Новости
Sasha Shambilova

Samsung приостановит поставки всех товаров в Россию из-за «текущих геополитических событий» Статьи редакции

Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.

Samsung объяснила решение приостановить поставки «текущими геополитическими событиями» и продолжает следить за ситуацией в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Наши мысли вместе со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей.

Samsung

Как сообщает агентство Yonhap, Samsung признал такое решение из-за проблем с логистикой. Российские заводы пока работают, но если перебои с поставками затянутся, возникнут трудности.

Компания объявила о приостановке поставок, хотя Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России. Из-за этого Samsung могла не получать лицензии у США.

Компании отказываются поставлять товары на российский рынок из-за санкций против России и «спецоперации» на Украине. Продажу техники, в том числе — смартфонов, в страну уже приостановила Apple. Чипы перестали поставлять в Россию AMD и Intel.

#новости #конфликтнаукраине #samsung

1844 просмотров
37 37 комментариев
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Слава Инженеров

Вчера было "самсунг потирает руки, что эппл уходят", сегодня список ненависти пополнится на 1 пункт

Ответить
9
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Как сообщает агентство Yonhap, Samsung признал такое решение из-за проблем с логистикой.
Так они и дальше хотели бы поставлять, ничего не поменялось, кроме проблем с логистикой

Ответить
–1
Развернуть ветку
Слава Инженеров

так все хотели бы работать, не хотели бы не работали бы до этого

Ответить
5
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Не все же компании приостанавливаются в РФ из-за проблем с поставкой, некоторые во главу угла репутационные риски ставят

Ответить
–2
Развернуть ветку
Роман Яремчук

не задумывался что логистика просто отмаза?

Ответить
1
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Задумывался, но логистические компании действительно приостанавливают работу, так что как вариант

Ответить
1
Развернуть ветку
Слава Инженеров

У логистических же значит нашлась причина помимо логистики, значит и у других есть такая же причина

Ответить
0
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Ну так я и написал, что репутация
Ещё для некоторых санкции

Ответить
0
Развернуть ветку
Oswald Zeis

ага, и всё будет заебись, ты главное верь...

Ответить
0
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Это что-то из разряда - "хотели бы - проголосовали бы за другого президента"

Ответить
–1
Развернуть ветку
Oswald Zeis

заебись сказал, токо вот похуй за кого голосуют)) диктатура она такая вот)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Спасибо за работу, кэп👍

Ответить
0
Развернуть ветку
Грэм Грэмский

Простой Порватыш тут как тут

Ответить
0
Развернуть ветку
Богатый спрей

Чем будем пользоваться?

Ответить
0
Развернуть ветку
Избирательный украинец

Топом за свои деньги

Ответить
13
Развернуть ветку
dmtdale

Думаете китайцы не уйдут с рынка?

Ответить
0
Развернуть ветку
Жалкий волк

Подождите. Только недавно видела сотни комментов про "хорошо, что айфоны уходят, да здравствуют самсунги". Что ж, придется теперь этим умняшкам придумать что-нибудь новое

Ответить
2
Развернуть ветку
Женщина, я не танцую

"Ну и хорошо, что самса ушла, в конце концов, есть Сяоми, Хонор, Реалми и т.п."

Ответить
4
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Йотафон ага.

Ответить
1
Развернуть ветку
Женщина, я не танцую

Есть Ирбис, ДЕXP, прекрасные аналоги всем этим псевдонавороченным телефонам, а главное, свое, родное. Надо дать шанс отечественному аппарату!

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Православное

Ответить
1
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Патриотизм???

Ответить
0
Развернуть ветку
predictor

Атомный.

Ответить
3
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Ну, вообще то, телефон чтобы звонить, а не вот эти все ваши соцсети и тиктоки, они только детей отупляют!

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Да, и Википедию надо закрыть. И школы не нужны. А то вдруг учитель либерал прозападный. Чему он детей научит. А прадеды наши без образования жили и ничего.

Ответить
0
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Вот сразу видно, не государственно мыслишь.
Школы нужны, но чтобы там было три предмета - грамматика (изучение букваря, чтобы заметки вождя читать могли), математика (счёт от одного до ста, а то барин попросит три мешка картошки принести, а никто считать не умеет) и, разумеется, история научного путинизма, с изучением трудов великого вождя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Но зачем! Научатся читать будут подпольщину какую читать - и не дай б-г мысли какие появятся нехристианские!?

Ответить
1
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Логично. Тогда надо учить ограниченному количеству букв, чтобы основные знаки понимать могли.
Хотя тоже зачем, можно картинки рисовать.
Ладно, оставляем два предмета.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Математика тоже. Насчитают чего такого. Сколько кому трудодней должен.

Оставляем только лекции о великом вожде!

Ответить
0
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Но мешки ведь тоже надо считать, не барину же этим заниматься.
Впрочем всегда можно вернуться к системе «принеси столько мешков сколько у тебя пальцев на одной руке»

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Так и надо. Меньше думаешь больше мешков принесёшь

Ответить
1
Развернуть ветку
Транс либертарианец
Ответить
0
Развернуть ветку
predictor

и Википедию надо закрыть
 Закрыли ж вроде, не?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

Опять проводные телефоны в цене вырастут

Ответить
0
Развернуть ветку
Одетый хот-дог

Началось в колхозе утро

Ответить
0
Развернуть ветку
Специализированный кавалер

Только сяоми останется в России

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Сяоми могут ещё в Европе и США забанить. Не знаю какой рынок им важнее.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
Откровенный кубок
"А нас-то за что?!"

Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.

Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?

11 11 комментариев
22
Интернет
NIK K
Дудь: Один из главных тезисов Российской стороны - какого хрена НАТО расширяется на Восток

Ответ Акунина вас вгонит в ступор / тоску / истерику (с пруфами как бэ)

100 100 комментариев
40
Благородный фонарь
Ладушки

С каждым новым днём я вижу все меньше и меньше причин писать здесь. Просто потому что понимаю, что уже ничего не изменю. Каждый сделал свой выбор, дальше я бессилен.

65 65 комментариев
88
Николай Николаевич
Россияне, это не санкции, это специальная финансовая операция. Весь мир пытается вас спасти
28 28 комментариев
239
Новости
Sasha Shambilova
Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть название Минобороны на картах. Его переименовали в «Министерство фашизма» Статьи редакции

По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.

107 107 комментариев
321
Мнения
Транс либертарианец

Просто напоминаю

44 44 комментария
34
Офтоп
ВTopHuk
4 4 комментария
21
Мнения
Alexandre Svergoun
Нестыковки пропаганды

1.25 млн украинских беженцев сбежали в Европу а не в страну "освободительницу".

85 85 комментариев
425
Больше статей
null