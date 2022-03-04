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Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России Статьи редакции

Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.

154 154 комментария
11 084 просмотров

Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке фейсбука на территории России. Причина ограничения доступа — 26 случаев «дискриминации российских СМИ».

Регулятор сообщил, что за последние дни фейсбук ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Роскомнадзор посчитал это нарушением ФЗ № 272.

РоскомнадZор
Приняты ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ

4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации.

С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации россий...
Приняты ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ

4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации.

С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»

Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Российские пользователи начали жаловаться на недоступность фейсбука в ночь на 4 марта.

Новости
Горный Мика
Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к фейсбуку, «Медузе», App Store, Google Play и другим ресурсам Статьи редакции

В соцсетях уже называют это «ночью длинных блокировок». Роскомнадзор пока ничего не подтверждал.

#новости #блокировки #facebook

154 154 комментария
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154 комментария
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Remake Studio

Инста и ютуб следующие )))
Добро пожаловать в ЧЕБУРНЕТ )

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111
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IaroslavTuch

Наконец-то люди отвлекутся от пагубной американской сети и займутся сборкой свежекупленной мебели из ИКЕЯ.

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94
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Владимир

Так одноклассники же есть. Все там будем.

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1
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Президентский кавалер

Zzzрада

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1
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Киевский Филипп

Ave ZZ

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–2
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Заминусуй если сможешь
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115
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Посторонний Филипп
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72
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Цветной Конь

Глянь, какой артефакт я откопал.

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37
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Мобильный крюк

надZор
Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ть

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71
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Evil Prime

это уже как в нацистской германии когда там свастики использовались, а тут вот своя символика

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19
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Мобильный крюк

Вставлять свастику прямо в названия ведомств даже нацисты не додумались

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46
3 комментария
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ИгорьOK
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17
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Borys

Уже вижу как через несколько лет буква Z будет убрана из латинского алфавита, клавиатур и вообще забанена в использовании как еще один символ нацистов

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2
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Мобильный крюк

Это первый раз, когда я употребил это слово на TJ, поздравьте меня

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0
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Roman Ikaev

РоскомнадZopa

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0
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Бригадир Ботов

Знаете что объединяет Россию и США?

США вводит санкции против граждан РФ.
И Россия вводит ответные санкции против граждан РФ

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66
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Читатель TJ

Что за «РоскомнадZор»? Это культ как будто этой буквы, которая связана со свастикой(((

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35
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aywee

Zалупа

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18
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Андрей Васильев

уже слили правду, это не фейк!

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17
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Nikon Mockey

поZор

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6
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Mikhail

Так и есть . Касплеят Германию 30x

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5
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Киевский Филипп

Ave ZZ

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1
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Andrey IMN

Тоже интересно, с какой целью они пытаются форсить этот символ? Может это отсылка к украинской "АƵОВ", только не перечеркнутая Z как знак сопротивления? Чего они там опять придумали?

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1
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DpaHuk

Я правильно понимаю, что атомная бомба уже взорвалась и мы просто уже все в аду?

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17
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Камюнист

Нет, видимо нет: в аду я не оценил бы твоего остроумия :)

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0
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Zee Zao

Ахахахах почему у них зет в названии органа ебаные придурки

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15
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Никого не спас

Заг-заг

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4
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Zee Zao

РоскомпоZор

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1
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Святий Миколай

Они будут блокировать сайты начиная от самого большого гамна, чтобы вы привыкали. А потом в один прекрасный момент не будет ни телеги, ни TJ... только Вк

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8
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knight_killer

только Вк
 Который переименуют в ZK

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24
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Шапку мама дала

VK

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0
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Святий Миколай

А судя по тому что ВК на протяжении последних лет впихивал в себя все гамно из других социальных сетей, можно с уверенностью сказать что они все знали и готовились

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2
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Nagibator RusPro

Да кто там чего знал, обычный перепиздинг функционала, вполне "стандартная" практика. Как формат Vine перетёк в TikTok, например.

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3
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Evgeny Nyagu

Наконец-то будет создано Министерство Правды! Война - это мир!

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14
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Ivar Ragnarsson

Я в ахуе

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9
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Камюнист

Не ты один

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3
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Президентский кавалер

Держись

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0
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paul

1. Можно ли теперь получить какой-то срок за призывы/дезинфу в фейсбуке, если он заблокирован?
2. Они банят по ip? Если да, то вместе с фейсбуком отвалятся еще и другие сайты.

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7
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Виталий Иванович Иванов

Можно ли теперь получить какой-то срок за призывы/дезинфу в Фейсбуке, если он заблокирован?
Да.

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1
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Аркадий Гайдаржи

Некоторые сайты могут перестать работать только потому что они используют инструменты Facebook SDK. Это чинится, но может быть

По ip блокируют тоже, но думаю начнут с домена

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0
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Nickolay Savchenko

причем очень многие, почти все, где логин по соц сетям, и приложения тоже

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0
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Константин Мельников

Это какой-то дикое лицемерие: сами блочат все, нарушают права, а потом обвиняют в этом Фейсбук и блочат его уже

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7
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Mickey Rat

назло бабушке отморожу уши

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1
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Камюнист

F людям, у которых вся рабочая переписка через FB.

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6
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Chikk

Учитывая то, насколько часто в FB банились аккаунты и насколько херово там работает сапорт - это были не очень умные граждане. Совсем не жаль таких. :)

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–11
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Виталий Иванович Иванов

это были не очень умные граждане. Совсем не жаль таких.
Ум это врождённое свойство. Как, скажем, цвет кожи иль там половая ориентация. Ум нельзя развить аналогично тому, как нельзя, например, отрастить новую ногу. То есть сейчас Вы сказали, по сути, что Вам **не жаль инвалидов**. 🤨

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1
10 комментариев
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Камюнист

Тут вынужден расписаться в полной некомпетентности: лицекнигой не пользовался всерьёз никогда и ни преимуществ, ни недостатков не знаю.

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2
1 комментарий
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knight_killer

Мне кажется, что сейчас уже даже дураки могут обойти все эти блокировки

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0
3 комментария
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FrozenYogurt

Это не так плохо, хотя и отстойно. На FB тысячи пропутинских ботов, которые спамят во всех военных темах, включая иностранные страницы и группы. Это поможет отрезать, в том числе, и прокремлевских ботов от ближнего зарубежься и заграницы.

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1
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Камюнист

Хорошо, что ты и в этом смог найти светлую составляющую :)

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2
2 комментария
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Дмитрий

За ботов не переживай. Им впн закупят

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0
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Михаил Журавлев

Если пропаганда на экспорт, она останется

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0
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new_comment

А куда теперь ринутся боты?
Так, TJ-шники, сомкнуть ряды! Минусаторы держать наготове!

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0
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Станислав Злобин

Ну че народ, погнали

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5
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K P

Куски говна.

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4
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Genesi5 ­

Facebook

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–17
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Трогательный Влад

Минусаторы не шарящие за локальные мемы, что с лицом?

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–2
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Genesi5 ­

Видимо, настолько говноеды, что действительно пользуются этим неудобным гавном, чтобы из-за его переживать.

А так - типичный пидорский тыже

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0
1 комментарий
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kawaiika

Уже утром был недоступен

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3
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Луиджи Вампа

У меня сейчас доступен.

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1
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kawaiika

через VPN?

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0
6 комментариев
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Виталий Иванович Иванов

Уже утром был недоступен.

У меня FB и сейчас доступен без VPN, но с различными сбоями.

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0
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kawaiika

Видимо не сразу у всех блочится.

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1
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Филин
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3
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Антон Лисин

Значит будем больше гулять на улице

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3
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Партийный парфюмер

Предлагаю добавлять эту аудиодорожку к подобным новостям. Да здравствует Советский Союз! Снова..

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2
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Alexander Kopeikin

Авторизация на многих сайтах втч на tj сломали.

