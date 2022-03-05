Samsung приостановит поставки всех товаров в Россию из-за «текущих геополитических событий» Статьи редакции
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
Samsung объяснила решение приостановить поставки «текущими геополитическими событиями» и продолжает следить за ситуацией в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Как сообщает агентство Yonhap, Samsung признал такое решение из-за проблем с логистикой. Российские заводы пока работают, но если перебои с поставками затянутся, возникнут трудности.
Компания объявила о приостановке поставок, хотя Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России. Из-за этого Samsung могла не получать лицензии у США.
Компании отказываются поставлять товары на российский рынок из-за санкций против России и «спецоперации» на Украине. Продажу техники, в том числе — смартфонов, в страну уже приостановила Apple. Чипы перестали поставлять в Россию AMD и Intel.
Вчера было "самсунг потирает руки, что эппл уходят", сегодня список ненависти пополнится на 1 пункт
Как сообщает агентство Yonhap, Samsung признал такое решение из-за проблем с логистикой.
Так они и дальше хотели бы поставлять, ничего не поменялось, кроме проблем с логистикой
так все хотели бы работать, не хотели бы не работали бы до этого
Не все же компании приостанавливаются в РФ из-за проблем с поставкой, некоторые во главу угла репутационные риски ставят
не задумывался что логистика просто отмаза?
Задумывался, но логистические компании действительно приостанавливают работу, так что как вариант
У логистических же значит нашлась причина помимо логистики, значит и у других есть такая же причина
Ну так я и написал, что репутация
Ещё для некоторых санкции
ага, и всё будет заебись, ты главное верь...
Это что-то из разряда - "хотели бы - проголосовали бы за другого президента"
заебись сказал, токо вот похуй за кого голосуют)) диктатура она такая вот)))
Спасибо за работу, кэп👍
Простой Порватыш тут как тут
Думаете китайцы не уйдут с рынка?
"Ну и хорошо, что самса ушла, в конце концов, есть Сяоми, Хонор, Реалми и т.п."
Йотафон ага.
Есть Ирбис, ДЕXP, прекрасные аналоги всем этим псевдонавороченным телефонам, а главное, свое, родное. Надо дать шанс отечественному аппарату!
Православное
Патриотизм???
Атомный.
Ну, вообще то, телефон чтобы звонить, а не вот эти все ваши соцсети и тиктоки, они только детей отупляют!
Да, и Википедию надо закрыть. И школы не нужны. А то вдруг учитель либерал прозападный. Чему он детей научит. А прадеды наши без образования жили и ничего.
Вот сразу видно, не государственно мыслишь.
Школы нужны, но чтобы там было три предмета - грамматика (изучение букваря, чтобы заметки вождя читать могли), математика (счёт от одного до ста, а то барин попросит три мешка картошки принести, а никто считать не умеет) и, разумеется, история научного путинизма, с изучением трудов великого вождя.
Но зачем! Научатся читать будут подпольщину какую читать - и не дай б-г мысли какие появятся нехристианские!?
Логично. Тогда надо учить ограниченному количеству букв, чтобы основные знаки понимать могли.
Хотя тоже зачем, можно картинки рисовать.
Ладно, оставляем два предмета.
Математика тоже. Насчитают чего такого. Сколько кому трудодней должен.
Оставляем только лекции о великом вожде!
Но мешки ведь тоже надо считать, не барину же этим заниматься.
Впрочем всегда можно вернуться к системе «принеси столько мешков сколько у тебя пальцев на одной руке»
Так и надо. Меньше думаешь больше мешков принесёшь
и Википедию надо закрыть
Закрыли ж вроде, не?
Опять проводные телефоны в цене вырастут
Сяоми могут ещё в Европе и США забанить. Не знаю какой рынок им важнее.
Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.
Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?
По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.