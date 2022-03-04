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Sasha Shambilova

Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть название Минобороны на картах. Его переименовали в «Министерство фашизма» Статьи редакции

По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.

Роскомнадзор направил в Apple запрос «с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное». Об этом ведомство сообщило РБК.

На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.

Роскомнадзор

Регулятор сообщил, что название «Министерство Фашизма Российской Федерации» нарушает закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Новое название выражает «явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России».

Переименование Минобороны в Apple Maps заметили утром 4 марта. Новое название отображалось и на русском, и на иностранных языках. Спустя некоторое время, в России ведомство вновь получило официальное наименование, однако за рубежом по-прежнему значилось как «Министерство фашизма».

#новости #apple #роскомнадзор #конфликтнаукраине

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76 комментариев
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knight_killer

А разве яблокам не должно быть похую на какие-то там требования? У них же и рынка тут уже фактически нет.

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93
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Spear Mint

В этом теперь и смех всей новости))))

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58
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испанский смех

и грех

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5
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Ракетный химик

Они вроде как и дня не продержались, открылись заново. Хороший шанс министерству ф******а закрыть re:storeы

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–45
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JilaNis

Говорят что распродают остатки за +40% к цене.

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25
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испанский смех

цены меняют каждый день иногда и по два раза, вчера в айпорте с продавцом базарил

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0
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JilaNis

цены меняют каждый день
 Вспомнил девяностые и начало нулевых, когда цены указывались в У.Е. - условных единицах, потому что рубль болтало как пьяного водилу по дороге. Заебись, вернулся в прошлое.

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26
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Оральное обезболивающее

Теперь я поняла, что это такое. Спустя столько лет…

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2
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JilaNis

Ага. Рубль был "слегка" так нестабилен и для покупки чего-то требовалась твердая валюта. Доллары. Но называть доллары долларами как-то не очень, поэтому называли условными единицами.

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6
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Roma Schreibikus

Какое-то время было даже можно в баксах писать.
Потом приняли закон, и все стали шифроваться за у.е., если я правильно помню.

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2
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JilaNis

Вот видите, а то все говорят, что тяга к политическим эвфемизмам и новоязу вроде "военная операция" вместо "войны", "хлопок" вместо "взрыв" появилась только недавно.

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1
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испанский смех

нет, сейчас все хуже, цены в фантиках

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1
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Ракетный химик

В то же время на оф сайте есть некий намёк

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2
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Виталий Чухнов

Охуенные ребята.
Обычно остатки продают -40 процентов к цене

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2
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Aram Mirzoyants

ну -40 распродают то, чего дохуя.
а +40 это уже коллекционка

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2
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Твой Полиомелит

Да, например Санлайт, он уже мноого лет все распродает, все закрывается, но ... вот опять и опять.

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degra_dante

рестор не принадлежит Яблоку, это реселлер

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1
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Denis D

Вроде только серые дистрибьюторы открылись, нет?

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Ракетный химик

Нет. Да даже если и да, похуй кто там открылся. Они щас обзываются как в детском саду, а через месяц-два-три максимум снова откроются. Скринь

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–10
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Твой Полиомелит

да надо заградительные меры - закрываешься, бай-бай, но если захочешь опять открыться - скажем, не 20% корпоративная ставка по налогу, а 40%... за свои действия надо отвечать, не маленькие капризные девочки уже.

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–1
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Николай Щорс

Да чё 40, 100 надо

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1
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Николай Щорс

Может быть, если Россия съебёт с Украины

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0
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Твой Полиомелит

из-за этого? прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и покажет бесплатно кино ... (в саду был еще припев "изнасилует и бросит на дно... ")

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0
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Alexey Boldyrev

Ну как бы apple и ре-сторы - не одно и тоже.

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0
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Никита Королёв

Что ты за хуйню сморозил? Ты хоть понимаешь, как связаны Apple и restore?
Почитай про Apple Premium Reseller, что-нибудь новенькое для себя узнаешь.

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0
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Dan

Найс

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46
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Alexander D

Cock

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26
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knight_killer

Бро

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9
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Николай Щорс

Get a room

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3
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Бытовой будильник

Надеюсь Эпл не прогнется. Фашисты должны страдать

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28
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Сергей Крашевич

Фашисты должны страдать, это несомненно. Независимо от того, с какой стороны они находятся и на каком языке говорят.
Но источники информации, вроде карт, должны оставаться нейтральными и объективными в любой ситуации

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–17
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Дарвин Пешеход

Я думаю информация достаточно объективная.

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9
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Сергей Крашевич

Такое наименование — это оценочное суждение, и я даже с ним согласен. Но нельзя отрицать, что объективно всё же оно называется по-другому.
В сложные времена, когда людей сталкивают друг с другом лбами правители, которых никто не выбирал, только холодная объективность может помочь погасить пожар

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3
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Дарвин Пешеход

Да бля, это не какая-то кафешка, которую будет турист искать, не душни.

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1
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испанский смех

фашисты и не страдают

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1
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Hagotireno

Фашисты должны страдать
 Как же жалко это выглядит... Без негатива, но у людей, видимо, какая-то массовая проекция насчёт страданий власти от таких вот мер, над которыми мы бы обычно посмеялись, написав ироничное: "ИХ БОРЬБА!"

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1
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Бытовой будильник

Нет, лучше как ты сидеть и пердеть

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0
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Hagotireno

То есть я правильно понимаю, что ты противопоставляешь "писать комменты на тж" и "сидеть и пердеть"?

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0
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Твой Полиомелит

однозначно! не пустим фашистских яблочников обратно на рынок!

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–4
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Никита Рогожин

Согласен с претензиями ркн, министерство фашизма находится по адресу ул. Ильинка, 23/16

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19
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SadDamnWhoSaid

Скорее Останкино

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0
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Oldfag TV

Яка сумна новина

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17
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Мобильный крюк

однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное.
РоскомнадZор диктует свою непреклонную волю всему миру

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12
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JilaNis

неуважение к обществу и властям
 Кому?

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9
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Ракетный химик

министерство фашизма министерство фашизма
кринж, блять, какие же они жалкие

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3
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Genesi5 ­

Что взять с этих заднеприводных

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–8
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Николай Щорс

Пидоры пендоские

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–3
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Николай Щорс

Сарказм на тж уже не выкупают… тж уже не торт

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2
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Киевский Филипп

Хороший троллинг, Эппл

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5
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Колючий фитиль

Думаю это люди сами изменили

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5
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Невинный татарин

от 1/20 до 1/10 годового оборота России.

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4
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Мобильный крюк

Т. е. дневная выручка одного Apple Store в Небраске

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4
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Однако здравствуйте

Блять я так сначала и прочитала

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0
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Имя Фамилия

Ахаха

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3
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Сергей Крашевич

Apple же с 2gis берёт данные для карт на территории РФ. Почему Роскомнадзор не предъявил претензии к ним?

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3
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испанский смех

пруф?

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0
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Сергей Пашкин

А если не вернут, то что они уже сделают им?
Лучше пусть запомнят это, и когда в будущем откусанное яблоко вернётся, а они полюбому вернутся! Вот потом поднять это дело и впаять штраф!

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1
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Невинный татарин

подождать, пока оборот станет побольше

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0
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испанский смех

бля эппл, ты то куда лезешь

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1
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Mickey Rat

"увОжение к властям рф"? ахахахаха, это какой-то рофл?

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2
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Владислав Ефимов

Роскомнадзор, иди нахуй

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2
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Maria Trishina

Вообще на фейк похоже. У меня в картах все в порядке с названием. Попросила проверить зарубежный друзей – тоже Минобороны написано (скрин).

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2
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Vladimir Ignatov

+

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0
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Александр Горелик

грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.
не особо грозно при нулевом обороте

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1
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Макс

Согласен, сомневаюсь что это переименование было как то согласованно, политика политикой, но карты это карты и в этом нет смысла, карты должны оставаться не тронутыми без официальных изменений, Apple не та компания что бы так подставляться, может работник психанул

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0
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Макс

Я тут задумался, а это не фейк? Это ж вроде просто локальная метка с названием

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1
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Своеобразный Женя

https://youtu.be/FeCXooh8AXE

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0
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Однако здравствуйте

Надо табличку поменять входную еще

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Валера спас Россию
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Центральный чувак

Совсем страх потеряли!!

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Великолепный алмаз

Иди нахуй, российское министерство фашизма

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Волшебный клуб

Ну теперь вся страна зато узнает, что у нее есть министерство фашизма на карте. Эффект Стрэйзанд в действии как всегда.

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Веб Инструменты

Какая им разница как их "Министерство фашизма" называют в других странах? Наверное стоит пригрозить ядерной ракетой?

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Bkmz Иванов

"Штраф! Штраф нахой!" – кричат они из-за забора

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НикакойвойнысУкраиной

Выключайте Эпл

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Дальнейший Орзэмэс

Обиделись.

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