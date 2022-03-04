Новости
Религиозный томагавк_два

«Би-би-си» временно прекратила работу в России из-за угрозы уголовного преследования журналистов Статьи редакции

Накануне сайт издания заблокировал Роскомнадзор.

BBC Press Office @bbcpress
BBC statement on reporting from within Russia.
Reacting to new legislation passed by the Russian authorities, BBC Director-General Tim Davie says:

«Би-би-си» заявила, что временно прекращает работу в России и будет работать за пределами РФ. Гендиректор корпорации Тим Дейви объяснил это решение новым законом о фейках о российских военных, по которому журналистам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Этот закон, как представляется, криминализует процесс независимой журналистики. Он не оставляет нам других вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов Би-би-си и сопровождающего персонала в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного развития событий.

Тим Дейви
гендиректора «Би-би-си»
Новости
Религиозный томагавк_два
Ночь блокировок: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе», «Би-би-си» и «Радио Свобода» Статьи редакции

Сайты заблокировали по решению Генпрокуратуры.

#новости #медиа #блокировки

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Киевский Филипп

Молимся за TJ

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Редкий Натр

TJ:

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Нет сил придумать ник

Артём! А помнишь как ты про премию Сахарова не хотел писать?

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Религиозный томагавк_два

Если был бы выбор премия Сахарова или полная блокировка ТЖ, я бы конечно сделал правильный выбор

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Президентский кавалер

Травиш

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Нормативный химик
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Киевский Филипп

3..2..1.. Занавес закрывается

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Тюремный надзиратель

Там клоуны еще за занавесом, не забудьте забрать)

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Президентский кавалер

Tjournal объявил программу релокейта олдов которые не удаляли свои аккаунты

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НикакойвойнысУкраиной

А как быть не совсем олдам?(

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Президентский кавалер

Не совсем участвовать в программе эвакуации

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Филин

*эякуляции

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Киевский Филипп

Сосать

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Заминусуй если сможешь
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Бытовой будильник

Жаль, охуенные ребята

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Арсен Саакян

Бисиси что это?

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Половый Паша

Big Sister's Sisi

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Чистый теркин30см

Чем же редакциям так угрожали. Мне кажется вырезать родословную.

Решил через Гугл новости почитать. Все заблокировано, кроме Ленты и Газеты.

Новый дивный мир.

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Официальная кодировка

Есть обычай на Руси слушать ночью Би-Би-Си

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Дмитрий

Решил отвлечься от этого безумия в России, нашёл неплохой кинчик, запустил плеер. А там вот эта вот хуйня. Заставка, вместо Netflix - Zetflix блять.

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Technofox

Бисиси.. ну еклмн...

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Офтоп
Nickolay Savchenko
Шеф-редактор русской версии RT Мария Баронова уволилась

Наши деды за такое не воевали, всё предано, всё растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Всё предано. Всё растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил.

Мария Баронова
201 201 комментарий
596
Наука
Никита Логинов
Если дойдёт до ядерной войны — как это будет происходить и что делать в таком случае Статьи редакции

События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.

Убежище в Казани, фото Михаила Захарова
119 119 комментариев
169
Офтоп
Бытовой будильник
«Из 100 срочников, которых заставили подписать контракт, выжило только 4»

Мама Собчак нарывается на пятнашку

50 50 комментариев
109
Интернет
Анна Павлова
Мем: Разговоры Эммануэля Макрона с президентами России, Украины и Белоруссии по телефону Статьи редакции

Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.

26 26 комментариев
172
Мнения
Zhanna Sinelli
Про родителей

Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…

99 99 комментариев
92
Новости
Религиозный томагавк_два
Microsoft приостановит продажи товаров и предоставление услуг в России Статьи редакции

Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.

Как и многие другие, мы вместе с Украиной призываем к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите её народа.

Microsoft
120 120 комментариев
94
Екатерина Кузнецова
Мне исполнилось 28 лет — и это самый странный день рождения

Рефлексирую.

106 106 комментариев
254
Навальнята спасают Фермана
Сегодня видел прозрение

Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"

А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?

Она мне в ответ свое будет!

А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?

Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы

37 37 комментариев
15
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