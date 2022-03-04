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Частный фитиль

Twitter заблокировали в России Статьи редакции

По требованию Генпрокуратуры.

106 106 комментариев
8465 просмотров

Согласно мониторингу GlobalCheck, соцсеть недоступна в России. Роскомнадзор подтвердил начало блокировки Twitter.

По данным из реестра, Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

1 марта Роскомнадзор снова начал замедлять твиттер из-за распространения недостоверной информации на фоне «спецоперации на территории Украины».

Ранее 4 марта Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России.

В марте 2021 года Роскомнадзор замедлял трафик твиттера из-за неудаления запрещённого контента. Тогда ограничения коснулись всех мобильных устройств и половины компьютеров. После 15 мая ограничения частично сняли, но ведомство сохранило замедление трафика на мобильных устройствах.

25 февраля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку и замедлять трафик соцсети. Регулятор обвинил соцсеть в нарушении прав и свобод россиян из-за ограничения аккаунтов российских СМИ. После 24 февраля многие пользователи стали сообщать о сбоях в соцсети, а 26 февраля большинство российских провайдеров ограничили доступ к твиттеру.

#новости #twitter #роскомнадзор

106 106 комментариев
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106 комментариев
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Danya

T*J
* запрещен на территории РФ

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6
4 комментария
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Катюшка Фролова

Скоро на TJ будут одни украинцы комментировать. Все русские удаляются вслед за блокировкой сервисов

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66
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Скрытый томагавк_два

украинцы казахам будут про русских рассказывать

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43
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испанский смех

сказки

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9
1 комментарий
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nadav tayzland

Вроде все vpn наладили.
Мне жалко Ютюб.
Русский Ютюб нереально крутой. Туда пришли все таланты с телевидения и не только.
Не хотелось бы что б его блокировали

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14
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Alex Blake

Соловьев сейчас героически всеми силами старается удерживать Ютуб от блокировки

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11
2 комментария
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Вчерашний хичхакер

кстати да, руютуб это топ. надеюсь все успели съебать за границу и будут выкладывать

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1
2 комментария
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nambavan

За последние дни мне кажется все себе VPN установили. У меня даже мама теперь им пользуется.)

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2
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Йее

Так TJ у нас (Украине) почему-то заблокирован)

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–1
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Катюшка Фролова

Но мы ходим через впн. А они удаляются.

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1
5 комментариев
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Dmytro

С каких пор? Не встречал пока никаких проблем

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0
1 комментарий
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Alex Tbourder

В смысле? У меня все ок с TJ. Может твой провайдер блокнул

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0
2 комментария
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Биологический пёс_анон

Один Дима Орлов

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Dan

Переименовывать в RoZkomJournal

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49
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Роман Васильевич

Я купил журнал "Россия"

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19
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JilaNis

Там всё тоже хорошо

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4
2 комментария
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Заминусуй если сможешь
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44
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JilaNis
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0
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Ivar Ragnarsson

С другой стороны, дебилов пятнадцатирублевых будет меньше в комментах. Заебался их уже читать везде

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12
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Лим Кирсанов

настоящих 15рублевых меньше не будет, у них выделенный канал без любых блокировок

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1
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Киевский Филипп

Твиттер пом*йка, не жалко даже. Ваши минусы е*ать как для меня важны(нет)

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–90
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Пароход из листа тетрадного

Пук

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19
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испанский смех

среньк

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15
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Киевский Филипп

Пук

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–1
3 комментария
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Напряженный космос

Отключите его от WiFi, пожалуйста

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1
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Alexey Samarkin

С подключением, брат!

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Alex Blake

Не такой уж ты и умный, утюг.

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Татьяна Кузнецова

Да здравствует цифровой GULAG

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10
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sergjjj

Рекомендую WindScribe VPN
плюсы:
SplitTunneling в настройках - пускает через VPN только нужные вам сайты, остальное идет на прямую, торренты не тормозят.
Цена 2$ в месяц, просто выберите сервер поближе в Европе, например Польшу.

Можно и бесплатным тарифом обойтись, если вам на Twitter\Facebook хватит 30gb в месяц.

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10
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Bulky Blackcrappy против войны

Я только не до конца понимаю, почему у них до сих пор есть сервера в России. Тот же NordVPN давно их отключил, как начали выдвигать требования

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испанский смех

отряд не заметил потери бойца

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5
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SadDamnWhoSaid

Не было начала, не было конца

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Половый Паша

А помните, как 12 лет назад Президент России завёл блог в Твиттере?
https://ria.ru/20100623/249583529.html

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5
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Markoni

Facebook похоже тоже

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0
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Скрытый томагавк_два

чел, ну ты
https://tjournal.ru/news/554029-roskomnadzor-zablokiroval-feysbuk-v-rossii

Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России…
Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
tjournal.ru
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11
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Максим Соколовский

Не поспевает за прогрессом

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0
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Святий Миколай

В России есть своя птичка - Соловьев называется

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4
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Талантливый микроскоп

Пету...

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Genesi5 ­

шара

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Половый Паша

https://www.youtube.com/watch?v=bLIDdtJvZaY

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4
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Ashinko

Tj тоже не открывается

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2
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Alexander Kopeikin

Tj не открывается из-за элементов fb и tw

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Рыночный щит

Вражеских элементов.

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13
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Никита Гундяев

Иногда не открывается реально, только через впн

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1
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knight_killer

Иронично, что они всеми этими "замедлениями" фактически обучили часть пользователей юзать впн.

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Хмурый Конь

ты высокого мнения о людях, мизерная часть будет пользоваться впном

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4
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Виталий Иванович Иванов

ты высокого мнения о людях
Слишком высокого… ☝🏼

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0
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Андрей Васильев

когда у нас блокнули вк все тоже думали впн, в итоге хуй там плавал, забыли и не сидит никто, хоть он в разы удобнее ФБ, ну был по крайней мере

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2
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Читатель TJ

РоскомнадZор вошёл во вкус

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2
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SadDamnWhoSaid

Вошёл в анус

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0
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Moo Zaart

Медведев в ахуе

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2
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Андрей Васильев

Ставки не сыграли, какие будут еще?

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1
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KingOfTheDivan

Не, ну вотсап это святое. Как же без него люди в возрасте будут открытки отправлять родственникам

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2
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matveyemers

Ты прям в точку

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Украинский мирный самолёт

Через 40 дней с начала спец. операции ещё и трафик повысится сильно. Отечественные мессенджеры не вынесут

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0
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KingOfTheDivan

Не, ну вотсап это святое. Как же без него люди в возрасте будут открытки отправлять родственникам

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0
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Половый Паша

А школьные родительские чаты...

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2
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Андрей Васильев

отбой, чутка не угадал

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2
3 комментария
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Aram Mirzoyants

а могут ли они заблокировать сразу весь интернет и пойти на хуй?

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Половый Паша

Видимо могут.

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1
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Aram Mirzoyants

ну че то они в день по чайной ложке. я с удовольствием буду пользоваться таким интернетом, если эти тупые ебланы будут уверены, что они заблокируют все

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0
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Вчерашний хичхакер

да

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0
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Егор Жигарев

у меня работает

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1
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KingOfTheDivan

Хз, пока работает вроде
Upd: только приложение

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испанский смех

от варламова только что прилетел твит в пуш с подтверждением от роскомнадзора

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Горный Абдужаббор

У меня еще работает. РТ

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0
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Горный Абдужаббор

Открывается, но лента не загружается

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Llaren Hlaalo

Хз, без VPN, ростелеком. Всё работает.
Фейсбук лежит, однако.

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0
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Плотный

росZиганадзор

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Смертельный химик

всем похуй
РКН конечно просчиталось, надо ты было всего на всего первым принять закон про 15 лет а потом все подряд блочить

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Центральный чувак

Ошибка регулятора.
Теперь то людям надо будет на улицы выходить ))

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likesimulator

Херня какая то у меня все нормально инет от билайна вот только 2 часа назад ДТФ, ТЖ И ОККО висли приходилось впн вкл. Использовал мбп

Теперь мы с вами местами помянялись у ва нет а у меня есть 😂

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Mickey Rat

это такая благодарность русских, за то что запад их спасти пытается? ясно, понятно

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Mickey Rat

русские яростно блокируют себе анус, ахахахаха

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Алан Бабицкий

Это ж где свои высеры будут публиковать Соловьев и Симоньян? Ужас, отбирают у людей работу и аудиторию, и не стыдно им

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X̱ats'alanexw

Я надеюсь заблокировали с криками «ДА ОН НАМ НА**Й НЕ НУЖОН ТВИТОР ВАШ»?

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Отображаемое Имя

Twitter работает, но вот TJ - нет.

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Вячеслав

😢

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Seon

А как же теперь твиттерским жить?

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new_comment

Эээээ... Стоп! А как же я?
Короче, встретимся после Путина.

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–1
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Должностной ГОСТ

У меня пока открывается - провайдер Билайн. Никогда туда не писал, использую возможность успеть насрать там в комментариях по-максимуму пока не отрубили

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Должностной ГОСТ

@Juglans Regia Ладно, написал не то, по-мудацки. Имел в виду что наконец-то откомментирую тех, на кого подписан, отвечу всяким токсикам в политических аккаунатах и всё такое - до этого прям стеснялся там писать, у меня вообще страх писать что-либо, я социофоб в плане сети(

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