист.
Просто лучше конкурентов.
Сейчас на счетах и депозитах компании находятся 113 миллиардов рублей, 80% из которых хранятся в валюте.
всмысле?! как такое вообще можно писать? сколько это в деньгах?
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.