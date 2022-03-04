Новости
Sasha Shambilova

Российские СМИ начали удалять публикации о боевых действиях на Украине после одобрения закона о «фейках» про военных Статьи редакции

Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.

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4 марта Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации.

После этого российские независимые издания заявили, что удалят материалы, посвящённые военным действиям России на Украине, чтобы обезопасить журналистов от тюремных сроков. Часть изданий также сообщила о закрытии комментариев или отказе от темы «спецоперации». Среди них:

  • «Новая газета». В заявлении редакции сообщается, что издание удалит часть материалов о боевых действиях, а продолжит освещать только последствия, с которыми столкнулась Россия из-за «спецоперации» на Украине. Принятие закона журналисты назвали «военной цензурой».

Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры.

редакция «Новой газеты»
  • The Bell. Редакция решила полностью прекратить освещение военных действий на Украине из-за «перешедших на новый уровень персональных рисков для журналистов». Издание сосредоточится на экономических последствиях «военной спецоперации».

С первого дня работы The Bell нашей главной задачей было помогать читателям не утонуть в потоке разрозненной информации, выбирать самое главное и глубоко анализировать суть, помогая принимать верные решения. Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше.

редакци The Bell
  • Republic. Редакция также заявила о введение «военной цензуры в России». Из-за принятия закона о «фейках» издание удалило часть материалов про «спецоперацию» на Украине, а также отказалось от оперативного освещение военных событий. Журналисты сосредоточатся на аналитике, оценках и последствиях. Но, согласно заявлению редакции, даже в таких материалах «придётся проявлять большую осторожность и пользоваться эзоповым языком».

Уверены, когда-нибудь свобода слова снова вернётся в Россию. Но пока единственная точка зрения, которой дозволено существовать, — точка зрения российского государства. Не хочется присоединяться к хору ее распространителей, так что придётся просто помолчать.

редакция Republic
  • It’s My City. Редакция удалила материалы о боевых действиях действиях на Украине. Это решение она объяснила безопасностью не только для журналистов, но и для читателей, которые «делятся текстами и новостями». В заявлении издание сообщило, что в остальном работа редакции не изменится.

Мы как журналисты старались быть честными, называть вещи своими именами и работали в той медиа-реальности, в которой не было военной цензуры. Но наступают тёмные времена.

редакция It’s My City
  • «Осторожно, новости». Редакция проекта Ксении Собчак сообщила о смене формата на «информационный режим вещания» только по официальным данным из-за непредсказуемости применения закона о «фейках». Сама журналистка также сообщила, что приостанавливает выпуск наших пятничных «Новостей» на ютуб-канале.

Мы выходили для вас бесперебойно больше трёх лет. Выпускали новости, где старались быть честными, адекватными, говорить то, что думаем, и что считаем правильным. К сожалению, сегодня наша работа стала в несколько раз непредсказуемее и опаснее. Такие времена.

Ксения Собчак
  • «Би-би-си». Издание приостановило работу в России. По словам гендиректора корпорации Тима Дейви, принятый закон о «фейках» про российских военных криминализует процесс независимой журналистики.

Он не оставляет нам других вариантов, кроме как временно приостановить работу всех журналистов Би-би-си и сопровождающего персонала в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного развития событий.

Тим Дейви
гендиректора «Би-би-си»
  • Baza. Редакция телеграм-канала заявила, что станет «осторожнее и спокойнее», но не откажется от освещения событий на Украине. Они попросили читателей понять их, поскольку хотят «работать как можно дольше».

Мы хотим, чтобы каждый наш читатель понимал: за нашу работу нам грозит уголовное дело по статье о фейках. Ошибочное слово или видео, неверная трактовка событий легко позволят разрушить не только наше детище – «Базу» – но и судьбы нас самих.

редакция Baza
  • «Фонтанка». Редакция не заявляла об удалении материалов и отказе от освещения событий на Украине, но предупредила читателей, что стала «внимательнее относиться к комментариям».

Будьте, пожалуйста, осторожнее и вы. Нам бы очень не хотелось идти на крайнюю меру — и отключать комментарии вовсе.

