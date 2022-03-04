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Частный фитиль

Путин подписал закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы Статьи редакции

4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.

О подписании документа сообщает РИА Новости. Он опубликован на сайте Кремля.

Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Согласно документу:

  • Заведомо ложные данные наказываются штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до трёх лет колонии;
  • Заведомо ложные данные, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штрафом в три-пять миллиона рублей, либо от пяти до 10 лет колонии;
  • Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.
  • Призывы к «воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования» (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
  • За призывы к «воспрепятствованию» или дискредитацию, которые повлекли тяжкие последствия — штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет колонии.
  • За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года человек привлекался за это к административной ответственности) — штрафом до 500 тысяч рублей или до трёх лет колонии.

#новости #законы #фейки

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Религиозный томагавк_два

Ну штош

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Партийный парфюмер

F брат

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Религиозный томагавк_два

Пиши письма, если что. А мои ответы наверное на соседних сайтах публиковать можно будет.

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1
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Партийный парфюмер

Хорошо💔

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2
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Навальнята спасают Фермана

пишите про экономику, социальную политику. Тут работы не перелопатить

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Религиозный томагавк_два

Как только мы поймем, что да как, напишем пост, где расскажем о планах. Мы конечно же надеемся на лучшее

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Навальнята спасают Фермана

писать о самой продуманной и победоносной спец операции смысла нет. Все все итак понимаю.

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Андрей Лузин

Ты про какие-то свои прошлые комментарии?

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Иван Прохоров

💪💗

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Заминусуй если сможешь
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ИгорьOK
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Нормативный химик

24 февраля ничего не произошло.

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17
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Максим Соколовский

прямо сейчас тоже ничего не происходит

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Алексей Приловский
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alexferman

После Z в качестве символа уже нечему удивляться)

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Алина Кипр
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5
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Андрей Васильев
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Святий Миколай

Если сегодня не выйдете на улицы, то завтра будут сажать за шептуна в метро

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4
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Пространственный каякер

Ну вот и все ребята

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Бытовой будильник

Хуй войне, и три хуя за шиворот тем, кто ее покрывает

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3
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Телевизионный чувак

уже 9 день с таким ебалом. Попробуй удивить

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3
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Renox
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Печенег
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knight_killer

То что мертво умереть не может!

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Творческий паркур

Ну и?

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knight_killer
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Єрмак

FYI:

От диктатуры к демократии
От диктатуры к демократии, концептуальные основы освобождения — эссе об общей проблеме того, как…
ru.wikipedia.org
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Максим Шишлов

не "военных", а "спецоперационных".

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Dan
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Alex Sallivan

Продам, когда станет подороже))))

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Владислав Недзвецкий

Ребята посмотрите на ютубе запись совета федерации! Первые 4 минуты. Ахуй гарантирую

https://m.youtube.com/watch?v=0s-x4ykrwSE

520 заседание Совета Федерации
Сенаторы рассматривают пакет антикризисных законов, призванных поддержать российскую экономику и…
m.youtube.com
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1
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JilaNis

Ебать. ЕБАТЬ! Это реально происходит?

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Киевский Филипп

Молчание в наше время реально золото

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CrusaderRamzan

Переименовуйся в Молчаливый утюг

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Grey Worm

Свобода

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Однако здравствуйте

Пусть в очко себе запихает этот закон

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Склонный клуб

Написал уже что думаю.

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Благородный Абдужаббор

Новая волна удаления аккаунтов чи шо?

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Андрей Васильев

Поиграем в Вангу, какой запрет следующий?

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the hard of леопард

Ютуб?)

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Андрей Васильев

Ютуб есть в прогнозах, мне вот кажется вацап еще стоит, нестле, P&G

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Gre Li

Нормально он подписал: tjournal перестал открываться без VPN. Ещё какое-то время картинки не грузились со всех сайтов «Комитета».

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Никита против войны

F

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Русеслав Блотон

Письку пусть сосут

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НикакойвойнысУкраиной

Увы, сосать будем мы(

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Арсений Зябликов

Подождите, а можно будет как-нибудь без гомосексуальных связей обойтись?(

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НикакойвойнысУкраиной

Нет, уже давно в такой связи(

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Quidmy

Сейчас там что—то много стало таких желающих все что—то возбуждать. Все у них возбуждается там. Вдруг тоже проснулись. И возбудились. Пусть возбуждаются
© Черномырдин

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Alexandr Blokhin

«Возможно, на войне погибло 5000 человек»

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Андрей Лузин

Мне вот интересно. Если написал депутату обращение, то это же не считается публичным распространением?

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НикакойвойнысУкраиной

Это будет работать с обратным правоприменением?
То есть, с обратной силой?

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