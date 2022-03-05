Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, ведь «зелёная» энергетика не сможет быстро заменить экспорт из РФ Статьи редакции
Он заявил, что это негативно скажется на его компании.
Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его компании. Tesla. «Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», - добавил он.
Утром 3 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с февраля 2013 года превысила 118 долларов за баррель. Reuters писал, что нефть дорожает из-за того, что инвесторы опасаются нарушения поставок российского сырья из-за санкций против России.
святой Илон
Экий нацист этот Маск, оказывается.
Ну сегодня как то нужно жить. Другое дело что завтра без жить без нафты это не просто фантом маска и техфанатов, а потребность всех и он это прекрасно знает
Есть тут шарящие за электромобили?
Что дешевле: распад n количества ядерного топлива на соснобыле, доставка до потребителя в Питер и зарядка теслы на 300км пробега, или то же самое с аи95?
электро
Обоснование? У липиздрияества есть же потери на каждый км, которое нужно компенсировать?
Сколько ваще квт/ч нужно для этих условных 300км? Я бы с квитанции домашней посчитал бы. Не самый объективный вариант, но близко к правде, по идее
бенз тоже проходит кучу технологических этапов, их тоже нужно учитывать
Я о том и говорю
ты когда компом пользуешься, тоже юзаешь кучу энергии ес что
Щас специальным указом все российские Теслы национализируют.
Ещё Маск написал, что не будет блочить россми в Украине. Типа, свобода слова должна быть абсолютной.
*злобный шёпот Греты* : «fcking traitor..»
это ласточки?
"Не сможет быстро заменить экспорт из РФ"- Быстро? Вообще не сможет, хоть быстро, хоть медленно.
Эталонное. Под новостью об уходе Coursera.
Котики, неужели вы ещё не поняли, что мы теперь – люди второго сорта в мире? И никто в этом не виноват, кроме нас.
По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.