Booking.com перестал показывать объекты размещения в России. Забронировать отель также невозможно Статьи редакции
Официально компания не заявляла о прекращении работы с российскими гостиницами.
Booking.com перестал показывать отели и гостиницы в России. Функция бронирования также недоступна. TJ проверил возможность просмотреть варианты размещения в Москве, Петербурге, Владивостоке, Калиниграде и Краснодаре — сервис не показал отели ни в одном из городов.
При этом если не выставить даты заезда и отъезда, сервис покажет доступные отели и гостиницы. Компания официально не заявляла о прекращении работы с объектами размещения в России.
Россия стала страной под названием DELETED. Скоро на всех картах мира.
Кажется, в чёрном зеркале было нечто подобное, но с человеком, все видели только его силуэт
Ребята не переживайте, теперь в свете разворачивающихся событий будет время познакомиться с великой Россией, у вас тоже куча прекрасных мест, у нас так было, когда Крым отрезали, нашли альтернативу - Западную Украину и оказывается не все так печально и даже очень, так что создавайте план путешествий)
Деняк не будет, сестра
бартером)))
Инвестировал в говно
может и оно кому-нибудь пригодится)
А зачем отели, если скоро военное положение?
отели за рубли работают если че. Мы студентами в походы ходили раньше. Сидишь с девицей у речушки с бутылочкой винца...
Где там были шуточки про страну 404?
И правильно, как вы к миру, так и мир к вам, ничего, свой сайт создадите, будет чем заняться, не повезло вам с президентом, кто голосовал-просчитались, сдувается КГбист хренов..
в связи с предоставлением бесплатных палаточных лагерей всем военнообязанными россиянам на юго-западе спрос на отели резко упал
сколько тебе платят за этот берд? вы все его словно под копирку, но, видимо вариаций на русском мало придумали? И эта ваша абсолютно новая порода гомо-советикуса ну ничем не отличается от старой - те же Пригоженские тролли, только за 15 серебряников от запада уже...
ну... как бы дебилы. Путинойды давно пытаются свой гавно-аналог пропихнуть. Западной конкуренции оно не выдерживало, но в ее отсутствии будет вам и Рязанский пармезан и Белорусские креветки.
Предлагаешь, чтобы они работали, радовали россиян "ЙАВНЕПОЛИТИКИ", продолжали платить налоги в бюджет РФ, которые потом идут в Минобороны. И слава Б-гу, что большая их часть распиливается прям там, но часть этих налогов осядет бомбами под Харьковом и Мариуполем.
Но зато какой-нибудь Островок.ру останется таким же непопулярным, угу.
Надо быть не очень умным человеком, чтоб не понимать, что бомбы и прочее вооружение для вторжения уже давно произведено и готово на много лет вперед. в этой стране могло хлеба нехватать, но не ядерных боеголовок.
А вот эффект санкций против народа - русских, пусть не любящих Путина, когда сажают в одну комнату, в один танк - волей неволей сплочают с действующим Президентом. Стратегически, народ понимает, что отступать нельзя, надо брать всю страну, отнимать паспорта, тогда европейцы даже таргетировать не смогут одну нацию от другой... все будут типа из Украины.
Но вот почему вам связь до сих пор не разбомбили - в любой операции это один из первых шагов? И ковром по западной части не прошлись чтоб не было этих посылочек с вооружением? Тут какая-то более сложная политическая игра.
ЗЫ: какой-нить яндекс.отдых отхерачат сейчас - хоть обУгУкойся.
Потому, что у армии РФ лапки..?
бля, они недавно только миллиард заплатили антимонопольной службе
Сообщение удалено
hotels.com тоже
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.
Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.
Это назвали ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ.
Кричит одна женщина: "да плевать на икею, потеряли 140 миллионов клиентов"
А я такой подхожу и спрашиваю, а чего будет с сотрудниками, а с налогами, а со всей цепочкой поставок?
Она мне в ответ свое будет!
А я ей в ответ: а дохуя ли своего с 2014 появилось?
Дама поняла немного, что так то не очень хорошо, когда люди без работы