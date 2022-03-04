Российские СМИ начали удалять публикации о боевых действиях на Украине после одобрения закона о «фейках» про военных Статьи редакции
Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.
4 марта Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации.
После этого российские независимые издания заявили, что удалят материалы, посвящённые военным действиям России на Украине, чтобы обезопасить журналистов от тюремных сроков. Часть изданий также сообщила о закрытии комментариев или отказе от темы «спецоперации». Среди них:
- «Новая газета». В заявлении редакции сообщается, что издание удалит часть материалов о боевых действиях, а продолжит освещать только последствия, с которыми столкнулась Россия из-за «спецоперации» на Украине. Принятие закона журналисты назвали «военной цензурой».
- The Bell. Редакция решила полностью прекратить освещение военных действий на Украине из-за «перешедших на новый уровень персональных рисков для журналистов». Издание сосредоточится на экономических последствиях «военной спецоперации».
- Republic. Редакция также заявила о введение «военной цензуры в России». Из-за принятия закона о «фейках» издание удалило часть материалов про «спецоперацию» на Украине, а также отказалось от оперативного освещение военных событий. Журналисты сосредоточатся на аналитике, оценках и последствиях. Но, согласно заявлению редакции, даже в таких материалах «придётся проявлять большую осторожность и пользоваться эзоповым языком».
- It’s My City. Редакция удалила материалы о боевых действиях действиях на Украине. Это решение она объяснила безопасностью не только для журналистов, но и для читателей, которые «делятся текстами и новостями». В заявлении издание сообщило, что в остальном работа редакции не изменится.
- «Би-би-си». Издание приостановило работу в России. По словам гендиректора корпорации Тима Дейви, принятый закон о «фейках» про российских военных криминализует процесс независимой журналистики.
- Baza. Редакция телеграм-канала заявила, что станет «осторожнее и спокойнее», но не откажется от освещения событий на Украине. Они попросили читателей понять их, поскольку хотят «работать как можно дольше».
- «Фонтанка». Редакция не заявляла об удалении материалов и отказе от освещения событий на Украине, но предупредила читателей, что стала «внимательнее относиться к комментариям».
- Sota. После принятия закона журналисты были «вынуждены закрыть комментарии» в чатах при телеграм-канале. Редакция объяснила это «непропорционально возросшими рисками».
До принятия закона об уголовной ответственности за «фейки» про российских военных со сроками до 15 лет Роскомнадзор начал блокировать медиа за «фейки» и «призывы к экстремизму» на фоне «военной спецоперации». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
тж держись
правильно делает
Полное прекращение запретов в России или частичный запрет на запреты?
Когда побеждаешь в войне , закон " о распространение фейков" не нужен
Я так и знал, что Украина проигрывает
Продул пкйло эту стыдливую " спецооперацию" по укрощению украинцев
Фейк
Садись, два
Общего
Жаль
Жаль
Да там солдаты рожать начали, потери отрицательные!
Сюда не могу зайти без vpn
TJ похоже тоже блокнули
Скорее всего пока просто побочки от тестирования ТСПУ
что такое ТСПУ?
DPI
там еще люди фиксируют блокировки оф. букмекерских контор, хз че это, мб РКН мироточит снова, и потом успокоится
Днс гугловский вбей
Интересно Украина уже заблокировала Facebook? Возможно какие-то газеты или каналы запретила?
Блять, они же сами себя закапывают в этой информационной войне
Приостановка работы BBC - это печально
Вот, пожалуйста — Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования»
А кто сказал, что речь идёт про российские ВВС?
Вы таки хотите на что-то намекнуть?
Ок. Завершать работу ЛЮБЫХ ВВС может воспрепятствовать «использованию российских войск для защиты интересов России». Как и ваш комментарий, товарищ гос изменник
Би-би-си(BBC) и подразумевалось.
ТЖ 🧡🧡🧡
Знак качества, надеюсь путин отъедет быстрее, чем эти люди будут вынуждены перейти из журналистики еще куда
ТЖ удаляй
Остатки независимых СМИ уничтожены.
Это как наблюдать за тонущим Титаником, только вместо людей там Джофри Ланистер
Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"
А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?
Она мне в ответ свое будет!
А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?
Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы