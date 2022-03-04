Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России Статьи редакции
Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке фейсбука на территории России. Причина ограничения доступа — 26 случаев «дискриминации российских СМИ».
Регулятор сообщил, что за последние дни фейсбук ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Роскомнадзор посчитал это нарушением ФЗ № 272.
Российские пользователи начали жаловаться на недоступность фейсбука в ночь на 4 марта.
Инста и ютуб следующие )))
Добро пожаловать в ЧЕБУРНЕТ )
Наконец-то люди отвлекутся от пагубной американской сети и займутся сборкой свежекупленной мебели из ИКЕЯ.
Так одноклассники же есть. Все там будем.
Глянь, какой артефакт я откопал.
это уже как в нацистской германии когда там свастики использовались, а тут вот своя символика
Уже вижу как через несколько лет буква Z будет убрана из латинского алфавита, клавиатур и вообще забанена в использовании как еще один символ нацистов
РоскомнадZopa
Знаете что объединяет Россию и США?
США вводит санкции против граждан РФ.
И Россия вводит ответные санкции против граждан РФ
Что за «РоскомнадZор»? Это культ как будто этой буквы, которая связана со свастикой(((
Zалупа
уже слили правду, это не фейк!
поZор
Так и есть . Касплеят Германию 30x
Тоже интересно, с какой целью они пытаются форсить этот символ? Может это отсылка к украинской "АƵОВ", только не перечеркнутая Z как знак сопротивления? Чего они там опять придумали?
Я правильно понимаю, что атомная бомба уже взорвалась и мы просто уже все в аду?
Нет, видимо нет: в аду я не оценил бы твоего остроумия :)
Ахахахах почему у них зет в названии органа ебаные придурки
Заг-заг
РоскомпоZор
Они будут блокировать сайты начиная от самого большого гамна, чтобы вы привыкали. А потом в один прекрасный момент не будет ни телеги, ни TJ... только Вк
только Вк
Который переименуют в ZK
VK
А судя по тому что ВК на протяжении последних лет впихивал в себя все гамно из других социальных сетей, можно с уверенностью сказать что они все знали и готовились
Да кто там чего знал, обычный перепиздинг функционала, вполне "стандартная" практика. Как формат Vine перетёк в TikTok, например.
Наконец-то будет создано Министерство Правды! Война - это мир!
Я в ахуе
Не ты один
1. Можно ли теперь получить какой-то срок за призывы/дезинфу в фейсбуке, если он заблокирован?
2. Они банят по ip? Если да, то вместе с фейсбуком отвалятся еще и другие сайты.
Можно ли теперь получить какой-то срок за призывы/дезинфу в Фейсбуке, если он заблокирован?
Да.
—
Некоторые сайты могут перестать работать только потому что они используют инструменты Facebook SDK. Это чинится, но может быть
По ip блокируют тоже, но думаю начнут с домена
причем очень многие, почти все, где логин по соц сетям, и приложения тоже
Это какой-то дикое лицемерие: сами блочат все, нарушают права, а потом обвиняют в этом Фейсбук и блочат его уже
назло бабушке отморожу уши
F людям, у которых вся рабочая переписка через FB.
Учитывая то, насколько часто в FB банились аккаунты и насколько херово там работает сапорт - это были не очень умные граждане. Совсем не жаль таких. :)
это были не очень умные граждане. Совсем не жаль таких.
Ум это врождённое свойство. Как, скажем, цвет кожи иль там половая ориентация. Ум нельзя развить аналогично тому, как нельзя, например, отрастить новую ногу. То есть сейчас Вы сказали, по сути, что Вам **не жаль инвалидов**. 🤨
—
Тут вынужден расписаться в полной некомпетентности: лицекнигой не пользовался всерьёз никогда и ни преимуществ, ни недостатков не знаю.
Мне кажется, что сейчас уже даже дураки могут обойти все эти блокировки
Это не так плохо, хотя и отстойно. На FB тысячи пропутинских ботов, которые спамят во всех военных темах, включая иностранные страницы и группы. Это поможет отрезать, в том числе, и прокремлевских ботов от ближнего зарубежься и заграницы.
Хорошо, что ты и в этом смог найти светлую составляющую :)
За ботов не переживай. Им впн закупят
Если пропаганда на экспорт, она останется
А куда теперь ринутся боты?
Так, TJ-шники, сомкнуть ряды! Минусаторы держать наготове!
Ну че народ, погнали
Куски говна.
Видимо, настолько говноеды, что действительно пользуются этим неудобным гавном, чтобы из-за его переживать.
А так - типичный пидорский тыже
Уже утром был недоступен
У меня сейчас доступен.
через VPN?
Уже утром был недоступен.
У меня FB и сейчас доступен без VPN, но с различными сбоями.
—
Видимо не сразу у всех блочится.
Значит будем больше гулять на улице
Авторизация на многих сайтах втч на tj сломали.
У меня tj кстати не открылся без ВПН сейчас. Хотя может просто совпало
И дтф
Что там с новостью про когент
У меня тоже
норм, фейсбук всегда говнищем был
боже, а истаграмчик????
Записан в todo, ожидайте.
а инстаграмчик?
У IG трудности с доступом наблюдаю уже нескока суток. Позавчера смог установить после обновления приложения русский языковой пакет только через VPN. Highly likely, бан IG в совсем недалёком будущем. 🤷🏼♂️
—
2 способа, которыми я захожу без проблем - либо приложение Unstagram light, либо через браузер. Проверял на мобильном интернете от МТС и Теле2 и на стационарном от Ростелекома.
Хехе
могу порекомендовать https://chrome.google.com/webstore/detail/fastproxy-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA/mkelkmkgljeohnaeehnnkmdpocfmkmmf?hl=ru
нужно ещё за попытку войти туда, 15 лет с конфискацией
я в шоке, а почему не блокировали 8 лет? чего ждали?
в Украине вк тоже когда блокировали, говорили что все равно все через впн сидеть будут. Сначала чтото такое было - потом все забили на вк.
Так что я оч сомневаюсь, что большое кол-во людей из России будут через впн сидеть в фейсбуке
да нахуй этот факебоок не нужон ваш!
Никто не знает, ркн внес DTF и TJ в списки? Спб, не могу ни МТС ни ДОМРУ открыть без впн сайты. Чтоо
Питер, дом.ру, сижу без впн
Уверен, что это вопрос времени. Крайне удивлен адекватностью народа платформы, особенно по сравнению с вк/пикабу.
Ростелеком - ни DTF, ни TJ без VPN не открывается
это хорошо, поток фейков сократится на 100%
"хорошо, вот это хорошо"
vc и tj:
РоZZия Vперед!
Vперде
Ебааать..
Ебучие RTшники
На самом деле многие гнали, что фейсбук не фредли юзабилити и потому нехуй им пользоваться (за пару дней привыкаешь на самом деле), но сколько там фрилансеров работу находило и жило за счет этого.
фриланс биржи есть - понятно, но социалочка очень решала..
Грустно((
за пару дней привыкаешь
Не понимаю, как такое возможно. Например, у меня в FB хронически открывается через уведомление не коммент, а пост. Если комментов не много, это не большая беда. Но если комментов сотни, тем более, тысячи, комменты к своим комментам читать уже практически невозможно. 🤷🏼♂️🤢
—
Пользуйтесь ВКонтакте
Благодарю, но нет. Для меня станет трагедией, в этом контексте, бан TG. IT-спецы запугивают, что на этот раз у РКН получится. 🤢
—
А блочить будут как рутрекер или прям блочить?
Когда его забанят конкретно?
У меня пока открывается
Чз впн тоже не зайти?
Бля, пиздец
Мазаль Тов!
Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"
А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?
Она мне в ответ свое будет!
А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?
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