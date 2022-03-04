Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России Статьи редакции
Samsung, LG и другим производителям не придётся получать лицензии у США, но некоторые ограничения всё же останутся.
Южной Корее удалось избавиться от расширенных экспортных ограничений США в отношении России, сообщили в Министерстве промышленности республики 4 марта.
Отмечается, что после встречи министра торговли Ё Хан Ку с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, стороны согласовали исключение Южной Кореи из FDPR — правил контроля иностранных продуктов.
то значит, что местным производителям, таким как LG, Samsung и SK Hynix, больше не придётся получать лицензии США для поставок устройств, разработанных с помощью американских технологий или программного обеспечения.
С другой стороны, правительство республики утвердило собственный пакет мер — например, ограничит продажи «стратегических товаров» и запретит экспорт в 49 российских организаций. Речи об остановке поставок пользовательской электроники (как в случае с Intel и AMD) пока не идёт.
Министерство промышленности проработает полные правила для 57 категорий устройств и опубликует их на официальном сайте в течение одного-двух месяцев.
Азиатам наши разборки побоку. Как и вам всем их разборки, кстати.
А когда во вьетнаме месились, у них же вроде тоже протеств постоянные были в сша и много несогласных.
Вроде как после эту войну никто не любит и не охотно вспоминает. Все их вылизанные боевики про Вьетнам смотрятся чуток комично. И ветеранов вроде как не очень чтат или я ошибаюсь?
Украина это импортозамещения Вьетнама в России?
импортозамещением Вьетнама был Афган
а это... хз шо це таке
мб импортозамещение югославии?
Значит чисто наша разработка
Не имеет аналогов
Я ща во Вьетнаме - охуенная страна. Идеальный вариант Турции для отдыха.
Знаю был, классное место
Манго топ
А где именно во Вьетнаме ты?
Я что-то не понял, южнокорейцы фашисты что-ли?
Укроботы, поясните мне плз
охлади траханье
нервная система уже не та
Just business, nothing personal
Комментарий удален
Получается.
Нет, это значит, что с Украиной весь мир, а с вами - Южная Корея
Ееее возвращение смартфонов LG
Которых больше нет
многоходовочка
много ходов очка
Лжэппл?
раскладушка. топ за свои деньги
Европейцы и американцы с российского рынка уйдут, азиаты его займут. Свято место пусто не бывает.
а проклятое место?
Не наше
Будут продаваться смартфоны Сяоми с деактивированным андроидом.
А смысл? Тут же столько данных. Собирай, анализируй, делай выводы.
Чебурнет запретит передачу данных на иностранные сервера.
То есть сами процы АМД и Интел нельзя, но внутри устройств можно?
Они прямые поставки приостановили. Про косвенные ничего не было.
̶Б̶е̶л̶а̶р̶у̶с̶ь̶ Казахстан поможет
прямые от интел\амд
а из кореи\китая везти через Казахстан - такое себе)
а там не они
Ну в ноутах...
Давно не видел ноутов лж, сорь за наезд, я думал у них из ряда с процами только телефоны остались
лицензии США для поставок устройств, разработанных с помощью американских технологий или программного обеспечения.
как же мощна америка
Жаль
Видимо, Путин всё-таки переиграл
Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России
вот они слева направо...
братушки
Ну вот компании котопые не вынуждены плясать под дудку американцев выставили ультиматум своему правительству - или лоьейтесь или пизла вашим налогам и добились и не надо закрывать свои магазины а потом открывать под брендом restore типа это не мы это они
Так стоп, ЮК пиндосская марионетка или нет?
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.