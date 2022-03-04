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Sasha Shambilova

Booking.com перестал показывать объекты размещения в России. Забронировать отель также невозможно Статьи редакции

Официально компания не заявляла о прекращении работы с российскими гостиницами.

Booking.com перестал показывать отели и гостиницы в России. Функция бронирования также недоступна. TJ проверил возможность просмотреть варианты размещения в Москве, Петербурге, Владивостоке, Калиниграде и Краснодаре — сервис не показал отели ни в одном из городов.

При этом если не выставить даты заезда и отъезда, сервис покажет доступные отели и гостиницы. Компания официально не заявляла о прекращении работы с объектами размещения в России.

#новости

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Ваня Погост против войны

Россия стала страной под названием DELETED. Скоро на всех картах мира.

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Кажется, в чёрном зеркале было нечто подобное, но с человеком, все видели только его силуэт

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Данный пистолет

Можно сезон серию

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Заминусуй если сможешь
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Алёна Скачко

Ребята не переживайте, теперь в свете разворачивающихся событий будет время познакомиться с великой Россией, у вас тоже куча прекрасных мест, у нас так было, когда Крым отрезали, нашли альтернативу - Западную Украину и оказывается не все так печально и даже очень, так что создавайте план путешествий)

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НикакойвойнысУкраиной

Деняк не будет, сестра

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Алёна Скачко

бартером)))

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НикакойвойнысУкраиной

Инвестировал в говно

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Алёна Скачко

может и оно кому-нибудь пригодится)

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Плотный

А зачем отели, если скоро военное положение?

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Классный Макс

На отели деньги нужны. С таким курсом только коробка из-под холодильника.

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Твой Полиомелит

отели за рубли работают если че. Мы студентами в походы ходили раньше. Сидишь с девицей у речушки с бутылочкой винца...

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Классный Макс

За рубли, а цены там какие будут? В конечном счёте всем нужны доллары, как и владельцам отелей.

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Aaa

Где там были шуточки про страну 404?

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Алёна Скачко

И правильно, как вы к миру, так и мир к вам, ничего, свой сайт создадите, будет чем заняться, не повезло вам с президентом, кто голосовал-просчитались, сдувается КГбист хренов..

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Александр Горелик

в связи с предоставлением бесплатных палаточных лагерей всем военнообязанными россиянам на юго-западе спрос на отели резко упал

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3
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Твой Полиомелит

сколько тебе платят за этот берд? вы все его словно под копирку, но, видимо вариаций на русском мало придумали? И эта ваша абсолютно новая порода гомо-советикуса ну ничем не отличается от старой - те же Пригоженские тролли, только за 15 серебряников от запада уже...

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–6
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Твой Полиомелит

ну... как бы дебилы. Путинойды давно пытаются свой гавно-аналог пропихнуть. Западной конкуренции оно не выдерживало, но в ее отсутствии будет вам и Рязанский пармезан и Белорусские креветки.

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Martin Gess

Предлагаешь, чтобы они работали, радовали россиян "ЙАВНЕПОЛИТИКИ", продолжали платить налоги в бюджет РФ, которые потом идут в Минобороны. И слава Б-гу, что большая их часть распиливается прям там, но часть этих налогов осядет бомбами под Харьковом и Мариуполем.
Но зато какой-нибудь Островок.ру останется таким же непопулярным, угу.

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Твой Полиомелит

Надо быть не очень умным человеком, чтоб не понимать, что бомбы и прочее вооружение для вторжения уже давно произведено и готово на много лет вперед. в этой стране могло хлеба нехватать, но не ядерных боеголовок.

А вот эффект санкций против народа - русских, пусть не любящих Путина, когда сажают в одну комнату, в один танк - волей неволей сплочают с действующим Президентом. Стратегически, народ понимает, что отступать нельзя, надо брать всю страну, отнимать паспорта, тогда европейцы даже таргетировать не смогут одну нацию от другой... все будут типа из Украины.

Но вот почему вам связь до сих пор не разбомбили - в любой операции это один из первых шагов? И ковром по западной части не прошлись чтоб не было этих посылочек с вооружением? Тут какая-то более сложная политическая игра.

ЗЫ: какой-нить яндекс.отдых отхерачат сейчас - хоть обУгУкойся.

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Aaa

Потому, что у армии РФ лапки..?

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Опасный вентилятор

Жаль

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Ivan Anbuelia

бля, они недавно только миллиард заплатили антимонопольной службе

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Алексей Кондратов

Сообщение удалено

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Алексей Кондратов

hotels.com тоже

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Будущий татарин

Забронировать камеру, разве что

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