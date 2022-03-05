Новости
Производственный пёс_анон

Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, ведь «зелёная» энергетика не сможет быстро заменить экспорт из РФ Статьи редакции

Он заявил, что это негативно скажется на его компании.

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Elon Musk @elonmusk
Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.

Extraordinary times demand extraordinary measures.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер»

Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его компании. Tesla. «Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», - добавил он.

Elon Musk @elonmusk
Obviously, this would negatively affect Tesla, but sustainable energy solutions simply cannot react instantaneously to make up for Russian oil & gas exports.

Утром 3 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с февраля 2013 года превысила 118 долларов за баррель. Reuters писал, что нефть дорожает из-за того, что инвесторы опасаются нарушения поставок российского сырья из-за санкций против России.

Новости
Коммерческий Валера
Более 30 стран продадут 60 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены и избежать дефицита на фоне войны России с Украиной Статьи редакции

Реакция рынка понятна: Россия — третий по величине экспортёр нефти в мире, а война с Украиной привела к росту цен.

#новости #илонмаск

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Навальнята спасают Фермана

святой Илон

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Oldfag TV

Экий нацист этот Маск, оказывается.

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Сергій Осипчук

Ну сегодня как то нужно жить. Другое дело что завтра без жить без нафты это не просто фантом маска и техфанатов, а потребность всех и он это прекрасно знает

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Максоний

Есть тут шарящие за электромобили?
Что дешевле: распад n количества ядерного топлива на соснобыле, доставка до потребителя в Питер и зарядка теслы на 300км пробега, или то же самое с аи95?

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Слава Инженеров

электро

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Максоний

Обоснование? У липиздрияества есть же потери на каждый км, которое нужно компенсировать?

Сколько ваще квт/ч нужно для этих условных 300км? Я бы с квитанции домашней посчитал бы. Не самый объективный вариант, но близко к правде, по идее

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ильнур ихсанов

бенз тоже проходит кучу технологических этапов, их тоже нужно учитывать

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Максоний

Я о том и говорю

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Daniel Fadeev

ты когда компом пользуешься, тоже юзаешь кучу энергии ес что

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Oldfag TV

Щас специальным указом все российские Теслы национализируют.

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Коммунальный глобус

Даёшь киберзаки, еееее

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George Jejeya

Ещё Маск написал, что не будет блочить россми в Украине. Типа, свобода слова должна быть абсолютной.

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Заяц

*злобный шёпот Греты* : «fcking traitor..»

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Lex Provocante

это ласточки?

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Previously deleted

"Не сможет быстро заменить экспорт из РФ"- Быстро? Вообще не сможет, хоть быстро, хоть медленно.

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Интернет
NIK K
Дудь: Один из главных тезисов Российской стороны - какого хрена НАТО расширяется на Восток

Ответ Акунина вас вгонит в ступор / тоску / истерику (с пруфами как бэ)

241 241 комментарий
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Roman Kusmyan
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Мнения
Транс либертарианец

Просто напоминаю

59 59 комментариев
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Офтоп
ВTopHuk
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Мнения
Ник Холден
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Откровенный кубок
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Sasha Shambilova
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Ладушки

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