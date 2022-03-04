Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть название Минобороны на картах. Его переименовали в «Министерство фашизма» Статьи редакции
По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.
Роскомнадзор направил в Apple запрос «с требованием незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное». Об этом ведомство сообщило РБК.
Регулятор сообщил, что название «Министерство Фашизма Российской Федерации» нарушает закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Новое название выражает «явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России».
Переименование Минобороны в Apple Maps заметили утром 4 марта. Новое название отображалось и на русском, и на иностранных языках. Спустя некоторое время, в России ведомство вновь получило официальное наименование, однако за рубежом по-прежнему значилось как «Министерство фашизма».
А разве яблокам не должно быть похую на какие-то там требования? У них же и рынка тут уже фактически нет.
В этом теперь и смех всей новости))))
и грех
Говорят что распродают остатки за +40% к цене.
цены меняют каждый день иногда и по два раза, вчера в айпорте с продавцом базарил
цены меняют каждый день
Вспомнил девяностые и начало нулевых, когда цены указывались в У.Е. - условных единицах, потому что рубль болтало как пьяного водилу по дороге. Заебись, вернулся в прошлое.
Теперь я поняла, что это такое. Спустя столько лет…
Ага. Рубль был "слегка" так нестабилен и для покупки чего-то требовалась твердая валюта. Доллары. Но называть доллары долларами как-то не очень, поэтому называли условными единицами.
Какое-то время было даже можно в баксах писать.
Потом приняли закон, и все стали шифроваться за у.е., если я правильно помню.
Вот видите, а то все говорят, что тяга к политическим эвфемизмам и новоязу вроде "военная операция" вместо "войны", "хлопок" вместо "взрыв" появилась только недавно.
нет, сейчас все хуже, цены в фантиках
Охуенные ребята.
Обычно остатки продают -40 процентов к цене
ну -40 распродают то, чего дохуя.
а +40 это уже коллекционка
Да, например Санлайт, он уже мноого лет все распродает, все закрывается, но ... вот опять и опять.
рестор не принадлежит Яблоку, это реселлер
Вроде только серые дистрибьюторы открылись, нет?
да надо заградительные меры - закрываешься, бай-бай, но если захочешь опять открыться - скажем, не 20% корпоративная ставка по налогу, а 40%... за свои действия надо отвечать, не маленькие капризные девочки уже.
Да чё 40, 100 надо
Может быть, если Россия съебёт с Украины
из-за этого? прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и покажет бесплатно кино ... (в саду был еще припев "изнасилует и бросит на дно... ")
Ну как бы apple и ре-сторы - не одно и тоже.
Что ты за хуйню сморозил? Ты хоть понимаешь, как связаны Apple и restore?
Почитай про Apple Premium Reseller, что-нибудь новенькое для себя узнаешь.
Найс
Cock
Бро
Get a room
Фашисты должны страдать, это несомненно. Независимо от того, с какой стороны они находятся и на каком языке говорят.
Но источники информации, вроде карт, должны оставаться нейтральными и объективными в любой ситуации
Я думаю информация достаточно объективная.
Такое наименование — это оценочное суждение, и я даже с ним согласен. Но нельзя отрицать, что объективно всё же оно называется по-другому.
В сложные времена, когда людей сталкивают друг с другом лбами правители, которых никто не выбирал, только холодная объективность может помочь погасить пожар
Да бля, это не какая-то кафешка, которую будет турист искать, не душни.
фашисты и не страдают
Фашисты должны страдать
Как же жалко это выглядит... Без негатива, но у людей, видимо, какая-то массовая проекция насчёт страданий власти от таких вот мер, над которыми мы бы обычно посмеялись, написав ироничное: "ИХ БОРЬБА!"
То есть я правильно понимаю, что ты противопоставляешь "писать комменты на тж" и "сидеть и пердеть"?
однозначно! не пустим фашистских яблочников обратно на рынок!
Согласен с претензиями ркн, министерство фашизма находится по адресу ул. Ильинка, 23/16
Скорее Останкино
Яка сумна новина
неуважение к обществу и властям
Кому?
Что взять с этих заднеприводных
Пидоры пендоские
Сарказм на тж уже не выкупают… тж уже не торт
Блять я так сначала и прочитала
Ахаха
Apple же с 2gis берёт данные для карт на территории РФ. Почему Роскомнадзор не предъявил претензии к ним?
пруф?
А если не вернут, то что они уже сделают им?
Лучше пусть запомнят это, и когда в будущем откусанное яблоко вернётся, а они полюбому вернутся! Вот потом поднять это дело и впаять штраф!
бля эппл, ты то куда лезешь
"увОжение к властям рф"? ахахахаха, это какой-то рофл?
Роскомнадзор, иди нахуй
Вообще на фейк похоже. У меня в картах все в порядке с названием. Попросила проверить зарубежный друзей – тоже Минобороны написано (скрин).
+
грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.
не особо грозно при нулевом обороте
Согласен, сомневаюсь что это переименование было как то согласованно, политика политикой, но карты это карты и в этом нет смысла, карты должны оставаться не тронутыми без официальных изменений, Apple не та компания что бы так подставляться, может работник психанул
Я тут задумался, а это не фейк? Это ж вроде просто локальная метка с названием
Надо табличку поменять входную еще
Какая им разница как их "Министерство фашизма" называют в других странах? Наверное стоит пригрозить ядерной ракетой?
"Штраф! Штраф нахой!" – кричат они из-за забора
Выключайте Эпл
4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.
Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.
Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"
А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?
Она мне в ответ свое будет!
А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?
Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы