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Горный Мика

Bloomberg и CNN приостановили работу в России из-за закона о «фейках» Статьи редакции

Вслед за уходом «Би-би-си» и CBS — ещё двух зарубежного медиа.

В ночь на 5 марта американское агентство Bloomberg и американский телеканал CNN объявили о приостановке работы своих журналистов в России. Представители обоих медиа объяснили решение вступлением в силу закон о «фейках» про российских военных.

Мы с большим сожалением решили приостановить работу на территории России. Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано превратить любого независимого репортёра в преступника, делает сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики в стране невозможным.

Джон Миклетвейт

главный редактор Bloomberg

И Bloomberg, и CNN приостановили работу на неопределённый срок. «Мы продолжаем оценивать ситуацию и продумывать наши дальнейшие шаги», — отметил представитель телеканала.

Это не первые иностранные медиа с корреспондентскими пунктами, которые покидают Россию на фоне новых законов. В пятницу, 4 марта, уже заблокированная в России «Би-би-си» ушла из страны. В ночь на субботу о приостановке работы на территории РФ заявила канадская The Canadian Broadcasting Corp, исходя из «рисков для журналистов».

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Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

#новости #медиа #законы #конфликтсукраиной

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испанский смех

Сергей, когда ответишь на вопрос по поводу местонахождения серверов tj и угроз в связи с этим для пользователей, которые ежедневно думают, что "удаляются" отсюда?

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Горный Мика

Я не отвечаю за техническую часть. Главное, что могу сказать — это то, что ваши данные в безопасности. Что касается обращения к пользователям, то оно будет, скорее всего, завтра в главном подсайте — не пропустишь

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9
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Классный Макс

Может быть что-то стоило бы сказать Циплухину? Народ явно переживает, какие-то слова бы точно надо бы сформировать.

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3
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испанский смех

держать в неведении это самое худшее решение из всех, которое они выбрали

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4
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испанский смех

Аппелировать к Ципе бессмыслено, таким решением он показал свой профессионализм и "зрелось", почему от него кто-то ожидал большего? Он не бизнесмен, не продакт, все что о нем гироко известно, это то что он был пресс-секретарь у Дурова

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испанский смех

ПС: насколько видно он тут даже не отсвечивает весь этот период, не держит удар и не принимает ответственность, не объясняется с коммьюнити

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Горный Мика

Поверь, мы немало скажем на всех площадках. И постараемся ответить на вопросы, которые возникнут

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1
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испанский смех

главное, чтобы было уже не слишком поздно

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2
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испанский смех

Каждый день это серьезное упущение, прошло уже две недели с момента Х, ежедневно риски растут во всех направлениях, ты главред и являешься высшим публичным лицом сайта, на тебе ответственность. Про тех часть мы и так знаем, нужен комментарий в смысловом ключе, чтобы мы сами могли оценивать наши риски, нужна прозрачность, если вы цените свою аудиторию на самом деле

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Горный Мика

Что-то максимально конкретное произошло только сегодня вечером — закон о фейках. Мы в связи с ним приняли несколько решений и вместе с юристами реально поняли, что сказать сообществу.

Поверь, тянуть никто не хочет: мы делаем всё возможное с максимальной скоростью. И я лично, как участник сообщества, понимаю, какое тут настроение. Ну и уже сейчас хочу заверить, что на TJ по-прежнему безопасно писать и комментировать

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4
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испанский смех

Тренд был уже давно, сейчас он только катализировался, вы умные ребята и не могли этого не понимать, задержка реакции в две недели это сильный факап

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Горный Мика

Все эти две недели не было закона, который вынудил СМИ массово уйти из России. Его приняли за вчера, за один день

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1
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испанский смех

сесть за комменты у нас можно уже давно, сейчас произошел просто буст, ты же понимаешь, что и ютуб заблочат это вопрос времени. Сейчас твое сообщение выглядит как формальная отписка, без обид
ПС и это тут не причем, тк вы же не сми

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Горный Мика

Да, понимаю, все эти «вы очень важны для нас, оставайтесь на линии» меня самого бесят. Я просто хочу заверить, что мы остаёмся, мы живы и мы объясним, как сообществу жить в новой реальности

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испанский смех

Вы то живы, но мы "это другое". Счёт идет на дни или часы, ситуация эскалируется по экспоненте, ты понимаешь о чем я

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Максим Шишлов

А разве согласно закону яровой пользовательские данные также не хранятся у провайдеров и удаление аккаунта тут не сильно поможет в "сокрытии призывов к прекращению спецоперации"?

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Плотный

местонахождения серверов tj

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испанский смех

как называется эта страна?

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Рыночный щит

Северная страна.

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испанский смех

Серверная

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Нормативный химик

В России же серваки расположены, ну

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испанский смех

нужен развернутый комментарий и шаги в связи с этим риском

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Нормативный химик

Они хостятся у Селектела

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испанский смех

я знаю

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Нормативный химик

Скоро тебя потеряю

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испанский смех

не уходи

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Нормативный химик

Хочешь свой член тебе покажу?

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испанский смех

нет!

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Нормативный химик

🍆

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испанский смех

чертова коварная сука

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Нормативный химик

🍆💦

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испанский смех

удоли

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Классный Макс

Теперь точно Мордор. Такой же пустой и населённый преимущественно орками, остальные просто валят.

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испанский смех

ТЕПЕРЬ?!

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Классный Макс

Раньше земля не была такой выжженной. Теперь же тут просто страшно оставаться, почему и уходят сми.

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Будущий татарин

Cписок остановивших работу в России дополняется✏️

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7
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А. З.

Следующие ИА "Панорама"

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Luke skywalker

За распространение фейковой информации?

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А. З.

за распространение секретной информации

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испанский смех

следующий мув ИА "Панорама" - гос сми

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Quidmy

Это плохой знак. Промытые теперь будут думать, что раз эти СМИ перестали писать значит действительно писал фейки.

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Konstantin

Промытые даже не знают о существовании таких сми

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Кирилл Втюрин

Знают, им по телеку радостно рассказывают об их закрытии. Я вчера уже слышал от человека, который не имеет интернета, "Наконец-то этот дождь с эхом закрыли, не будут свои фейки публиковать, давно пора, держали всё"

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Скрытый томагавк_два

Ну всё, тоталитарное государство построено. Скоро и границы закроют. Путин хотел СССР, Путин его получит.

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Tom Thomas

СССР с убитой экономикой и лишней хромосомой.

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Konstantin

Тот ссср тоже был с убитой экономикой

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3
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испанский смех

стабильность

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Konstantin

В любой тоталитарной помойке вместо экономики кусок говна

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2
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испанский смех

это база

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Tom Thomas

Все так.

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Tom Thomas

Ну я скорее имел ввиду, что армию не на что будет содержать, ибо ничего своего нету.

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Максим Шишлов

я ненавижу коммуняк, но в том ссср хотя бы была какая-то идеология.

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Театральный завод

Поскорее бы уже.

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Hooligan

Мордор

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Аналогичный череп

Редакции ТЖ пора эвакуироваться.

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Театральный завод

Когда уже Тж нагнут, пачаны?

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Вячеслав

😢

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Nickolay Savchenko

TJ запретит писать на тему войны и почистит все или закроется, других вариантов нет. Ну либо авторы переедут в другую страну

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