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2
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Alexander Kopeikin

У меня tj кстати не открылся без ВПН сейчас. Хотя может просто совпало

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2
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Георгий Логутенко

И дтф

Что там с новостью про когент

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1
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Георгий Логутенко

У меня тоже

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0
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Y K

норм, фейсбук всегда говнищем был

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0
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Навальнята спасают Фермана

боже, а истаграмчик????

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0
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Chikk

Записан в todo, ожидайте.

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6
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Виталий Иванович Иванов

а инстаграмчик?
У IG трудности с доступом наблюдаю уже нескока суток. Позавчера смог установить после обновления приложения русский языковой пакет только через VPN. Highly likely, бан IG в совсем недалёком будущем. 🤷🏼‍♂️

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0
2 комментария
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Андрей Мельник

2 способа, которыми я захожу без проблем - либо приложение Unstagram light, либо через браузер. Проверял на мобильном интернете от МТС и Теле2 и на стационарном от Ростелекома.

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2
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Никого не спас

Хехе

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0
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Ilya Korkunov

могу порекомендовать https://chrome.google.com/webstore/detail/fastproxy-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA/mkelkmkgljeohnaeehnnkmdpocfmkmmf?hl=ru

FastProxy - обход блокировки сайтов
Расширение позволяет беспрепятственно заходить на заблокированные сайты.
chrome.google.com
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2
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Mickey Rat

нужно ещё за попытку войти туда, 15 лет с конфискацией

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2
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Mickey Rat

я в шоке, а почему не блокировали 8 лет? чего ждали?

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2
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Денис Сенькин

в Украине вк тоже когда блокировали, говорили что все равно все через впн сидеть будут. Сначала чтото такое было - потом все забили на вк.
Так что я оч сомневаюсь, что большое кол-во людей из России будут через впн сидеть в фейсбуке

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2
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Mister Dundie

да нахуй этот факебоок не нужон ваш!

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1
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Георгий Логутенко

Никто не знает, ркн внес DTF и TJ в списки? Спб, не могу ни МТС ни ДОМРУ открыть без впн сайты. Чтоо

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1
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Genesi5 ­

Питер, дом.ру, сижу без впн

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2
1 комментарий
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Георгий Логутенко
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1
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Облачко1984

Уверен, что это вопрос времени. Крайне удивлен адекватностью народа платформы, особенно по сравнению с вк/пикабу.

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1
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ＫＩＢØＵＮＥ

Ростелеком - ни DTF, ни TJ без VPN не открывается

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0
1 комментарий
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Mickey Rat

это хорошо, поток фейков сократится на 100%

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–17
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Mickey Rat

"хорошо, вот это хорошо"

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3
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Редкий Натр

vc и tj:

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1
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Tanqwer

РоZZия Vперед!

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0
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knight_killer

Vперде

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2
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boqdanovski

Ебааать..
Ебучие RTшники

На самом деле многие гнали, что фейсбук не фредли юзабилити и потому нехуй им пользоваться (за пару дней привыкаешь на самом деле), но сколько там фрилансеров работу находило и жило за счет этого.
фриланс биржи есть - понятно, но социалочка очень решала..

Грустно((

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0
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Виталий Иванович Иванов

за пару дней привыкаешь
Не понимаю, как такое возможно. Например, у меня в FB хронически открывается через уведомление не коммент, а пост. Если комментов не много, это не большая беда. Но если комментов сотни, тем более, тысячи, комменты к своим комментам читать уже практически невозможно. 🤷🏼‍♂️🤢

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1
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Киевский Филипп

Пользуйтесь ВКонтакте, дети

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Виталий Иванович Иванов

Пользуйтесь ВКонтакте
Благодарю, но нет. Для меня станет трагедией, в этом контексте, бан TG. IT-спецы запугивают, что на этот раз у РКН получится. 🤢

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0
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Муги

А блочить будут как рутрекер или прям блочить?

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0
2 комментария
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НикакойвойнысУкраиной

Когда его забанят конкретно?
У меня пока открывается

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0
4 комментария
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Alexander D

Чз впн тоже не зайти?

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0
1 комментарий
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Данил

Бля, пиздец

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0
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Random Unit

Мазаль Тов!

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Ещё 17 комментариев
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