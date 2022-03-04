«Би-би-си» временно прекратила работу в России из-за угрозы уголовного преследования журналистов Статьи редакции
Накануне сайт издания заблокировал Роскомнадзор.
«Би-би-си» заявила, что временно прекращает работу в России и будет работать за пределами РФ. Гендиректор корпорации Тим Дейви объяснил это решение новым законом о фейках о российских военных, по которому журналистам может грозить до 15 лет лишения свободы.
TJ:
Артём! А помнишь как ты про премию Сахарова не хотел писать?
Там клоуны еще за занавесом, не забудьте забрать)
А как быть не совсем олдам?(
*эякуляции
Бисиси что это?
Есть обычай на Руси слушать ночью Би-Би-Си
Решил отвлечься от этого безумия в России, нашёл неплохой кинчик, запустил плеер. А там вот эта вот хуйня. Заставка, вместо Netflix - Zetflix блять.
Бисиси.. ну еклмн...
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.
Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"
А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?
Она мне в ответ свое будет!
А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?
Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы