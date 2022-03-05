Bloomberg и CNN приостановили работу в России из-за закона о «фейках» Статьи редакции
Вслед за уходом «Би-би-си» и CBS — ещё двух зарубежного медиа.
В ночь на 5 марта американское агентство Bloomberg и американский телеканал CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России. Представители обоих медиа объяснили решение вступлением в силу закон о «фейках» про российских военных.
И Bloomberg, и CNN приостановили работу на неопределённый срок. «Мы продолжаем оценивать ситуацию и продумывать наши дальнейшие шаги», — отметил представитель телеканала.
Это не первые иностранные медиа с корреспондентскими пунктами, которые покидают Россию на фоне новых законов. В пятницу, 4 марта, уже заблокированная в России «Би-би-си» ушла из страны. В ночь на субботу о приостановке работы на территории РФ заявила канадская The Canadian Broadcasting Corp, исходя из «рисков для журналистов».
Сергей, когда ответишь на вопрос по поводу местонахождения серверов tj и угроз в связи с этим для пользователей, которые ежедневно думают, что "удаляются" отсюда?
держать в неведении это самое худшее решение из всех, которое они выбрали
Аппелировать к Ципе бессмыслено, таким решением он показал свой профессионализм и "зрелось", почему от него кто-то ожидал большего? Он не бизнесмен, не продакт, все что о нем гироко известно, это то что он был пресс-секретарь у Дурова
ПС: насколько видно он тут даже не отсвечивает весь этот период, не держит удар и не принимает ответственность, не объясняется с коммьюнити
главное, чтобы было уже не слишком поздно
Каждый день это серьезное упущение, прошло уже две недели с момента Х, ежедневно риски растут во всех направлениях, ты главред и являешься высшим публичным лицом сайта, на тебе ответственность. Про тех часть мы и так знаем, нужен комментарий в смысловом ключе, чтобы мы сами могли оценивать наши риски, нужна прозрачность, если вы цените свою аудиторию на самом деле
Что-то максимально конкретное произошло только сегодня вечером — закон о фейках. Мы в связи с ним приняли несколько решений и вместе с юристами реально поняли, что сказать сообществу.
Поверь, тянуть никто не хочет: мы делаем всё возможное с максимальной скоростью. И я лично, как участник сообщества, понимаю, какое тут настроение. Ну и уже сейчас хочу заверить, что на TJ по-прежнему безопасно писать и комментировать
Тренд был уже давно, сейчас он только катализировался, вы умные ребята и не могли этого не понимать, задержка реакции в две недели это сильный факап
сесть за комменты у нас можно уже давно, сейчас произошел просто буст, ты же понимаешь, что и ютуб заблочат это вопрос времени. Сейчас твое сообщение выглядит как формальная отписка, без обид
ПС и это тут не причем, тк вы же не сми
Вы то живы, но мы "это другое". Счёт идет на дни или часы, ситуация эскалируется по экспоненте, ты понимаешь о чем я
А разве согласно закону яровой пользовательские данные также не хранятся у провайдеров и удаление аккаунта тут не сильно поможет в "сокрытии призывов к прекращению спецоперации"?
местонахождения серверов tj
как называется эта страна?
Серверная
нужен развернутый комментарий и шаги в связи с этим риском
я знаю
не уходи
нет!
чертова коварная сука
удоли
ТЕПЕРЬ?!
Следующие ИА "Панорама"
За распространение фейковой информации?
за распространение секретной информации
следующий мув ИА "Панорама" - гос сми
Это плохой знак. Промытые теперь будут думать, что раз эти СМИ перестали писать значит действительно писал фейки.
Промытые даже не знают о существовании таких сми
Знают, им по телеку радостно рассказывают об их закрытии. Я вчера уже слышал от человека, который не имеет интернета, "Наконец-то этот дождь с эхом закрыли, не будут свои фейки публиковать, давно пора, держали всё"
СССР с убитой экономикой и лишней хромосомой.
Тот ссср тоже был с убитой экономикой
стабильность
В любой тоталитарной помойке вместо экономики кусок говна
это база
Все так.
Ну я скорее имел ввиду, что армию не на что будет содержать, ибо ничего своего нету.
я ненавижу коммуняк, но в том ссср хотя бы была какая-то идеология.
Мордор
😢
TJ запретит писать на тему войны и почистит все или закроется, других вариантов нет. Ну либо авторы переедут в другую страну
4 марта его приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федераций.
По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.