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Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России Статьи редакции

Samsung, LG и другим производителям не придётся получать лицензии у США, но некоторые ограничения всё же останутся.

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Южной Корее удалось избавиться от расширенных экспортных ограничений США в отношении России, сообщили в Министерстве промышленности республики 4 марта.

Отмечается, что после встречи министра торговли Ё Хан Ку с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, стороны согласовали исключение Южной Кореи из FDPR — правил контроля иностранных продуктов.

то значит, что местным производителям, таким как LG, Samsung и SK Hynix, больше не придётся получать лицензии США для поставок устройств, разработанных с помощью американских технологий или программного обеспечения.

С другой стороны, правительство республики утвердило собственный пакет мер — например, ограничит продажи «стратегических товаров» и запретит экспорт в 49 российских организаций. Речи об остановке поставок пользовательской электроники (как в случае с Intel и AMD) пока не идёт.

Министерство промышленности проработает полные правила для 57 категорий устройств и опубликует их на официальном сайте в течение одного-двух месяцев.

#новости #санкции

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39 комментариев
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Константин Курасов

Азиатам наши разборки побоку. Как и вам всем их разборки, кстати.

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Мистер Блондин против войны

А когда во вьетнаме месились, у них же вроде тоже протеств постоянные были в сша и много несогласных.
Вроде как после эту войну никто не любит и не охотно вспоминает. Все их вылизанные боевики про Вьетнам смотрятся чуток комично. И ветеранов вроде как не очень чтат или я ошибаюсь?

Украина это импортозамещения Вьетнама в России?

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2
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Константин Курасов

импортозамещением Вьетнама был Афган
а это... хз шо це таке
мб импортозамещение югославии?

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Мистер Блондин против войны

Значит чисто наша разработка
Не имеет аналогов

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3
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Salesman

Я ща во Вьетнаме - охуенная страна. Идеальный вариант Турции для отдыха.

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2
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Мистер Блондин против войны

Знаю был, классное место
Манго топ

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Конь Федерации

А где именно во Вьетнаме ты?

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Рыжий

Я что-то не понял, южнокорейцы фашисты что-ли?
Укроботы, поясните мне плз

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6
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Константин Курасов

охлади траханье
нервная система уже не та

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14
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Никита против войны

Just business, nothing personal

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5
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Комментарий удален

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Необычный микрофон

Ты уже валюту купил, патриот?

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predictor

Получается.

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Ольга Собко

Нет, это значит, что с Украиной весь мир, а с вами - Южная Корея

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Роковой мангал

зрада. УДОЛИ УДОЛИ УДОЛИ

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6
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Южная ночь

Ееее возвращение смартфонов LG

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Alex Blake

Которых больше нет

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испанский смех

многоходовочка

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Тетропак Молокоев

много ходов очка

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Константин Курасов

Лжэппл?

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Alexander

раскладушка. топ за свои деньги

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Bolshov

Европейцы и американцы с российского рынка уйдут, азиаты его займут. Свято место пусто не бывает.

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испанский смех

а проклятое место?

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Bolshov

Не наше

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Alex Blake

Будут продаваться смартфоны Сяоми с деактивированным андроидом.

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Bolshov

А смысл? Тут же столько данных. Собирай, анализируй, делай выводы.

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Alex Blake

Чебурнет запретит передачу данных на иностранные сервера.

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Сергей Панфилов

То есть сами процы АМД и Интел нельзя, но внутри устройств можно?

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Константин Курасов

Они прямые поставки приостановили. Про косвенные ничего не было.

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Сергей Панфилов

̶Б̶е̶л̶а̶р̶у̶с̶ь̶ Казахстан поможет

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Константин Курасов

прямые от интел\амд
а из кореи\китая везти через Казахстан - такое себе)

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TJaba

а там не они

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Сергей Панфилов

Ну в ноутах...

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TJaba

Давно не видел ноутов лж, сорь за наезд, я думал у них из ряда с процами только телефоны остались

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испанский смех

лицензии США для поставок устройств, разработанных с помощью американских технологий или программного обеспечения.
 как же мощна америка

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НикакойвойнысУкраиной

Жаль
Видимо, Путин всё-таки переиграл

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User User

Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России

вот они слева направо...

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Сеня

братушки

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Mr Hidden

Ну вот компании котопые не вынуждены плясать под дудку американцев выставили ультиматум своему правительству - или лоьейтесь или пизла вашим налогам и добились и не надо закрывать свои магазины а потом открывать под брендом restore типа это не мы это они

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Никого не спас

Так стоп, ЮК пиндосская марионетка или нет?

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