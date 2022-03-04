Twitter заблокировали в России Статьи редакции
По требованию Генпрокуратуры.
Согласно мониторингу GlobalCheck, соцсеть недоступна в России. Роскомнадзор подтвердил начало блокировки Twitter.
По данным из реестра, Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.
1 марта Роскомнадзор снова начал замедлять твиттер из-за распространения недостоверной информации на фоне «спецоперации на территории Украины».
Ранее 4 марта Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России.
В марте 2021 года Роскомнадзор замедлял трафик твиттера из-за неудаления запрещённого контента. Тогда ограничения коснулись всех мобильных устройств и половины компьютеров. После 15 мая ограничения частично сняли, но ведомство сохранило замедление трафика на мобильных устройствах.
25 февраля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку и замедлять трафик соцсети. Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян из-за ограничения аккаунтов российских СМИ. После 24 февраля многие пользователи стали сообщать о сбоях в соцсети, а 26 февраля большинство российских провайдеров ограничили доступ к твиттеру.
T*J
* запрещен на территории РФ
Скоро на TJ будут одни украинцы комментировать. Все русские удаляются вслед за блокировкой сервисов
сказки
Вроде все vpn наладили.
Мне жалко Ютюб.
Русский Ютюб нереально крутой. Туда пришли все таланты с телевидения и не только.
Не хотелось бы что б его блокировали
Соловьев сейчас героически всеми силами старается удерживать Ютуб от блокировки
За последние дни мне кажется все себе VPN установили. У меня даже мама теперь им пользуется.)
Так TJ у нас (Украине) почему-то заблокирован)
Но мы ходим через впн. А они удаляются.
С каких пор? Не встречал пока никаких проблем
В смысле? У меня все ок с TJ. Может твой провайдер блокнул
Переименовывать в RoZkomJournal
Я купил журнал "Россия"
Там всё тоже хорошо
С другой стороны, дебилов пятнадцатирублевых будет меньше в комментах. Заебался их уже читать везде
настоящих 15рублевых меньше не будет, у них выделенный канал без любых блокировок
Пук
среньк
С подключением, брат!
Не такой уж ты и умный, утюг.
Да здравствует цифровой GULAG
Рекомендую WindScribe VPN
плюсы:
SplitTunneling в настройках - пускает через VPN только нужные вам сайты, остальное идет на прямую, торренты не тормозят.
Цена 2$ в месяц, просто выберите сервер поближе в Европе, например Польшу.
Можно и бесплатным тарифом обойтись, если вам на Twitter\Facebook хватит 30gb в месяц.
Я только не до конца понимаю, почему у них до сих пор есть сервера в России. Тот же NordVPN давно их отключил, как начали выдвигать требования
отряд не заметил потери бойца
Не было начала, не было конца
А помните, как 12 лет назад Президент России завёл блог в Твиттере?
https://ria.ru/20100623/249583529.html
Facebook похоже тоже
Не поспевает за прогрессом
В России есть своя птичка - Соловьев называется
шара
Tj тоже не открывается
Tj не открывается из-за элементов fb и tw
Иногда не открывается реально, только через впн
Иронично, что они всеми этими "замедлениями" фактически обучили часть пользователей юзать впн.
ты высокого мнения о людях, мизерная часть будет пользоваться впном
ты высокого мнения о людях
Слишком высокого… ☝🏼
—
когда у нас блокнули вк все тоже думали впн, в итоге хуй там плавал, забыли и не сидит никто, хоть он в разы удобнее ФБ, ну был по крайней мере
РоскомнадZор вошёл во вкус
Вошёл в анус
Медведев в ахуе
Ставки не сыграли, какие будут еще?
Не, ну вотсап это святое. Как же без него люди в возрасте будут открытки отправлять родственникам
Ты прям в точку
Через 40 дней с начала спец. операции ещё и трафик повысится сильно. Отечественные мессенджеры не вынесут
Не, ну вотсап это святое. Как же без него люди в возрасте будут открытки отправлять родственникам
отбой, чутка не угадал
а могут ли они заблокировать сразу весь интернет и пойти на хуй?
ну че то они в день по чайной ложке. я с удовольствием буду пользоваться таким интернетом, если эти тупые ебланы будут уверены, что они заблокируют все
у меня работает
Хз, пока работает вроде
Upd: только приложение
от варламова только что прилетел твит в пуш с подтверждением от роскомнадзора
Хз, без VPN, ростелеком. Всё работает.
Фейсбук лежит, однако.
росZиганадзор
Херня какая то у меня все нормально инет от билайна вот только 2 часа назад ДТФ, ТЖ И ОККО висли приходилось впн вкл. Использовал мбп
Теперь мы с вами местами помянялись у ва нет а у меня есть 😂
это такая благодарность русских, за то что запад их спасти пытается? ясно, понятно
русские яростно блокируют себе анус, ахахахаха
Это ж где свои высеры будут публиковать Соловьев и Симоньян? Ужас, отбирают у людей работу и аудиторию, и не стыдно им
Я надеюсь заблокировали с криками «ДА ОН НАМ НА**Й НЕ НУЖОН ТВИТОР ВАШ»?
Twitter работает, но вот TJ - нет.
😢
А как же теперь твиттерским жить?
Эээээ... Стоп! А как же я?
Короче, встретимся после Путина.
@Juglans Regia Ладно, написал не то, по-мудацки. Имел в виду что наконец-то откомментирую тех, на кого подписан, отвечу всяким токсикам в политических аккаунатах и всё такое - до этого прям стеснялся там писать, у меня вообще страх писать что-либо, я социофоб в плане сети(
Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.
По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.
Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"
А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?
Она мне в ответ свое будет!
А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?
Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.