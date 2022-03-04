Сегодня видел прозрение

Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"

А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?

Она мне в ответ свое будет!

А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?

Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы