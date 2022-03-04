Путин подписал закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции
4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.
О подписании документа сообщает РИА Новости. Он опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу:
- Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
- Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;
- Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.
- Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
- За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.
- За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.
пишите про экономику, социальную политику. Тут работы не перелопатить
писать о самой продуманной и победоносной спец операции смысла нет. Все все итак понимаю.
Ты про какие-то свои прошлые комментарии?
💪💗
прямо сейчас тоже ничего не происходит
После Z в качестве символа уже нечему удивляться)
Если сегодня не выйдете на улицы, то завтра будут сажать за шептуна в метро
То что мертво умереть не может!
не "военных", а "спецоперационных".
Продам, когда станет подороже))))
Ребята посмотрите на ютубе запись совета федерации! Первые 4 минуты. Ахуй гарантирую
Ебать. ЕБАТЬ! Это реально происходит?
Переименовуйся в Молчаливый утюг
Свобода
Пусть в очко себе запихает этот закон
Поиграем в Вангу, какой запрет следующий?
Ютуб?)
Ютуб есть в прогнозах, мне вот кажется вацап еще стоит, нестле, P&G
Нормально он подписал: tjournal перестал открываться без VPN. Ещё какое-то время картинки не грузились со всех сайтов «Комитета».
F
Письку пусть сосут
Увы, сосать будем мы(
Подождите, а можно будет как-нибудь без гомосексуальных связей обойтись?(
Нет, уже давно в такой связи(
Сейчас там что—то много стало таких желающих все что—то возбуждать. Все у них возбуждается там. Вдруг тоже проснулись. И возбудились. Пусть возбуждаются
© Черномырдин
«Возможно, на войне погибло 5000 человек»
Мне вот интересно. Если написал депутату обращение, то это же не считается публичным распространением?
Это будет работать с обратным правоприменением?
То есть, с обратной силой?
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…
Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
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Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы
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