редакция «Фонтанки»
  • Sota. После принятия закона журналисты были «вынуждены закрыть комментарии» в чатах при телеграм-канале. Редакция объяснила это «непропорционально возросшими рисками».

Мы сохраняем его [канал] и надеемся, что в достаточно скором будущем восстановим возможность прямого обсуждения наших материалов – без опасений, что оно станет поводом для уголовных дел.

Редакция Sota

До принятия закона об уголовной ответственности за «фейки» про российских военных со сроками до 15 лет Роскомнадзор начал блокировать медиа за «фейки» и «призывы к экстремизму» на фоне «военной спецоперации». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

Разборы
Яна Ломакина
«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #право #сми

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Максим Соколовский

тж держись

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Бытовой будильник

Так TJ уже тоже пишет про «спецоперацию»

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0
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Максим Соколовский

правильно делает

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Михаил Журавлев

Полное прекращение запретов в России или частичный запрет на запреты?

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15
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Lissa

Когда побеждаешь в войне , закон " о распространение фейков" не нужен

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12
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Рыжий

Я так и знал, что Украина проигрывает

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/17/7237693/

Власти предлагают наказывать СМИ за фейки…
Министерство культуры, молодежи и спорта готовит правительству проект закона “О противодействии…
www.pravda.com.ua
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–2
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Lissa

Продул пкйло эту стыдливую " спецооперацию" по укрощению украинцев

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0
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Необычный микрофон

Теперь потерь уже точно нет

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9
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Жаль

Фейк

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4
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Жаль

Садись, два

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1
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Жаль

Общего

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Жаль

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0
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Нейроорлов

Жаль

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Тюремный надзиратель

Да там солдаты рожать начали, потери отрицательные!

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2
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Viktor Ivanov

Сюда не могу зайти без vpn

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4
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Viktor Ivanov

TJ похоже тоже блокнули

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0
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Сторож

Скорее всего пока просто побочки от тестирования ТСПУ

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9
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Горный Мика

так, скорее всего, и есть

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Dan

что такое ТСПУ?

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Илья П.

DPI

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Горный Мика

такие штуки, которые Роскомнадзор заставляет устанавливать провайдеров для контроля за трафиком. Это закон об автономном/суверенном рунете

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Максим Соколовский

там еще люди фиксируют блокировки оф. букмекерских контор, хз че это, мб РКН мироточит снова, и потом успокоится

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1
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Виктор Викторович

Днс гугловский вбей

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Святий Миколай

Интересно Украина уже заблокировала Facebook? Возможно какие-то газеты или каналы запретила?
Блять, они же сами себя закапывают в этой информационной войне

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4
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Hooligan

Приостановка работы BBC - это печально

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1
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Горный Мика

Приостановка работы Военно-воздушных сил (ВВС) — это было бы замечательно. Но прикрыли «Би-би-си»

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8
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Михаил Журавлев

Вот, пожалуйста — Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования»

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2
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Редкий Натр

А кто сказал, что речь идёт про российские ВВС?
Вы таки хотите на что-то намекнуть?

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Михаил Журавлев

Ок. Завершать работу ЛЮБЫХ ВВС может воспрепятствовать «использованию российских войск для защиты интересов России». Как и ваш комментарий, товарищ гос изменник

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Hooligan

Би-би-си(BBC) и подразумевалось.

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0
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НикакойвойнысУкраиной

ТЖ 🧡🧡🧡

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Бытовой будильник

Мда, я надеюсь они смогут просто вывести журналистов в Грузию, всех остальных вывести из штата и продолжить писать как есть.

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Президентский кавалер

Помянем до лучших времен

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Speechless

Знак качества, надеюсь путин отъедет быстрее, чем эти люди будут вынуждены перейти из журналистики еще куда

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Dan

ТЖ удаляй

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Alex Blake

Остатки независимых СМИ уничтожены.

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Андрей Васильев

Это как наблюдать за тонущим Титаником, только вместо людей там Джофри Ланистер

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Renox

Кстати

5 5 комментариев
71
Новости
Религиозный томагавк_два
Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России Статьи редакции

Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.

154 154 комментария
65
Новости
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Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.

Как и многие другие, мы вместе с Украиной призываем к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите её народа.

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130 130 комментариев
108
Интернет
Анна Павлова
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Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.

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